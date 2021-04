Remont w Galerii im. Sleńdzińskich. Prace się przedłużają

Pod koniec października 2018 roku siedzibę Archiwum Państwowego w Białymstoku przy Rynku Kościuszki 4 przejęła Galeria im. Sleńdzińskich. Ten moment można uważać za początek renowacji budynku i dostosowywania go do potrzeb instytucji. W miejscu dawnego gabinetu dyrektora i sekretariatu powstanie sala edukacyjna. Natomiast tam, gdzie dawniej były pracownie i czytelnie archiwum, znajdą się sale wystawiennicze.

Pracownicy galerii przyznają, że podczas remontu napotkali dużo przeszkód. Miejsce trzeba było dostosować do osób niepełnosprawnych, wymienić instalację elektryczną i sieć wodno-kanalizacyjną. Ekipa remontowa musiała również zaradzić cieknącym rurom, wymieniono też podłogi. Jolanta Szczygieł-Rogowska, dyrektor instytucji na facebookowej stronie galerii zapowiada, że to dopiero pierwsza faza remontu. Kolejne kroki to m.in. naprawa dachu. Mimo to parter budynku już latem ma być udostępniony dla zwiedzających. Siedziba Galerii im. Sleńdziskich przy Rynku Kościuszki 4 wyposażona będzie również w ogród. Jednak tam też potrzebne będą prace. Ogród trzeba przekopać w celu założenia instalacji ciepłowniczej. Dodatkowo pracownicy galerii chcą zadbać o to, by rosła tam bujna roślinność.