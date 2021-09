Remont w przedszkolu nr 58 w Białymstoku. Wykładzina dla dzieci stała się kością niezgody

Do radnego Henryka Dębowskiego i Pawła Myszkowskiego (PiS) zgłosili się rodzice dzieci z przedszkola samorządowego nr 58 w Białymstoku. Potrzebowali wsparcia finansowego w zakupie nowej wykładziny do sali, z której korzystają ich pociechy. Wcześniej samodzielnie i z własnych pieniędzy wyremontowali pomieszczenie, m. in. odmalowali ściany i wymienili zabudowania grzejników.