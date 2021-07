PSL protestuje przeciwko drastycznym wzrostom cen na stacjach paliw PKN Orlen. Ceny w Podlaskiem najwyższe

We wtorek (06.07) w Białymstoku na stacji paliw Orlen ul. Kawaleryjskiej przedstawiciele PSL-u protestowali przeciwko drastycznemu wzrostowi cen paliw. Wezwali rządzących do zadbania o interes Polaków i nie wykorzystywania narodowego koncernu do własnego interesu biznesowego.

Wojciech Wojtkielewicz