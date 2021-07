Robert Ciulkin w Białymstoku chce przebić Mount Everest. Wbiegnie aż 114 razy na wieżę kościoła św. Rocha. Właśnie ruszył!

Mount Everest, ośmiotysięcznik położony w Himalajach, a zarazem najwyższy szczyt Ziemi, ma 8849 metrów wysokości. Nieco więcej, bo 8892 metry, chce pokonać Robert Ciulkin, utytułowany białostocki kick-bokser, aktualny mistrz świata w tej dyscyplinie.

Planuje zrobić to w Białymstoku, a konkretnie w kościele św. Rocha. Sportowiec wyliczył, że jeżeli pokona liczącą 78 metrów wieżę budynku 114 razy, uda mu się przebić słynny szczyt. Właśnie rozpoczął wbieganie.

- Na co dzień mój trening wydolnościowy to wbieganie na wieżowce. Postanowiłem więc postawić sobie wyzwanie polegające właśnie na pokonywaniu schodów. Zacząłem więc szukać odpowiedniego miejsca, kalkulować i przeliczać - mówi Robert Ciulkin.

Najpierw myślał, by przy użyciu schodów, pokonać wysokość naszej Śnieżki (1602 m n.p.m.). Szybko doszedł do wniosku, że to za mało. Chciał by było bardziej spektakularnie. Potem w planach miał Mount Blant (4808 m n.p.m.). Jednak koniec końców doszedł do wniosku, że by dać z siebie 100 proc., musi pokonać najwyższą górę świata.