Rekrutacja uzupełniająca na Uniwersytecie w Białymstoku. Na przyszłych studentów czeka kilkaset miejsc

Na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich na przyszłych studentów czeka jeszcze ok. 600 miejsc. Kandydaci będą mieli do wyboru 23 kierunki, a także pięć modułów specjalizacyjnych na kierunku filologia. To:

Biologia

Chemia

Ekobiznes

Ekonomiczno-prawny

Filologia polska

Filologia, moduł specjalizacyjny:¬

- filologia angielska z językiem rosyjskim

- filologia francuska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)

- filologia rosyjska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)

- filologia rosyjska (dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)

- filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu

Fizyka

Historia

Informatyka

Informatyka i ekonometria

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Kognitywistyka i komunikacja

Kulturoznawstwo

Matematyka

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Mikrobiologia

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Praca socjalna

Socjologia

Stosunki międzynarodowe

Studia wschodnie

Pedagogika specjalna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna