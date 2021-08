Remont dawnych budynków WSAP-u ma ruszyć w przyszłym roku. Jego koszt jest jeszcze nieznany (zdjęcia)

- Dokładny koszt będzie znany po wykonaniu projektu i kosztorysu inwestorskiego - informuje Agnieszka Błachowska z Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Podczas ostatniej sesji rady miasta przed zakupem nieruchomości niektórzy radni postulowali, żeby nie brać udziału w pierwszej licytacji, a poczekać na drugą. Liczono, że wtedy spadnie cena. Prezydent Tadeusz Truskolaski odpowiadał, że nie ma pewności czy nie zgłosiłby się jakiś inny chętny, a cena wywoławcza podczas pierwszej licytacji była atrakcyjna dla miasta. Ostatecznie transakcja doszła do skutku. Teraz magistrat musi zaplanować remont budynków, ponieważ w obecnej formie nie nadają się do użytku. Jednym z radnych, których nie przekonywały argumenty władz miasta, był Maciej Biernacki z Polski 2050.

- Nadal mam wątpliwości co do zakupu budynku dawnego WSAP-u przez magistrat. Ten budynek jest zdewastowany. Dach przecieka. Woda spływa po ścianach dwóch kondygnacji, na których widać wykwity. Dodatkowo część pieców została sprzedana przez poprzedniego właściciela. Plan budynku również może być problematyczny. Są tam 4 aule mogące pomieścić około 200 osób. Nie wiem, w jaki sposób mogłyby się one przydać w urzędzie. Z kolei przebudowa budynku pochłonęłaby grube pieniądze - mówi Maciej Biernacki.