Przegląd prasy 4.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim”?

Prasówka 4.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 4.06.24

📢 Białystok i wyburzenia. Tak znikały budynki z przestrzeni miasta. Izba wytrzeźwień, fabryki, kamienice. Zobacz, największe rozbiórki Drugą stroną inwestycji, które od prawie 3,5 dekad zmieniły Białystok, była rozbiórka starych budynków. Mieszkalnych, przemysłowych, usługowych. Ceglanych, drewnianych. Niektóre z nich miały wartość zabytkową, przetrwały zawieruchy wojenne XX wieku. Były wyburzane pod galerię, bloki, ulice. W nielicznych przypadkach udało się zachować i wkomponować dawne dziedzictwo we współczesną architekturę.

📢 Politechnika Białostocka ma nowoczesny kompleks kortów i boisk. Pozwala na uprawianie dziewięciu dyscyplin sportowych Boisko do gry w piłkę nożną z mobilną trybuną, boisko wielofunkcyjne, boisko do gry w siatkówkę plażową, park kalisteniczny, korty do tenisa i pierwsze w Polsce korty do squasha na świeżym powietrzu - to wszystko tworzy nowoczesny sportowy kompleks sportowy Politechniki Białostockiej.

Prasówka 4.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najnowsze okazje od AMW. Wojsko wyprzedaje kosiarki i sprzęt do ogrodu w niskich cenach! Agencja Mienia wojskowego wciąż ogłasza nowe przetargi na używany sprzęt. Propozycji jest mnóstwo, ale obok sprzętu typowo wojskowego można trafić na prawdziwe okazje, np kosiarki-traktorki czy sprzęt ogrodniczy. Nie brakuje również propozycji zakupu narzędzi czy maszyn rolniczych. Ceny są niezwykle okazyjne.

📢 Ani be, ani me, ani kukuryku oraz znienawidzone „ojro”. Czyli Sikorski o dietetykach i wyjątku od tej reguły, pośle Frankowskim Radosław Sikorski – minister spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska - wspierał w poniedziałek (3 czerwca) Tomasza Frankowskiego, kandydata do Europarlamentu. Były piłkarz m. in. białostockiej Jagiellonii, który ponownie ubiega się o mandat, jest dwójką na liście Koalicji Obywatelskiej. 📢 Radosław Sikorski w Białymstoku zapowiada, że granica z Białorusią pozostanie zamknięta. I szczelna Jak Kuba bogu, tak bóg Kubie – tak o relacjach Polski z Białorusią mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Rozwiewa tym samym nadzieje, że przejścia graniczne w Bobrownikach i Kuźnicy zostaną otwarte. A tego oczekują przedsiębiorcy z rejonów przygranicznych. 📢 Strefa buforowa przy granicy z Białorusią. Wiceminister obrony w Białymstoku: przedsiębiorcom należy się pełne odszkodowanie za straty Pełnego rozpoznania skutków gospodarczych przywrócenia strefy buforowej wzdłuż granicy polsko-białoruskiej na terenie podlaskich powiatów oraz pełnej rekompensaty dla przedsiębiorców za straty. To postulują kandydaci w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy KWW Trzecia Droga PSL - Polska 2050 w okręgu nr 3 obejmującego woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie.

📢 Jak mieszka Martyna Kupczyk na co dzień? Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom! Szewc bez butów! Zobacz PRYWATNE ZDJĘCIA 3.06.2024 Tak mieszka Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom. Sprawdza się, że "Szewc bez butów"? Widzowie uwielbiają zdolną panią architekt, jednak niewielu z nich wie, że Martyna Kupczyk jest też mamą! Gwiazda Polsatu jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych! 📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA Krzysztof Rutkowski bierze dziś ślub z Mają Plich. Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mają na dziś przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior będzie niósł rodzicom obrączki! Jesteśmy na miejscu, oglądajcie zdjęcia z uroczystości! Wkrótce nowe zdjęcia!

📢 Rekrutacja na Politechnice Białostockiej ruszyła. Sprawdź, ile miejsc na poszczególnych kierunkach przygotowała uczelnia W poniedziałek (3 czerwca) w Politechnice Białostockiej rozpoczęła się rekrutacja na studia stacjonarne I i II stopnia. Na kandydatów czekają 1852 miejsca na 29 kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia oraz 165 na kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia.

📢 Wielka akcja policji. Mundurowi wystawili prawie 1300 mandatów Blisko czterystu policjantów z drogówki skontrolowało ponad dwa tysiące pojazdów. Mundurowi ujawnili blisko dwa tysiące wykroczeń, z czego ponad tysiąc sześćset dotyczyło przekroczenia prędkości. 9 osób za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym straciło prawo jazdy. Dodatkowo policjanci zatrzymali 12 kierowców pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali ponad 60 dowodów rejestracyjnych. To bilans weekendowych działań podlaskich policjantów z "drogówki", w tym mundurowych z podlaskiej grupy Speed. 📢 Puszcza Białowieska. Utworzenie strefy zamkniętej zostanie wstrzymane do czasu konsultacji z samorządami Zapowiadane utworzenie strefy zamkniętej na terenie Puszczy Białowieskiej w miejscach znajdujących się najbliżej granicy, zostało odłożone w czasie. Dzięki wspólnemu stanowisku samorządowców z regionu, którzy napisali list do premiera Donalda Tuska, wprowadzenie zony poprzedzą rozmowy i konsultacje z samorządami, Białowieskim Parkiem Narodowym i branżą turystyczną.

📢 Podlascy działacze i sympatycy Platformy Obywatelskiej jadą we wtorek do Warszawy. Na wiec 4 czerwca Przed rokiem byli na „Marszu 4 Czerwca”. W tym roku też wybierają się do Warszawy, tym razem na wiec w 35. rocznicę wyborów z 1989 roku. I w rocznicę marszu. 📢 Ceny mieszkań w Białymstoku. Ile kosztuje metr kwadratowy? Zobacz najtańsze i najdroższe osiedla w czerwcu 2024 Chcesz kupić albo sprzedać mieszkanie w Białymstoku? Ceny wciąż rosną. Zobacz, ile w czerwcu 2024 zapłacisz za metr kwadratowy mieszkania na białostockich osiedlach. Na którym osiedlu zapłacisz najmniej, a na którym najwięcej? Które osiedle jest najdroższe, a gdzie jest najtaniej? Zobacz w galerii jaka jest cena za metr kwadratowy w czerwcu 2024.

📢 Tak mieszkają Edyta i Łukasz Golcowie. Koniecznie zobacz ich góralską chatę. Widok z okien zapiera dech – galeria zdjęć domu Golców Edyta Golec to wokalistka zespołu Golec uOrkiestra i żona jednego z najlepszych trębaczy w Polsce. Znani i lubiani muzycy mieszkają na co dzień w przepięknej okolicy w rodzinnych stronach. Z domu Łukasza Golca roztacza się przepiękny widok na górską okolicę. Zobacz, gdzie mieszkają Golcowie z trójką dzieci. Tak się urządzili i tu wracają po koncertach gwiazdy Golec uOrkiestra.

📢 Jagiellona Białystok. Zmiany na liście potencjalnych rywale Jagi w 2. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów Do przetasowań doszło na liście potencjalnych rywali Jagiellonii Białystok w 2. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Jako, że Duma Podlasia ma niski współczynnik rankingowy wiadomo, iż nasz zespół nie będzie rozstawiony w losowaniu i niemal na sto procent czeka go dwumecz z wyżej notowanym przeciwnikiem. 📢 Czerwiec w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Zobacz, jakie wydarzenia przygotowała instytucja Na czerwiec Opera i Filharmonia Podlaska przygotowała mnóstwo ciekawych kulturalnych propozycji. Wejdź w galerię i zobacz, co znalazło się w tym miesiącu w kalendarzu instytucji. 📢 Magistrat odnowi ważny pomnik w centrum Białegostoku. Przypomina o tragedii społeczności żydowskiej miasta Będzie remont Pomnika Spalonej Synagogi na zapleczu ulicy Suraskiej. W tej chwili miasto szuka wykonawcy, który zajmie się monumentem w miejscu nieistniejącej bożnicy.

📢 Podlaska Straż Graniczna. 670 prób przekroczenia granicy z Białorusią w trzy dni Od piątku do niedzieli (31.05 - 2.06) zanotowano prawie 670 prób nielegalnego przedostania się przez białorusko-polską granicę – poinformowała Straż Graniczna. Ponownie doszło do incydentów; migranci rzucali w polskie patrole kamieniami i gałęziami.

📢 Zmiana rozkładu jazdy pociągów Polregio w woj. podlaskim. Wakacyjne połączenia do Walił i Suwałk, modernizacja linii „Rail Baltica” Podróżujących koleją w woj. podlaskim od 9 czerwca czekają zmiany się rozkładzie jazdy pociągów Polregio. Będą utrudnienia związane z kolejnymi etapami modernizacji linii kolejowej „Rail Baltica”. Za to wakacyjne kursowanie rozpoczną pociągi na trasie Białystok - Waliły. Nowością w tym sezonie letnim będzie dodatkowe połączenie na trasie Białystok – Suwałki. 📢 Horoskop dla grających w Lotto i Eurojackpot 1 czerwca 2024 Horoskop pomoże wygrać w Lotto i Eurojackpot?! Sprawdź! 3.06.2024 Horoskop dla grających w Lotto losowanie 1.06.2024 horoskop dla grających w Eurojackpot. Kto ma szansę na wygranie kumulacji w piątkowym losowaniu? Szczęśliwe numery? Te znaki zodiaku mają szczęście w grach liczbowych!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 03.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 03.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Podlaskie. Zmiany w ruchu na S61. Wymiana betonowych płyt i zamknięta jezdnia Uwaga kierowcy, od poniedziałku (3.06) zmiany w organizacji ruchu na S61 w rejonie Miejsca Obsługi Podróżnych Górki Wschód/Zachód, pomiędzy węzłem Kolno a miejscowością Kobylin. Na odcinku prawie 4 km zamknięta będzie jezdnia w kierunku Stawisk, a kierowcy będą korzystać z sąsiedniej jezdni w obu kierunkach. Jest to związane z naprawą gwarancyjną nawierzchni betonowej.

📢 Obiad na szybko. TOP 10 tanich, szybkich obiadów. Te dania przygotujesz w mniej niż godzinę [PRZEPISY] Dobry obiad na szybko? To nie problem. Zebraliśmy dla Was przepisy na szybkie obiady, których przygotowanie nie zajmie więcej niż godzinę. Makaron spaghetti a la carbonara, błyskawiczny makaron z kurczakiem i pieczarkami, schab z warzywami, szybkie kaszotto z kurczakiem – to tylko niektóre propozycje na błyskawiczny obiad naszych Czytelników.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 3.06.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Imprezy w białostockich klubach. Tu bawią się królowe parkietów Imprezy taneczne w białostockich klubach przyciągają kobiety swoją niezwykłą atmosferą, zapewnieniem bezpieczeństwa oraz komfortu. Oferują też różnorodność muzyki i tematycznych imprez, co sprawia, że każdy wieczór może być wyjątkowy i pełen niezapomnianych przeżyć. Zobaczcie gdzie najchętniej bawią się dziewczyny. 📢 Wyróżnieni producenci chleba i ciast w Podlaskiem. Gdzie najlepiej kupić chleb, sękacza, czy marcinka? Regionalne produkty spożywcze z województwa podlaskiego już dawno mają swoją uznaną markę w kraju. Niewątpliwie poszukiwane są między innymi chleb oraz ciasta znane tylko w naszym regionie. Przedstawiamy najlepszych producentów chleba i wyrobów cukierniczych z województwa podlaskiego.

📢 Regionalna Wystawa Koni w Zabłudowie. Sędziowie wybierali najpiękniejsze klaczki i ogiery w Podlaskiem Nogi, szyja, sposób poruszania się. M.in. te cechy koni rasy Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski oceniali sędziowie podczas II Regionalnego Czempionatu Koni w Zabłudowie. Zwycięzcy wystawy w Folwarkach Małych będą reprezentować region na lipcowym Ogólnopolskim Czempionacie w Kętrzynie.

📢 Wojsko wietrzy magazyny i wyprzedaje pojazdy. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi na czerwiec. Zobacz co sprzedaje AMW Agencja Mienia Wojskowego ogłasza nowy przetarg na równiarki, samochody terenowe, ciężarowe i autobusy. Tym razem ma do zaoferowania duży wybór różnego rodzaju pojazdów. Na licytacji AMW znajdziemy m.in. honkery, stary, czy lubliny. Rodzynkiem jest równiarka samojezdna D-557-I wystawiona za 24 tys. zł. Zobaczcie co jeszcze sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego. 📢 20. Podlaski Rajd Moto Retro. Właściciele zabytkowych aut przez weekend zwiedzili północną część województwa podlaskiego Tegoroczny, jubileuszowy 20. Podlaski Rajd Moto Retro odbył się w dniach 30.05-02.06.2024 r. Właściciele zabytkowych pojazdów zwiedzili północną część województwa podlaskiego. Dotarli nawet na Litwę!

📢 SloWołkow Tour. Nietypowa wyprawa rowerowa do muzeum im. Wiktora Wołkowa - wybitnego fotografa regionu Niespieszna przejażdżka rowerem z Białegostoku do Turośni Kościelnej połączona z fotografią, magią podlaskich krajobrazów i zwiedzaniem nowo otwartego Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa. W niedzielę (2.06) ponad 40 osób wzięło udział w pierwszej w historii wyprawie ph. SloWołkow Tour. Na koniec przy muzeum zasadzono uroczyście dąb pamięci imienia znanego artysty. 📢 Droga ekspresowa Korycin-Knyszyn. Są chętni do jej zaprojektowania. O jej budowie zdecyduje rząd. Trzynaście firm złożyło oferty na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy dwujezdniowej drogi krajowej na odcinku Knyszyn – Korycin. Planowany odcinek drogi ekspresowej S8 mógłby przejąć ruch tranzytowy z istniejącej DK8 przecinającej Puszczę Knyszyńską. To, czy jednak trasa ekspresowa powstanie zdecyduje rząd.

📢 III liga. Gorzej być nie mogło. ŁKS i Jagiellonia II przegrały, a remis Olimpii to w zasadzie też porażka kolejka nie mogła ułożyć się gorzej dla naszych trzecioligowców. Jagiellonia II Białystok uległa na wyjeździe Legii Warszawa 1:5, ŁKS Łomża przegrał w delegacji ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 3:4, a Olimpia Zambrów zremisowała u siebie 2:2 z GKS-em Bełchatów. W przypadku zambrowian brak zwycięstwa tak naprawdę trzeba odbierać jako klęskę. 📢 Giełda na Andersa w Białymstoku oferowała w niedzielę auta na sprzedaż, kwiaty, warzywa, owoce i wiele innych produktów. Zobaczcie ceny! Piękna aura zachęca do zakupów pod chmurką. W niedzielę (2.06) na placu Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego przy ul. Andersa w Białymstoku ponownie stanęły stragany ze świeżymi płodami rolnymi, ale była też giełda kwiatowa i samochodowa. Oto relacja z tego dnia targowego.

📢 Plaża Dojlidy rozpoczęła sezon. W sobotę odbył się Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet. Zobaczcie zdjęcia Plaża miejska w Białymstoku jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła sezon kąpielowy. Podczas Dnia Dziecka można było wypoczywać pod czujnym okiem ratowników wodnych. Na plażowiczów czekały też liczne atrakcje. 📢 Trwa Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku. Finałowy koncert już 2 czerwca. Zobacz zdjęcia z festiwalu Trwa 43. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku. Tegoroczne koncerty robią ogromne wrażenie, czuć mistrzostwo artystów, a ich głosy mogłyby kruszyć mury. Ten chóralny wielogłos ma nam zresztą przypominać o tym, jak ważny jest pokój, ale też przywodzić na myśl tych wszystkich, których już z nami nie ma. Sobotni koncert przyciągnął wielu słuchaczy, a już w niedzielę czeka nas wielki finał festiwalu.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniaka-Kamysz. Tu urządził pokój dla synka. Tu wróciła z maluszkiem po porodzie Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. I tu minister przygotował pokój dla synka. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem i wita na świecie trzecią pociechę. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie zamieszka malutki synek ministra. 📢 Transfery. Pierwsze poważne osłabienie Jagiellonii Białystok. Odchodzi Zlatan Alomerović. Pierwszego bardzo poważnego osłabienia doznała Jagiellonia Białystok. Działaczom nowego mistrza Polski nie udało się dojść do porozumienia z podstawowym w minionym sezonie bramkarzem - Zlatanem Alomeroviciem i doświadczony golkiper rozstaje się z Dumą Podlasia, której barw bronił przez ostatnie 2,5 roku.

📢 Jurgiel: Zostałem obwiniony o wszystko, co nie wyszło Sasinowi i Kaczyńskiemu Nie podano powodów zawieszenia mnie w prawach członka partii. Początkowo myślałem, że to jakaś pomyłka. Dopiero w poniedziałek prezes Jarosław Kaczyński pomówił mnie, podając w mediach nieprawdziwą informację, że nasza partia utraciła władzę w samorządzie województwa podlaskiego w wyniku „zemsty Jurgiela”- mówi podlaski europoseł Krzysztof Jurgiel. 📢 Urzędy skarbowe wyprzedają auta. Najnowsze licytacje samochodów. Do kupienia luksusowe mercedesy w atrakcyjnej cenie Najnowsze licytacje samochodów, organizowane przez podlaskie urzędy skarbowe, odbędą się w czerwcu 2024 roku. Wśród wystawionych na sprzedaż aut znalazły się luksusowe mercedesy. Takiej okazji nie można przegapić. Zobaczcie co można kupić a atrakcyjnej cenie od fiskusa. 📢 Jest skarga na zgodę konserwatora zabytków, by z Alei Zakochanych wyciąć wszystkie wiekowe tuje Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego trafia skarga obrońców zieleni. Nie zgadzają się z decyzją miejskiego konserwatora zabytków, który pozwolił na wycinkę wiekowych tuj rosnących wzdłuż Alei Zakochanych na białostockich Plantach.

📢 Wielu białostoczan odwiedziło w sobotę Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz co można było kupić To była wyjątkowo udana sobota na Czarciej Polanie. Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach jak zwykle przyciągnął wielu odwiedzających, a wśród nich i tych kupujących, i sprzedających. Nie zabrakło pasjonatów, którzy o starociach wiedzą wszystko, ale też kolekcjonerów, którzy potrafią podczas takich jarmarków wyszukać prawdziwe perełki. 📢 Tłumy w Parku Branickich w Białymstoku na Pikniku według Bridgertonów. Nie zabrakło serialowych atrakcji Ten serial bije wszelkie rekordy oglądalności. W sobotę (1 czerwca) można się było poczuć niczym w środku historii Bridgertonów. Nie zabrakło atrakcji - tych serialowych, muzycznych, jak i sportowych. Wielu białostoczan przyszło specjalnie, żeby zobaczyć co się będzie działo na pikniku i jak organizatorzy nawiązali do serialowych postaci i ich perypetii.

📢 Najlepsze życzenia na Dzień Dziecka 2024 SMS. Krótkie i śmieszne wierszyki oraz kartki z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka. Jest to święto nie tylko maluchów, ale i dorosłych, którzy w oczach swoich rodziców nadal pozostają dziećmi. Dzień Dziecka zazwyczaj pełen jest atrakcji, prezentów oraz najszczerszych życzeń. Dlatego przygotowaliśmy mnóstwo wierszyków a także rymowanek dla Waszych pociech. Zobaczcie wyjątkowe życzenia z okazji Dnia Dziecka! 📢 Świat Bridgertonów w Białymstoku! W weekend odbędzie się wyjątkowy piknik w Parku Branickich. W sam raz dla fanów serialu Netflixa W sobotę i niedzielę (1-2 czerwca), nieopodal Pałacu Branickich odbędzie się "Piknik według Bridgertonów". Koce z pełnymi koszami piknikowymi, gry w Pall Mall i badmintona oraz muzyka na żywo w wykonaniu kwartetu smyczkowego pozwolą uczestnikom przenieść się do świata rodem z kultowego serialu Netflixa!

📢 Hala widowiskowo-sportowa w Białymstoku. Miasto otrzymało pozwolenie na budowę obiektu przy ul. Ciołkowskiego. Potrzeba na niego milionów Powstanie hali widowiskowo-sportowej coraz bliżej. Dziś (31 maja) miasto Białystok otrzymało pozwolenie na budowę tego obiektu w Białymstoku. Uprawomocni się ona w ciągu 14 dni. Wtedy niezwłocznie rozpoczną się procedury zmierzające do wyłonienia wykonawcy tej inwestycji. Potrzeba na nią setek milionów złotych. Bez wsparcia rządowego i kredytów się nie obejdzie. 📢 Piękne panie kibicują Jagiellonii Białystok. Zobacz jak kibicki Jagi dopingują swoją drużynę Na trybunach piłkarskich stadionów coraz częściej pojawiają się przedstawicielki płci pięknej. Kobiety, bez wątpienia, dodają kolorytu sportowym rozgrywkom. Podobne tendencje panują na obiekcie Jagiellonii Białystok. Zobacz jak dopingują kibicki Jagi!

📢 Nowe oferty pracy w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Zobacz, kogo szuka do pracy prezydent. I za ile? Co trzeba umieć? Po miesiącu znowu pojawiły się oferty naboru do pracy na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Komunikatywność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu. To między innymi jedne z wielu wymagań od kandydatów starających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Białymstoku

📢 Uwaga! Sklepy wycofują tę mąkę ze sprzedaży. Zobacz dlaczego! Najnowsze ostrzeżenia GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wieloma produktami, które mogą być groźne dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z 30 maja 2024 roku informują o mące z ziarna ciecierzycy, którego spożycie może być groźne dla alergików. 📢 Najlepsze memy o kierowcach BMW. Zobacz dlaczego ludzie wyśmiewają kierowców BMW i jakie tworzą o nich memy! Żartowanie z kierowców BMW i robienie memów na ich temat związane jest ze stereotypami popularnymi w internetowej kulturze. Mimo że nie każdy kierowca BMW zachowuje się w sposób przedstawiany w memach, to wyśmiewanie pewnych zachowań zyskało dużą popularność. Memy o kierowcach jeżdżących BMW są nie tylko zabawne, ale i komentują społeczne oraz kulturowe aspekty związane z posiadaniem i prowadzeniem samochodów tej marki.

📢 Boże Ciało w Białymstoku. Uroczysta procesja przeszła przez miasto. Uczestniczyły w niej tysiące wiernych Jak co roku, z okazji Bożego Ciała, w całej Polsce odbywały się tradycyjne procesje. W czwartek wierni pojawili się także na ulicach Białegostoku. 📢 Pacjenci Białostockiego Centrum Onkologii otrzymali Onkodzienniki. Mają wesprzeć ich w procesie leczenia W Białymstoku powstał planer, który ma pomóc w organizacji codzienności pacjenta onkologicznego. Autorką publikacji jest wolontariuszka, która od lat wspiera dzieci i dorosłych z chorobą nowotworową. 📢 Memy o motocyklistach i ich maszynach. "Motocykle są jak wódka, poniżej pół litra nie warto kupować!" Memy o motocyklistach to zjawisko wynikające z wielu czynników - od utrwalonych stereotypów i specyfiki grup społecznych, przez kontrowersyjne zachowania na drodze, po różnice pokoleniowe. Ważne jest, aby pamiętać, że memy są formą rozrywki i wyrażania opinii, które, choć czasem przesadzone, nie powinny przekraczać granic dobrego smaku i szacunku. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o motocyklistach oraz śmieszne powiedzonka motocyklistów takie jak.: "Motocykle są jak wódka, poniżej pół litra nie warto kupować".

📢 Jagiellonia na Gali Ekstraklasy. Zobacz zdjęcia z imprezy Gala Ekstraklasy, która odbyła się w poniedziałek w Warszawie, zwieńczyła sezon 2023/24. Podczas gali wręczono wyróżnienia indywidualne i zespołowe. Statuetki wręczono trzem przedstawicielom Jagiellonii Białystok. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Na sprzedaż idą między innymi Ursusy, przyczepy i małe traktorki W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego jest wyjątkowo dużo sprzętu dla rolników. Do kupienia są duże sprzęty do prac polowych, ale także mniejsze do przydomowych ogródków, czy różnych prac w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego z Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Nowi profesorowie wspólnoty Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zobacz kim są i jak wyglądają Postanowieniem Prezydenta RP, Andrzeja Duday, z dnia 15 maja 2024 r. Monika Zbucka-Krętowska, Jarosław Daniluk i Michał Tomczyk otrzymali tytuł naukowy profesora. Sprawdź kim są i jakie mają osiągnięcia

📢 Daleko od szosy. Niektórzy mieszkańcy woj. podlaskiego nie wjadą na S19. Bez węzła ani rusz Dziadkowice (pow. siemiatycki) i Dobrzyniewo Duże (pow. białostocki) dzieli dziś niemal 90 km. Łączy to, że przez tereny obu tych gmin przebiegać będzie budowana S19. I jeszcze to, że w obu ich mieszkańcy dogodnie nie wjadą na ekspresówkę. W pierwszym przypadku przez brak węzła, w drugim przez brak wjazdu na … węzeł. Mimo że będzie to centralny punkt północno-zachodniej obwodnicy Białegostoku. 📢 28 maja obchodzimy Światowy Dzień Hamburgera. Oto najlepsze memy o hamburgerach Światowy Dzień Hamburgera to okazja do świętowania jednego z najważniejszych dań w światowej gastronomii. Hamburger, ze swoją prostotą i uniwersalnością, zyskał sobie stałe miejsce w sercach ludzi na całym globie. Obecność memów o hamburgerach w kulturze internetowej jest świadectwem kulturowego znaczenia tego dania i jego niesłabnącej popularności.

📢 Poczta Polska pozbywa się nieruchomości nad morzem. Zobacz ofertę firmy na tanie domki i działki Poczta Polska ogłosiła na swojej stronie wiele ofert nieruchomości położonych w województwach nadmorskich. Na sprzedaż są między innymi domki i działki w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co i za ile jest do kupienia od Poczty Polskiej w tych regionach kraju. 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 Wyprzedaż pojazdów wojskowych. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi. Do kupienia ciągniki, terenówki, ciężarówki i motorówki Agencja Mienia Wojskowego właśnie ogłosiła nowy przetarg na ciągniki, przyczepy, samochody terenowe i ciężarowe oraz na motorówki. Dawno nie było tak dużego wyboru pojazdów na licytacjach AMW, co sprawia, że ta najnowsza z pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem. Ciekawostką jest policyjna motorówka na przyczepie, którą można mieć już za 15 tys. zł.! Zobaczcie co jeszcze oferują najnowsze przetargi AMW. 📢 Nowe przetargi AMW 2024. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła licytację pojazdów takich jak ciężarówki, budy i przyczepy Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego zaplanowano na początek czerwca 2024 roku. To dobra okazja dla osób prywatnych oraz firm z powodu atrakcyjnych cen, szerokiego asortymentu, unikalnych przedmiotów oraz transparentności sprzedaży. Nowe licytacje organizowane przez wojsko dotyczą busów, ciężarówek i przyczep.

📢 Dwa groźne wypadki w Białymstoku na ul.Sulika. Volkswagen wpadł do ogródków działkowych, motocyklista wjechał w tył KIA! Zobacz zdjęcia Dzisiaj w późnych godzinach popołudniowych w Białymstoku doszło do niebezpiecznego, nietypowego zdarzenia drogowego. Kierowca stracił kontrolę nad pojazdem i tym samym samochód osobowy wjechał, taranując żółte barierki, do ogródka działkowego! Po chwili po przeciwnej stronie drogi motocyklista wjechał w tył osobówki. 📢 Najnowsze licytacje w urzędach skarbowych. Ceny samochodów i naczep niższe o połowę! Podlaskie urzędy skarbowe pozbywają się prawie za darmo samochodów, naczep a także hulajnogi! Najnowsze licytacje zaplanowano na maj i czerwiec 2024. Chętni do zakupu tanich używanych pojazdów powinny przejrzeć zebrane przez nas aukcje. Wśród wystawionych pojazdów znalazły się m.in. citroen jumper, czy hulajnoga elektryczna. 📢 Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego w maju 2024. Armia pozbywa się sprzętu warsztatowego za bezcen Majowe aukcje Agencji Mienia Wojskowego to świetna okazja do kupna przydatnych przedmiotów za nieduże pieniądze. Szeroki asortyment unikalnych i wytrzymałych produktów z pewnością przyciągną wielu chętnych. Jeśli jesteś kolekcjonerem, przedsiębiorcą, czy zwyczajnie rozglądasz się za dobrymi okazjami, przetargi AMW mogą być tym, czego szukasz. W majowym asortymencie od wojska znajdziesz przede wszystkim wyposażenie warsztatu samochodowego.

📢 Juwenalia 2024 w Białymstoku. Zobacz podsumowanie oraz nowe zdjęcia z parady i koncertów! Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Białostockiej zorganizowały Juwenalia Białystok 2024 na kampusie Uczelni. Przez dwa dni w największej w Podlaskiem imprezie plenerowej wzięło udział około 30 000 osób. 📢 Białostocka pielęgniarka zginęła w wypadku. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa opublikowało pełną bólu wiadomość Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku żegna jedną ze swoich pielęgniarek. 35-letnia Justyna Radel zginęła w wypadku motocyklowym w Nowodworcach.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania w wiosennej promocji. Wojskowa jakość za rozsądną cenę. To się nazywa wietrzenie magazynów! Sklep Agencji Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania podczas wiosennej wyprzedaży. Choć AMW kojarzona jest przede wszystkim ze sprzedażą wojskowego sprzętu takiego jak pojazdy, czy narzędzia, to można u niej kupić także wojskowe ubrania. Odzież od wojska cechuje się przede wszystkim wytrzymałością. Do kupienia są m.in. koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Najnowsze licytacje samochodów z podlaskich urzędów skarbowych. Auta osobowe, ciężarowe i naczepy w konkurencyjnych cenach Licytacje samochodów organizowane przez urzędy skarbowe zyskują coraz większą popularność. Przyciągają osoby zainteresowane używanymi autami w atrakcyjnych cenach. Decyzja o zakupie osobówki, ciężarówki lub naczepy na takiej aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych na licytację znalazły się takie auta jak: Renault Magnum 460, Citroen C5, Renault Espace, Audi Q7, Mercedes-Benz, Renault Trafic, DAF, czy Chrysler Voyager. 📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w pierwszą niedzielę lutego 2024 roku Wietrzny poranek Czarcia Polana wypełniła się wystawcami. Dopisali też zwiedzający. Zobacz, co w pierwsza niedzielę lutego można było upolować na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach. 📢 Najpiękniejsza sędzia piłkarska na świecie mieszka w Polsce. Zobacz prywatne zdjęcia Karoliny Bojar-Stefańskiej Piłka nożna w Polsce nadal postrzegana jest jako męski świat. Przeczy tej tezie Karolina Bojar, która stała się jego częścią jako sędzia piłkarska, która zyskała rozgłos jako najpiękniejsza sędzia świata, ale też jako osobowość medialna.

📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu. 📢 Jak dziś wyglądają Leszek, Ania i Bronka z "Daleko od szosy"? Co słychać u odtwórców głównych ról kultowego serialu? "Daleko od szosy" to polski serial, który zyskał miano kultowego. W jego głównych bohaterów wcielili się: Krzysztof Stroiński, Sławomira Łozińska i Irena Szewczyk. Dwoje z nich, czyli serialowi Bronka i Leszek nadal występują. Losy Ani potoczyły się inaczej. Sprawdziliśmy, co dziś słychać u obsady "Daleko od szosy".

📢 Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Cerkiew została zburzona, z cegieł powstało ogrodzenie kościoła św. Rocha [ZDJĘCIA] Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku zbudowany został przy ul. Sienkiewicza, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się komenda wojewódzka policji. Cerkiew nigdy nie stała się jednak miejscem modlitwy. W przededniu II wojny światowej nakazano zburzyć sobór w ramach akcji rewindykacji cerkwi prawosławnych. Cegła z rozbiórki posłużyła do budowy ogrodzenia kościoła św. Rocha. Zobacz unikalne, archiwalne zdjęcia świątyni, o której istnieniu wie niewielu białostoczan i przeczytaj jej smutną historię. Aby przejść do kolejnego zdjęcia kliknij w strzałkę, użyj strzałki na klawiaturze lub gestów na smartfonie. 📢 Dlaczego kierowcy BMW nie włączają kierunkowskazów? TOP 100 memów o BMW! Najśmieszniejsze memy o kierowcach BMW. Zobacz jak przedstawiani są przez Internautów

📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Trwa sezon motocyklowy 2024 Wraz z początkiem wiosny, ruszył sezon motocyklowy. Mimo panującej epidemii, na ulicach już od dawna słychać ryk silników. Osoby które decydują się na szybką jazdę na dwóch kółkach, często stają się bohaterami memów. Wejdź w galerię i zobacz najlepsze memy o motocyklistach. 📢 Plebiscyt ważna informacja - Limity w głosowaniu za pomocą SMS-ów Od 12 grudnia 2018 r., w związku z wejściem w życie nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, zmienił się sposób korzystania z usług Premium, w tym SMS-ów za pomocą których można oddawać głosy w plebiscycie. Przeczytaj ważną informację. 📢 Turośń Kościelna. Dzień Konia na Podlasiu (zdjęcia, wideo) XV edycja tej największej w gminie Turośń Kościelna imprezy odbyła się w niedzielę. „Dzień Konia na Podlasiu”, bo o nim mowa, był okazją do zaprezentowania najpiękniejszych koni zimnokrwistych.

ZOBACZ KONIECZNIE Segregujesz śmieci? Tego nie rób