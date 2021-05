Rekordziści biorą ponad 20 leków dziennie. Wystartowała kampania na temat wielolekowości seniorów

Prof. Bień mówi, że czasami przychodzą do niej pacjenci z dwoma takimi samymi lekami pod różnymi nazwami. Robią też zbyt duże zapasy leków, na zbyt długi okres - np. rok. Seniorzy są też kuszeni reklamami telewizyjnymi leków i suplementów, które głoszą, że mogą poprawić swój stan zdrowia i biorą różne preparaty nieprzepisane przez lekarza, co skutkuje problemami zdrowotnymi.

Seniorzy to grupa osób, które powinny być objęte szczególną opieką medyczną ze strony geriatry, ale w Polsce mamy najmniejszą liczbę tych specjalistów przypadającą na populację seniorów. Dostęp do nich jest więc bardzo trudny.

- Zajęliśmy się tym problemem, gdyż mamy coraz więcej seniorów i każdego z nas czeka starość. Nie uda nam się do końca rozwiązać tego problemu, gdyż to problem systemowy, ale też wynika on ze świadomości społeczeństwa. Stąd działania skierowane do lekarzy, by wesprzeć ich i przygotować rozwiązania, które ułatwią im podejmowanie właściwych decyzji medycznych, a z drugiej strony kierujemy kampanię edukacyjną do pacjentów - seniorów.