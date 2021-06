Rosnące ceny materiałów i spóźnione dostawy. Promotech walczy z problemami w pandemii [zdjęcia]

- Nie lada wyzwanie, aby utrzymać rentowność wyrobów, stanowi wzrost ceny blach ze stali czarnej o 300 proc. Ale to nie wszystko, np. coraz wyższe ceny aluminium, przekładają się na rosnące koszty zakupu odlewów, które są powszechnie wykorzystywane w naszych wyrobach – mówi Artur Zawadzki, dyrektor produkcji Promotechu. - Przekłada się to na problemy z ciągłością dostaw oraz utrzymaniem cen, a każdy dzień to nowe wyzwania w tym zakresie.