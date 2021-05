Rolnicy Podlasie. Gienek zatrzymany siłą przez policję w Plutyczach. Policja wyjaśnia dlaczego i broni funkcjonariuszy (wideo)

Dlaczego Gienek z Plutycz został zatrzymany przez policję? Odpowiada rzecznik KWP w Białymstoku!

Policja zatrzymała Gienka z Plutycz. Agrounia opublikowała dramatyczne nagranie

Zobaczcie co wydarzyło się w Plutyczach, bo kiedy ja to zobaczyłem, powiedziałem od razu bardzo głośno: Nie pozostawię Gienka i Andrzeja bez pomocy! - mówi lider Agrounii Michał Kołodziejczak. - Agrounia pomoże jak tylko będzie mogła! Udostępniamy naszych prawników do pomocy Gienkowi i Andrzejowi, bo te obrazki to jest szok! Patrzyłem na to wszystko z ogromnym niedowierzaniem. Jak policjant w taki sposób może potraktować skromnego, biednego rolnika? Jak może zakuć w kajdanki na podwórku, na które wcześniej Gienek policjantów zaprosił! Ja na to patrzę i mówię nie, to nie mogło się wydarzyć, a jednak. Są to dramatyczne obrazki, które pokazują jak policja potraktowała wielkich przyjaciół i również członków Agrounii. Oni zawsze nas przyjmowali z ogromną otwartością i z rodzinną sympatią. Gość w dom, Bóg w dom! Tak zwykło się u nas mówić, ale nie tym razem.

Do zdarzenia doszło 1 maja 2021 roku na prywatnej posesji Gienka i Andrzeja. Nagranie zaczyna się od chwili, w której Gienek leży twarzą do ziemi ze skutymi z tyłu rękoma. Jeden z dwóch interweniujących policjantów przyciska mu plecy kolanem. Cały czas krzyczy do nich zdenerwowany Andrzej: - Co wy robicie?! Przecież ja Was w dobrej rzeczy wpuściłem! Jemu teraz zarzucacie, że was pobił?!

W międzyczasie policjanci wzywają wsparcie przez radio. Sąsiedzi obserwujący całą sytuację oskarżają funkcjonariuszy, że to oni zaatakowali gospodarza. W końcu mundurowi ciągną po ziemi skutego mężczyznę do radiowozu. Atmosfera jest bardzo napięta. Widać, że Gienek stara się opierać policjantom. Funkcjonariusze wpychają go do samochodu.