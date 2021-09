Radio Wnet na czele z Krzysztofem Skowrońskim wyruszy na "Wielką Wyprawę". Zawita do Białegostoku, Szczecina, Wrocławia

Radio Wnet niebawem wyrusza na "Wielką Wyprawę" po Polsce. Dlaczego i po co?

Krzysztof Skowroński: W czasie pandemii Radio Wnet uruchomiło kilka nadajników w Polsce, m. in. w Białymstoku, Szczecinie i Łodzi. Postanowiliśmy przywitać się z słuchaczami w tych miastach i dlatego rozpoczynamy projekt "Wielka Wyprawa". Wyruszamy 5 września. Pierwszym przystankiem będzie Białystok. To z tego miejsca będziemy nadawać przez cały dzień. Idea naszej akcji jest taka, by słuchacze poznali nawzajem swoje miasta. Zależy mi, żeby o skarbach Białegostoku usłyszeli np. słuchacze radia w Szczecinie i odwrotnie.

Do kogo chcecie dotrzeć?

Dla każdego. Myślę, że tworzymy radio i dla młodych, i dla starszych. Będziemy opowiadać o miejscach cennych dla Białegostoku, które wszyscy białostoczanie znają, ale mieszkańcy np. Wrocławia mogą być nimi zaciekawieni. Oddamy również antenę młodym muzykom. Obiecuję, że będzie się działo!