Przeliczanie emerytur. Nowe tablice GUS o dalszym trwaniu życia nie dla wszystkich emerytów!

Publikowane przez Główny Urząd Statystyczny tablice średniego dalszego trwania życia są kluczowym elementem przy wyliczaniu emerytur ustalanych według nowych zasad. Aktualne tablice średniego dalszego trwania życia obowiązują od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku, ale można je stosować tylko do części świadczeń!

Chodzi o emerytury ustalane według nowych zasad dla osób, które spełnią warunki do ich uzyskania. Podstawowym kryterium jest osiągnięcie wieku emerytalnego między kwietniem 2021 a marcem przyszłego roku. Mogą to być również osoby, które warunki do nowej emerytury zasad spełniły wcześniej, ale dopiero teraz (od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r.) wystąpią o ustalenie tej emerytury.