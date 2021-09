Raport. Bloki z wielkiej płyty - ile kosztuje mieszkanie? W których miastach jest drogo, a w których taniej? [zdjęcia]

Mieszkania w blokach z wielkiej płyty miały być szczytem luksusu i prestiżu w czasach PRL. Powstałe głównie w latach 70. XX wieku osiedla zdają się wracać do łask, a z dzisiejszej perspektywy łatwiej doszukać się w nich zalet choćby w postaci dogodnej lokalizacji z gotową infrastrukturą. Bloki te budowano, a właściwie składano z żelbetowych płyt. W pośpiechu i po kosztach, czyniąc oszczędności głównie na estetyce i designie. Wielka płyta ma za to jedną zaletę - jest tańsza.

Dziś wielka płyta oferuje relatywnie tanie mieszkania w przyzwoitym standardzie. W porównaniu do innych lokali z rynku wtórnego są one tańsze nawet o 10-20 proc. W "wielkopłytowcach" jest też sporo mieszkań o niewielkim metrażu, co ułatwia ich zakup. Nie dość, że metr kwadratowy mniej kosztuje, to jeszcze mniej tych metrów trzeba spłacić.