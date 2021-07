Radni KO i przewodniczący gminy muzułmańskiej: Potrzebna nadzwyczajna sesja sejmiku w sprawie Kruszynian

Wszyscy oni wystąpili na czwartkowej (15.07) konferencji, którą zorganizowała podlaska KO. Jej powodem były wypowiedzi Wiesławy Burnos z zarządu województwa o stanie prac nad powołaniem parku w Kruszynianach. Pani marszałek tłumaczyła m.in. wiceminister kultury i generalnej konserwator zabytków prof. Magdalenie Gawin oraz dziennikarzom, że przygotowanie projektu uchwały nie jest proste, bowiem wymaga analiz wielu dokumentów, negocjacji i konsultacji. Nie potrafiła jednak przekonująco uzasadnić, dlaczego przez rok zarząd i marszałek nie przygotowali projektu uchwały. Naciskana przez dziennikarzy stwierdziła jedynie, że być może stanie się to we wrześniu, ale nie jest to termin pewny.