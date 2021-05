Radni PiS apelują do prezydenta Białegostoku o obniżkę stawek podatku od nieruchomości. Liczą na poparcie pozostałych ugrupowań

Ta ostatnia miała miejsce na sesji rady miasta w listopadzie 2020 roku (poprzednia rok wcześniej). Zgodnie z nią mieszkańcy rocznie za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej w budynkach mieszkalnych płacą 0,85 zł (to o 5 groszy więcej niż w 2020 roku). Teraz radni PiS proponują, by po obniżce były 73 grosze

Otrzymujemy liczne sygnały od mieszkańców, którzy są niezadowoleni ze stawek podatku od nieruchomości - mówiła w czwartek [6.05. 2021] radna Agnieszka Rzeszewska podczas konferencji prasowej na Rynku Kościuszki. - Dlatego apelujemy do prezydenta o podjęcie dialogu i rozpatrzenie naszej propozycji, która ma na celu pomóc mieszkańcom i lokalnym przedsiębiorcom w trudnym czasie pandemii i spowodować obniżenie podatków do stawek obowiązujących sprzed ostatnich podwyżek.

Z kolei za jeden metr kwadratowy powierzchni gruntu białostoczanie od 1 stycznia 2021 roku płacą 0,52 zł (to o 2 grosze więcej niż w poprzednim roku). Teraz radni PiS proponują 45 groszy za metr kwadr.

Radni PiS postulują też m. in. obniżkę stawki dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Płaciłyby one o niespełna 30 groszy mniej od metra kw.

Jeśli idzie o opłaty za budynek, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza , to w tym roku przedsiębiorcy płacą 24,40 za mkw powierzchni użytkowej (zamiast 23,30 zł w 2020 r). W przypadku gruntu - 0,95 groszy (rok wcześniej było to 90 groszy). Według propozycji noweli uchwały stawki wyniosłyby odpowiednio: 22,36 zł i 84 grosze.

By ta podwyżka stała się realna, radni PiS apelują do prezydenta, by mając na uwagę trwająca epidemię, dokonał weryfikacji wydatków w budżecie miasta po katem ich zasadności z punktu widzenia mieszkańców i ich potrzeb.