Remont VI LO w Białymstoku. Rozpoczęła się przebudowa zabytkowego budynku szkoły

- Udało się rozpocząć długo wyczekiwany remont. Był on tu potrzebny już od 20 lat. Obecnie remontowana jest południowo-zachodnia część szkoły. To pierwszy etap przebudowy. Potrwa pewnie około roku - mówi Dariusz Naumowicz, dyrektor szkoły .

Koszt modernizacji

Jeśli chodzi o finanse to remont szkoły wpiera miasto. Łączny, szacowany koszt modernizacji to 33 mln zł. Wartość robót I Etapu to około 4,5 mln zł.