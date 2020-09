Remigiusz Mróz – Precedens. Transmitowała zabójstwo na Facebooku

Według wydawców to najpopularniejsza seria kryminalna w Polsce. I moim zdaniem – najbardziej przez Remigiusza Mroza dopracowana. I to chyba nie tylko z racji prawniczego wykształcenia, ale też najbardziej żywych postaci, jakie przez lata wykreował. Mecenaska o ciętym języku i bezwzględnie zadurzony w niej aplikant, dziś już adwokat, przeczą stereotypom, a jednocześnie je utwierdzają czyniąc bohaterów przyjaznymi. Bo któż będąc dzieckiem nie kochał się w nauczycielu/nauczycielce i któraż z czytelniczek nie chciałaby tak śmiało móc zarządzać swoim życiem.

Wracając do treści „Precedensu” oprócz fantastycznego pomysłu na swego rodzaju zbrodnię doskonałą, Remigiusz Mróz umiejętnie podsyca w czytelnikach myśl o swego rodzaju mafii ogarniającej swoimi mackami całą Polskę. A że czasy, także przez pandemię koronawirusa, jawią się jako wyjątkowo niepewne i ten stary pomysł na wzbudzenie niepokoju to strzał w dziesiątkę. A że niekoniecznie etyczny? Wręcz przeciwnie – przecież po to czytamy horrory, żeby się bać, a kryminały, by rozwiązywać zagadki. A że czasem fikcja dziwnie kojarzy nam się z realnym światem – to tylko dowód na znakomite wyczucie przez Remigiusza Mroza potrzeb czytelników.