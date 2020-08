Rolnik Szuka Żony. Kto wystąpi w 7. edycji? Znamy uczestników nowego sezonu. Kiedy premiera? ZDJĘCIA [29.08.2020]

Najśmieszniejsze memy na powrót do szkoły z koronawirusem

Powrót do szkoły z koronawirusem w tle to poważne wyzwanie dla rodziców, uczniów i dla nauczycieli. Pandemia nie odpuszcza, a początek roku szkolnego jest nieubłagany. Podobnie jak informacja że dzieci wraz z 1 września powrócą do stacjonarnego trybu nauki. Jeszcze do niedawna ni...