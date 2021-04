Radosław Hancewicz: Standardowo więcej Podlasian otrzymuje zwrot podatku niż go dopłaca

Niedawno informowaliście, że jeszcze 40 proc. Podlasian nie rozliczyło się z podatków, a tymczasem do końca kampanii PIT 2020, do 30 kwietnia, zostało mało czasu.

W naszym systemie mamy nieco ponad 315 tys. zeznań PIT od podatników z Podlaskiego. Jeśli porównamy to z liczbą zeznań złożonych przed rokiem, gdy w całej kampanii złożono 490 tys. zeznań to okaże się, że PITy za 2020 rok złożyło przynajmniej 65 proc. podatników. Wynikałoby z tego, że brakuje zeznań 35 proc. podatników. Trzeba jednak pamiętać (i to jest ważne), że nie każdy podatnik musi złożyć do urzędu skarbowego swoje zeznanie. Dodam, że w zeszłym roku, na podobnym etapie, do urzędów skarbowych wpłynęło około 63 proc. PITów.

Dlaczego tak jest i kto nie ma takiego obowiązku?

Obecny rok jest trzecim, w którym funkcjonuje usługa Twój e-PIT. W jej ramach Krajowa Administracja Skarbowa na podstawie informacji od pracodawców i z naszych systemów, przygotowuje wstępnie wypełnione PIT-y. Przede wszystkim są to PITy-37 i 38. PITy-36 też są w przygotowane, ale do tych zeznań trzeba wejść, dopisać swoje dane i zatwierdzić. Natomiast zeznania PIT-37 i 38 są już gotowe. I nawet jeśli do końca kwietnia podatnicy nie zainteresują się nimi: nie wejdą do Twojego e-PITu lub nie przyślą zeznania papierowego czy przez e-Deklaracje to ich zeznania przygotowane przez KAS, zostaną automatycznie zatwierdzone, czyli złożone. Dlatego prawdopodobnie wiele osób o swoich PITach w ogóle nie pamięta. Przed rokiem, Podlasianie w taki automatyczny sposób złożyli 100 tys. PITów. Tymczasem w pierwszym roku funkcjonowania usługi do swoich zeznań nie zajrzało 60 tys. osób. Jeśli więc do już złożonych 315 tys. zeznań dodamy przynajmniej owe 100 tys. (a sądzę, że w tym roku będzie więcej) można stwierdzić, że brakuje nam tylko 15 proc. zeznań podatkowych.