Rekompensata 80 proc.! W drugim czytaniu projektu ustawy o rekompensatach, posłowie uwzględnili tę i inne poprawki Tyszkiewicza

- Bardzo się cieszę, że udało się wprowadzić te poprawki i one znalazły się w projekcie ustawy o rekompensatach, który będzie głosowany w piątek (17.09). Na razie jestem dobrej myśli, bowiem podczas głosowania na komisji nasze poprawki poparła część posłów PiS i Konfederacji, a to dobry prognostyk przed głosowaniem w Sejmie. To znaczy również, że przekonały ich moje argumenty, że m.in. wrzesień i październik to dla Białowieży turystyczne żniwa i że wtedy przyjeżdża tam więcej ludzi niż w sezonie. Dlatego rekompensata sięgająca 80 proc. średniego miesięcznego przychodu z działalności w czerwcu, lipcu i sierpniu pozwoli m.in. hotelarzom przetrwać (mam nadzieję) tylko 30 dni stanu wyjątkowego. Czyli sytuacji, która jest dla nich jak lockdown - mówi Robert Tyszkiewicz.