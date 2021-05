PUP Białystok. Bezrobocie rok do roku dużo większe. Nie tylko branża gastro szuka pracowników

Białostocka spółka IT TenderHut z dobrymi wynikami za pierwszy kwartał

Wyniki finansowe za początek 2021 roku pokazują wysoką dynamikę wzrostu notowanej na NewConnect, jednej z najszybciej rozwijających się spółek IT w Polsce. Zysk netto rzędu 1,6 mln zł oznacza wzrost o 268 proc. w porównaniu do roku zeszłego i jest dobrą zapowiedzią dla wyników całego 2021 roku. Spółka wróciła do przedpandemicznych wzrostów przychodów osiągając w pierwszym kwartale 14,4 mln zł, co stanowi wzrost przychodu o jedną trzecią.