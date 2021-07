Przesłuchania do Chóru i Orkiestry OiFP. Opera i Filharmonia Podlaska poszukuje pięknych głosów i zdolnych muzyków

Na przesłuchania do Chóru OiFP kandydaci muszą przygotować dwa utwory solowe z pamięci (jedną dowolną pieśń i jedną dowolną arię starowłoską, oratoryjną lub operową) oraz dwa wybrane przez komisję utwory chóralne (tu możliwe będzie korzystanie z materiałów nutowych). Sprawdzane będzie także czytanie nut a vista. Zgłoszenia zawierające opis dokonań artystycznych należy przesłać drogą e-mailową na adres: [email protected] najpóźniej do dnia 25 września 2021 r. do g. 16.00. Przesłuchania rozpoczną się w połowie października.