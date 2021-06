Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli. Jest prawie 360 wolnych miejsc [lista placówek]

W poniedziałek, 31 maja, w Białymstoku ruszyła rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

– Na złożenie wniosków rodzice będą mieli czas do 7 czerwca do godziny 15 – przypomina zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane 24 czerwca. Następny etap to potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki. Będzie to możliwe do 28 czerwca. Ostateczne wyniki rekrutacji poznamy 29 czerwca.

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Wydrukowane i podpisane wnioski o przyjęcie dziecka należy złożyć wyłącznie w placówce pierwszego wyboru. Dokumenty mogą zostać złożone w formie elektronicznej lub papierowej. W zakładce „Edukacja” można znaleźć zasady rekrutacji oraz listę placówek biorących w niej udział.

Zobacz też: