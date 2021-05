Restauratorzy napisali list otwarty do prezydenta. Czują się oszukani przez białostockich radnych (ZDJĘCIA)

Białostocki magistrat rozkłada opłatę za koncesję na raty. Pierwszą trzeba było zapłacić w styczniu, drugą w maju. Właściciele lokali liczyli na umorzenie lub zmniejszenie majowej transzy. W magistracie dowiedzieli się jednak, że miasto nie ma takiej ulgi w planach. Przedsiębiorcy są zawiedzeni działaniami radnych. Wypominają wcześniejsze deklaracje, z których wynikało, że miasto wiosną wyciągnie pomocną rękę do właścicieli knajp.

- W białostockim urzędzie dowiedzieliśmy się, że miasto nie przewiduje zmniejszenia, przedłużenia obecnego pozwolenia, lub zniesienia opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu i musimy je opłacać zgodnie z harmonogramem. Druga rata do 31 maja 2021. Problematyczny jest fakt, że do tego dnia lokale gastronomiczne będą działały dopiero od 17 dni, z czego większość tylko i wyłącznie na świeżym powietrzu, a pozwolenie które opłaciliśmy obowiązywało od początku bieżącego roku - pisze w liście otwartym do prezydenta miasta Hubert Jankowski. Działa w imieniu swoim i innych restauratorów z Rynku Kościuszki. Przedsiębiorca prowadzi pub, którego działalność musiał zawiesić na czas pandemii. Częściowe otwarcie w maju to dla niego szansa na drobienie strat. W jego przypadku wysokość raty za koncesję wynosi tyle co miesięczny czynsz za wynajem lokalu.