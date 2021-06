Raport "Europolis. Zielone miasta". Białystok dopiero na 8. miejscu. Dlaczego stolica Zielonych Płuc Polski nie jest najbardziej eko?

Miasta – także w Polsce – należy postrzegać jako ośrodki wyznaczające trendy w walce ze zmianą klimatu i degradacją środowiska. To w miastach powstają pomysły i rozwiązania na rzecz lepszego, bardziej zrównoważonego życia i pracy. Lokalne działania na rzecz klimatu stanowią ważny czynnik na drodze do globalnych zmian - podkreśla we wstępie do raportu David Gregosz, dyrektor Fundacji Konrada Adenaura w Polsce.

Ranking ‘Europolis’ powstał w oparciu o analizę pięciu obszarów: indywidualnego transportu elektrycznego, transportu publicznego, działań na rzecz jakości powietrza, społeczności lokalnej oraz zdrowia publicznego. Przeanalizowano w nim dane ze wszystkich 66 miast na prawach powiatu. W każdej z kategorii miasta mogły zdobyć maksymalnie 100 punktów.

