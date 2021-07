Psy z białostockiego schroniska będą mieć nowe boksy. Zbiórka funduszy nadal trwa (ZDJĘCIA)

W białostockim schronisku dla zwierząt od lat nie było remontu. Część boksów dla psów jest w opłakanym stanie i wymaga gruntownej naprawy, na którą nie było pieniędzy. Kierowniczka placówki założyła zbiórkę i liczyła na wsparcie mieszkańców, którym leży na sercu los bezdomnych zwierzaków. Nie zawiodła się. Na zbiórce jest już prawie 17 tys. zł.

- Brakuje nam jeszcze trochę pieniędzy na remont boksów, ale zbiórka cały czas trwa. Zakupiliśmy już część materiałów, potrzebnych m. in. do wykonania nowych wylewek, ale też środek do zagruntowania podłóg i ścian, a także folię w sprayu, która będzie izolować wilgoć. Obecnie trwa oczyszczanie starych posadzek. Niedługo przyjdzie czas na prace wykończeniowe - mówi Anna Jaroszewicz, kierowniczka białostockiego schroniska.