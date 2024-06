Radosław Sikorski w Białymstoku zapowiada, że granica z Białorusią pozostanie zamknięta. I szczelna

Jak Kuba bogu, tak bóg Kubie – tak o relacjach Polski z Białorusią mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Rozwiewa tym samym nadzieje, że przejścia graniczne w Bobrownikach i Kuźnicy zostaną otwarte. A tego oczekują przedsiębiorcy z rejonów przygranicznych.

Sikorski przy okazji poniedziałkowej (3 czerwca) wizyty w Białymstoku mówił, że 90 procent osób, które próbują przebić się przez polską granicę to osoby z wizami rosyjskimi. Jego zdaniem zostały przynajmniej zachęcone a może i rekrutowane do operacji na granicy.

- Celem tej operacji jest pokazanie całej Europie, że zewnętrzna granica Unii Europejskiej nie jest kontrolowana, by wywołać efekt polityczny. Wzmocnić skrajną prawicę, która obiecuje, że Unię Europejską rozwali od środka. Do tego nie wolno nam dopuścić – mówi Sikorski.

Humanitaryzm na granicy z Białorusią

Sikorski deklaruje, że czuje sympatię do ludzi uciekających przed prześladowaniami czy szukającymi lepszego życia.

- Ale nie ma prawa ludzkiego do zamieszkania gdzie się chce. Gdyby tak było, niepotrzebne byłyby wizy, paszporty, straże graniczne itd. Państwa czy grupy państw jak Unia Europejska mają prawo do kontrolowania granicy. Oczywiście chcemy, by to się działo w jak najbardziej humanitarny sposób – komentuje minister.

Dodaje, że w nowym pakcie migracyjnym jest wizja, by powstały miejsca, gdzie można szybko rozważyć wnioski o ochronę. I taka osoba albo wjedzie do Unii, albo jest natychmiast odsyłana do swojego kraju pochodzenia.

Kobiety i dzieci z granicy nazywa „ofiarami Łukaszenki i Putina”. Na pytanie co z nimi zrobić, odpowiada, że „to bardzo dobre pytanie do Łukaszenki i Putina. To oni im dal wizy”.

Polska z kolei jest ofiarną największego ataku hybrydowego od kilkudziesięciu lat. To podpalenia, ataki cybernetyczne, szpiegowanie.

- Niestety, jak to na wojnie bywa niewinne ofiary są czasami niewinnymi ofiarami - komentuje.

Wojna hybrydowa na granicy z Białorusią

Zdaniem Sikorskiego przejście graniczne w Kuźnicy i Bobrownikach powinny zostać zamknięte.

- Jak Kuba bogu, tak bóg Kubie. Też bym chciał, żeby ta granica była w innym stanie.

Przypomniał, że mieliśmy swego czasu podpisaną umowę o małym ruchu granicznym z Białorusią. Polska ją zaakceptowała, Łukaszenka jej nie aktywował. Było to jedna w czasach, gdy choćby liczba więźniów politycznych na Białorusi spadała. Dziś natomiast mamy tam największe represje w historii białoruskiego reżimu. Dodał, że to Łukaszenka przepuścił rosyjskie wojska w ataku na Kijów, a razem z Putinem prowadzi wojnę hybrydową.

Sikorski zapowiada stworzenie rzetelnych informacji na temat granicy, by dotrzeć z nimi do migrantów. Migranci są bowiem wprowadzani w błąd, że tędy da się przejść.

-Będziemy pokazywali, że granica jest chroniona. Mam nadzieję, że to przekona tych ludzi,. Aby sami się nie narażali, nie oddawali się do dyspozycji przemytników, KGB (Komitet Bezpieczeństwa Państwowego) i GRU (Główny Zarząd Wywiadowczy). Miejmy nadzieję, mówiąc w żargonie, zmniejszy to efekt podażowy - uważa.

Zajmować mają się tym placówki dyplomatyczne. Resort Sikorskiego współpracuje już też z komisją do spraw afery wizowej. Ministerstwo cyfryzacji z kolei pomaga w stworzeniu nakładki, by nie blokować handlu miejscami w kolejkach po wizy. Powinny zajść też zmiany systemowe, by weryfikować czy firmy rzeczywiście potrzebują do pracy obcokrajowców.

