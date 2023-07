Rolnicy. Podlasie. Wielka metamorfoza Justyny z Ciemnoszyj. Wystarczyło pół roku

Poniżej dodałam dwa zdjęcia zrobione w odstępie sześciu miesięcy. Czy mój charakter, charyzma, upór w dążeniu do celu przez ten czas się zmieniły? Nie. Czy postrzeganie mojej osoby w mediach uległo zmianie? Oczywiście, że tak. Zapytacie dlaczego? Ponieważ skoro byłam gruba, to zapewne: leniwa, złośliwa, grubiańska. Nikt nie brał nawet pod uwagę, że mogę mieć inne problemy zdrowotne i nadwaga była ich objawem... Najłatwiej ocenia się książkę po okładce. Dziś, po tych doświadczeniach, jestem silniejsza, jest mi lżej. Zarówno na ciele jak i na duszy. Jako ostatnie dodam, że pewne rzeczy nigdy się nie zmienią- bez obaw, pomimo dużego spadku wagi nadal mam dość duża du*ę by zmieścić w niej cały internetowy hejt. Zabawne, że w "prawdziwym" życiu nigdy go nie doświadczyłam. Pozdrawiam internetowych hejterów