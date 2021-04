Rekrutacja do żłobków miejskich w Białymstoku rusza już niedługo. Sprawdź harmonogram

Strefa Rodzica w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku już otwarta. Tu dzieci mogą oderwać się od leczenia (ZDJĘCIA)

Dzieci leczone w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku oraz ich rodzice będą teraz mogli przebywać razem w specjalnie wydzielonej do tego celu przestrzeni. Kolorowa, radosna i bogato wyposażona Strefa Rodzica to miejsce, gdzie maluchy - dzięki kontaktowi z opiekunami - będą szybciej dochodzić do zdrowia. Strefę Rodzica, sfinansowaną przez firmę Budimex SA, otwarto dziś (27 kwietnia) na Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej białostockiej Śniadecji.