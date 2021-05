Przy Parku Dinozaurów w Jurowcach powstała farma grzybów i owadów (zdjęcia)

Ścieżka ma charakter edukacyjny, ale jest to także miejsce, w którym można odpocząć wśród przyrody. Oprócz kilkunastu gatunków grzybów i owadów nowością są także dwa labirynty, jeden mniejszy dla dzieci i drugi większy, a także duże pole z pionkami do gry w szachy, boisko do unihokeja i grzybkowy plac zabaw .

- W regionie nie ma niczego podobnego. Jest to urozmaicenie naszej oferty, którą kierujemy przede wszystkim do wycieczek szkolnych. Oprócz rozrywki jest to miejsce idealne do przeprowadzenia lekcji biologii - mówił Krzysztof Łodej, współwłaściciel Jurajskiego Parku Dinozaurów.

Powiększone modele grzybów i owadów wzbogacone są opisami przyrodniczymi, z których zwiedzający mogą dowiedzieć się więcej o danym gatunku. Między innymi to, czy jest on jadalny, a także jakie są jego inne nazwy. Na tabliczkach wymienione również podobne gatunki grzybów.

Ścieżkę edukacyjną można odwiedzić od poniedziałku do piątku od 14.00 do 18.00, a w soboty i niedziele od 10.00 do 19.00. Od czerwca będzie ona czynna nieco dłużej, od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00, a w soboty i niedziele od 10.00 do 19.00.