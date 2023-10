Przegląd prasy 6.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Książki z czasów PRL, które mogą być teraz warte fortunę! Te stare książki są poszukiwane przez kolekcjonerów [5.10.2023]”?

Prasówka 6.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Książki z czasów PRL, które mogą być teraz warte fortunę! Te stare książki są poszukiwane przez kolekcjonerów [5.10.2023] Masz w domu stare książki z czasów PRL? O takie książki walczą teraz kolekcjonerzy. Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare książki są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Są takie egzemplarze książek, których wartość sięga kilkuset złotych. Jakie tytuły książek osiągają najwyższe ceny? Zobacz teraz w naszej galerii.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 6.10.23

📢 Gdy Romario pracuje jako senator, jego córka zarabia na życie korzystając z OnlyFans, a ojciec ją w tym wspiera [ZDJĘCIA, WIDEO] Romario to z reprezentacją Brazylii mistrz świata z USA w 1994 roku, gdzie zdobył Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza turnieju, zdobywca Pucharu Konfederacji, dwukrotny zdobywca Pucharu Ameryki i srebrny medalista olimpijski. W swojej karierze Brazylijczyk zawsze miał gwałtowny charakter. Teraz jednak jest niezwykle wyrozumiały wobec ekscentrycznego stylu życia jednej ze swoich córek.

📢 Modne fryzury - fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

Prasówka 6.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mamy zdjęcia z planu nowego filmu Sami Swoi. Wiemy, kto zagra role Pawlaka i Kargula Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu Sami Swoi. Zdjęcia powstają obecnie w Parku Etnograficznym w Tokarni, czyli w jednym z oddziałów Muzeum Wsi Kieleckiej. Film ma trafić do kin już w przyszłym roku.

📢 Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Białostockiej. Nie zabrakło podsumowań, planów i gratulacji Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w Politechnice Białostockiej odbyła się w czwartek, 5 października. Nie zabrakło znakomitych gości - w tym przedstawicieli zaprzyjaźnionych uczelni, duchowieństwa, służb mundurowych, polityków i samorządowców oraz prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego czy marszałka województwa Artura Kosickiego. Listy gratulacyjne wysłali też politycy, wśród nich premier Mateusz Morawiecki, minister edukacji Przemysław Czarnek i minister Dariusz Piontkowski. 📢 Pola Nadziei znowu zakwitną wiosną w Białymstoku. Fundacja Pomóż Im zainaugurowała charytatywną akcję Kilka tysięcy sadzonek żonkili rozdali w czwartek pracownicy fundacji Pomóż Im. I zasadzili pierwsze w tym roku Pole Nadziei – tradycyjnie przy Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku. 📢 Przed meczem Cracovia - Jagiellonia. Białostoczanie nie bujają w obłokach Cracovia to kolejny rywal Jagiellonii PKO Ekstraklasie. - To zespół, który nie przegrywa często i ma dużo argumentów w defensywie - mówi trener białostoczan Adrian Siemieniec. Jagiellończycy przystąpią do spotkania z „Pasami” podbudowani domowym zwycięstwem 2:0 z Legią Warszawa.

📢 W Białymstoku powstaje lokalne centrum sterowania ruchem kolejowym. Wszystko w ramach inwestycji Rail Baltica Zaawansowane urządzenia komputerowe zamiast starych układów mechanicznych. Kliknięcie myszką zamiast ręcznego przekładania rozjazdów na torach. Jedna duża nastawnia zamiast 6. Na stacji w Białymstoku powstaje lokalne centrum sterowania ruchem kolejowym (LCS). Ma być sprawniej i bezpieczniej dla podróżnych. 📢 Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Wspierał kandydat Suwerennej Polski Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odwiedziła w czwartek 5 października Białystok. Na Rynku Kościuszki wsparł kampanię wyborczą Sebastiana Łukaszewicza. Wicemarszałek województwa podlaskiego stratuje jako kandydat Suwerennej Polski z ostatniego miejsca na podlaskiej liście PiS.

📢 Przeładowane ciężarówki na S61 w Podlaskiem. Podlascy kontrolerzy wykryli nieprawidłowości Podlascy inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku ujawnili w środę 4 października dwa przeładowane pojazdy ciężarowe, poruszające się drogą S61. Kontrole miały miejsce w okolicach Stawisk w m. Zabiele Wschód (kolneński).

📢 SI pokazała słynne Pokemony jako krwiożercze potwory. Słodkie stworki zyskały zupełnie nowe oblicze. Zobaczcie koniecznie Pokemony zna każdy, nawet nie będąc fanem kultowych stworków. Co jednak, gdy słynne i często urocze istoty z gier, anime i mangi przybiorą potworną postać? Oto galeria stworzona przez SI, w której pokemony przybrały bardziej realistyczną i do tego nieco przerażającą formę. Zapraszamy. 📢 Ofiara zadymienia w Podlaskiem. W miejscowości Gać zmarł mężczyzna, który rozpalał w piecu Do tragedii doszło w czwartek w południe w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Gać w woj. podlaskim (gmina Łomża). Strażacy zostali wezwani do zadymienia, a wewnątrz znaleźli ciało 73-letniego mężczyzny. 📢 Zamki i pałace Kotliny Kłodzkiej. Które są najpiękniejsze? Jakie sekrety skrywają? W których można zatrzymać się na nocleg? Podpowiadamy Okolice Kłodzka to świetne miejsce na weekend czy urlop dla poszukiwaczy niezwykłości, zabytków i pereł architektury. Zamki i pałace w Kotlinie Kłodzkiej i całej ziemi kłodzkiej zachwycają rozmachem, splendorem i poruszają wyobraźnię. To miejsca, w których wielka historia spotyka się z pikantnymi opowieściami na temat życia dawnych elit. Czy wiecie, który zamek w okolicach Kłodzka wzorowano na ratuszu włoskiej Florencji, gdzie można oglądać prawdziwe zamkowe tajne przejścia albo w którym pałacu urodziny obchodził pruski król? Przed wami galeria 20 najciekawszych i najpiękniejszych zamków i pałaców Kłodzka i Kotliny Kłodzkiej.

📢 Najbardziej szkodliwe śniadania - tego nie jedz na śniadanie. Nie jedz tego na śniadanie. Te posiłki mogą ci zaszkodzić! Pełnowartościowe śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jednak zdaniem specjalistów, istnieją produkty, których kategorycznie nie można spożywać na czczo. Spożywanie, tych produktów może doprowadzić do problemów. Zobacz, czego nie jeść i nie pić na śniadanie! 📢 Rogate Derby dla koszykarzy Żubrów Chorten Białystok. Zwycięstwo nad Turem 89:79 W Rogatych Derbach II ligi koszykarze Żubrów Chorten Białystok pokonali Tura Basket Bielsk Podlaski 89:79. Białostoczanie po dwóch łatwych zwycięstwach ligowych musieli sporo napracować się, by pokonać lokalnego rywala. Do następnego spotkania obu drużyn na Podlasiu rządza więc Żubry.

📢 Lewandowska, Krupa, Dziurska zmagają się z SIBO. Ta kobieca choroba jelit może wyniszczyć organizm. Jak ją rozpoznać? Anna Lewandowska niedawno wyznała, że zmaga się z ciężką chorobą. Dietetyczka i żona piłkarza Roberta Lewandowskiego znana ze zdrowego trybu życia choruje na SIBO. To dość nowa przypadłość dotycząca jelit, którą trudno zdiagnozować. Okazuje się jednak, że wiele innych gwiazd również się z nią zmaga. Zobacz, czym jest SIBO i kto jest narażony na rozwój tej choroby.

📢 Kultowy film Znachor. Sprawdź jak obecnie wyglądają miejsca z legendarnej produkcji. Większość zdjęć było realizowanych na Podlasiu! Nowy film Znachor cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Póki co to jednak produkcja z lat 80-tych ubiegłego wieku dzierży miao obrazu kultowego. Wiele scen filmu w reżyserii Jerzego Hoffmana nagrywanych było na Podlasiu, przede wszystkim w Bielsku Podlaskim. Sprawdziliśmy jak dziś wyglądają miejsca uwiecznione na taśmie filmowej ponad 40 lat temu. 📢 Moda męska w PRL. To nie tylko flanelowa koszula w kratę. Charakterystyczny styl nacechowany elegancją i... prostotą Kojarzy się ze skromnością i flanelową koszulą w kratę. Jednak nie zawsze - moda męska w PRL-u potrafiła nabrać charakterystycznego stylu, który nacechowany był elegancją. Mężczyzna w tamtych czasach wiedział, jak ubrać się na specjalne okazje. Zobacz archiwalne zdjęcia przedstawiające Panów z czasów PRL.

📢 Największa w historii inwestycja w białostockim MOS-ie stała się faktem! Na modernizację przeznaczono prawie 5 milionów złotych Stało się! Największa w historii inwestycja modernizacji budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Białymstoku przy ulicy Zwycięstwa 28 zaakceptowana. Obiekt dzięki dofinansowaniu w kwocie prawie pięciu milionów złotych zmieni się nie do poznania, a na wszystkim skorzystają białostockie dzieci i młodzież.

📢 Taki widok Agaty Kornhauser-Dudy to rzadkość. Zamieniła stylowe garsonki i sukienki na spodnie rurki i trapery. Zobacz strój pierwszej damy Agata Kornhauser-Duda przyzwyczaiła Polaków do swoich formalnych stylizacji. Jej ulubionymi strojami są sukienki, garsonki i marynarki. Tym razem założyła na siebie coś, co każda z was może nosić na co dzień. Jeden szczegół przykuł naszą uwagę. To spodnie rurki, które rewelacyjnie podkreślają budowę ciała.

📢 Wypadek na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza i Jagienki. Zderzenie motocykla z samochodem osobowym. 22-latek trafił do szpitala Do groźnie wyglądającego wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Jagienki. 66-letni kierujący pojazdem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa 22-letniemu motocykliście. Z nieoficjalnych źródeł dowiedzieliśmy się, że kierowca jednośladu ze złamaną ręką, wybitymi zębami i ogólnymi potłuczeniami został przetransportowany do szpitala. 📢 Centralna Liga Juniorów U-17. GKS Bełchatów - Jagiellonia 0:4. Białostoczanie wygrali czwarty mecz z rzędu Jak burza idzie w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów U-17 zespół Jagiellonii Białystok. Żółto-Czerwoni wygrali efektownie na wyjeździe 4:0 z GKS-em Bełchatów, odnosząc czwarte zwycięstwo z rzędu. Podlaska drużyna awansowała na na czwarte miejsce w tabeli, a od ligowego podium dzielą ją już tylko dwa punkty. 📢 "Szemrane tango" specjalnie dla seniorów. Na spektakl zaprasza Akademia Teatralna. Warto odebrać darmową wejściówkę Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, który przypada 1 października oraz Europejskiego Dnia Seniora, który świętujemy 20 października, Akademia Teatralna zaprasza, w szczególności osoby starsze, już w sobotę, 7 października do Teatru Szkolnego im. Jana Wilkowskiego na otwarty pokaz spektaklu muzycznego „Szemrane tango” w reż. Wojciecha Kościelniaka.

📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka. Zobacz, jakie wnętrza lubi telewizyjna gwiazda. Czy taki wystrój pasuje do ikony stylu? Grażyna Torbicka żyje na dwa domu i często rozstaje się z ukochanym mężem. Zobacz, jaki styl wnętrzarski pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy. 📢 Nie tylko ból w klatce piersiowej. Po tym poznasz, że serce nie daje sobie rady. Nie przegap objawów i rozpoznaj chorobę serca Nie tylko silny ból w klatce piersiowej czy omdlenie mogą oznaczać choroby serca. Wiele objawów jest dużo mniej charakterystycznych. Jeśli jednak się pojawiają mogą świadczyć o rozwijającej się chorobie. Nie bagatelizuj ich i zauważ zanim będzie za późno. Zawał serca czy udar mózgu to konsekwencja ignorowania tych subtelnych sygnałów jakie wysyła ci organizm, aby dać znać, że z twoim sercem dzieje się coś złego.

📢 Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Łomży. Premier apelował o mobilizację przed wyborami. W środę 4 października premier Mateusz Morawiecki spotkał się z mieszkańcami Łomży oraz powiatu łomżyńskiego. Spotkanie miało charakter otwarty. Szef rządu apelował o mobilizację przed wyborami. Zapowiedział program skierowany do mniejszych miejscowości, który ściągnie do mniejszych miejscowości inwestorów. Spotkanie z premierem Morawieckim odbędzie się w Hali Kultury przy ul. Stary Rynek 6. Wizyta wzbudziła dużo emocji. 📢 Zaginęła Danuta Gruda. 68-latka wyszła do sklepu po papierosy i słuch po nie zaginął W chwili zaginięcia ubrana była w czarną zimową kurtkę, ciemne spodnie i ciemne buty. 📢 Wystawa "Siła kobieTY" w Atrium Biała. To wyjątkowe zdjęcia wyjątkowych kobiet Mnóstwo uśmiechów, wzruszeń, dobrej energii, ale i kobiecej siły towarzyszyło otwarciu naszej wyjątkowej wystawy „Siła KobieTY”. Fotografie pań, które dotknęła choroba onkologiczna, można oglądać do końca października w Atrium Biała

📢 Spadkobiercy majątku Wysoki Stoczek w Białymstoku uzyskali prawo do jego zwrotu. Miasto skarży decyzję ministra rolnictwa. Chodzi o miliony Łąka kwietnia przed kościołem na Wysokim Stoczku, sam grunt pod świątynią i pobliskimi blokami, pod Pomnikiem Obrońców Białegostoku, Domkiem Napoleona. Spadkobiercy dawnych właścicieli majątku obejmującego ponad 90 hektarów mają otwartą drogę do odzyskania nieruchomości w naturze lub dochodzenia odszkodowań szacowanych przez miejskich urzędników na idące w setki milionów złotych. Dlatego miasto Białystok zaskarżyło decyzję ministra rolnictwa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 📢 Białostoczanie oskarżeni o znęcanie się nad kilkumiesięczną córką. Ruszył proces Ojciec twierdzi, że przewrócił się z córką na rękach i ta uderzyła głową w szafę. Matka, że dziewczynka ma delikatne ciało i "łapała" siniaki nawet przy zabawie grzechotką. Prokuratura im nie uwierzyła. W środę ruszył proces mieszkańców Białegostoku. Są oskarżeni o znęcanie się nad córką. Grozi im 8 lat więzienia.

📢 Zachwycała urodą i zdobyła serce Enrique Iglesiasa. Zobacz, jak zmieniała się Anna Kurnikowa Anna Kurnikowa uchodziła za jedną z najpiękniejszych tenisistek świata. Mężczyźni do niej wzdychali, a kobiety zazdrościły jej urody. Zdolna i sławna sportsmenka związała się z jednym z najprzystojniejszych wokalistów i od ponad 20 lat tworzy związek z Enrique Iglesiasem, z którym ma troje dzieci. Poznaj jej historię i zobacz, jaką metamorfozę przeszła na przestrzeni lat. 📢 Tak mieszka na wsi Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Tu aktorzy znaleźli swój raj. Aktorstwo to nie jest jedyna profesja „Znachora” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Wystawa z okazji jubileuszu stulecia Bielskiego Klubu Sportowego TUR już 5 października. Nie może Was tam zabraknąć! Bielski Klub Sportowy TUR to jeden z najstarszych klubów na Podlasiu. Już 5 października będzie można odkryć jego fascynującą historię. Wszystko za sprawą wystawy przygotowanej przez Muzeum Obojga Narodów z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia klubu. Wernisaż rozpocznie się o godz. 18 w muzeum przy ul. Mickiewicza 45 w Bielsku Podlaskim. 📢 Były rozmowy w centrali NFZ. USK nadal normalnie przyjmuje pacjentów Widmo wstrzymania przyjęć planowych pacjentów odsuwa się od Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Po ubiegłotygodniowym spotkaniu w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie obie instytucje doszły do porozumienia.

📢 Najpiękniejsze polskie dwory. 14 miejsc, w których poczujecie się jak dawna polska szlachta. Wygląd niektórych z nich was zadziwi Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki.

📢 Cztery lata temu Izabella Scorupco wyszła za mąż za miliardera. Właśnie świętują rocznicę ślubu. Zobacz zdjęcia O takim ślubie marzy wiele kobiet! Serce Izabelli Scorupco, aktorki, która pochodzi z Białegostoku od czterech lat należy do szwedzkiego biznesmena i miliardera - Karla Rosengrena. Ich intymna relacja trwała kilka lat, aż w końcu postanowili stanąć na ślubnym kobiercu. Ceremonia zaślubin była imponująca, a zdjęciami z wydarzenia pochwaliła się zarówno aktorka, jak i jej zaproszeni przyjaciele. Zobacz jak olśniewająco wyglądała panna młoda. 📢 Grzegorz Schetyna w Białymstoku. Na Rynku Kościuszki zachęcał do głosowania 15 października Wyborcza drużyna Roberta Tyszkiewicza specjalnym busem wyruszyła w środę 4 października w objazd województwa podlaskiego. Zamierza odwiedzić trzy powiaty: hajnowski, siemiatycki i bielski. Aby wesprzeć kandydata do Senatu Sławomira Snarskiego, który z tamtych terenów ubiega sie o mandat.

📢 Ostrzeżenia GIS październik 2023. Parówki i boczek z Sokołowa wycofane ze sprzedaży. Zobacz, co zniknęło z półek w marketach GIS wycofuje ze sklepów produkty, dostępne w popularnych sklepach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Lista podejrzanych artykułów jest długa, podobnie jak sklepów, które zajmowały się ich dystrybucją. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

📢 Podczas meczu Jagiellonii z Legią Warszawa kibice rzucili na murawę 109 470 maskotek w ramach akcji "Dorzuć Misie" Tego nikt się nie spodziewał. W Białymstoku, podczas meczu Jagiellonii z Legią Warszawa, został pobity rekord rzuconych maskotek w ramach akcji "Dorzuć Misie". Na murawie podczas przerwy spotkania ekstraklasy wylądowało aż 109 470 maskotek!

📢 Siła KobieTY. Otwarcie naszej wyjątkowej wystawy w Atrium Biała w Białymstoku Zdjęcia 10 wspaniałych kobiet można oglądać od dziś (4.10) w hallu Atrium Biała w Białymstoku. To pacjentki - byłe i obecne oddziałów onkologicznych. Pozowały do zdjęć i opowiedziały nam swoje historie po to, by dać wsparcie innym paniom, które są lub znajdą się w podobnej sytuacji. Chcą też - z naszą pomocą - przypomnieć wszystkim, jak ważna jest profilaktyka. Bo choroba wcześnie wykryta daje nadzieję na całkowite wyzdrowienie. 📢 Silny wiatr w województwie podlaskim. Strażacy usuwali skutki wichury, wiele gospodarstw bez prądu W nocy z wtorku na środę niemal w całym województwie podlaskim wiał silny wiatr, którego - jak ostrzegał IMGW - prędkość mogła osiągać blisko 85 km/h. Strażacy do godziny 7 rano interweniowali ponad 50 razy, usuwając skutki wichury. Wiele gospodarstw w regionie nadal jest bez prądu.

📢 One wiedzą, czym jest Siła KobieTY. Zapraszamy do Atrium Biała na otwarcie wystawy wyjątkowych zdjęć Już dziś w południe pokażemy fotografie pięknych, silnych i mądrych kobiet. Wystawę Siła kobieTY w Atrium Biała będzie można oglądać do 31 października. Ale to nie wszystko, co przygotowaliśmy. 📢 Nie żyje zaginiony Michał od zabytkowego wartburga. Policja poinformowała o tragicznym finale poszukiwań. Ciało odkrył grzybiarz Nie żyje zaginiony Michał, którego poszukiwania trwały od blisko dwóch tygodni. W środę 4 października policja poinformowała o tragicznym finale poszukiwań.

📢 Budowa drogi ekspresowej S61. Odcinek: od węzła Łomża Zachód (z węzłem) do węzła Kolno (bez węzła). I przebudowa drogi krajowej DK64 Zaawansowanie finansowe prac wynosi 32,86 proc., a rzeczowe 42,60 - tak kształtuje się postęp prac w pierwszym miesiącu jesieni 2023 roku na budowie odcinka drogi ekspresowej S61 Łomża Zachód-Kolno. To trzynastokilometrowa obwodnica Łomży, a zarazem ostatni odcinek drogi Via Baltica, który będzie budowany w 2024 roku. Całość inwestycji ma zostać ukończona w kolejnym.

📢 W Czarnej Białostockiej działa już wirtualna strzelnica. Inwestycja powstała dzięki dofinansowaniu z MON Ma służyć promocji strzelectwa jako sportu oraz podniesieniu umiejętności strzeleckich. Od wtorku (3.10) w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej oficjalnie działa laserowa wirtualna strzelnica. Za darmo będą mogli skorzystać uczniowie, mieszkańcy i służby mundurowe. 📢 Najlepsza maturzystka w Białymstoku. To absolwentka II LO Ewa Kużelewska znalazła się w gronie tegorocznych laureatów konkursu „Matura na 100 %”. Jest absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku i jedyną białostoczanką, która trafiła do grona 26 najlepszych maturzystów z całej Polski. 📢 Rolnicy. Podlasie. Dramat w Laszkach. Emilka aż rzuciła przekleństwem O nieprzyjemnej sytuacji w swoim gospodarstwie poinformowała bohaterka serialu Rolnicy. Podlasie. Emilka Korolczuk z Laszek straciła jedno ze swoich ulubionych zwierząt. Od fanów produkcji Focus TV posypały się słowa wsparcia.

📢 Groźna kolizja na trasie generalskiej. Droga była zablokowana We wtorek na ulicy Andersa doszło do kolizji z udziałem tira. Droga przez długi czas była zablokowana. 📢 Wizyta Jacka Sasina w województwie podlaskim. W programie otwarcie wirtualnej strzelnicy oraz spotkania z wyborcami We wtorek 3 października minister aktywów państwowych oraz lider podlaskiej listy PiS w wyborach do Sejmu Jacek Sasin odwiedził nasz region. Minister wziął udział w otwarciu wirtualnej strzelnicy w Czarnej Białostockiej. Odbyły się także spotkania z wyborcami z powiatu monieckiego oraz zambrowskiego. Zobacz relację live ze spotkania. 📢 Droga ekspresowa S19 Czarna Białostocka-Białystok Północ. Dziesięć firm chce budować północną obwodnicę Białegostoku Dziesięciu wykonawców złożyło oferty na budowę 13 km odcinka drogi ekspresowej S19 Czarna Białostocka – Białystok Północ. Biegnie ona po tzw. starodrożu obecnej dk19. Będzie północno-wschodnią obwodnicą Białegostoku. W ramach inwestycji zostanie rozbudowa dziś jednojezdniowa obwodnica Wasilkowa.

📢 Najlepsze fryzury dla okrągłej twarzy. Te cięcia dodadzą piękna i wyszczuplają. Zobacz modne trendy i inspiracje na jesień 2023 Te fryzury się sprawdzą, jeśli masz okrągłą twarz i chcesz odjąć sobie kilogramów. Wyszczuplające fryzury dla pań, które sprawią, że twarz zmieni się w owal i nada jej "lżejszy" wygląd. Jaką fryzurę zastosować dla okrągłej twarzy? Te pytanie zadaje sobie wiele kobiet przed wizytą u fryzjera. Zmiana pory roku i nadchodząca jesień, to też okazja, by wprowadzić w życie pewne modyfikacje, także fryzury, bo zmieniamy sposób choćby ubierania. Ale nie każde cięcie sprawdzi się w tej sytuacji, dlatego przed radykalną zmianą warto sprawdzić, jakie fryzury pasują do twarzy okrągłej. W naszej galerii znajdziecie wiele przykładów idealnych fryzur odejmujących kilogramów i wyszczuplających. 📢 Licytacje komornicze w Podlaskiem. Do kupienia w dobrych cenach nieruchomości i auta W najbliższych dniach i tygodniach w województwie podlaskim odbędą się licytacje komornicze na których będzie można kupić w atrakcyjnych cenach nieruchomości i pojazdy. Przedstawiamy najciekawsze propozycje licytacji komorniczych z regionu. W tym artykule zawarte są zdjęcia i ceny.

📢 To pierwsza taka współpraca. Lekarze z USK i UDSK wspólnie zoperowali kręgosłup 23-latce Neurochirurdzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i ortopedzi z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego wspólnie zoperowali 23-letnią pacjentkę ze znacznym skrzywieniem kręgosłupa. 📢 Tragiczny wypadek na S8 tuż obok auta Gersdorf i jej męża. Biegli wciąż sprawdzają, kto jest winny śmierci motocyklisty Mija półtora roku od śmiertelnego wypadku na trasie S8, w którym zginął motocyklista, a prokuratorskie śledztwo jeszcze się nie zakończyło. Przypomnijmy, że w chwili zdarzenia obok motocyklisty przejeżdżało auto marki Subaru, w którym podróżowała była prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf oraz jej mąż Bohdan Zdziennicki, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. - Wciąż nie znamy przyczyn wypadku - mówi w rozmowie z portalem i.pl Wojciech Piktel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.

📢 Inauguracja roku akademickiego na UMB. Uczelnia otrzymała 30 mln zł z Agencji Badań Medycznych na organizację Centrum Medycyny Cyfrowej 6 tys. studentów (w tym 1769 osób na pierwszym roku) na 16 kierunkach rozpoczyna właśnie naukę na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W poniedziałek (2.10) w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na tej uczelni. 📢 Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Politycy PiS zawiesili baner na ogrodzeniu VI LO w Białymstoku. O wsparciu od rządu na remont szkoły Plakat z informacją, że VI LO dostało 3,5 mln zł wsparcia od rządu na remont swojej siedziby powiesili na ogrodzeniu szkoły od strony ul. Kościelnej wiceminister Dariusz Piontkowski i Mariusz Gromko. Dofinansowanie przyznano w ramach drugiej transzy Rządowego Programu Ochrony Zabytków. Ogólniak przy Warszawskiej jest jednym z trzech beneficjentów, których wnioski zostały złożone za pośrednictwem miasta Białystok.

📢 Pożar w Rybakach. Stodoła płonęła jak pochodnia. Mundurowi i mieszkańcy ocalili sąsiedni dom Drewniana stodoła spłonęła doszczętnie. W środku na szczęście nikogo nie było, a pojazdy zostały wyprowadzone przed żywiołem. W akcji gaśniczej brało udział ponad 40 strażaków, policjanci i mieszkańcy. 📢 Akcja "Dorzuć Misie" podczas meczu Jagiellonia - Legia przeszła najśmielsze oczekiwania. Kibice rzucili z trybun ponad sto tysięcy pluszaków Podczas niedzielnego meczu Jagiellonia - Legia kibice uczestniczyli w akcji "Durzuć Misie". Polegała ona na tym, że w przerwie rzucano z trybun pluszaki, za które sponsor Jagiellonii STS zobowiązał się przekazać 5 zł, za każdą rzuconą maskotkę na rzecz Fundacji Naszpikowani. Jak poinformował klub, na murawę poleciało ponad sto tysięcy pluszaków, co daje kwotę pół miliona złotych, jaka zostanie przelana na konto fundacji.

📢 Trzecia edycja Pszczelarz Roku w województwie podlaskim rozstrzygnięta Michał Bakier to najlepszy pszczelarz w regionie. Zwyciężył w trzeciej edycji konkursu Pszczelarz Roku w województwie podlaskim organizowanego przez samorząd województwa. Rozstrzygnięciu, jakie miało miejsce w niedzielę, 1 października na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, towarzyszyła konferencja pszczelarska i kiermasz produktów lokalnych. Wydarzenie otworzył i zwycięzców nagrodził wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz. 📢 Kibice Jagiellonii na meczu z Legią Warszawa. Rekord frekwencji, akcja "Dorzuć misie" i wspaniały triumf białostoczan (galeria) Tego można było się spodziewać. Na wygranym 2:0 meczu Jagiellonia - Legia Warszawa padł rekord frekwencji bieżącego sezonu na spotkaniach białostoczan przy ul. Słonecznej. Na żywo starcie Żółto-Czerwonych ze stołeczną ekipą i ich piękne zwycięstwo zobaczyło na żywo 17 892 widzów. Do tej pory największa liczba fanów Jagi - 12 091, obejrzała 17 września potyczkę drużyny trenera Adriana Siemieńca z Radomiakiem Radom.

📢 Śliwki - właściwości i kalorie. To dzieje się z naszym organizmem, gdy jemy śliwki Śliwki są w naszym kraju bardzo popularne. Sami hodujemy różne ich odmiany, z których przyrządzamy pyszne kompoty, dżemy i ciasta. Śliwki mają w sobie także wiele ważnych witamin i wartości odżywczych. Zobacz, dlaczego warto jeść śliwki. 📢 Targi Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi. Sprawdź, co można znaleźć podczas jesiennej edycji Targów W dniach 30.09 - 01.10 odbywa się kolejna edycja Targów Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi. Wydarzenie jest gratką dla miłośników biżuterii, minerałów czy skamieniałości. Hala sportowa przy Świerkowa wypełniła się pasjonatami, kolekcjonerami, importerami oraz potencjalnymi kupcami. Targi Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi potrwają do godz. 17.00.

📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa znowu pokazała nowe oblicze. Fani: przepięknie Monika Cieślik z Pokaniewa (powiat siemiatycki) to jedna z najbardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie. Rolniczka od czasu do czasu publikuje swoje nowe zdjęcia w internecie. Praktycznie za każdym razem jej przemiany wzbudzają zachwyt wśród fanów serialu.

📢 Najlepsze sery w Podlaskiem. Oto producenci serów, którzy są liderami w regionie. Podlasie wciąż kojarzy się z naturalnymi produktami pozbawionymi chemii. Takie są właśnie sery wyrabiane przez miejscowych serowarów. Przedstawiamy zestawienie podlaskich producentów serów i innych produktów mlecznych, którzy spełniają rygorystyczne normy. 📢 Rolnicy. Podlasie. Takiej inwestycji w Plutyczach jeszcze nie było. Andrzej zatrudnił profesjonalistów Być może jest szansa, że skończą się kłótnie z sąsiadami bohaterów serialu Rolnicy. Podlasie. W gospodarstwie Gienka i Andrzeja z Plutycz powstało profesjonalne ogrodzenie dla koni. Zwierzęta nie będą niszczyły upraw sąsiadów. 📢 Uroczysta gala ogólnopolskiego konkursu graficznego IPN pt. „ Zasłużeni dla Niepodległej” za nami. Laureaci z całej Polski odebrali nagrody W piątkowe popołudnie w urzędzie wojewódzkim w Białymstoku odbyła się uroczysta gala ogólnopolskiego konkursu graficznego IPN pt. „Zasłużeni dla Niepodległej”. Do Białegostoku przyjechali uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Odebrali nagrody i wyróżnienia za prace prezentujące postaci bądź wydarzenia związane z historią najnowszą naszego kraju.

📢 Podlascy policjanci najlepsi w ogólnopolskim Turnieju Par Patrolowych. Docenił ich komendant wojewódzki Najlepsi policjanci prewencji w Polsce w czwartek (28.09) odebrali wyróżnienia z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinsp. Roberta Szewca. To właśnie funkcjonariusze z podlaskiego garnizonu triumfowali w finale 27. edycji „Turnieju Par Patrolowych” rozegranego w tym miesiącu w Słupsku.

📢 Seks w centrum Białegostoku. Skandal przy Sądzie Okręgowym. Zobacz nagranie (18+) Niejednokrotnie się zdarza, że fala namiętności porywa kochanków w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie. Z pewnością złe miejsce na seks wybrała para młodych ludzi w Białymstoku, którzy po zmroku oddali się miłosnym igraszkom w centrum miasta. Na ich nieszczęście sytuacja została nagrana telefonem komórkowym. Na razie nie wiadomo, czy para została ukarana przez jakieś służby. 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Zgłoś nauczyciela do nagrody! Wybierz z nami najlepsze przedszkola, szkoły i uczelnie Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym.

📢 Tak powstaje megawęzeł Podborze. Ma być wkrótce przejezdny. To na nim S61 połączy się z S8 Białystok-Warszawa-Białystok Droga ekspresowa S8 już niebawem będzie krzyżować się i przebiegać pod drogą ekspresową S61. Węzeł zapewni relacje Warszawa – Białystok – Łomża. Skrzyżowanie drogi ekspresowej S8 z drogą ekspresową S61 powstaje w formie węzła typu WA „koniczyna”, z elementami łącznic bezpośrednich. Miejsce styku dwóch ekspresowej i budowa przedostatniego odcinka Via Baltiki od Podborza do Śniadowa wchodzi w decydującą fazę. Trochę dłużej potrwa przebudowa 3-kilometrowego odcinka S8. 📢 Rowerzystka potrącona na przejeździe rowerowym. Koszmarny wypadek na Kopernika w Białymstoku. Nagranie z wypadku, które rozwiewa wątpliwości W internecie pojawiło się nagranie wypadku sprzed kilku dni, podczas którego rowerzystka została potrącona na przejeździe rowerowym przez ulicę Kopernika w Białymstoku. Wiadomo już kto zawinił w tym zdarzeniu. Uwaga! Wideo dla osób o mocnych nerwach.

📢 Pojazdy na sprzedaż z Podlaskiej KAS. Urzędy Skarbowe w Białymstoku i regionie wystawiły na licytacje samochody, ciągniki i naczepy Podlaskie Urzędy Skarbowe sprzedają na licytacjach samochody, ciągniki i naczepy. Do kupienia w okazyjnej cenie są auta osobowe znanych marek, a nawet legendarny ciągnik rolniczy URSUS. W przetargu można też nabyć naczepę ciężarową. Zobacz szczegóły licytacji, ceny pojazdów oraz terminy i miejsca przetargów. 📢 Kibice Jagiellonii dopingowali swój zespół do końca. Opłaciło się, bo białostoczanie wygrali z Radomiakiem 3:2. Zobacz galerię Twierdza Białystok ma się dobrze. Jagiellonia po raz czwarty w tym sezonie PKO Ekstraklasy grała u siebie i odniosła czwarte zwycięstwo, tym razem wygrywając z Radomiakiem Radom 3:2. Jak zwykle Żółto-Czerwonym pomagał doping ich kibiców, których tym razem na trybunach było 12 091. Na pewno nikt nie żałował przyjścia na stadion, bo emocje były niesamowite.

📢 Ogólnopolski Dzień Ogórka 2023 w Kruszewie. Tłumy na pikniku. Odwiedzający dobrze się bawili i robili zakupy. Nie tylko kiszonek Tradycyjne wędliny, miody, chleby, słodycze, dobra muzyka – takie atrakcje czekały na tych, którzy w niedzielę 3 września 2023 roku odwiedzili Kruszewo. Ale na dorocznej imprezie tradycyjnie już w w roli głównej wystąpiły ogórki. Przyrządzane na wszelkie możliwe sposoby. Stoły się uginały od przysmaków. Oferowano także kapustę i inne kiszonki, na wielu stoiskach. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy pełną listę kandydatów PiS w województwie podlaskim W sobotę (2.09) w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyła się prezentacja pełnej listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu i Senatu. "Jedynką" jest Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Kto jeszcze znalazł się na liście? Jakich znanych nazwisk zabrakło?

📢 Budowa drogi S61 Śniadowo-Podborze. Połączy się z trasą S8 Białystok-Warszawa. Fragment Via Baltica ma być gotowy jesienią Od wtorku 5 września drogowcy planują wprowadzić tymczasową organizację ruchu na czas przebudowy drogi wojewódzkiej nr 627. Powód: budowa elementów dróg, sygnalizacji oraz elementów WD-1/S8. Inwestycje są prowadzone w ramach szerszego zadania, czyli budowy drogi S61 Śniadowo-Podborze. Obejmuje ono także przebudowę ponad 3 kilometrowego fragmentu trasy S8 Białystok-Warszawa w rejonie Ostrowi Mazowieckiej. 📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Izabella Scorupco, kilka lat temu wyszła za miliardera i miłość wciąż kwitnie! Zobacz jak mieszka słynna białostoczanka Czas się Izabelli Scorupco nie ima! Choć od premiery filmu "Goldeneye" minęło wiele lat, jedyna polska dziewczyna Jamesa Bonda wciąż wygląda wspaniale. Aktorka wiedzie szczęśliwe życie w Los Angeles. Od kilku lat jej mężem jest szwedzki biznesmen i na zdjęciach zamieszczanych na Instagramie aktorka wręcz emanuje szczęściem. Kilka dni temu aktora zamieściła kolejne zdjęcie z ukochanym nazywając go jej najlepszym przyjacielem i spełnionym marzeniem. Zobaczcie, jak wygląda wspaniały dom tej pary na zachodnim wybrzeżu USA. 📢 Słownik gwary podlaskiej. Te słowa usłyszysz tylko na Podlasiu. Tych wyrazów ludzie z innych regionów nie rozumieją! Dla obcych to czarna magia! Gwara podlaska jest bardzo specyficzna, ale nasza i nie zamierzamy się jej wstydzić! Sprawdź, czy znasz wszystkie słowa z naszego zestawienia.

📢 Dzień Kobiet 2023. Podlaskie policjantki jak zawsze na posterunku! Zobacz jak radzą sobie nasze funkcjonariuszki (zdjęcia) 8 marca 2023 z okazji Dnia Kobiet przedstawiamy wam podlaskie policjantki, które w tym roku obchodzą 98 już rocznicę powstania Policji Kobiecej! 📢 Te fryzury odejmą kilogramów i wyszczuplają. Modne cięcia dla okrągłej twarzy dodadzą piękna. Zobacz najnowsze trendy [7.03.2023] Te fryzury Cię wyszczuplą i odejmą kilogramów. Fryzury dla okrągłej twarzy sprawią, by twarz była optycznie wyszczuplona i zbliżyła się do kształtu owalu - czyli tego, który jest najbardziej pożądany. Nie każde cięcie sprawdzi się u osoby o zaokrąglonych rysach twarzy, dlatego przed wizytą u fryzjera warto sprawdzić, jaka fryzura dla okrągłej twarzy będzie odpowiednia, a jaka wprost przeciwnie. Zobacz, jakie są najlepsze fryzury dla twarzy o okrągłym kształcie!

📢 Studniówka 2023. II LO w Białymstoku zorganizowało bal maturalny w Dworze Czarneckiego. Uczniowie zatańczyli niecodziennego poloneza Studniówka II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej odbyła się w Dworze Czarneckiego 📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku. Bal pięknych par! Zobacz jak wyglądała i bawiła się młodzież Uczniowie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku mają studniówkę już za sobą. Wielki bal odbył się w piątek (20.01) w Porosłach w Hotelu Belweder. Kilkaset osób bawiło się na pięknej, przestronnej sali. Postanowiliśmy sprawdzić jak wyglądała impreza i jak wystroiła się młodzież na tą wyjątkową okazję. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia! 📢 Wielka gala Hipokrates 2022. Medycy z województwa podlaskiego odebrali nagrody. Zobacz zdjęcia Nagrodziliśmy zwycięzców tegorocznej edycji Plebiscytu Medycznego Hipokrates 2022 w województwie podlaskim. Nasi Czytelnicy wybrali najbardziej cenionych i lubianych pracowników służby zdrowia z całego województwa. Laureaci plebiscytu odebrali nagrody podczas gali, która odbyła się w przepięknych i gościnnych wnętrzach Hotelu Traugutta3. - Ten tytuł to ważne wyróżnienie i gest wdzięczności za naszą pracę - mówili zgodnie wszyscy zwycięzcy.

📢 Zaginieni z województwa podlaskiego. Te osoby przepadły bez śladu. Poszukują ich rodziny i policja [22.10.2022] Te osoby z województwa podlaskiego policja uznała za zaginione. Wszystkie zniknęły bez śladu i do dziś ich los jest nieznany. Lista osób zaginionych z województwa podlaskiego i poszukiwanych przez KWP Białystok aktualna jest na dzień 22.10.2022. Może rozpoznajesz którąś z nich i znasz jej aktualne miejsce pobytu? 📢 Tłumy bawiły się na traktoriadzie w Radziłowie. Wyłoniono najlepszych traktorzystów oraz nagrano nowy odcinek "Rolnicy. Podlasie" [ZDJĘCIA] Pokazy maszyn rolniczych, konkursy z nagrodami, stoiska gastronomiczne czy występy artystyczne – to tylko część atrakcji, które czekały na uczestników pierwszej edycji Traktoriady w Radziłowie w powiecie grajewskim. Impreza, połączona z Biebrzańskim Straganem Staroci oraz Rękodzieła Ludowego, przyciągnęła tłumy. 📢 Mieszkańcy Podlasia i Suwalszczyzny na zdjęciach sprzed lat CZĘŚĆ II. Poznajesz kogoś? Zapraszamy na podróż w czasie. Oto kolejna porcja zdjęć wsi i miast z Podlasia i Suwalszczyzny, które znaleźliśmy w naszym archiwum.

Zbigniew Ziobro - rozmowa