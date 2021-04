Rehabilitacja pocovidowa w domu lub gabinecie. "Kolejki wydłużą się" - mówią fizjoterapeuci

Dodatkowo KIF uważa, że wycena zaproponowana przez NFZ jest zbyt niska.

- Świadczenia obecnie zostały wycenione poniżej kosztów ich faktycznego wykonania. Prowadzi to kolejny raz do fikcji i iluzoryczności świadczenia, bo zamiast skupić się na badaniu pacjenta, będzie się maksymalnie skracało czas tego badania adekwatnie do wycenionego czasu pracy. To będzie bardzo niekorzystne dla pacjenta - czytamy w oświadczeniu KIF.