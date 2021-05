Ratyfikacja Funduszu Odbudowy. Jak głosowali podlascy posłowie w sprawie 770 mld zł dla Polski?

- Ważne, żeby pieniądze trafiły już teraz, jak najszybciej do naszego regionu i lokalnych przedsiębiorców i samorządowców. W przypadku tego funduszu została powołana komórka koordynująca gdzie mają trafić przewidziane środki. Ich rozdysponowanie zostało nam przedstawione i my się na to zgodziliśmy. Trzydzieści procent środków ma trafić do samorządów. Również przewidziane jest 16 milionów zł na każdy szpital powiatowy.