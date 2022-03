Przyjdź w weekend na Targi. Tu znajdziesz oferty białostockich deweloperów

Targi mieszkaniowe to impreza, która wpisała się już w kalendarz białostockich wydarzeń. Nasi wystawcy to najwięksi i najważniejsi w regionie deweloperzy, firmy budowlane, profesjonalne salony wyposażenia wnętrz. Przedstawiciele tych firm to eksperci w swoich dziedzinach. Co ważne, podczas targów będą dostępni na stoiskach swoich firm - będzie można więc skorzystać z ich wiedzy, zapytać o dostępną ofertę, planowane inwestycje czy najkorzystniejsze w danym przypadku rozwiązania, porozmawiać o trendach wnętrzarskich, o sposobach na sfinansowanie inwestycji.

Targi to świetna okazja, aby znaleźć swoje wymarzone mieszkanie, szeregówkę bądź dom (będzie można również poznać propozycje domów szkieletowych). Tu można poznać dziesiątki inwestycji mieszkaniowych, szczegóły ich lokalizacji i otoczenia oraz wizualizacje budynków. To też doskonała okazja, by umówić się z deweloperem czy biurem nieruchomości na obejrzenie mieszkania lub domu na żywo, ale też ponegocjować warunki finansowania zakupu. Tu będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób i w jakim standardzie mieszkania czy domy będą wykończone, co w danym przypadku oznacza oferta w tzw. stanie deweloperskim, a jakich udogodnień można się spodziewać w ofercie „pod klucz”. Przy stoiskach wystawców będzie można też spotkać doradców finansowych, którzy podpowiedzą najlepsze rozwiązanie kredytowe oraz ustalą, ile kapitału trzeba mieć na start lub - na życzenie - sprawdzą Państwa płynność finansową.

Jednak na targi zapraszamy nie tylko te osoby, które myślą o kupnie nowego mieszkania czy szeregówki. W Galerii Jurowieckiej swoje stoisko będzie miała firma Leroy Merlin, która jest Partnerem Głównym Targów. Zaprezentuje przykładowe aranżacje, ale - co ważne - zaprosi też swoich ekspertów, którzy będą udzielali porad dotyczących najlepszych materiałów do wykańczania poszczególnych pomieszczeń (glazura, terakota, farby, podkłady, tynki, tapety, ale też armatura czy meble łazienkowe, kuchenne oraz wiele innych) oraz podpowiedzą, jakie rozwiązania są w danym przypadku najkorzystniejsze. Przedstawiciele Leroy Merlin przedstawią najnowszą ofertę promocyjną firmy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 18 i 19 marca (piątek i sobota), w godz. 12-18, do do Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Nasi wystawcy przedstawią swoje oferty w przestronnym holu na poziomie -1. Bez problemu tu traficie, wchodząc głównym wejściem, ale również i tym od strony parkingu.

Galeria Jurowiecka to idealne miejsce na targi mieszkaniowe. Przestrzeń, jaką dysponujemy, pozwala na zlokalizowanie stoisk targowych w jednym miejscu, a potencjalni Klienci, którzy chcą kupić mieszkanie na terenie Białegostoku, mają możliwość sprawdzenia ofert u wielu deweloperów w jednym miejscu

- zaprasza Ewa Szostak, specjalista ds. marketingu w Galerii Jurowieckiej.

Przedstawiamy wystawców Targów Mieszkaniowych.

YUNIVERSAL PODLASKI

Osiedle Lodowa

Inwestycja powstaje na osiedlu Zawady, pomiędzy ulicami Lodową i Polarną. Liczyć będzie 5 kameralnych budynków mieszkalnych (A, B, C, D, E ) o 3 kondygnacjach (2 piętra). Budowa oraz sprzedaż zostanie podzielona na dwa etapy.

Osiedle Lodowa to nowocześnie zaprojektowane mieszkania o powierzchniach od 36 do 72 mkw. W ofercie dostępne są mieszkania jedno-, dwu-, trzy- oraz czteropokojowe.

Dla najmłodszych został zaprojektowany plac zabaw oraz miejsce rekreacyjne. W każdym budynku osiedla zostały wydzielone strefy, w których mieścić będą się komórki lokatorskie oraz inne pomieszczenia techniczne. Dla kierowców przewidziano na terenie działki garaże oraz miejsca parkingowe (również kilka dla osób niepełnosprawnych). Dwa budynki będą posiadały garaże na poziomie -I.

Yuniversal Podlaski

M jak Marczukowska

Inwestycja powstaje przy ulicy Marczukowskiej na osiedlu Młodych i składać się będzie z jednego 3-piętrowego budynku. Będą tam 22 lokale mieszkalne z ogródkami oraz 94 lokali mieszkalnych z balkonami o powierzchniach od ok. 26 do 78 mkw. W cenie mieszkania jest tu już komórka lokatorska przypisana do mieszkania. Na terenie działki, jak i w garażu podziemnym znajdować się będą miejsca postojowe oraz boksy garażowe (również dla osób niepełnosprawnych). W strefie wewnętrznej budynku został zaprojektowany plac zabaw.

Osiedle Rekreacyjne - Nowe Miasto, ul. Filipowicza

Budynek nr 4

W ramach czwartego etapu inwestycji powstał ośmiopiętrowy obiekt z 72 mieszkaniami o powierzchni od 38 do 75 mkw. W każdym budynku osiedla znajduje się garaż podziemny, a w cenie mieszkania kupujący otrzymuje komórkę lokatorską. Zakończenie prac nastąpiło w II kwartale 2021 r.

Budynek nr 6

W ramach czwartego etapu inwestycji powstał budynek, który z dwóch stron posiada odpowiednio 8 i 9 kondygnacji. Znajdują się w nim 123 mieszkania o powierzchni od 27 do 98 mkw. Zakończenie prac nastąpiło w III kwartale 2021 r.

Budynek nr 7

W obiekcie o 9 kondygnacjach znajdzie się 69 mieszkań o powierzchni od 38 do 135 mkw. Zakończenie prac nastąpi w I kwartale 2022 roku.

Budynek nr 8

Powstaje ośmiopiętrowy obiekt, posiadający 69 lokali mieszkalnych o powierzchni od 38 do nawet 135 mkw. Zakończenie prac nastąpi w I kwartale 2022 r.

Budynek nr 9

W ramach budowy ostatniego już budynku o nr projektowym 9 powstaje ośmiopiętrowy obiekt z 95 mieszkaniami o powierzchni od 38 do 135 mkw. Zakończenie prac nastąpi w III kwartale 2023 roku.

Yuniversal Podlaski

Kamienica Starobojarska, ul. Starobojarska

W sześciokondygnacyjnym budynku znajdzie się 60 mieszkań o powierzchni od 25 do 109 mkw., a także cichobieżne windy oraz komórki lokatorskie. W garażu wielostanowiskowym na poziomie -1 przewidziano miejsca postojowe. Na parterze budynku funkcjonować będzie 7 lokali usługowych.

Osiedle Depowa, ul. Depowa

Osiedle składa się z czterech budynków o maksymalnej liczbie sześciu pięter. W pierwszym etapie inwestycji są już dostępne lokale mieszkalne o wielkości od 32 do 66 mkw. W ofercie dewelopera dostępne są mieszkania jedno-, dwu- trzy-, a także czteropokojowe, o różnym układzie pomieszczeń. Każde z nich posiada balkon lub taras. W cenie zakupu mieszkania kupujący otrzymuje również komórkę lokatorską.

Domy w Sochoniach

Osiedle domów jednorodzinnych w Sochoniach to zespół 10 budynków jednorodzinnych zlokalizowanych w odległej o kilka kilometrów od granic miasta wsi Sochonie. Termin zakończenia realizacji inwestycji: III kwartał 2022 r.

Osiedle Dolina Cisów Etap VIII, ul. Białostocka / ul. Nadawki

Znajdujące się nieopodal administracyjnej granicy miasta Białystok osiedle składa się z nowocześnie zaprojektowanych czteropiętrowych budynków mieszkalnych, które swoim wyglądem nawiązują do miejskich kamieniczek. Każdy znajdujący się na osiedlu budynek mieszkalny został wyposażony w szybkie i cichobieżne windy. Ponadto wszystkie budynki posiadają garaże podziemne. W cenie mieszkania kupujący otrzymuje komórkę lokatorską.

W ramach VIII etapu inwestycji zrealizowane zostaną cztery budynki. Termin zakończenia realizacji inwestycji w etapie VIII: II kwartał 2021 r.

Lewandowskiego 5

Na inwestycję składa się jeden kameralny 5-piętrowy budynek, w którym znajduje się tylko 39 mieszkań o powierzchni od 34 do 90 mkw., a także 21 boksów garażowych w garażu podziemnym. W cenie mieszkania każdy kupujący otrzymuje komórkę lokatorską. W parterze budynku znajdować się będą cztery lokale usługowe. Termin zakończenia: II kwartał 2023 r.

Szeregówki Horodniańska - Nowe Miasto

W skład kompleksu mieszkaniowego przy ul. Horodniańskiej wchodzi siedem budynków jednorodzinnych o powierzchni od 182 do 218 mkw. Na parterze każdego z domów szeregowych znajdują się salon z aneksem kuchennym i wyjściem bezpośrednio do ogrodu, a także gabinet, WC i pomieszczenie gospodarcze. W salonie istnieje możliwość podłączenia kominka. Pierwsze piętro to sypialnia z łazienką, a także dwa pokoje oraz łazienka ogólnodostępna. Do dyspozycji mieszkańców szeregówki na Nowym Mieście pozostaje również poddasze o powierzchni około 40 mkw. Inwestycja zakończona w III kwartale 2021 r.

Yuniversal Podlaski

APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE

V i VI etap Apartamentów Jagiellońskich przy ulicy Jurowieckiej to inwestycje zaprojektowane z myślą o stworzeniu komfortowej przestrzeni życiowej w samym centrum miasta. Budynki prezentują ciekawą i nowoczesną formę architektoniczną. Ważna tu jest jakość wykończenia: zarówno części zewnętrznej, tj. elewacji, jak również części wspólnych czy samych mieszkań. Atutem wszystkich mieszkań są funkcjonalne układy, duże witryny okienne doświetlające pomieszczenia oraz obszerne balkony, tarasy i zielone ogródki. To budynki 10-piętrowe, z dwupoziomowym parkingiem podziemnym, wysokim standardem wykończenia i funkcjonalnymi układami mieszkań.

V etap - zakończenie inwestycji: IV kwartał 2022; dostępne mieszkania o powierzchni od 34 do 60 mkw.

VI etap - zakończenie inwestycji: IV kwartał 2023; dostępne mieszkania o powierzchni od 28 do 77 mkw.

Apartamenty Jagiellońskie

KALTER NIERUCHOMOŚCI

Słonimska Residence

Nieruchomość będzie usytuowana przy ul. Słonimskiej 34 na osiedlu Bojary. To kameralny i elegancki budynek łączący najlepsze klasyczne formy z aktualnymi trendami architektonicznymi. Ta rezydencja liczyć będzie tylko 17 mieszkań. W ofercie nowej inwestycji dostępne są mieszkania o zróżnicowanych układach od kawalerek po przestronne 4-pokojowe lokale, o powierzchni od 25 do 81 mkw. Pod budynkiem znajdować się będzie hala garażowa z miejscami postojowymi i komórkami lokatorskimi. Rezydencja zostanie wyposażona w windę.

Kalter Nieruchomości

KUL- BUD

Zaciszna Krynica 1

Pierwszy etap inwestycji to zespół sześciu domów jednorodzinnych, który powstaje w miejscowości Krynice w gminie Dobrzyniewo Duże. To ciche miejsce nieopodal szosy Ełckiej - do obwodnicy miasta Białystok jest ok. 12 km. W miejscowości znajduje się sklep spożywczy oraz szkoła podstawowa, natomiast do Szkoły Podstawowej w Dobrzyniewie Dużym jest 3 km, a 5km do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Aleksandrowie. Wszystkie domy będą miały ogrodzone działki, podjazdy z kostki polbruk, wodociąg, szambo lub oczyszczalnię, światłowód, elektrykę, hydraulikę oraz instalację alarmową.

Zaciszna Krynica 2

Drugi etap to zespół ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Początek realizacji: czerwiec 2022 r. Koniec budowy: lipiec 2023 r.

Szeregówki Klepacze

Inwestycja to zespół 18 domów szeregowych podzielonych na dwa etapy, umiejscowiona w miejscowości Klepacze w gm. Choroszcz (obok osiedla Starosielce) - róg ulic Wodociągowej i Długiej. 1 etap (domy A - I) - rozpoczęcie 09.2021 r. - zakończenie IV kwartał 2022 r. 2 etap (domy A1 - I1) - rozpoczęcie 01.04.2022 r. - zakończenie II kwartał 2023 r.

Kul-Bud

STRUS DEVELOPMENT

Jurowiecka 22, Białystok

To starannie zaprojektowany zespół dwóch budynków o nowoczesnej architekturze.

Projektowane mieszkania będą miały zróżnicowane metraże oraz układy od jednego do czterech pokoi. Każde z mieszkań posiadać będzie balkon lub taras. Na parterze zaprojektowano lokale usługowe.

Przewidziano miejsca postojowe w garażu naziemnym i podziemnym.

Etap I - powierzchnie dostępnych mieszkań: od 27 do 84 mkw.; wysokość zabudowy: V-IX kondygnacji + I kondygnacja podziemna; liczba klatek: 4. Każde z mieszkań będzie posiadało balkon, loggię lub ogródek. Powstaną też miejsca garażowe w naziemnej oraz podziemnej hali garażowej, pomieszczenia gospodarcze oraz dziewięć lokali usługowych zlokalizowanych na parterze. Zakończenie budowy - IV kwartał 2023 r.

Strus Development

Warszawa - Praga Pd., Chrzanowskiego 14

To zespół siedmiu budynków. Na parterze przewidziano lokale usługowe. Nie zabraknie również miejsc postojowych w halach garażowych.

Warszawa - Pruszków, Staszica 3

To mieszkania dla osób o różnych potrzebach: niewielkie mieszkania dla singli, przestronne układy dla rodzin, lokale z panoramicznym widokiem na IX kondygnacji czy mieszkania z ogródkiem.

Warszawa - Białołęka, Myśliborska 1

Kompleks złożony jest z dziewięciu budynków o zróżnicowanych wysokościach - od czterech do siedmiu kondygnacji naziemnych, z garażami podziemnymi oraz lokalami usługowymi wzdłuż ulicy Myśliborskiej.

Strus Development

Warszawa - Mokotów, Wynalazek 3A

Planowana jest budowa czterech budynków mieszkaniowych wielorodzinnych oraz dwóch hoteli z apartamentami na wynajem.

Siedlce, Armii Krajowej

Niewielka wysokość budynków oraz stonowana, ponadczasowa kolorystyka osiedla nadaje inwestycji spokojny i kameralny charakter. Oferta obejmuje szeroki wybór rozkładów lokali mieszkalnych dzięki czemu mieszkania odpowiadają zróżnicowanym potrzebom.

Siedlce, ul. Bitwy Warszawskiej 3,5

Oferta obejmuje szeroki wybór rozkładów lokali mieszkalnych dzięki czemu mieszkania odpowiadają zróżnicowanym potrzebom.

Siedlce, ul. Kurpiowska 10

Jest to budynek o wysokiej zabudowie (8 pięter), nowoczesnej architekturze oraz kolorystyce. Zaplanowano szeroki wybór lokali (od mieszkań jednopokojowych do pięciopokojowych) o funkcjonalnych układach.

RDM INWESTYCJE DEWELOPERSKIE

Kamienica Warszawska 109

Powstanie tu zaledwie 35 mieszkań. Elewacja budynku będzie poprzecinana boniami i utrzymana w ciepłej, białej tonacji z modnymi szarymi dodatkami i eleganckimi akcentami na poziomie parteru. Lekkości bryle budynku nadadzą duże okna i szerokie balkony. Całość zamknie subtelny gzyms nad ostatnią, czwartą kondygnacją. Inwestycja Apartamenty Warszawska 109 znajduje się na terenie zabudowy śródmiejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie pełnej infrastruktury społecznej osiedla i jego punktów handlowo - usługowych.

Apartamenty Marczukowska

Budynek zostanie wyposażony w ciche windy, szerokie klatki schodowe, wygodny garaż podziemny i obszerne balkony z widokiem na stawy.

Apartamenty Marczukowska to popularne metraże od 40 do 72 mkw., funkcjonalne rozkłady od 2 do 4 pokoi i doświetlone przestrzenie dzięki dużym oknom, przeszkleniom panoramicznym oraz obszernym balkonom.

RDM Inwestycje

Apartamenty Generalskie, ul. Bema

Znajdzie się tu 70 mieszkań o powierzchni od 28,92 do 149,15 mkw., z dużymi balkonami lub przestronnymi loggiami. Duże przeszklenia niemal od podłogi do sufitu zapewnią doskonałe doświetlenie i optycznie powiększą mieszkania. W parterze budynku zaplanowano trzy lokale usługowo-handlowe .W części podziemnej będzie dwupoziomowy garaż na 72 miejsca postojowe oraz 6 miejsc postojowych zewnętrznych.

Apartamenty Wysockiego w Bielsku Podlaskim

Inwestycja to nowoczesny kompleks 2 budynków IV piętrowych z windami, składających się z 85 apartamentów. Apartamenty charakteryzują się funkcjonalnymi i oryginalnymi wnętrzami o powierzchni pow. 25,18- 71,55 mkw. W hali garażowej na poziomie - 1 zaprojektowano 55 miejsc postojowych oraz na terenie osiedla przed budynkiem 42 miejsca postojowe zewnętrze, w tym dla niepełnosprawnych.

Domy Ekosfera w Niewodnicy Koryckiej

To 16 domów na działkach o powierzchniach ponad 800 mkw. w 3 funkcjonalnych rozkładach o powierzchniach całkowitych: 195 mkw. i 230 mkw. Domy budowane są w sprawdzonej technologii tradycyjnej, oddane w standardzie deweloperskim z zagospodarowanym terenem i ogrodzeniem. Posiadają dwie pełnowymiarowe kondygnacje mieszkalne bez skosów. W budynku zaplanowano duży garaż na 2 samochody.

ASKO

Ciepła 38 Apartamenty - ŻYJ ZIELONO

Prestiżowy i elegancki 7-piętrowy budynek o ponadczasowej architekturze i designie. Jego wyjątkowość podkreśli wysoki standard wykończenia wnętrz oraz zielone patio z bezpiecznym placem zabaw dla dzieci.

To pierwsza w mieście, troszcząca się o środowisko inwestycja z naturalnym zielonym dachem, wyposażona w ekologiczne instalacje fotowoltaiczne na dachu budynku.

Ciepła 38 Apartamenty: dwupoziomowy garaż z miejscami postojowymi posiadający stacje ładowania samochodów elektrycznych; komórki lokatorskie; cichobieżne windy; zielone patio.

Rocha 5 Apartamenty

Rocha 5 to sześć pięter mieszkalnych z dwu-, trzy-, czteropokojowymi apartamentami od 35 do 159 mkw. Każdy apartament będzie posiadać balkon lub taras. Parter i kondygnacja podziemna zostaną przeznaczone na miejsca postojowe komórki lokatorskie. Budynek zostanie wyposażony w eleganckie i komfortowe windy. Wejścia do klatek i wjazdy do garaży będą się znajdować po zewnętrznej stronie budynku. Jedną z głównych zalet inwestycji jest jego doskonała lokalizacja, to same centrum miasta.

ASKO

STALOVERS

Firma zajmuje się budową domów szkieletowych w konstrukcji stalowej.

Budowa takiego domu do stanu deweloperskiego zajmuje do 3 miesięcy (od momentu wejścia na budowę). Usługi Stalovers obejmują stany surowe otwarte/ zamknięte oraz stany deweloperskie. Firma prowadzi sprzedaż autorskich projektów. Dzięki zastosowaniu technologii szkieletu stalowego mamy dowolność aranżacji wnętrza - domy nie mają w środku ścian nośnych, słupów lub podciągów (w przeciwieństwie do technologii tradycyjnej czy drewnianej.).

Po kilku latach można dostosować dom do nowych potrzeb (np. mając w domu 4 pokoje na górze po 10 latach możemy wyciąć część stropu, otrzymując w ten sposób nowoczesną antresolą i ogromną przestrzeń nad salonem), można też w dowolnym momencie przeszklić całą ścianę.

Stalovers

PKO Bank Polski

Branżę finansową będzie reprezentował PKO Bank Polski, na którego stoisku zainteresowani zakupem mieszkania czy finansowaniem remontu będą mogli poznać oferty kredytów czy pożyczek hipotecznych, ale też ubezpieczeń do pożyczek. Doradcy pomogą określić zdolność kredytową i doradzą, jak bezpiecznie planować zakup nieruchomości.

LEROY MERLIN - Główny Partner Targów Mieszkaniowych

To sieć sklepów budowlano-dekoratorskich (DIY). W Białymstoku znajdują się dwa (ul. Produkcyjna i Hetmańska) spośród 75 sklepów sieci w Polsce. Sklepy Leroy Merlin to miejsca, w których każdy znajdzie produkty, usługi i porady dopasowane do swoich potrzeb i oczekiwań.

Oprócz bogatej gamy produktów firma oferuje też mnóstwo innych innowacyjnych rozwiązań i usług. Pracują tu eksperci w dziedzinie inspiracji, projektowania po specjalistyczne usługi. Klientom firma oferuje między innymi usługi montażowe. To montaż kuchni, drzwi, podłóg, klimatyzacji, ogrodzenia , bram, domków ogrodowych, desek tarasowych, hydrauliki oraz wykończenie łazienki oraz całego mieszkania.

Leroy Merlin dla swoich klientów przygotował programy lojalnościowe: DOM - dla klientów indywidualnych i PRO - dla profesjonalistów. Klienci - robiąc zakupy - zbierają punkty, które wymieniane są na rabaty 5%, 10% czy kupony zakupowe 2%, 5% lub 10%. Warto do nich przystąpić , bo z każdych zakupów może klient odzyskać część kosztów.

W Leroy Merlin klienci mogą robić zakupy nie tylko stacjonarnie, ale też telefonicznie, on- line z odbiorem osobistym w sklepie z realizacją maksymalnie do 2 godzin lub na prośbę klienta z dostawą do domu. Jest też rozwiązanie dla tych, którzy chcą zrobić zakupy poza godzinami pracy sklepów. To „szybkomaty”, które są przed sklepem - tam można odbierać swoje zakupy 24 godziny na dobę.

ENEA Ciepło

Partnerem Targów jest ponadto firma ENEA Ciepło sp. z o.o.. Firma wchodzi w skład Grupy Enea i zabezpiecza aż 75% zapotrzebowania na ciepło mieszkańców Białegostoku. Spółka ogrzewa blisko 230 tys. mieszkańców stolicy woj. podlaskiego. Białostocka spółka ciepłownicza z Grupy Enea jako jedna z niewielu w Polsce posiada efektywny energetycznie system ciepłowniczy, w którym powyżej 90% stanowi ciepło z wysokosprawnej kogeneracji i OZE, przy czym udział ciepła z OZE stanowi około 50 %.