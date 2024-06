Przegląd prasy (5.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. podlaskim 5.06.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 5.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. podlaskim 5.06.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Gdzie w województwie podlaskim należy spodziewać się dzisiaj (5.06.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 19, Bielsk Podlaski ul. Piłsudskiego i Wojska Polskiego (107. km na odc. 0,6 km) Remont przejazdu kolejowego na ul. Wojska Polskiego, droga zamknięta, objazd ulicami 11 Listopada i Wyszyńskiego.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 5.06.24

📢 Najlepsze serwisy rowerowe w Białymstoku. Zobacz, które polecają użytkownicy Jazda rowerem ma coraz więcej zwolenników. To nie tylko ekologiczny rodzaj transportu i alternatywa dla samochodów, to także szybki sposób przemieszczania się po zakorkowanym mieście. O każdy rower trzeba stale dbać. A zwłaszcza w sezonie. Oto najlepsze serwisy rowerowe w Białymstoku wg użytkowników Googla. Zobacz ranking polecanych serwisów rowerowych.

📢 Rekrutacja na Uniwersytecie w Białymstoku. Sprawdź, jakie kierunki mają w swojej ofercie poszczególne wydziały Uniwersytet w Białymstoku czeka na nowych studentów. Rekrutacja potrwa do 9 lipca.

Prasówka 5.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 CEPiK wyczyści bazę z tzw. "martwych dusz". To stare pojazdy bez ważnych badań technicznych i OC. W pow. białostockim to ponad 24 tysiące W Centralnej Ewidencji Pojazdów zaplanowano czyszczenie z tzw. "martwych dusz". To pojazdy, które zostały zarejestrowane przed 14 marca 2005 r., które nie mają od co najmniej 10 lat ważnego badania technicznego i ubezpieczenia OC. Pojazdy będą automatycznie wyrejestrowane i znikną z bazy CEPiK 10 czerwca tego roku. 📢 Lewica chce wdrożenia strategii Made in Europe O bezpieczeństwie energetycznym, polityce klimatycznej oraz finansach mówili we wtorek (4 czerwca) kandydaci Lewicy do Parlamentu Europejskiego. 📢 "Rozczytane Podlaskie" już po raz czwarty. Zobacz kto czytał książki Grzegorza Kasdepke i dlaczego warto czytać W poniedziałek (4 czerwca) w Centrum Edukacji Nauczycieli zainaugurowano po raz kolejny akcję "Rozczytane Podlaskie", która odbywa się w ramach XXIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Podczas spotkania, teksty pochodzącego z Białegostoku pisarza Grzegorza Kasdepke czytali przedstawiciele urzędów, instytucji kultury, mediów, służb mundurowych i duchowieństwa. Teksty pisarza będą też czytane w szkołach podstawowych i przedszkolach podczas Tygodnia Czytania, który potrwa do 7 czerwca.

📢 Kąpieliska w woj. podlaskim otwarte dziś (4.06.2024). Zobacz, gdzie można korzystać z kąpielisk Sprawdź, które kąpieliska w województwie podlaskim dzisiaj (4.06.2024) są czynne. W całej Polsce sezon kąpielowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Mimo to terminy funkcjonowania poszczególnych kąpielisk się różnią. Zweryfikujesz tu stan wody oraz temperaturę. Sprawdzisz także, jakie dodatkowe atrakcje oferuje kąpielisko. 📢 Uczniowie ze Złotorii mają nowe boisko, bieżnię i plac zabaw. Przy szkole powstał duży kompleks sportowy Wielofunkcyjne boisko i bieżnia lekkoatletyczna wraz ze skocznią do skoku w dal – to infrastruktura za szkołą, a przed budynkiem, tuż obok siłowni pod chmurką - plac zabaw. W taką nową infrastrukturę sportową i rekreacyjną została wyposażona szkoła w Złotorii.

📢 Plaża Open 2024 w Białymstoku. Święto siatkówki plażowej na Dojlidach Plaża Open w weekend (7-9.06) po raz kolejny zawita na boiska Ośrodka Sportów Wodnych „Dojlidy”, a kibice będą mogli obserwować siatkówkę plażową w najlepszym krajowym wydaniu. To będzie szczególne wydarzenie – w tym roku cykl Plaża Open obchodzi podwójny jubileusz.

📢 Będzie nowy wieżowiec na osiedlu Przydworcowym. Radni podjęli decyzję bez rozmów z mieszkańcami Z ogłoszeń przyklejonych do drzwi swoich bloków mieszkańcy Przydworcowego dowiedzieli się, że na ich osiedle wpuszczony zostaje kolejny wieżowiec. Liczyli, że przed podjęciem decyzji przez radnych będą mogli porozmawiać na ten temat podczas posiedzenia komisji zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska. Tak się nie stało. 📢 Klasa patronacka KAN. Inwestycja w zawodową przyszłość Uczniowie kierunku „Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych” poznawali tajniki innowacyjnych wtryskarek bezpośrednio u producenta tych maszyn. Trwa też nabór do kolejnego rocznika klasy pod patronatem firmy KAN. 📢 Centralna Liga Juniorów. Ostatni mecz i porażka juniorów Jagi w ostatnich minutach gry Jagiellonia Białystok zakończyła sezon w Centralnej Lidze Juniorów do lat 19 porażką z Legią Warszawa 2:3. Drużyna ze stolicy wyszarpała zwycięstwo w doliczonym czasie gry zostając mistrzem Polski.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 4.06.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Memy o budowlańcach. Dlaczego internauci śmieją się z budowlańców i fuszerek budowlanych? Zobacz najlepsze teksty: "To się zateguje!" Najlepsze memy o budowlańcach jakie znaleźliśmy w sieci. Zobacz z czego z czego śmieją się internauci i dlaczego żartują z budowlańców. Jest kilka powodów dlaczego powstają memy i żarty na temat budowlańców. Sprawdźcie sami!

📢 PKP Intercity: wakacyjny rozkład jazdy dla województwa podlaskiego Z dniem 9 czerwca br. wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy. W trakcie jej trwania PKP Intercity utrzyma dotychczasową ofertę dla województwa podlaskiego, z którego podróżni pociągami przewoźnika dostaną się nad morze, na Mazury, a także do Warszawy, Wrocławia czy Łodzi.

📢 Transfery. Jagiellonia Białystok na razie ponosi straty kadrowe, ale wkrótce powinny pojawić się wzmocnienia Odejście do AEK-u Larnaca bramkarza Zlatana Alomerovicia to poważny problem dla Jagiellonii Białystok, chociaż sternicy Żółto-Czerwonych zapewniają, że byli przygotowani na taki ruch golkipera i sytuacja jest pod kontrolą. Kibice nowego mistrza Polski czekają na pierwsze wzmocnienia, bo na razie są tylko ubytki kadrowe. 📢 Eurowybory 2024. Na kogo możemy głosować do Parlamentu Europejskiego? Już w niedzielę 9 czerwca znów pójdziemy do urn wyborczych. Po wyborach do polskiego parlamentu - sejmu i senatu - a później wyborach samorządowych przechodzimy na szczebel unijny. Tym razem wybierać będziemy naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Pełne listy kandydatów przedstawiamy w galerii. 📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA 4.06.2024 Krzysztof Rutkowski bierze dziś ślub z Mają Plich. Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mają na dziś przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior będzie niósł rodzicom obrączki! Jesteśmy na miejscu, oglądajcie zdjęcia z uroczystości! Wkrótce nowe zdjęcia!

📢 Prezydent Białegostoku ustalił skład komisji bezpieczeństwa i porządku. Ma zwierzchnictwo nad służbami miejskimi. Zobacz, kto w niej zasiada Kadencja trwa trzy lata, a podlegają jej wszystkie służby miejski, inspekcje czy straże. Prezydent Białegostoku określił skład komisji bezpieczeństwa i porządku. W jej składzie znalazł się też prokurator. Członkom komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach przysługuje zwrot poniesionych wydatków.

📢 Wypadek w miejscowości Męczki. Mercedes zderzył się z ciężarówką. Strażacy uratowali zakleszczoną kobietę, która trafiła do szpitala Do groźnego wypadku doszło w gminie Wizna, gdzie osobowy mercedes zderzył się z ciężarowym MANem. Strażacy musieli użyć hydraulicznego sprzętu, aby wydostać kobietę z rozbitego auta. 📢 Rugby Białystok - Posnania 24:0 w finale I ligi. Sukces sportowy rodzi jednak ogromne wyzwania (galeria) Zespół Rugby Białystok wygrał u siebie 24:0 z Posnanią Poznań w finale I ligi, pieczętując tym samym znakomitą postawę w całym sezonie 2023/24. Wobec wycofania się z ekstraligi ekipy BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki Podlasianie wywalczyli sobie prawo gry w elicie. Nie wiadomo jednak, czy w niej wystąpią.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 04.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 04.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Platforma Max zastępuje HBO Max i ogłasza ceny pakietów w Polsce. Ile będzie kosztować subskrypcja Max? Zobacz ceny pakietów! Platforma streamingowa Max 11 czerwca 2024 r. zastąpi HBO Max. Do zaoferowania będzie miała trzy pakiety subskrypcji już od 19,99 zł miesięcznie. Każdy z pakietów będzie można rozszerzyć o dodatkowy pakiet "Kanały TV i Sport", aby zyskać dostęp do bogatej biblioteki nawet 29 kanałów telewizyjnych i wydarzeń sportowych na żywo. Oczywiście za odpowiednią dopłatą. Zobaczcie ile będzie kosztować subskrypcja Max.

📢 Wybory 4 czerwca 1989. To był początek zmian w Polsce Właśnie mija 35 lat od wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Określane są jako pierwsze, częściowo wolne wybory po II wojnie światowej. To od nich zaczęły się zmiany systemu politycznego w Polsce. Jak w ogóle do nich doszło? W jaki sposób przygotowywała się do nich Solidarność? Jakie były ich następstwa? Rozmawiamy o tym z Markiem Kietlińskim, dyrektorem Archiwum Państwowego w Białymstoku.

📢 Najsłynniejsze fabryki i zakłady pracy w regionie 25 lat temu. Fasty, PMB, Uchwyty, Biruna, Cukrownia Łapy, Pasmanta. Pamiętacie? Fasty, PMB, Uchwyty, Biruna, Cukrownia Łapy, Pasmanta - te firmy kiedyś były wizytówkami naszego regionu i jednymi z największych pracodawców. Zobaczcie na naszych zdjęciach, jak się tam pracowało 20 - 25 lat temu. Aż się łezka w oku kręci! Warto też zobaczyć jak wyglądała praca w firmach, które przez te 20 lat rozkwitły, np w Mlekovicie czy Browarze Dojlidy. 📢 Kolejny samochód w rejestrze zabytków woj. podlaskiego. To Volkswagen 1300 typ 1 - Garbus - "Beetle" Ikona motoryzacji - Volkswagen 1300 typ 1 - Garbus z 1969 r., znany również jako "Beetle" został włączony do podlaskiej wojewódzkiej ewidencji zabytkowych samochodów. To kolejne auto w rejestrze, obok np. VW Garbusa 1300 z 1972 r., Opla Kadeta B 1100 produkowanego w latach 1965-1973, Cadillaca Eldorado z 1974 r., czy Mercedesa Benz 500 SL z 1985 roku.

📢 Droga ekspresowa S61. Budowa odcinka Łomża Zachód-Kolno. To obwodnica Łomży. Trwa wyścig z czasem. Zobacz postęp prac na trasie Via Baltica Finansowe ponad 65,40 proc., rzeczowe ponad 61 proc. - tyle wynosi zaawansowanie prac - według informacji na stronie kontraktu - na budowie ostatniego fragmenty trasy Via Baltica. To 13 kilometrowy odcinek Łomża Zachód-Kolno z ponad kilometrową estakadą nad doliną Narwi. Obwodnica Łomży ma być przejezdna (jedna nitka) w III kwartale 2024 roku.

📢 Funkcjonariusz Straży Granicznej zaatakowany przez migranta. Trafił do szpitala Z obrażeniami głowy trafił do szpitala funkcjonariusz SG, uderzony konarem podczas próby siłowego sforsowania granicy z Białorusi do Polski przez grupę nielegalnych migrantów. Atak miał miejsce w poniedziałek wcześnie rano na odcinku w okolicach Białowieży (Podlaskie). 📢 Białystok i wyburzenia. Tak znikały budynki z przestrzeni miasta. Izba wytrzeźwień, fabryki, kamienice. Zobacz, największe rozbiórki Drugą stroną inwestycji, które od prawie 3,5 dekad zmieniły Białystok, była rozbiórka starych budynków. Mieszkalnych, przemysłowych, usługowych. Ceglanych, drewnianych. Niektóre z nich miały wartość zabytkową, przetrwały zawieruchy wojenne XX wieku. Były wyburzane pod galerię, bloki, ulice. W nielicznych przypadkach udało się zachować i wkomponować dawne dziedzictwo we współczesną architekturę.

📢 Politechnika Białostocka ma nowoczesny kompleks kortów i boisk. Pozwala na uprawianie dziewięciu dyscyplin sportowych Boisko do gry w piłkę nożną z mobilną trybuną, boisko wielofunkcyjne, boisko do gry w siatkówkę plażową, park kalisteniczny, korty do tenisa i pierwsze w Polsce korty do squasha na świeżym powietrzu - to wszystko tworzy nowoczesny sportowy kompleks sportowy Politechniki Białostockiej. 📢 Najnowsze okazje od AMW. Wojsko wyprzedaje kosiarki i sprzęt do ogrodu w niskich cenach! Agencja Mienia wojskowego wciąż ogłasza nowe przetargi na używany sprzęt. Propozycji jest mnóstwo, ale obok sprzętu typowo wojskowego można trafić na prawdziwe okazje, np kosiarki-traktorki czy sprzęt ogrodniczy. Nie brakuje również propozycji zakupu narzędzi czy maszyn rolniczych. Ceny są niezwykle okazyjne. 📢 Ani be, ani me, ani kukuryku oraz znienawidzone „ojro”. Czyli Sikorski o dietetykach i wyjątku od tej reguły, pośle Frankowskim Radosław Sikorski – minister spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska - wspierał w poniedziałek (3 czerwca) Tomasza Frankowskiego, kandydata do Europarlamentu. Były piłkarz m. in. białostockiej Jagiellonii, który ponownie ubiega się o mandat, jest dwójką na liście Koalicji Obywatelskiej.

📢 Radosław Sikorski w Białymstoku zapowiada, że granica z Białorusią pozostanie zamknięta. I szczelna Jak Kuba bogu, tak bóg Kubie – tak o relacjach Polski z Białorusią mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Rozwiewa tym samym nadzieje, że przejścia graniczne w Bobrownikach i Kuźnicy zostaną otwarte. A tego oczekują przedsiębiorcy z rejonów przygranicznych. 📢 Strefa buforowa przy granicy z Białorusią. Wiceminister obrony w Białymstoku: przedsiębiorcom należy się pełne odszkodowanie za straty Pełnego rozpoznania skutków gospodarczych przywrócenia strefy buforowej wzdłuż granicy polsko-białoruskiej na terenie podlaskich powiatów oraz pełnej rekompensaty dla przedsiębiorców za straty. To postulują kandydaci w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy KWW Trzecia Droga PSL - Polska 2050 w okręgu nr 3 obejmującego woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie. 📢 Rekrutacja na Politechnice Białostockiej ruszyła. Sprawdź, ile miejsc na poszczególnych kierunkach przygotowała uczelnia W poniedziałek (3 czerwca) w Politechnice Białostockiej rozpoczęła się rekrutacja na studia stacjonarne I i II stopnia. Na kandydatów czekają 1852 miejsca na 29 kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia oraz 165 na kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia.

📢 Wielka akcja policji. Mundurowi wystawili prawie 1300 mandatów Blisko czterystu policjantów z drogówki skontrolowało ponad dwa tysiące pojazdów. Mundurowi ujawnili blisko dwa tysiące wykroczeń, z czego ponad tysiąc sześćset dotyczyło przekroczenia prędkości. 9 osób za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym straciło prawo jazdy. Dodatkowo policjanci zatrzymali 12 kierowców pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali ponad 60 dowodów rejestracyjnych. To bilans weekendowych działań podlaskich policjantów z "drogówki", w tym mundurowych z podlaskiej grupy Speed. 📢 Puszcza Białowieska. Utworzenie strefy zamkniętej zostanie wstrzymane do czasu konsultacji z samorządami Zapowiadane utworzenie strefy zamkniętej na terenie Puszczy Białowieskiej w miejscach znajdujących się najbliżej granicy, zostało odłożone w czasie. Dzięki wspólnemu stanowisku samorządowców z regionu, którzy napisali list do premiera Donalda Tuska, wprowadzenie zony poprzedzą rozmowy i konsultacje z samorządami, Białowieskim Parkiem Narodowym i branżą turystyczną.

📢 Wypadek w Fastach. Areszt tymczasowy dla pijanego kierowcy dostawczaka podejrzanego o potrącenie rowerzysty i ucieczkę z miejsca zdarzenia Rowerzysta trafił do szpitala, a kierowca podejrzany o jego potrącenie - do aresztu. W chwili zatrzymania 42-latek miał ponad 2,5 promila w organizmie. Za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi mu kara do 3 lat więzienia. 📢 Podlascy działacze i sympatycy Platformy Obywatelskiej jadą we wtorek do Warszawy. Na wiec 4 czerwca Przed rokiem byli na „Marszu 4 Czerwca”. W tym roku też wybierają się do Warszawy, tym razem na wiec w 35. rocznicę wyborów z 1989 roku. I w rocznicę marszu. 📢 Ceny mieszkań w Białymstoku. Ile kosztuje metr kwadratowy? Zobacz najtańsze i najdroższe osiedla w czerwcu 2024 Chcesz kupić albo sprzedać mieszkanie w Białymstoku? Ceny wciąż rosną. Zobacz, ile w czerwcu 2024 zapłacisz za metr kwadratowy mieszkania na białostockich osiedlach. Na którym osiedlu zapłacisz najmniej, a na którym najwięcej? Które osiedle jest najdroższe, a gdzie jest najtaniej? Zobacz w galerii jaka jest cena za metr kwadratowy w czerwcu 2024.

📢 Tak mieszkają Edyta i Łukasz Golcowie. Koniecznie zobacz ich góralską chatę. Widok z okien zapiera dech – galeria zdjęć domu Golców Edyta Golec to wokalistka zespołu Golec uOrkiestra i żona jednego z najlepszych trębaczy w Polsce. Znani i lubiani muzycy mieszkają na co dzień w przepięknej okolicy w rodzinnych stronach. Z domu Łukasza Golca roztacza się przepiękny widok na górską okolicę. Zobacz, gdzie mieszkają Golcowie z trójką dzieci. Tak się urządzili i tu wracają po koncertach gwiazdy Golec uOrkiestra.

📢 Jagiellona Białystok. Zmiany na liście potencjalnych rywale Jagi w 2. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów Do przetasowań doszło na liście potencjalnych rywali Jagiellonii Białystok w 2. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Jako, że Duma Podlasia ma niski współczynnik rankingowy wiadomo, iż nasz zespół nie będzie rozstawiony w losowaniu i niemal na sto procent czeka go dwumecz z wyżej notowanym przeciwnikiem.

📢 Podlaskie. Zmiany w ruchu na S61. Wymiana betonowych płyt i zamknięta jezdnia Uwaga kierowcy, od poniedziałku (3.06) zmiany w organizacji ruchu na S61 w rejonie Miejsca Obsługi Podróżnych Górki Wschód/Zachód, pomiędzy węzłem Kolno a miejscowością Kobylin. Na odcinku prawie 4 km zamknięta będzie jezdnia w kierunku Stawisk, a kierowcy będą korzystać z sąsiedniej jezdni w obu kierunkach. Jest to związane z naprawą gwarancyjną nawierzchni betonowej.

📢 Imprezy w białostockich klubach. Tu bawią się królowe parkietów Imprezy taneczne w białostockich klubach przyciągają kobiety swoją niezwykłą atmosferą, zapewnieniem bezpieczeństwa oraz komfortu. Oferują też różnorodność muzyki i tematycznych imprez, co sprawia, że każdy wieczór może być wyjątkowy i pełen niezapomnianych przeżyć. Zobaczcie gdzie najchętniej bawią się dziewczyny. 📢 Regionalna Wystawa Koni w Zabłudowie. Sędziowie wybierali najpiękniejsze klaczki i ogiery w Podlaskiem Nogi, szyja, sposób poruszania się. M.in. te cechy koni rasy Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski oceniali sędziowie podczas II Regionalnego Czempionatu Koni w Zabłudowie. Zwycięzcy wystawy w Folwarkach Małych będą reprezentować region na lipcowym Ogólnopolskim Czempionacie w Kętrzynie.

📢 Dzień Dziecka na stadionie miejskim w Białymstoku. Mnóstwo atrakcji z okazji święta młodszych, ale dorośli też się nie nudzili Gry, zabawy, zajęcia sportowe, warsztaty kreatywne, taneczne, park dmuchańców, słodkości i pokaz pojazdów wojskowych i strażackich. To tylko kilka z mnóstwa atrakcji, jakie czekały w niedzielę (2.06) na stadionie miejskim w Białymstoku z okazji Dnia Dziecka. 📢 SloWołkow Tour. Nietypowa wyprawa rowerowa do muzeum im. Wiktora Wołkowa - wybitnego fotografa regionu Niespieszna przejażdżka rowerem z Białegostoku do Turośni Kościelnej połączona z fotografią, magią podlaskich krajobrazów i zwiedzaniem nowo otwartego Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa. W niedzielę (2.06) ponad 40 osób wzięło udział w pierwszej w historii wyprawie ph. SloWołkow Tour. Na koniec przy muzeum zasadzono uroczyście dąb pamięci imienia znanego artysty. 📢 Droga ekspresowa Korycin-Knyszyn. Są chętni do jej zaprojektowania. O jej budowie zdecyduje rząd. Trzynaście firm złożyło oferty na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy dwujezdniowej drogi krajowej na odcinku Knyszyn – Korycin. Planowany odcinek drogi ekspresowej S8 mógłby przejąć ruch tranzytowy z istniejącej DK8 przecinającej Puszczę Knyszyńską. To, czy jednak trasa ekspresowa powstanie zdecyduje rząd.

📢 III liga. Gorzej być nie mogło. ŁKS i Jagiellonia II przegrały, a remis Olimpii to w zasadzie też porażka kolejka nie mogła ułożyć się gorzej dla naszych trzecioligowców. Jagiellonia II Białystok uległa na wyjeździe Legii Warszawa 1:5, ŁKS Łomża przegrał w delegacji ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 3:4, a Olimpia Zambrów zremisowała u siebie 2:2 z GKS-em Bełchatów. W przypadku zambrowian brak zwycięstwa tak naprawdę trzeba odbierać jako klęskę.

📢 Giełda na Andersa w Białymstoku oferowała w niedzielę auta na sprzedaż, kwiaty, warzywa, owoce i wiele innych produktów. Zobaczcie ceny! Piękna aura zachęca do zakupów pod chmurką. W niedzielę (2.06) na placu Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego przy ul. Andersa w Białymstoku ponownie stanęły stragany ze świeżymi płodami rolnymi, ale była też giełda kwiatowa i samochodowa. Oto relacja z tego dnia targowego.

📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 Plaża Dojlidy rozpoczęła sezon. W sobotę odbył się Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet. Zobaczcie zdjęcia Plaża miejska w Białymstoku jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła sezon kąpielowy. Podczas Dnia Dziecka można było wypoczywać pod czujnym okiem ratowników wodnych. Na plażowiczów czekały też liczne atrakcje. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniaka-Kamysz. Tu urządził pokój dla synka. Tu wróciła z maluszkiem po porodzie Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. I tu minister przygotował pokój dla synka. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem i wita na świecie trzecią pociechę. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie zamieszka malutki synek ministra.

📢 Urzędy skarbowe wyprzedają auta. Najnowsze licytacje samochodów. Do kupienia luksusowe mercedesy w atrakcyjnej cenie Najnowsze licytacje samochodów, organizowane przez podlaskie urzędy skarbowe, odbędą się w czerwcu 2024 roku. Wśród wystawionych na sprzedaż aut znalazły się luksusowe mercedesy. Takiej okazji nie można przegapić. Zobaczcie co można kupić a atrakcyjnej cenie od fiskusa.

📢 Jest skarga na zgodę konserwatora zabytków, by z Alei Zakochanych wyciąć wszystkie wiekowe tuje Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego trafia skarga obrońców zieleni. Nie zgadzają się z decyzją miejskiego konserwatora zabytków, który pozwolił na wycinkę wiekowych tuj rosnących wzdłuż Alei Zakochanych na białostockich Plantach. 📢 Wielu białostoczan odwiedziło w sobotę Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz co można było kupić To była wyjątkowo udana sobota na Czarciej Polanie. Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach jak zwykle przyciągnął wielu odwiedzających, a wśród nich i tych kupujących, i sprzedających. Nie zabrakło pasjonatów, którzy o starociach wiedzą wszystko, ale też kolekcjonerów, którzy potrafią podczas takich jarmarków wyszukać prawdziwe perełki.

📢 Tłumy w Parku Branickich w Białymstoku na Pikniku według Bridgertonów. Nie zabrakło serialowych atrakcji Ten serial bije wszelkie rekordy oglądalności. W sobotę (1 czerwca) można się było poczuć niczym w środku historii Bridgertonów. Nie zabrakło atrakcji - tych serialowych, muzycznych, jak i sportowych. Wielu białostoczan przyszło specjalnie, żeby zobaczyć co się będzie działo na pikniku i jak organizatorzy nawiązali do serialowych postaci i ich perypetii. 📢 Czerwiec w Białymstoku. Zobacz, co będzie działo się w mieście przez najbliższy miesiąc Koncerty, pikniki, a może spora dawka piękna - to wszystko i wiele wiele więcej czeka na białostoczan w czerwcu. Wejdź w galerię i sprawdź, co będzie się działo w mieście i w okolicach przez najbliższy miesiąc. 📢 Wielki Naszpikowany Festiwal po raz trzeci na Stadionie Miejskim w Białymstoku! Legendy Jagiellonii zagrały charytatywny mecz W piątek (31 maja) na stadionie miejskim w Białymstoku został rozegrany Mecz Gwiazd Jagiellonii z Przyjaciółmi Fundacji Naszpikowani podczas trzeciej już imprezy, jaką jest Wielki Naszpikowany Festwial.

📢 Nowe oferty pracy w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Zobacz, kogo szuka do pracy prezydent. I za ile? Co trzeba umieć? Po miesiącu znowu pojawiły się oferty naboru do pracy na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Komunikatywność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu. To między innymi jedne z wielu wymagań od kandydatów starających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Białymstoku 📢 Uwaga! Sklepy wycofują tę mąkę ze sprzedaży. Zobacz dlaczego! Najnowsze ostrzeżenia GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wieloma produktami, które mogą być groźne dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z 30 maja 2024 roku informują o mące z ziarna ciecierzycy, którego spożycie może być groźne dla alergików. 📢 Najlepsze memy o kierowcach BMW. Zobacz dlaczego ludzie wyśmiewają kierowców BMW i jakie tworzą o nich memy! Żartowanie z kierowców BMW i robienie memów na ich temat związane jest ze stereotypami popularnymi w internetowej kulturze. Mimo że nie każdy kierowca BMW zachowuje się w sposób przedstawiany w memach, to wyśmiewanie pewnych zachowań zyskało dużą popularność. Memy o kierowcach jeżdżących BMW są nie tylko zabawne, ale i komentują społeczne oraz kulturowe aspekty związane z posiadaniem i prowadzeniem samochodów tej marki.

📢 Boże Ciało w Białymstoku. Uroczysta procesja przeszła przez miasto. Uczestniczyły w niej tysiące wiernych Jak co roku, z okazji Bożego Ciała, w całej Polsce odbywały się tradycyjne procesje. W czwartek wierni pojawili się także na ulicach Białegostoku. 📢 Pacjenci Białostockiego Centrum Onkologii otrzymali Onkodzienniki. Mają wesprzeć ich w procesie leczenia W Białymstoku powstał planer, który ma pomóc w organizacji codzienności pacjenta onkologicznego. Autorką publikacji jest wolontariuszka, która od lat wspiera dzieci i dorosłych z chorobą nowotworową.

📢 Memy o motocyklistach i ich maszynach. "Motocykle są jak wódka, poniżej pół litra nie warto kupować!" Memy o motocyklistach to zjawisko wynikające z wielu czynników - od utrwalonych stereotypów i specyfiki grup społecznych, przez kontrowersyjne zachowania na drodze, po różnice pokoleniowe. Ważne jest, aby pamiętać, że memy są formą rozrywki i wyrażania opinii, które, choć czasem przesadzone, nie powinny przekraczać granic dobrego smaku i szacunku. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o motocyklistach oraz śmieszne powiedzonka motocyklistów takie jak.: "Motocykle są jak wódka, poniżej pół litra nie warto kupować".

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Na sprzedaż idą między innymi Ursusy, przyczepy i małe traktorki W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego jest wyjątkowo dużo sprzętu dla rolników. Do kupienia są duże sprzęty do prac polowych, ale także mniejsze do przydomowych ogródków, czy różnych prac w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego z Agencji Mienia Wojskowego. 📢 Daleko od szosy. Niektórzy mieszkańcy woj. podlaskiego nie wjadą na S19. Bez węzła ani rusz Dziadkowice (pow. siemiatycki) i Dobrzyniewo Duże (pow. białostocki) dzieli dziś niemal 90 km. Łączy to, że przez tereny obu tych gmin przebiegać będzie budowana S19. I jeszcze to, że w obu ich mieszkańcy dogodnie nie wjadą na ekspresówkę. W pierwszym przypadku przez brak węzła, w drugim przez brak wjazdu na … węzeł. Mimo że będzie to centralny punkt północno-zachodniej obwodnicy Białegostoku.

📢 28 maja obchodzimy Światowy Dzień Hamburgera. Oto najlepsze memy o hamburgerach Światowy Dzień Hamburgera to okazja do świętowania jednego z najważniejszych dań w światowej gastronomii. Hamburger, ze swoją prostotą i uniwersalnością, zyskał sobie stałe miejsce w sercach ludzi na całym globie. Obecność memów o hamburgerach w kulturze internetowej jest świadectwem kulturowego znaczenia tego dania i jego niesłabnącej popularności.

📢 Wypadek w Kopnej Górze. 4 osoby poszkodowane po zderzeniu busa z osobówką. Kierowca busa był pijany Wypadek w Kopnej Górze na drodze wojewódzkiej 676. W wyniku zderzenia busa z osobówką cztery osoby są poszkodowane i trafiły do szpitala. Droga jest zablokowana. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy i do ogrodu. Do kupienia tanio między innymi kosiarki, agregaty, wiertarki Najnowsze przetargi Agencji Mienia Wojskowego to gratka dla majsterkowiczów i miłośników przydomowych ogródków. W przetargach za niskie ceny można kupić sprzęt przydatny w każdym warsztacie, czy ogrodzie. Zobacz czego pozbywa się polska armia.

📢 Łukasz "Bombel" Sobocin zginął w wypadku. Konwój żałobny przejechał ulicami Białegostoku. Żegnały go setki kierowców i motocyklistów Ciało białostockiego kierowcy rajdowego, motocyklisty i mechanika Łukasza Sobocina eskortowało ulicami Białegostoku kilkuset kierowców i motocyklistów. Żegnali go przy ryku silników i w dymie rac. Spoczął na cmentarzu w Dojlidach. 📢 Wyprzedaż pojazdów wojskowych. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi. Do kupienia ciągniki, terenówki, ciężarówki i motorówki Agencja Mienia Wojskowego właśnie ogłosiła nowy przetarg na ciągniki, przyczepy, samochody terenowe i ciężarowe oraz na motorówki. Dawno nie było tak dużego wyboru pojazdów na licytacjach AMW, co sprawia, że ta najnowsza z pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem. Ciekawostką jest policyjna motorówka na przyczepie, którą można mieć już za 15 tys. zł.! Zobaczcie co jeszcze oferują najnowsze przetargi AMW.

📢 Dwa groźne wypadki w Białymstoku na ul.Sulika. Volkswagen wpadł do ogródków działkowych, motocyklista wjechał w tył KIA! Zobacz zdjęcia Dzisiaj w późnych godzinach popołudniowych w Białymstoku doszło do niebezpiecznego, nietypowego zdarzenia drogowego. Kierowca stracił kontrolę nad pojazdem i tym samym samochód osobowy wjechał, taranując żółte barierki, do ogródka działkowego! Po chwili po przeciwnej stronie drogi motocyklista wjechał w tył osobówki.

📢 Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego w maju 2024. Armia pozbywa się sprzętu warsztatowego za bezcen Majowe aukcje Agencji Mienia Wojskowego to świetna okazja do kupna przydatnych przedmiotów za nieduże pieniądze. Szeroki asortyment unikalnych i wytrzymałych produktów z pewnością przyciągną wielu chętnych. Jeśli jesteś kolekcjonerem, przedsiębiorcą, czy zwyczajnie rozglądasz się za dobrymi okazjami, przetargi AMW mogą być tym, czego szukasz. W majowym asortymencie od wojska znajdziesz przede wszystkim wyposażenie warsztatu samochodowego.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Droga S61. Trwa budowa ostatniego odcinka trasy Via Baltica. Zobacz postęp prac od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To obwodnica Łomży Niemal 64 proc. zaawansowanie finansowe i o 10 proc. mniejsze rzeczowe - taki był na koniec kwietnia postęp prac przy budowie ostatniego fragmentu trasy Via Baltica. Chodzi o 13 kilometrowy odcinek S61 od Łomża Zachód do węzła Kolno. Obwodnica Łomży ma być przejezdna jedną nitką w połowie tego roku. Wszystkie roboty powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku.

📢 Pierwsza sesja Rady Miasta Białystok. Radni złożyli ślubowanie. Po raz piąty także prezydent Tadeusz Truskolaski. Szefową rady kobieta Tak mi dopomóż Bóg - tymi słowami Tadeusz Truskolaski zakończył rotę ślubowania po wybraniu po raz piąty na urząd Prezydenta Miasta Białystok. Tak jak poprzednio zrobił to na uroczystej sesji w Auli Magna Pałacu Branickich, na której zebrało się 27 z 28 radnych wybranych 7 kwietnia. Przewodniczącą rady została Katarzyna Jamróz z Koalicji Obywatelskiej. Na inauguracji kadencji nie obyło się bez drobnego falstartu.

📢 Kultowe Ursusy, Lubliny i Honkery do kupienia od wojska. AMW sprzedaje tanio pojazdy i sprzęt ogrodniczy. Zobacz nowe przetargi Przed nami kolejne przetargi w Agencji Mienia Wojskowego. Ceny są bardziej niż zachęcające. Tym razem można kupić m. in. słynne maszyny z dawnych lat: Ursusy i Lubliny. Do wzięcia jest również cała gama urządzeń do pielęgnacji i utrzymania ogrodu. Zobaczcie sami, co ciekawego tym razem ma do sprzedania wojsko.

📢 Podlaskie dla dzieci. Gdzie warto pojechać i spędzić czas z milusińskimi w województwie podlaskim? Sprawdź te atrakcje! Gdzie warto zabrać dziecko w weekend lub np. majówkę w województwie podlaskim? Propozycji, a tym samym okazji, by oderwać naszą pociechę od ekranu smartfona i komputera jest naprawdę sporo. Zebraliśmy kilkadziesiąt pomysłów na wypad z dzieckiem w podlaskiem w jednym miejscu. Część tych atrakcji zapewne znacie, ale z pewnością nie brakuje też takich, o jakich nie mieliście pojęcia. Ruszajmy w drogę! 📢 MISTRZOWIE URODY. Głosowanie na najlepszych w branży rozpoczęte! Oddaj głos na swojego faworyta lub zgłoś kandydata do nagrody Nowa edycja wielkiego plebiscytu branży Beauty i Zdrowie & Fitness rozpoczęta! Zapraszamy do zgłaszania fryzjerów, kosmetyczek, stylistek paznokci oraz innych specjalistów od urody. Na zwycięzców czekają statuetki i nagrody finansowe, które zostaną wręczone podczas wielkiej gali Mistrzów Urody. Już po raz kolejny Ekspertem Plebiscytu Mistrzowie Urody jest Michał Łenczyński, założyciel organizacji Beauty Razem, lider i autorytet w branży beauty w Polsce.

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w pierwszą niedzielę lutego 2024 roku Wietrzny poranek Czarcia Polana wypełniła się wystawcami. Dopisali też zwiedzający. Zobacz, co w pierwsza niedzielę lutego można było upolować na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach.

📢 Podlaskie wędliny. Najlepsze tradycyjne kiełbasy i wyroby masarskie: wędzone, pieczone, pasztety. Gdzie je kupić i jak zamówić? Podlaskie wędliny tworzone według rodzinnych receptur zaspokoją gusta największych miłośników mięsa. Produkowane są z pasją, z najlepszych składników i bez zbędnych ulepszaczy. Zobacz zestawienie podlaskich producentów wędlin, którzy spełniają rygorystyczne normy. 📢 Tak w górach urządziła się Podlasianka. To żona znanego artysty Katarzyna Golec (panieńskie nazwisko Kułaczewska) pochodzi z Bielska Podlaskiego. W Białymstoku skończyła Wydział Sztuki Lalkarskiej na Akademii Teatralnej. Od ponad 22 lat jest żoną Pawła Golca z zespołu Golec uOrkiestra.

📢 Okazje od wojska! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje tanio sprzęt rolniczy i do fitnessu. Zobacz nowe przetargi Najnowsze przetargi z Agencji Mienia Wojskowego robią wrażenie. Sprzęt, który można nabyć w dobrej cenie jest tym razem bardzo zróżnicowany. Do wzięcia są urządzenia specjalistyczne, ale nie brakuje również tych, które mogą się przydać w domu każdemu. Potrzebujesz samochodu w dobrej cenie? Lepiej trafić nie mogłeś. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje tanio wojskowe auta, sprzęt rolniczy i medyczny. Armia pozbywa się też instrumentów muzycznych Agencja Mienia Wojskowego znów sprzedaje samochody i sprzęt z demobilu. Na listopadowej wyprzedaży od wojska możemy znaleźć bogaty wybór sprzętów, także rolniczych i medycznych. Zobacz, ofertę najnowszego przetargu z AMW, na którym wiele przydatnych ruchomości można kupić za niewielkie pieniądze. 📢 Nowy przetarg AMW - wrzesień 2023. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje samochody oraz wyposażenie warsztatu Agencja Mienia Wojskowego wystawiła do przetargu auta i sprzęt warsztatowy. Przetarg planowany jest pod koniec września 2023 roku, dlatego warto się śpieszyć z oglądaniem. Aukcje AMW to gratka nie tylko dla fanów wojskowej motoryzacji, czy kolekcjonerów. Tu znajdziesz przedmioty, które z pewnością przypadną do gustu każdego mężczyzny. Zobacz, co wyprzedaje Wojsko Polskie.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Do kupienia są m.in. ciągniki Ursusy i przyczepy. Prawdziwe okazje dla rolników Zainteresowani zakupem sprzętu rolniczego mogą znowu liczyć na przetargi w Agencji Mienia Wojskowego. Armia wyprzedaje jesienią sprzęt, który może być przydatny rolnikom. W najnowszych przetargach AMW do kupienia są między innymi ciągniki Ursusy, a także przyczepy transportowe 📢 Wielka woda... w Białymstoku. To nie serial, a prawdziwe życie. Pamiętacie jedną z największych ulew w stolicy Podlasia 15 lat temu? Zalane ulice, piwnice i mieszkańcy Białegostoku wybierający wodę wiadrami - taki był dzień 9 sierpnia w 2007 roku. To wtedy białostoczanie walczyli z jedną z największych nawałnic w stolicy Podlasia. W nawiązaniu do najnowszej produkcji Netflixa pod tytułem "Wielka woda", prezentujemy wam obrazki z tamtych chwil.

📢 Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Cerkiew została zburzona, z cegieł powstało ogrodzenie kościoła św. Rocha [ZDJĘCIA] Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku zbudowany został przy ul. Sienkiewicza, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się komenda wojewódzka policji. Cerkiew nigdy nie stała się jednak miejscem modlitwy. W przededniu II wojny światowej nakazano zburzyć sobór w ramach akcji rewindykacji cerkwi prawosławnych. Cegła z rozbiórki posłużyła do budowy ogrodzenia kościoła św. Rocha. Zobacz unikalne, archiwalne zdjęcia świątyni, o której istnieniu wie niewielu białostoczan i przeczytaj jej smutną historię. Aby przejść do kolejnego zdjęcia kliknij w strzałkę, użyj strzałki na klawiaturze lub gestów na smartfonie. 📢 Dlaczego kierowcy BMW nie włączają kierunkowskazów? TOP 100 memów o BMW! Najśmieszniejsze memy o kierowcach BMW. Zobacz jak przedstawiani są przez Internautów

📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Trwa sezon motocyklowy 2024 Wraz z początkiem wiosny, ruszył sezon motocyklowy. Mimo panującej epidemii, na ulicach już od dawna słychać ryk silników. Osoby które decydują się na szybką jazdę na dwóch kółkach, często stają się bohaterami memów. Wejdź w galerię i zobacz najlepsze memy o motocyklistach. 📢 Turośń Kościelna. Dzień Konia na Podlasiu (zdjęcia, wideo) XV edycja tej największej w gminie Turośń Kościelna imprezy odbyła się w niedzielę. „Dzień Konia na Podlasiu”, bo o nim mowa, był okazją do zaprezentowania najpiękniejszych koni zimnokrwistych.