Raport. Sklep białostockiej firmy TaniaKsiazka.pl liderem e-commerce w swojej branży

Białostocka spółka TenderHut – debiutant na rynku NewConnect – w 2020 roku podwoiła zysk netto

Po giełdowym debiucie, na którym akcje urosły o sześć proc., spółka opublikowała dziś swój pierwszy raport roczny. Pomimo pandemii wartość skonsolidowanych przychodów TenderHut w 2020 roku wzrosła do prawie 47 mln zł, tj. o 24 proc. w porównaniu do roku wcześniejszego. Zdecydowanej poprawił się też wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem m.in. odsetek od kredytów, podatków i amortyzacji - red.), który za 2020 rok wyniósł 8,8 mln zł, co daje 92-proc. wzrost wobec roku poprzedniego. Grupa TenderHut wypracowała prawie 6 mln zysku netto, czyli dwukrotnie wiecej niż w roku 2019.