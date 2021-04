Restauracje w Podlaskiem czekają na odmrażania branży gastro. Rząd: otwieramy, ale stopniowo [zdjęcia]

* * *

Ogródki w Białymstoku zostaną otwarte (zapowiada to ok. 40 restauracji), ale nie zmienią się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego. Białostoccy radni postanowili właśnie, że restauratorzy, którzy przygotują w mieście ogródki gastronomiczne zapłacą tyle, co przed rokiem. Była propozycja całkowitego zwolnienia z opłat, a potem symboliczna stawka 1 grosz/mkw. Ponieważ radni nie mogli się porozumieć, restauratorzy zapłacą tyle samo, co w poprzednim sezonie, czyli 50 gr/mkw., czyli o połowę mniej niż w 2019 roku. Jak podkreślali radni KO to oznacza, że budżet Białegostoku będzie uboższy o 200 tys.