Przegląd prasy 7.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prasówka 7.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu: woj. podlaskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 7.03.2024 Na których drogach w województwie podlaskim prowadzone są dzisiaj (7.03.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga S61, Raczki - Budzisko (189. km na odc. 24,2 km) .

📢 Rozkwitnij na wiosnę w Białymstoku. Ponad 800 kobiet spotkało się w operze, by wzajemnie się motywować Spotkały się, by zachęcać się wspólnie do samorozwoju, do podejmowania aktywności i do głosowania na siebie. Druga edycja "Rozkwitnij na wiosnę!" za nami. Wzięło w niej udział ponad 800 kobiet z całego regionu, czyli dwa razy więcej niż w II Forum Kobiet Podlasia. Z miesiąca na miesiąc rośnie zainteresowanie takimi inicjatywami

📢 Kilometrowa ścieżka pieszo-rowerowa z Wasilkowa do Dąbrówek. Poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zobacz zdjęcia z otwarcia W środę 6 marca odbyło się oficjalne otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej z Wasilkowa do Dąbrówek. Nowa inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów. Mieszkańcy od dłuższego czasu zabiegali o inwestycje. Koszt kilometrowej ścieżki wyniósł około 2 mln zł.

Prasówka 7.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kandydaci Trzeciej Drogi do rady powiatu białostockiego w wyborach samorządowych KKW Trzecia Droga PSL – Polska 2050 Szymona Hołowni zorganizował w środę (6.03) kolejną konferencję. Tym razem koalicja TD zaprezentowała swoich kandydatów do rady powiatu podlaskiego.

📢 Wybory 2024. Podlaska Lewica przedstawiła kandydatów na radnych. Andrzej Aleksjeczuk powalczy o fotel prezydenta Białegostoku Wicewojewoda podlaski Paweł Krutul jedynką na białostockiej liście do sejmiku, a Andrzej Aleksiejczuk kandydatem do urzędu prezydenta Białegostoku. Podlaska Lewica zaprezentowała w środę (6.03.) kandydatów na radnych w wyborach 7 kwietnia. Komitet wyborczy tworzą środowiska związane z dawnym SLD, Partią Razem, Wiosną, związkowcy. - I aktywiści, którzy chcą coś zmienić w mieście, w którym już od dawna dzieją się rzeczy, o których będziemy chcieli w trakcie kampanii powiedzieć - mówił w środę [6.03.2024] na Rynku Kościuszki w Białymstoku podczas konferencji prasowej Andrzej Aleksiejczuk. 📢 Marek Karp: Nie lubię półśrodków. W konkursie na dyrektora prawdopodobnie więc wystartuję Ponieważ jesteśmy województwem granicznym NATO, niedaleko trwają działania wojenne, mamy granicę białoruską, mamy też granicę z Federacją Rosyjską - jest więc u nas duże zagęszczenie służb mundurowych, na potrzeby których ten szpital musi stać w gotowości- mówi Marek Karp, dyrektor szpitala MSWiA w Bialymstoku.

📢 Da Vinci w Białostockim Centrum Onkologii. Robot do operacji kosztował ponad 14 mln zł Kosztował ponad 14 mln zł i jest przedłużeniem – bardzo pewnym – ręki chirurga. Lekarze z BCO do operacji mogą już wykorzystywać robot Da Vinci. To drugi Da Vinci w Białymstoku – pierwszy jest w Śniadecji. Robotem – tyle że innego typu – dysponują też lekarze z USK. 📢 Na plaży w Dojlidach powstaje park linowy. Otwarcie nowej atrakcji planowane jest na majówkę 2024. To kolejna inwestycja BOSiR na kąpielisku W Białymstoku będzie kolejny park linowy. Nowa atrakcja turystyczna powstaje na plaży w Dojlidach. Prace właśnie się rozpoczęły, a otwarcie parku zaplanowane jest na majówkę 2024. Dyrektor BOSiR Paweł Orpik zdradził nam szczegóły dotyczące nowej inwestycji na Dojlidach.

📢 Najpiękniejsze życzenia na Dzień Kobiet. Wesołe i śmieszne wierszyki, które możesz wysłać 8 marca przez SMS, messenger, whatsapp W piątek 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. To święto przeżywało apogeum popularności w PRL, ale od niedawna znów wraca do łask. Tradycją jest wręczanie kobietom w dniu ich święta drobnych upominków, lub kwiatów, ale nie wolno zapominać o życzeniach na Dzień Kobiet. Zobacz przykładowe życzenia i wierszyki, które można wysłać w wiadomości SMS każdej kobiecie. 📢 Pożar zakładu produkcyjnego w Solniczkach pod Białymstokiem. Straty szacowane są na półtora miliona złotych Do dużego pożaru doszło we wtorek (5 marca) wieczorem w Solniczkach pod Białymstokiem. Palił się budynek zakładu kamieniarskiego. Spaliły się pomieszczenia i drogie narzędzia. Straty szacuje się na około półtora miliona złotych.

📢 Najniebezpieczniejsze kraje Europy – lepiej nie podróżować do nich w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą niezadowoleni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku? 📢 100-lecia Warmii Grajewo. Jubileuszowa Gala i spotkanie pokoleń sportowców grajewskiego klubu Warmia Grajewo ma już 100 lat. Z okazji tego pięknego jubileuszu odbyła się wspaniała Gala w Grajewskim Centrum Kultury, na której spotkało się wiele pokoleń sportowej rodziny tego zasłużonego dla całego regionu klubu. 📢 Turośń Kościelna. Wielkie otwarcie Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa już w niedzielę. Warto tam być i zobaczyć piękne zdjęcia fotografika Już w najbliższą niedzielę, 10 marca otwarte zostanie Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa. To będzie nie tylko miejsce upamiętniające wybitnego artystę, ale przede wszystkim przestrzeń otwarta dla wszystkich pragnących odkrywać piękno Podlasia i kultywować swoją miłość do fotografii.

📢 Legia Warszawa pozbędzie się tych piłkarzy po sezonie? LISTA. Nadchodzi kolejna rewolucja kadrowa Legia Warszawa ma niewiele szanse na mistrzostwo Polski, a przynajmniej tak wskazuje na to aktualna tabela po serii kiepskich meczów. Czy po sezonie drużynę opuści kilku piłkarzy, którzy regularnie zawodzą kibiców? Wskazujemy nazwiska. 📢 Wolne lokale w centrum Białegostoku czekają na najemców. ZMK ogłasza przetarg W najbliższym czasie przedsiębiorcy będą mieli kilka okazji do zdobycia atrakcyjnego lokalu w centrum miasta na prowadzenie działalności gospodarczej.

📢 Opuszczone kościoły w województwie podlaskim. Te miejsca przyciągają niesamowitym klimatem W województwie podlaskim nie brakuje miejsc tajemniczych i klimatycznych. Szczególne wrażenie robią opuszczone kościoły. Z różnych względów opustoszały wiele lat temu, a dziś rozpycha się w nich natura. Zobaczcie gdzie znajdują się dawne świątynie, które zdecydowanie warto odwiedzić.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 06.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Zaskakujące napisy ZDJĘCIA. Oto wyjątkowe pomysły kierowców Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie te niesamowite ZDJĘCIA

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 06.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 06.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Remont, wódka i gotówka. 47-latek oskarżony o próbę przekupstwa egzaminatora białostockiego WORD. Za pomyślny wynik Popełnił karygodny błąd w czasie egzaminu praktycznego na kat. B. Zamiast przyjąć porażkę z pokorą, zaoferował egzaminatorowi WORD łapówkę. Ten wezwał policję. Nie dość, że białostoczanin uprawnień nie zdobył, to jeszcze grozi mu kara więzienia. Prokuratura właśnie skierowała sprawę do sądu.

📢 Połączenie kolejowe Białystok-Ostrołęka. Pociągi wyjadą na trasę 18 marca. Poznaj rozkład oraz ceny biletów Najważniejszą zmianą w zbliżającej się korekcie rozkładu jazdy pociągów jest przywrócenie połączenia Białystok-Ostrołęka. Rozkład jazdy został skonstruowany w taki sposób, żeby na stacji Ostrołęka podróżni mieli możliwość kontynuowania podróży w kierunku Olsztyna. Codziennie będą jeździły dwie pary pociągów. Dzięki uruchomieniu połączeń na trasie Białystok – Ostrołęka z 10 do 12 par zwiększy się liczba pociągów na odcinku Białystok – Łapy i Łapy – Białystok.

📢 Droga S61. Odcinek Łomża Zachód-Kolno. To ostatni w budowie fragment trasy Via Baltica. I zarazem obwodnica przez rozlewiska Narwi Rzeczowe przekroczyło 50 proc., finansowe bliskie jest 60 proc - tyle wynosi zaawansowanie prac na ostatnim w budowie odcinku trasy Via Baltica. To fragment drogi ekspresowej S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. Stanowi on zarazem obwodnicę Łomży z ponad kilometrową estakadą na doliną Narwi. Drogowcy udostępnili najnowsze zdjęcia z placu budowy na rozlewiskach.

📢 Białostoccy policjanci ewakuowali mieszkańców z zadymionego bloku. Zobacz nagranie Policjanci z białostockiej patrolówki ewakuowali blisko 40 osób z zadymionego budynku przy ulicy Rzemieślniczej w Białymstoku. Pomimo gęstego i duszącego dymu funkcjonariusze wbiegli na klatkę schodową, aby nieść pomoc. Słowa "nawet z narażeniem życia" mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. 📢 "Szwagierki" w Teatrze Dramatycznym. Będzie kobieco, wzruszająco i zabawnie. Tragifarsa spotka się z musicalem i dramatem Teatr Dramatyczny zaprasza na spektakl muzyczny "Szwagierki" w reżyserii Michała Znanieckiego. Będzie kobieco, barwnie i zaskakująco. Z ciekawymi kostiumami, wyjątkową scenografią i muzyką, która będzie pełnić rolę pełnoprawnego bohatera. Premiera spektaklu odbędzie się 9 marca na scenie Auli Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, przy ul. Świerkowej 20. 📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg na sprzęt budowlany i warsztatowy. Najnowsze licytacje AMW odbędą się w marcu 2024 roku Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego to doskonała szansa dla przedsiębiorców, instytucji oraz osób prywatnych na zakup profesjonalnego wyposażenia wojskowego. W tym artykule prezentujemy kilka proponowanych pozycji, które będzie można wylicytować na aukcji organizowanej w marcu 2024 roku.

📢 Toaleta z białostockich Plant w księdze z przykładami marnotrawstwa publicznych pieniędzy Fundacja Warsaw Enterprise Institute (WEI) zorganizowała internetowy plebiscyt na inwestycje, które są przykładem marnotrawienia publicznych pieniędzy. W zestawie znalazła się toaleta w Parku Planty w Białymstoku za 400 tys. zł i równie słynna ławeczka patriotyczna (za 100 tys. zł), jedna z tych, jakie w 16 miastach Polski ustawił należący do skarbu państwa Bank Gospodarstwa Krajowego. 📢 Politechnika Białostocka obchodziła Światowy Dzień Inżyniera 2024. Zobaczcie co się działo i jak inżynierowie mówią sami o sobie Bycie inżynierem to fantastyczny sposób na karierę zawodową i bezpośredni wpływ na środowisko. Wiedzą o tym nauczyciele akademiccy, absolwenci i studenci największej uczelni technicznej w Polsce północno-wschodniej. W poniedziałek, 4 marca w Politechnice Białostockiej wspólnie obchodzili swoje święto - Światowy Dzień Inżyniera 2024.

📢 Awaria Facebooka 5.03.2024. Dlaczego nie mogę się zalogować? Awaria Facebooka i Messengera w Polsce. We wtorek (5.03.2024) Facebook wylogował polskich użytkowników tej aplikacji. Kolejne próby logowania do serwisu społecznościowego nie dają rezultatu. Nie działa nawet zmiana hasła. Problemy są również z Instagramem. 📢 Wybory 2024. Burmistrz Wasilkowa zaprezentował swoją drużynę. Komitet "Nasz Wasilków Nasza Gmina" powalczy o mandaty w 15 okręgach Komitet Wyborczy Wyborców "Nasz Wasilków Nasza Gmina" zarejestrował kandydatów w piętnastu okręgach. Ponadto przedstawiciel ugrupowania, dotychczasowy burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz, powalczy o reelekcję. Funkcję włodarza gminy pełni od 2018 roku. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Ewentualna druga tura głosowania na burmistrza zaplanowana jest na 21 kwietnia. 📢 USK będzie się dzielił matczynym mlekiem. Podpisano umowę z trzema podlaskimi szpitalami wojewódzkimi Umowę w tej sprawie z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym (USK) podpisały szpitale wojewódzkie w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

📢 Wakacje kredytowe przedłużone! Premier ogłasza: Zwiększyliśmy dostępność i rozmiary pomocy. Sprawdź, jak obliczysz swój dochód Projekt nowych wakacji kredytowych 2024 nareszcie ma szansę wejść w życie! Rząd we wtorek 5 marca przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Donald Tusk ogłasza zwiększenie dostępności wakacji od spłaty rat i pomoc m.in. osobom, które straciły pracę. Projektem zajmie się teraz Sejm. Jak wyliczyć swój dochód? Sprawdzamy na przykładzie pierwotnych założeń. 📢 Forum Kobiet Podlasia w Białymstoku. W dyskusji wzięło udział 800 pań z regionu Forum Kobiet Podlasia zaprosiło na drugą edycję wydarzenia “Rozkwitnij na WIOSNĘ!”, które odbyło się we wtorek (5.03.2024 r.), w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. 📢 Najstarsze świątynie Białegostoku. Te kościoły, cerkwie i synagogi mają ponad 100 lat. Zobacz jak wyglądają i kiedy zostały wybudowane Najstarszymi budynkami, które oparły się presji czasu i wydarzeniom są często obiekty sakralne. Nie inaczej jest w Białymstoku, gdzie najstarszą budowlą jest kościół. Białystok nie obfituje w obiekty zabytkowe, ale świątyń z ponad 100 letnią historią jest aż 12. Znasz je wszystkie i wiesz ile lat sobie liczą? Sprawdź!

📢 Flisiak i Knapp. Dwóch białostockich profesorów na liście najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie 18 – prof. Robert Flisiak, 88 – prof. Paweł Knapp – to osobowości z UMB, które znalazły się na Liście STU 2023 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie. Zestawienie przygotował Puls Medycyny. 📢 Sztuczna inteligencja i umysł w dobrej formie. Wykłady i spotkania na Forum Seniorów w operze Rozmawiano m.in. o sposobach na osiągnięcie optymalnej formy umysłu, a także metodach, jak zaprzyjaźnić się z przyszłością i oswoić sztuczną inteligencję. W spotkaniu z seniorami z regionu w poniedziałek, 4 marca, uczestniczyli marszałek Artur Kosicki i Robert Jabłoński, dyrektor Gabinetu Marszałka.

📢 Zobacz kto został powołany do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Uroczyste nominacje członków w Białymstoku W poniedziałek (4.03) marszałek Artur Kosicki i wręczył powołania członkom Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Jest to już szósta kadencja rady, jej przewodniczącym został Rafał Średziński, szef stowarzyszenia My dla Innych.

📢 Uroczystości ku czci św. Kazimierza - Patrona Metropolii Białostockiej, z udziałem metropolity Józefa Guzdka. Tłumy w świątyni na Antoniuku Uroczystościom ku czci św. Kazimierza - Patrona Metropolii Białostockiej - przewodniczył abp Józef Guzdek. Mszę świętą w kościele pw. św. Kazimierza w Białymstoku koncelebrował białostocki biskup pomocniczy Henryk Ciereszko, abp senior Edward Ozorowski oraz kapłani białostockiego prezbiterium. 📢 Centralna Liga Juniorów U-17: Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 6:0. To była lekcja pokory Gorszej inauguracji rundy wiosennej w wykonaniu Jagiellonii w Centralnej Lidze Juniorów być nie mogło. Białostoczanie zostali na wyjeździe rozbici przez Legię Warszawa aż 6:0. Stołeczna ekipa została nowym liderem grupy wschodniej, a Żółto-Czerwoni muszą zrobić wszystko, by w kolejnych występach prezentować się dużo lepiej. 📢 Kolejny wypadek na najbardziej kolizyjnym rondzie w Białymstoku. Zderzenie dwóch KIA na Rondzie Putry Dzisiaj (5.03) po godzinie 7 doszło do kolejnego groźnego zdarzenia na Rondzie im. Krzysztofa Putry w Białymstoku. W tym pechowym miejscu praktycznie co kilka dni dochodzi do wypadku albo kolizji. Tym razem doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych marki KIA.

📢 Dziś Dzień Teściowej! Najlepsze, najśmieszniejsze MEMY o teściowych. Kolejna dawka dobrego humoru z Internetu. Wesołych świąt! 5 marca obchodzony jest Dzień Teściowej! Takie święto to idealna okazja aby sprawdzić co kreatywni internauci mają do powiedzenia na temat mam swoich partnerów, a najlepiej to okazują za pomocą śmiesznych obrazków i zabawnych memów. Zobacz z czego dzisiaj się śmiejemy! Zapnij pasy!

📢 Magiczne Podlasie przyciąga widokami i kulturą. Zobacz województwo podlaskie oczami Internautów Podlasie to niezwykła kraina, która uwiodła swym pięknem niejednego podróżnika. Turyści przyjeżdżają tu nie tylko, aby podziwiać przyrodę, ale i poznawać kulturę i burzliwą historię. To religijny tygiel, którego klimatyczne miasta i wsie często uwieczniane są na fotografiach. Zobaczcie jakie widoki przyciągają przyjezdnych. 📢 Podlascy terytorialsi doskonalą swoje umiejętności Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej nieustannie doskonalą się w żołnierskim rzemiośle. Poza szkoleniem programowym, realizowanym w ramach szkoleń rotacyjnych (1 weekend w miesiącu) i szkoleń zintegrowanych (w wymiarze 14 dni w roku) terytorialsi szlifują swój warsztat podczas kursów doskonalących.

📢 Wypadek na Mieszka I w Białymstoku. Poszkodowany kierowca przewoził w samochodzie papierosy pochodzące z przemytu Na osiedlu Piasta w Białymstoku doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Jedna osoba została poszkodowana i oddana pod popiekę ratowników medycznych. W aucie kierowcy znaleziono znaczne ilości papierosów pochodzących z przemytu. 📢 Przygotowani na sytuacje kryzysowe. Działacze PiS stworzyli projekt strategii na rzecz bezpieczeństwa białostoczan Jak reagować na różne sytuacje kryzysowe związane z zagrożeniem terrorystycznym, konfliktem zbrojnym, atakami hybrydowymi, klęskami żywiołowymi itd. Edukację mieszkańców - na wzór krajów skandynawskich - obejmuje projekt strategii na rzecz bezpieczeństwa przygotowany przez działaczy białostockich struktur PiS. 📢 Maciej Stuhr został wykładowcą w białostockiej filii Akademii Teatralnej. Znany aktor uczy studentów pracy z kamerą Polski aktor Maciej Stuhr zasilił kadrę białostockiej filii Akademii Teatralnej. Będzie uczył studentów pracy z kamerą. Zadowoleni są zarówno studenci, jak i władze uczelni. A i sam aktor pochwalił się rozpoczęciem nowej przygody w swoich social mediach.

📢 Rolnicy przemaszerowali ulicami Białegostoku. W imię protestu rozsypali słomę m.in. przed biurem PO i PiS Wuwuzele, biało-czerwone flagi, odtwarzane z głośników nagrania obietnic Donalda Tuska z kampanii. Około 40 rolników przemaszerowało przez centrum Białegostoku. Do obecnej władzy mają pretensje, że nie spełniła wyborczych obietnic, do poprzedniej - o zaniedbania, które doprowadziły ich do kryzysu. 📢 Pietrasze Cross Country. Ponad setka biegaczy zakończyła cykl zawodów na Pietraszach 112 osób wzięło udział w piątym i już ostatnim biegu z cyklu Pietrasze Cross Country, który odbył się w Białymstoku. Jako pierwsi na metę przybiegli: wśród kobiet - Anna Bańkowska, a wśród mężczyzn Patryk Drężek. 📢 Słoneczne morsowanie z Podlaskim Klubem Morsów. W sobotę zlot w Mikołajkach, w niedzielę kąpiel w Wasilkowie. Wiatr nie ułatwiał zadania Podlaski Klub Morsów ma za sobą kolejny pracowity weekend. W sobotę jego przedstawiciele uczestniczyli w zlocie morsów w Mikołajkach, natomiast w niedzielę odbyło się kolejne cykliczne morsowanie w Wasilkowie. Choć coraz bardziej czuć w powietrzu wiosnę, to woda nadal jest zimna i jak najbardziej upoważnia do morsowania. Poziom trudności zwiększał też wiatr.

📢 Park Planty w Białymstoku przed wojną. Nie było jeszcze "Praczek", ani fontann. Zobacz archiwalne zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępniło swoje zbiory. Znalazły się w nim m.in. przedwojenne zdjęcia białostockich Plant, autorstwa Henryka Poddębskiego. To prawdziwa gratka dla miłośników archiwalnych fotografii z Białegostoku. Zobaczcie jak w 1936 roku wyglądały Planty i okolice miejskiego parku. 📢 Konwencja wyborcza PiS w Białymstoku. Znani są już kandydaci PiS do sejmiku województwa podlaskiego oraz rady miasta i na prezydenta Znamy już kandydatów PiS do nowego sejmiku województwa w kwietniowych wyborach samorządowych. Wśród nich jest m.in. Artur Kosicki, obecny marszałek województwa podlaskiego. Został on "jedynką" w jednym z okręgów. Oprócz niego na listach znajdziemy też m.in. byłego wicewojewodę podlaskiego Tomasza Madrasa, wicemarszałka Marka Olbrysia, członka zarządu województwa Marka Malinowskiego, byłego rzeczniczkę prasową marszałka Izabelę Smaczną-Jórczykowską czy piłkarza - Marka Citko.

📢 W latach 90-tych musiałeś mieć te przedmioty, żeby być kimś! Zegarek z melodyjką, nintendo, ... puszki i nie tylko. Kultowe artefakty! Cudowne lata, lata 90-te. Co w nich jest takiego wyjątkowego? Wiele osób z nostalgią wspomina te czasy, kiedy żelazna kurtyna opadła i ze świata zachodniego do Polski zaczęły napływać nowe trendy, ale i przedmioty. Jeśli w tamtych czasach miałeś odpowiednie artefakty to byłeś na osiedlu kimś! Sprawdź co każdy chciał mieć. 📢 Kultowy Squat DeCentrum przestał działać prawie 19 lat temu. Zobacz jak wygląda obecnie to legendarne miejsce Squot DeCentrum Legendarne miejsce na kulturalnej i alternatywnej mapie Białegostoku przestało funkcjonować w roku 2005. Luka po tym wyjątkowym miejscu nigdy nie została wypełniona, tam biło serce sztuki zbuntowanej całego miasta, ale i regionu. Sprawdziliśmy jak wygląda obecnie kultowy squot. Zobacz!

📢 Drugi dzień Targów EkoLove za nami. Nie zabrakło świadomych klientów i wyjątkowych towarów. Zobaczcie co można było znaleźć na stadionie Targi EkoLove to przede wszystkim miejsce spotkań. Tak twierdzą zarówno organizatorzy, jak i wystawcy oraz klienci. Podczas drugiego dnia weekendowej imprezy na stadionie miejskim można było kupić ręcznie robioną biżuterię, naturalne kosmetyki czy wyjątkowe przysmaki - miód, czy naturalne przyprawy. 📢 Słodko-gorzkie wspomnienia. Tak nasz region wchodził w nowe millennium. Zobacz niepublikowane zdjęcia Wypas krów na blokowisku, gazety kupowane „na przecenie bo po terminie” i walka o miejsca w komunikacji miejskiej. To tylko niektóre ze zdarzeń sprzed lat, które udokumentowali nasi fotoreporterzy. Dziś publikujemy te fotografie po raz pierwszy w Internecie. Młodsi niech przecierają oczy ze zdumienia, a starsi wykorzystają okazję by uśmiechnąć się do własnych wspomnień. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Wybory 2024. Znamy kandydata PiS na prezydenta Białegostoku. To Henryk Dębowski. Padły też nazwiska kandydatów do sejmiku i rady miasta W niedzielę (3.03), w samo południe rozpoczęła się regionalna konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. W sali kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej poznaliśmy kandydatów tej formacji na prezydenta Białegostoku oraz do sejmiku podlaskiego i białostockiej Rady Miejskiej. 📢 Rolnicy.Podlasie. Gienek i Andrzej pierwszy raz w telewizji! Tak zaczynały gwiazdy programu Rodzina Onopiuków spokojnie żyła sobie w Plutyczach, ale pewnego dnia Jarek postanowił wziąć udział w programie TTV "Dżentelmeni i wieśniacy" i tak zaczęła się błyskawiczna kariera telewizyjna Gienka i Andrzeja. Przez kilka dni w ich domu mieszkał wyjątkowy gość i trzeba przyznać, że nie miał łatwo... 📢 Wielkanocny wianek DIY. Najpiękniejsze ozdoby świąteczne - galeria zdjęć. Piękna dekoracja domu na Wielkanoc 2024 Wielkanocny wianek DIY to wyjątkowa świąteczna dekoracja domu. Możemy ozdobić nim – drzwi wejściowe, okno, komodę czy stół. Warto więc samodzielnie zrobić taką oryginalną wielkanocną dekorację. Ręcznie wykonane ozdoby to modny dodatek do przedpokoju, salonu, kuchni i sypialni i pomysł na tanią dekorację. Radzimy, jak wykonać piękny wiosenny wianek DIY na Wielkanoc. Już teraz możesz stworzyć w domu magiczną świąteczną atmosferę.

📢 Tu wszystko się zaczęło. Rodzinna wieś Zenka Martyniuka słynie z cudownego źródełka Gredele były słynne w okolicy na długo zanim przyszedł tu na świat wokalista zespołu Akcent. To niewielka wieś położona nieopodal drogi krajowej nr 66 w powiecie bielskim. Mieszka tu około 150 osób i na pierwszy rzut oka to zwykła podlaska wieś. Wciąż mieszka mieszka tu mama i starsza siostra Zenka.

📢 Marzec w Białymstoku. Zobacz, co będzie działo się w mieście przez najbliższy miesiąc Koncerty, targi i spektakle - to wszystko i wiele wiele więcej czeka na białostoczan w marcu. Wejdź w galerię i sprawdź, co będzie się działo w mieście i w okolicach przez najbliższy miesiąc. 📢 TOP 20 najbiedniejszych gmin wiejskich w województwie podlaskim W tych gminach województwa podlaskiego wysokość dochodów per capita (czyli na głowę mieszkańca) jest najmniejsza.

📢 Oni pokochali Podlasie. Znane i popularne osoby osiedlają się w naszym regionie. Sprawdź kto znalazł się na liście Coraz więcej osób docenia uroki i zalety Podlasia. Mieszkańcy centralnej czy zachodniej Polski często wypoczywają w naszym regionie, a niektórzy nawet postanawiają się tu zadomowić. Wśród tych, którzy kupili na Podlasiu dom nie brak osób z pierwszych stron gazet czy tych, którzy zerkają na nas ze szklanego ekranu. Sprawdźcie kto pokochał Podlasie i tu osiadł! 📢 Finał konkursu i XXII Święto Origami w Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku Miłośnicy składania papieru spotkali się na dorocznym Święcie Origami. Wydarzenie od dwudziestu dwóch lat organizuje co roku Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku. Tradycyjnie też w placówce przy ulicy Palmowej rozstrzygnięto regionalny konkurs "Mistrz Origami". Zorganizowano go po raz siedemnasty. Twórcy papierowych dzieł pokazali swoją niezwykłą kreatywność.

📢 Pierwszy dzień Jarmarku Staroci w Kiermusach. Zobacz, czym wystawcy kuszą nabywców. Tym handlowano w sobotę na Czarciej Polanie Jak zwykle w pierwszy weekend miesiąca na Czarciej Polanie w Kiermusach trwa Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. To największa tego typu impreza w kraju. Zobacz, co w sobotę [ 2 marca 2024 roku0 można było kupić na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach. Jutro, w niedzielę 3 marca, drugi dzień leśnej giełdy.

📢 Centrum Warszawska 50 czyli nowe, ciekawe miejsce na społeczno-kulturalnej mapie Białegostoku. Na otwarciu były tłumy! Zobacz kto przyszedł To miejsce spotkań z dobrą energią, w jednej z najstarszych kamienic w Białymstoku. Przy ulicy Warszawskiej 50 znajdziecie ciekawe wydarzenia. Będzie tu też można wynająć przestrzeń pod własne działania i zorganizować wystawę czy koncert, albo spotkanie - nie tylko ze sztuką. W piątek (1.03) odbyło się oficjalne otwarcie, na którym nie zabrakło gości, wzruszeń i dobrych słów na dobry początek.

📢 Najnowsze licytacje samochodów z podlaskich urzędów skarbowych. Auta osobowe, ciężarowe i naczepy w konkurencyjnych cenach Licytacje samochodów organizowane przez urzędy skarbowe zyskują coraz większą popularność. Przyciągają osoby zainteresowane używanymi autami w atrakcyjnych cenach. Decyzja o zakupie osobówki, ciężarówki lub naczepy na takiej aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych na licytację znalazły się takie auta jak: Renault Magnum 460, Citroen C5, Renault Espace, Audi Q7, Mercedes-Benz, Renault Trafic, DAF, czy Chrysler Voyager. 📢 Piękna Aleksandra Omelaniuk z Białegostoku powalczy o koronę Miss Polonia Województwa Podlaskiego. Zobacz jej prywatne zdjęcia! Na początku lutego poznaliśmy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Śliczne Podlasianki powalczą o koronę najpiękniejszej już wkrótce, wśród nich znalazła się Aleksandra Omelaniuk z Białegostoku, która w eliminacjach otrzymała Złoty Bilet! Zobacz jej prywatne zdjęcia!

📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w marcu 2024. Do kupienia Stary, Ziły, podnośniki, a także elektryczne wózki Najnowszy przetarg AMW odbędzie się 6 marca 2024 roku. Ta data z pewnością zainteresuje entuzjastów militariów oraz miłośników wojskowej technologii. Na ten dzień zaplanowano najnowszy przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Jest to świetna okazja dla wszystkich zainteresowanych kupnem prawdziwego wojskowego sprzętu. Oferta zakłada między innymi ciężarówki Star i Ził wraz z wyposażeniem. Do kupienia będą też wózki elektryczne, a nawet podnośniki widłowe.

📢 Zarobki dyrektorów podlaskich szpitali. Sprawdziliśmy ich oświadczenia majątkowe To oni dbają, by ochrona zdrowia w województwie podlaskim działała bez zarzutu. Zarobki dyrektorów szpitali wzbudzają dużo emocji. W kolejnych slajdach pokazujemy więc, ile faktycznie zarabiają. 📢 Jest zgoda na budowę zachodnio-północnej obwodnicy Białegostoku. To odcinek S16/19 Krynice-Białystok Zachód. W ramach Via Carpatii Estakada nad ujściem Białej do Supraśli, wiadukt nad torami linii Białystok-Ełk. Po 21 miesiącach od złożenia wniosku o Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej wykonawca uzyskał zielone światło do budowy odcinka drogi ekspresowej S16/S19 Krynice-Białystok Zachód. Wojewoda podlaski podpisał w środę 28 lutego ostatni dokument niezbędny do rozpoczęcia prac na pierwszym odcinku Via Carpatii w pobliżu Białegostoku. To zarazem północno-zachodnia obwodnica stolicy województwa podlaskiego.

📢 Studniówka XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Uroczysty polonez i świetna zabawa w Dworku Czarneckiego Swoją studniówkę mają już za sobą uczniowie kolejnego białostockiego ogólniaka. Tym razem poloneza zatańczyli tegoroczni maturzyści z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Ich pierwszy poważny bal odbył się w piątek 2 lutego 2024 w Dworku Czarneckiego.

📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne cięcia damskie w tym sezonie. Te fryzury są najlepsze na zimę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama! 📢 Podlaskie miody. Najlepsze tradycyjne wyroby pszczelarskie. Gdzie je kupić i jak zamówić? Oni nie "chrzczą" miodu i kochają pszczoły Podlaskie miody cieszą się dużym uznaniem wśród miłośników tego słodkiego rarytasu. Lipowe, gryczane, wielokwiatowe, mniszkowe czy malinowe - wybór jest ogromny. Które są tradycyjne, "niechrzczone" i wytwarzane z pasji i miłości do pszczół? Zobacz zestawienie podlaskich producentów miodu i produktów pszczelarskich, którzy spełniają rygorystyczne normy.

📢 Słynny szalet miejski zniknął z białostockich plant! W ciągu dwóch tygodni ma być nowy, jeszcze lepszy Zamiast hucznego otwarcia, zaczęła się rozbiórka najdroższej - i ciągle nieczynnej - modułowej toalety w Białymstoku. Jak sprawdziliśmy w poniedziałek (12.06) rano jej wykonawca zaczął od odkopania części fundamentów. Potem modułowa toaleta zniknęła. Prace nad jej odtworzeniem mają potrwać do końca czerwca. 📢 Najmodniejsze fryzury na lato 2022! Oto "cięcie motylek" - fryzura motyla to najpopularniejsze strzyżenie tego lata Modne fryzury na lato 2022. Fryzura motyla, określana też jako "cięcie motylek", czyli kolejna propozycja dla wielbicielek wielowarstwowych fryzur to jedna z najmodniejszych fryzur. Fryzura motyla - ten efekt jest zniewalający! Sprawdź, jak się prezentuje fryzura motyla czy inaczej "cięcie motylek" i czy taki typ fryzury do Ciebie pasuje.

