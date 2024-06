Pustostan z zawalonymi stropami. Tak wygląda jeden z zabytków w centrum Białegostoku

Ulica Waryńskiego. Siódemka jak nowa, jedynka w ruinie

Zgoła inaczej wygląda inna z kamienic przy Waryńskiego. Budynek pod „jedynką” też jest zabytkiem. Ale właściciel zdaje się o tym zapominać. Jeszcze niedawno wystarczyło trącić klamkę, by drzwi do kamienicy się otworzyły. A w środku… Zerwane stropy między parterem a piętrem zalegają w jednym z pomieszczeń parteru. Nad drugim wiszą jedynie resztki stropu. Napis K+M+B nad wejściem do jednego z mieszkań datowany jest na rok… 2014. To pokazuje, że od dekady nikt go nie zmieniał.