Przetarg Agencji Mienia Wojskowego na samochody tuż-tuż. Do kupienia m.in. mercedesy, honkery, stary, fordy, ople i wiele innych! Adrian Kuźmiuk

Przetarg Agencji Mienia Wojskowego tuż-tuż. To ostatnia szansa, aby wziąć udział w licytacji pojazdów od wojska. Najnowsze oferty AMW jak zawsze przyciągają miłośników sprawdzonego sprzętu. Na dniach armia ma do zaoferowania kilkadziesiąt interesujących pojazdów. Można kupić m.in. mitsubishi pajero, mercedesa 290 GD, czy opla movano. Do oferty trafiły też terenowe honkery, ciężarowe stary oraz autobusy autosan. Wszystkie samochody są w konkurencyjnych cenach.