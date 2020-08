Rekrutacja do szkół średnich w Białymstoku. W placówkach zostało ponad 500 wolnych miejsc

- Tegoroczna rekrutacja różniła się od tych z ubiegłych lat. Jej termin był znacznie przesunięty. Przecież w tym roku trwała prawie do końca wakacji! Inna była też jej strategia. Zamiast rekrutacji uzupełniającej zaproponowano rozwiązanie zastępcze. W momencie, w którym uczeń otrzymał zaświadczenie o wynikach egzaminu, mógł dokonać całkowitej weryfikacji swojego wniosku. Miał okazję przemyśleć wszystko na nowo i dokonać wyboru uwzględniającego te wyniki. Dzięki temu wybory były bardziej sensowne, przez co rekrutacja przebiegała sprawnie i bez problemów - przyznaje Anna Zawadzka, wicedyrektor IV LO w Białymstoku.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników rekrutacji. Progi punktowe były u nas wysokie i praktycznie równe dla każdej klasy. Co prawda chętnych było troszeczkę mniej niż w poprzednich latach, ale myślę że to kwestia demograficzna. Już wiemy, że nasze wolne miejsca na pewno zostaną zapełnione. Zgłasza się do nas bardzo dużo młodzieży. Teraz mamy tylko nadzieję, że będziemy mogli naszych nowych uczniów uczyć w normalnych warunkach - mówi wicedyrektor IV LO.

Do tej pory osoby, które nie dostały się do wybranej szkoły, brały udział w rekrutacji uzupełniającej do liceum czy technikum. Jednak w tym roku, w związku z przesunięciem terminów egzaminów oraz terminów rekrutacji, rekrutacja uzupełniająca nie odbędzie się. Mimo to absolwenci podstawówek wciąż mogą dostać się do szkoły, która dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Muszą jednak sami bezpośrednio kontaktować się z daną placówką.