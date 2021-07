Ratowali ludzi z pożaru narażając własne życie. Dwoje białostockich policjantów uhonorowanych przez ministra Kamińskiego

Był 21 marca 2021 r. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o pożarze drewnianego domu jednorodzinnego w centrum Białegostoku. Wstępna informacja: część mieszkańców zdążyła uciec. Na miejsce wysłano patrol policji. Jako pierwszy dotarł tam młodszy aspirant Jakub Siemienowicz. Przed budynkiem zastał siedem osób. Okazało się, że to nie wszyscy lokatorzy. W środku została jeszcze jedna osoba. Policjant wszedł do płonącego domu. Na zadymionym poddaszu odnalazł mężczyznę, który nie był w stanie opuścić budynku o własnych siłach. Funkcjonariusz wyprowadził go na zewnątrz i udzielił mu pierwszej pomocy przedmedycznej.