Quady i traktory z kuligami rozjeżdżają Rezerwat Antoniuk. Straż leśna zna problem, ale na razie jest bezsilna Tomasz Maleta

Rezerwat Antoniuk jest częścią Lasu Wesołowskiego, który razem z lasem Pietrasze tworzy potężny kompleks leśny na północ od Białegostoku Archiwum

Rezerwat Antoniuk jest obszarem chronionym, mimo to w każdy weekend, ale również w tygodniu, jest on rozjeżdżany przez quady a czasem i traktory z kuligiem - napisał do redakcji pan Szymon. Leśnicy twierdzą, że wiedzą o tych ekscesach, ale jest ich za mało, by być każdego dnia w jednym miejscu.