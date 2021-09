Przyjdź na Porannego Targi Mieszkaniowe. 11 i 12 września w Operze i Filharmonii Podlaskiej! Tu znajdziesz swoje M!

Porannego Targi Mieszkaniowe to cykliczna impreza, którą odwiedzają tysiące osób. To też wyjątkowa okazja, aby w jednym miejscu porównać oferty podlaskich firm deweloperskich. Oprócz tego, do Państwa dyspozycji będą stoiska oraz pracownicy najbardziej profesjonalnych salonów wyposażenia wnętrz w regionie, a także pośrednicy w handlu nieruchomościami. Przede wszystkim jednak targi dają możliwość poznania dziesiątek inwestycji mieszkaniowych, szczegółów lokalizacji i otoczenia, wizualizacji budynków. To też doskonała okazja, by umówić się z deweloperem czy biurem nieruchomości na obejrzenie mieszkania czy domu na żywo, ale też ponegocjować ceny i warunki finansowania zakupu.

Ich oferty znajdziesz na targach

Wśród firm, które 11 i 12 września zaprezentują swoje nieruchomości, produkty i usługi będą: