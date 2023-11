Przegląd prasy 30.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Brak prądu w podlaskim. Sprawdź gdzie 30.11 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie”?

Prasówka 30.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Brak prądu w podlaskim. Sprawdź gdzie 30.11 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w podlaskim 30.11? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w podlaskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Pogrzeb Macieja Damięckiego. Znany aktor został pożegnany w Warszawie W tę środę oddaliśmy cześć wybitnemu aktorowi Maciejowi Damięckiemu. Zmarły niedawno artysta pożegnany został przez bliskich oraz fanów w kościele na warszawskich Powązkach. Zobacz zdjęcia z uroczystości.

📢 Na scenie czują się jak ryby w wodzie. Teatr T3, który tworzą osoby z dysfunkcją wzroku, pokazał świetne "Francuskie wdówki" "Francuskie wdówki" to spektakl który bawi do łez. Aktorzy Teatru T3 działającego przy Polskim Związku Niewidomych dają z siebie wszystko. Mimo problemów ze wzrokiem, idealnie odnajdują się na scenie. A ewentualne potknięcia potrafią świetnie zamaskować. Naturalności można im tylko pozazdrościć i pogratulować. Bo to naprawdę dobrzy aktorzy i idealnie pod nich skrojony tekst.

Prasówka 30.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 CynkoMet uruchamia nową, specjalistyczną linię produkcyjną. Dla ponadnormatywnych Producent maszyn rolniczych z Czarnej Białostockiej rozszerza zakres produkcji. Firma wchodzi w segment specjalistycznych naczep i przyczep do przewozu ciężkich, ponadnormatywnych elementów, w tym maszyn rolniczych.

📢 Skwer im. Pawła Adamowicza w Białymstoku. Nadal to teren budowy, ale widać już zmiany. Te, których nie pokrył śnieg 3,13 mln złotych - tyle ma kosztować modernizacja skweru im. Pawła Adamowicza. Z czego limit tegorocznych wydatków ma wynieść 2,78 mln zł. Z kolei w projekcie przyszłorocznego budżetu na zadanie zapisano kwotę 300 tys. zł. Wykonawca przebudowy odsłonił ogrodzenie placu. Choć nadal jest terenem budowy, to można zobaczyć, co już zrobiono i jak będzie wyglądać po zmianach. Zwłaszcza te elementy, których nie zasypał śnieg. 📢 Gmina Choroszcz rozdała mieszkańcom darmowy opał Blisko 600 metrów przestrzennych bezpłatnego drewna Gmina Choroszcz już ofiarowała potrzebującym mieszkańcom. Akcja, rozpoczęta jesienią 2017 roku, z powodzeniem trwa do dziś. W sezonie grzewczym w styczniu 2023 r. na opał trafiło 40 metrów przestrzennych paliwa. Obecnie, pod koniec roku, także już zostało ono dostarczone do najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Choroszcz.

📢 Trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec: Adrian Dieguez jest brany pod uwagę przy ustalaniu kadry na Wartę Sytuacji odsuniętego od zespołu na spotkanie z Piastem Gliwice Adriana Diegueza oraz zbliżającemu się dwumeczowi z Wartą Poznań poświęcona była konferencja prasowa Jagielloni Białystok, z udziałem trenera Żółto-Czerwonych Adriana Siemieńca. Hiszpan Dieguez wraca do zespołu i przygotowuje się do najbliższej, wyjazdowej potyczki w 17. kolejce PKO Ekstraklasy z Wartą Poznań. 📢 Kolejny McDonald's w Białymstoku. Restauracja powstała w Atrium Biała. To siódma lokalizacja tej sieci w mieście W Białymstoku został w środę 29 listopada otwarty kolejny McDonald's. Restauracja powstała w Atrium Biała, w przestrzeni gastronomicznej. To siódma lokalizacja popularnej sieci gastronomicznej w mieście. W nowym lokalu będzie można zjeść siedem dni w tygodniu.

📢 Dokąd wyjechać w 2024 roku? Amerykański magazyn wyróżnił polskie miasto w najnowszym rankingu Nasze państwo zdobywa coraz większą popularność na arenie międzynarodowej, co potwierdza obecność Polski w najróżniejszych rankingach publikowanych przez zagraniczne magazyny i portale. Tym razem krajowe miasto zostało uznane za jeden z najlepszych kierunków na podróż w 2024 przez amerykański miesięcznik. Domyślacie się, o którym miejscu mowa? 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Licytacje komornicze z Podlaskiego. Tanie domy, mieszkania i samochody na sprzedaż. Zobacz, co idzie pod młotek pod koniec roku Pod koniec roku odbędzie się wiele licytacji komorniczych w województwie podlaskim. Do kupienia będą domy, mieszkania i samochody, które nabyć będzie można podczas aukcji komorniczej za ułamek wartości. Zobaczcie mienie dłużników, które będzie licytowane i idzie pod młotek. Wystarczy przystąpić do przetargu i przebić ewentualnych konkurentów.

📢 Gdzie w regionie mieszka najwięcej osób? Zobacz największe powiaty pod względem ludności w województwie podlaskim W którym powiecie mieszka najwięcej osób w województwie podlaskim? Przed wami zestawienie najbardziej zaludnionych miejsc w regionie na podstawie statystyk Głównego Urzędu Statystycznego. Zwycięzca rankingu jest oczywisty, choć miejsca na podium mogą zaskoczyć. 📢 EkoLove w Białymstoku. W weekend na Stadionie Miejskim odbędą się Targi Kosmetyków i Produktów Naturalnych W Białymstoku zorganizowana zostanie trzecia edycja Targów Kosmetyków i Produktów Naturalnych. Na EkoLove będzie można zrobić zakupy, a także wziąć udział w warsztatach i wykładach.

📢 Neymar na chorobowym nie próżnuje. Bajeruje modelkę Only Fans [ZDJĘCIA] Kontuzjowany do końca sezonu napastnik Al Hilal Rijad i reprezentacji Brazylii Neymar Junior nie daje o sobie zapomnieć, robiąc dziwne rzeczy: niedawno po raz drugi został ojcem, a teraz koresponduje z modelką Only Fans, mając zgodę na zdrady matki swojej córki. 📢 Najlepsze gry na PC sprzed lat. Pamiętasz je? 11 starych klasyków, które niegdyś królowały na PC Stare gry na PC to symbol pewnych czasów. Większość osób dorastających w latach 90. żyła w podobnych warunkach. W mieszkaniach królowały meble z wysokim połyskiem, w salonach stały meblościanki, a w szklanej gablocie leżały kryształy po babci. W domach pojawiały się też pierwsze komputery PC z systemem Windows, na których ogrywało się zdobyte na giełdzie gry. Zobacz najlepsze stare gry komputerowe.

📢 Politechnika Białostocka. Rozstrzygnięto konkurs na Najlepszą Magisterską Pracę Dyplomową „Drewno w architekturze” Znamy wyniki konkursu na Najlepszą Magisterską Pracę Dyplomową „Drewno w architekturze”. Trzecie miejsce zajęła absolwentka Politechniki Białostockiej.

📢 Nie żyje Gabriel Seweryn. Projektant znany z programu "Królowe Życia" miał 56 lat. Ubierał Zenka Martyniuka i jego rodzinę W środę wieczorem zmarł Gabriel Seweryn, jedna z gwiazd programu TTV "Królowe Życia". Projektant pochodzący z Głogowa ubierał wielu celebrytów. Wśród gwiazd, korzystających z jego usług był m.in. Zenek Martyniuk oraz jego żona Danuta i syn Daniel. Co było przyczyną zagadkowej śmierci Gabriela Seweryna? W sieci huczy od spekulacji, bowiem wcześniej pomocy miało odmówić mu pogotowie ratunkowe. 📢 Rozbito szajkę paserów z regionu. Odnaleziono skradzione auta z Hiszpanii warte ponad pół miliona złotych Współpraca suwalskich policjantów, funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i Zarządu w Warszawie CBŚP pozwoliła na rozbicie szajki paserów z powiatu suwalskiego. Odzyskano cztery toyoty, które skradzione zostały z Hiszpanii. Za przestępstwo paserstwa mienia znacznej wartości kodeks karny przewiduje karę nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

📢 Podlaska skarbówka znowu ma na sprzedaż auta. W ofercie jest wyjątkowe i niedrogie BMW Podlaskie Urzędy Skarbowe cyklicznie ogłaszają przetargi na samochody. W najbliższym czasie znowu do kupienia będzie kilka ciekawych aut. Uwagę zwraca w rozsądnej cenie czarne BMW. 📢 Memy na Andrzejki 2023. Najlepsze i najnowsze andrzejkowe wróżby, obrazki i gify. Internauci śmieją się z tradycji Andrzejki, czyli inaczej popularne imieniny Andrzeja wypadają 30 listopada, ale andrzejkowy wieczór zaczyna się już dziś. Przypominamy najlepsze i najśmieszniejsze memy andrzejkowe. Te imię od zawsze było bardzo popularne i w naszym towarzystwie nigdy nie brakowało Andrzejów. Najsławniejszym Andrzejem - jest aktualnie urzędujący prezydent Polski - Andrzej Duda. Wszystkim solenizantom kłaniamy się nisko i życzymy udanego dnia. Aby był jeszcze lepszy, zapraszamy do galerii, gdzie przygotowaliśmy zestaw andrzejkowych memów.

📢 Gruzińska delegacja na Podlasiu poznaje Szkolny Budżet Partycypacyjny Na czym polega Szkolny Budżet Partycypacyjny i dlaczego warto go realizować? Odpowiedzi na te pytania w Szkole Podstawowej w Choroszczy szukali przedstawiciele oświaty i edukacji z Gruzji. 📢 Białostocki Chór Żeński przy III LO w Białymstoku znów nagrodzony! Tym razem w Poznaniu na bardzo ważnym konkursie Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza to konkurs konkursów. W Poznaniu spotykają się laureaci Grand Prix z danego roku z sześciu najstarszych konkursów chóralnych w Polsce. Białostoczankom udało się wygrać 2 lata temu, a teraz powtórzyły ten sukces i wróciły z główną nagrodą konkursu.

📢 Grudzień w Białymstoku. Zobacz, co będzie działo się w mieście przez najbliższy miesiąc Koncerty, targi i kolorowy świąteczny jarmark - to wszystko i wiele wiele więcej czeka na białostoczan w grudniu. Wejdź w galerię i sprawdź, co będzie się działo w mieście i w okolicach przez najbliższy miesiąc.

📢 Robert Ciulkin, by wesprzeć chorą dwulatkę, pokona ponad 45 tys. schodów. Przez dwa dni będzie wchodził na wieżę kościoła św. Rocha Robert Ciulkin rozpoczął kolejną charytatywną akcję. Białostocki sportowiec wejdzie kilkadziesiąt razy na wieżę kościoła św. Rocha, by nagłośnić zbiórkę na rzecz dwuletniej Oli, która zmaga się z ciężką wadą serca. 📢 Statuetki Przyjaciela Muzeum zostały po raz piąty przyznane w Muzeum Pamięci Sybiru. Zobaczcie nagrodzonych i wyróżnionych We wtorek w Muzeum Pamięci Sybiru odbyła się wyjątkowa uroczystość. Już po raz piąty wręczono Statuetki Przyjaciela Muzeum. To sposób na uhonorowanie osób, które wykazały się szczególnym zaangażowaniem w działalność na rzecz muzeum, a także na rzecz misji, którą placówka wypełnia, a którą jest ocalanie pamięci o polskim Sybirze.

📢 Jubileusz Archiwum Państwowego w Białymstoku. Placówka świętowała 70-lecie. Zobacz, kto przyszedł na uroczystości Jubileusz 70-lecia świętowało Archiwum Państwowe w Białymstoku. Na rocznicowym spotkaniu w siedzibie przy ul. Mickiewicza spotkali się we wtorek [28.11.2023] jego pracownicy, archiwiści z innych ośrodków w kraju, przedstawiciele regionalnej administracji rządowej, samorządowcy, historycy, muzealnicy. 📢 11 najpiękniejszych miasteczek Europy, które musicie odwiedzić. Jedno z nich tak zachwyciło Chińczyków, że skopiowali je u siebie Urlop w Europie to szansa na odwiedzenia najpiękniejszych i najbardziej urokliwych miasteczek kontynentu, które niejednym was zaskoczą i zachwycą. Wybraliśmy 11 miejscowości z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, a nawet Norwegii i innych krajów, które najbardziej warto odwiedzić tej jesieni i zimy. Sprawdźcie, dlaczego są tak wyjątkowe i czemu warto do nich zajrzeć, by wypocząć bez tłumów i wysokich cen.

📢 Odmładzające krótkie fryzury damskie, w których poczujesz się, jakby ubyło ci 10 lat. Zobacz najmodniejsze cięcia dla kobiet 50 plus Krótkie fryzury damskie nie tylko odmładzają, ale są ponadczasowe i wiecznie modne. Takie uczesania sprawdzą o każdej porze roku, a co najważniejsze sprawią, że poczujesz się o 10 lat młodsza. Sprawdź, co dla ciebie przygotowaliśmy, zainspiruj się i pobiegnij do fryzjera. Taka metamorfoza zadziała lepiej niż wizyta u chirurga plastyka. 📢 Oni mogą dostać powołanie do wojska 2024. Na liście są specjaliści różnych profesji W 2024 roku nawet 200 tysięcy osób może spodziewać się powołania do wojska. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wojsko szuka specjalistów o określonych kwalifikacjach, które mogłyby przydać się w polskiej armii. Zobacz, kto może spodziewać się powołania na ćwiczenia wojskowe.

📢 Maryla Rodowicz - zdjęcia domu gwiazdy. Zobaczcie wnętrza domu gwiazdy polskiej piosenki Maryla Rodowicz mieszka w pięknej, 100-letniej willi w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej. Dom należy do niej od kilkunastu lat. Kupiła go razem z byłym mężem, Andrzejem Dużyńskim. Teraz para jest w separacji, a współlokatorami piosenkarki są piękne koty, które artystka uwielbia. 📢 Powstaje jarmark świąteczny w centrum Białegostoku. Będą karuzele, stragany i wiele innych atrakcji. Zobacz! W sobotę, 2 grudnia, prezydent Białegostoku zaprasza mieszkańców miasta na uroczyste otwarcie jarmarku. Ekipa rozpoczęła już prace w centrum miasta. Atrakcji na pewno nie zabraknie. Tegoroczny jarmark świąteczny będzie trwał do 23 grudnia na Rynku Kościuszki. 📢 Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony" na zdjęciach sprzed lat. Piękna 30-latka jest nie do poznania! Ewa Kryza to jedna z gwiazd 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Piękna 30-latka napisała list do rolnika Waldemara i została zaproszona do niego na gospodarstwo. Od razu zostawiła konkurencję w tyle, stając się faworytką do serca Waldka. Nie każdy wie, że Ewa od lat próbuje swoich sił w branży muzycznej. Oto jej zdjęcia sprzed lat. Bardzo się zmieniła?

📢 Katarzyna Cichopek - tak się ubiera. Taki jest styl partnerki Macieja Kurzajewskiego Katarzyna Cichopek i jej życie osobiste wciąż budzi zainteresowanie i ciekawość wielu Polaków. Ta znana aktorka jakiś czas temu rozstała się z mężem Marcinem Hakielem. Teraz jest ze znanym prezenterem Maciejem Kurzajewskim. To, jak żyje na co dzień Katarzyna Cichopek możemy podejrzeć na Instagrmie, gdyż aktorka chętnie dzieli się swą codziennością z fanami na tym portalu społecznościowym. My sprawdziliśmy, jaki styl ma Katarzyna Cichopek. Zobacz w galerii - tak się ubiera Katarzyna Cichopek. 📢 Zenek Martyniuk podbija USA. Wraz z nim za oceanem występowała cała plejada gwiazd disco polo W listopadzie polskie gwiazdy disco polo występowały w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Za oceanem można było usłyszeć m.in. Zenona Martyniuka. Przed królem disco polo kolejne amerykańskie koncerty.

📢 Uroczyste otwarcie miejsca pamięci w Grabówce. Mauzoleum poświęcone pamięci ofiar niemieckiej zbrodni zostało odnowione Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce otwarte po przeprowadzonej modernizacji. Uroczyste otwarcie odbyło się w poniedziałek 27 listopada. Grabówka to największe miejsce kaźni na Białostocczyźnie w latach 1941-1944. Prace nad modernizacją miejsca trwały trzy lata. 📢 "Byłem. Widziałem. Zapamiętałem. Relacja fotograficzna". Wernisaż wystawy Bogusława Floriana Skoka w Galerii Sleńdzińskich w Białymstoku. W piątek 23 listopada w kameralnych wnętrzach Galerii im. Sleńdzińskich przy ulicy Wiktorii 5 w Białymstoku odbył się kolejny wernisaż wystawy fotograficznej. Tym razem swoje prace zaprezentował Bogusław Florian Skok. "Byłem. Widziałem. Zapamiętałem. Relacja fotograficzna" to wystawa - relacja. 📢 Trudne warunki na drogach w Białymstoku i kolejne kolizje. Stłuczka w centrum miasta Policja apeluje o ostrożną jazdę. Na wielu drogach nadal jest ślisko co powoduje, że dochodzi do kolejnych kolizji. Do poważnej stłuczki doszło m.in. na rogu ulic Sienkiewicza i Jagienki. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

📢 Najnowsze oferty pracy w Białymstoku. Można zarobić powyżej 5 000 zł W najnowszych ofertach pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku można znaleźć posady na atrakcyjnych warunkach. Przedstawiamy propozycje zatrudniania gdzie można zarobić nawet pięć tysięcy złotych netto. Sprawdź, jakie są wakaty i poznaj warunki stawiane kandydatom na poszczególne stanowiska

📢 Sauna na zalewem w Dojlidach już gotowa. Otwarcie w Mikołajki Zakończyła się budowa budynku z największą w regionie sauną suchą, pomostów prowadzących wprost do mroźnej wody i altan w Ośrodku Sportów Wodnych „Dojlidy”. Pierwsze gorące seanse odbędą się w Mikołajki, 6 grudnia. 📢 Sejmik podlaski. Pierwsze czytanie budżetu województwa na 2024 rok i końcowy wniosek marszałka Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2024 rok, ślubowanie dwojga nowych radnych i powołanie Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku. To ważniejsze tematy, którymi podczas poniedziałkowej (27.11) sesji zajmowali się radni podlaskiego sejmiku. 📢 Węzeł intermodalny w Białymstoku. Awantura o patrona ronda. Będzie nim Unia Europejska, a nie Straż Graniczna. Rondo powstałe po przebudowie ulic przy dworcu PKS w Białymstoku będzie nosić nazwę Unii Europejskiej - zdecydowała w poniedziałek większość miejskich radnych. Tuż przed wyborami parlamentarnymi działacze PiS zaproponowali, by upamiętniało ono Straż Graniczną. Przed głosowaniem na poniedziałkowej [27.11.2023] sesji doszło burzliwej dyskusji.

📢 Radni uchwalili plan miejscowy na teren dawnych Sklejek. Powstaną tu bloki. Biaform przeniesie produkcję, ale podatki zapłaci w Białymstoku Produkcja zostanie przeniesiona, ale podatki będą płacone w Białymstoku, rozwiązanie zalewania ul. Niedźwiedziej, dalsze korzystanie przez miasto z infrastruktury do zrzutu wód osiedlowych, wykonanie zbiorników retencyjnych z małą architekturą, zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż rzeki Białej pod rekreację, rewitalizacja hali fabrycznej do wykorzystania przez mieszkańców - takie między innymi przedsięwzięcia pisemnie zadeklarowały władze Biaformu w czasie debaty na poniedziałkowej sesji rady miasta. Radni dali zielone światło do budowy wysokich bloków na terenie dawnych Sklejek. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowali niektórzy mieszkańcy Dojlid.

📢 "Francuskie wdówki" już we wtorek, 28 listopada zawitają na Świerkową. To spektakl przygotowany przez aktorów z dysfunkcjami wzroku We wtorek o godz. 18 na Wydziale Nauk o Edukacji UwB przy ul. Świerkowej 20 będzie można zobaczyć spektakl niezwykły. Będzie zabawnie, wzruszająco i zachwycająco. Na auli im. J. Korczaka w Budynku C wystąpią aktorzy Teatru T3 działającego przy Polskim Związku Niewidomych. To w większości osoby z różnymi dysfunkcjami wzroku. Ale w żadnym wypadku nie da się tego poznać, kiedy wchodzą na scenę.

📢 Podlaski Klub Morsów uczestniczył w otwarciu sezonu morsowego w Ciechanowcu. Tradycyjnie morsowano też w Wasilkowie W niedzielę 27 listopada odbyło się tradycyjnie morsowanie w Wasilkowie z udziałem Podlaskiego Klubu Morsów. Tego samego dnia pokaźna delegacja Podlaskich Morsów wzięła też udział w otwarciu sezonu morsowego w Ciechanowcu. Nad miejscowym zalewem na tzw. "Wyspie" morsowało około stu osób - nie tylko z naszego regionu. 📢 Koszykarki Włókniarza Białystok i siatkarki AZS Białystok biły rywalki na parkiecie i swoją urodą (zdjęcia) W redakcyjnym archiwum fotograficznym wpadły nam w ręce zdjęcia koszykarek Włókniarza Białystok oraz siatkarek AZS Białystok z lat ich występów na parkietach ekstraklasy. Dziewczęta obu drużyn przez wiele sezonów dostarczały nam niezapomnianych emocji. Koszykarki Włókniarza Białystok i siatkarki AZS Białystok były uważane za najpiękniejsze drużyny w rozgrywkach. Niestety, po obu zespołach pozostały już tylko wspomnienia.

📢 Te stroiki świąteczne to hit 2023. Pomysły na piękne i magiczne bożonarodzeniowe wianki – musisz zobaczyć te zdjęcia Stroiki świąteczne to piękna dekoracja stołu, komody czy kominka, która już teraz pojawia się w wielu domach. Boże Narodzenie już lada chwila, więc to dobry moment, żeby pomyśleć, jak ozdobimy dom na święta bożonarodzeniowymi wiankami. Wystarczy zaledwie kilka efektownych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w domu magiczny klimat. Podpowiadamy, jak świąteczny wieniec wybrać na Boże Narodzenie 2023.

📢 Ręce precz od Biaformu. Ręce precz od Dojlid. Obie akcje nie muszą się wykluczać. Radni głosujcie za rozwojem Białegostoku Los jednej z najważniejszych fabryk Białegostoku, zatrudniającej ponad trzystu pracowników, leży w rękach radnych. Dziś Rada Miasta zdecyduje, czy Biaform będzie mógł sprzedać swoją działkę pod budownictwo mieszkaniowe i za te pieniądze wybudować nowy zakład sklejek w gminie Wasilków.

📢 Volkswagen Multivan 1.4 TSI eHybrid 218 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie Po niedawnym teście Volkswagena ID.Buzz’a, do Multivana T7 podchodziłem niemal jak do reliktu, swego rodzaju klasyka motoryzacji. Mówię oczywiście o wyglądzie zewnętrznym, bo to, co jest pod maską, to wciąż cenione – szczególnie w takim aucie – spalinowe rozwiązanie. Ale czy na pewno? W przypadku wersji hybrydowej plug-in, zalety i wady zarówno elektrycznego ID.Buzz’a, jak i typowo spalinowego Multivana w pewnym sensie się przenikały. 📢 Wypadek śmiertelny na DK 8 w okolicach Jurowiec. Nie żyje kobieta potrącona przez samochód. Utrudnienia na drodze do Białegostoku Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek nad ranem na drodze krajowej nr 8 w okolicach Jurowiec. Nie żyje kobieta, potrącona przez kierowcę volkswagena polo. Wypadek miał miejsce na nitce w kierunku Białegostoku za węzłem Jurowce około godziny 5.30. Aktualnie są tam utrudnienia - policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora.

📢 Podlasie na wielkim ekranie. Te znane filmy i seriale kręcono w naszym regionie! Zobacz zdjęcia Podlasie to miejsce, które zachwyca swoimi krajobrazami. Nic dziwnego więc, że wielu reżyserów postanawia zrobić zdjęcia filmowe właśnie u nas. Wiedzieliście, że te filmy i seriale powstały na Podlasiu?

📢 Niedziela handlowa na bazarze przy Kawaleryjskiej w Białymstoku. Zobacz ceny i wyprzedaże. Jest też pomysł na sanację targowiska Jednoetapowy konkurs na przygotowanie modernizacji i przebudowy targowiska miejskiego - to kolejny pomysł na rewitalizację bazaru przy Kawaleryjskiej. Je go realizacja miałaby się opierać o pozyskane z zewnątrz fundusze. Jakie? To miałby wskazać prezydent po analizie, jak też przygotować sanację terenów handlowych za stadionem miejskim. 📢 Nowa atrakcja nad zalewem w Dojlidach w Białymstoku. Powstała sauna. Będzie też coś dla morsów. W poniedziałek prezydent zapowie otwarcie 25 osób wejdzie jednocześnie do nowej sauny, która została wybudowana w Ośrodku Sportów Wodnych w Dojlidach. Schłodzić się będzie można nie tylko pod prysznicem czy śniegolodem, ale i na zewnątrz. Bezpośrednio do wody zalewu prowadzą drewniane pomosty. Są też dwie wiaty, z których korzystać zapewne będą białostockie morsy. W niedzielę w końcu dopisała im pogoda.

📢 Rolnicy. Podlasie. Wielki dom i imponujące gospodarstwo. Tak mieszkają i żyją Monika i Tomek z Pokaniewa Monika i Tomek z Pokaniewa to jedni z bardziej lubianych bohaterów serialu Rolnicy. Podlasie. Widzowie interesują się ich życiem prywatnym, którego w produkcji Focus TV nie zobaczymy. Zobacz jak na co dzień żyją i mieszkają Monika i Tomek Cieślik, którzy prowadzą nowoczesne gospodarstwo. 📢 Wyróżnieni producenci warzyw i kiszonek w Podlaskiem. U nich kupisz smaczne i zdrowe produkty Dla wielu żywność z Podlasia jest najlepsza w kraju. Poszukiwanie produktów z województwa podlaskiego przez klientów z całej Polski nikogo nie dziwi. W tym artykule przedstawiamy rekomendowanych producentów warzyw, przetworów warzywnych i kiszonek z województwa podlaskiego. 📢 Zderzenie auta z łosiem w Podlaskiem. Jedna osoba zabrana do szpitala W piątek po południu na drodze krajowej nr 65 w okolicach miejscowości Czechowizna (gmina Knyszyn) doszło do zderzenia auta osobowego z łosiem.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Oto dom Szymona Hołowni Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji. 📢 Nowe memy o morsowaniu na Dzień Morsa 2023. Wszyscy się chwalą, że morsują. Zimowe kąpiele zdobywają rzesze miłośników 24 listopada wypada Dzień Morsa, dlatego przygotowaliśmy specjalne memy o morsowaniu. Zimowe kąpiele w ostatnim czasie zdobywają rzesze fanów. Coraz więcej osób w mediach społecznościowych chwali się morsowaniem. Nic więc dziwnego, że morsy doczekały się swoich memów! Kiedy jedni moczą się w lodowatej wodzie, inni śmieją się z nowej mody. Zobacz najlepsze memy o morsowaniu!

📢 Śmiertelny wypadek na ulicy Świętokrzyskiej w Białymstoku. Kierowca taksówki na aplikację potrącił na przejściu kobietę Do tragicznego wypadku doszło w czwartek wieczorem na osiedlu Antoniuk w Białymstoku. Kierowca taksówki na aplikację potrącił kobietę na przejściu dla pieszych na ulicy Świętokrzyskiej. Niestety, piesza zginęła na miejscu. 📢 Największe firmy z województwa podlaskiego. Ranking Złotej Setki 2023. Oto liderzy podlaskiej gospodarki Te firmy w województwie podlaskim nie mają sobie równych pod względem przychodów i zysku netto. To są prawdziwi liderzy podlaskiej gospodarki. Zestawienie powstało na podstawie najnowszego rankingu "Złotej Setki Podlaskiego" za rok 2022. O miejscu decydowały wyniki finansowe, czyli przede wszystkim przychody, jakie w ubiegłym roku osiągnęły podlaskie firmy. 📢 Prosta czynność – wielka moc. Dlaczego warto czytać dzieciom książki od najmłodszych lat? W dobie cyfrowej rewolucji, gdy ekrany stają się coraz bardziej dominującą formą rozrywki dla dzieci, kampania „Mała książka – wielki człowiek" rzuca wyzwanie współczesnym trendom. Inicjatywa Instytutu Książki ma na celu podkreślenie niesłabnącej wartości czytania książek najmłodszym, zwracając uwagę, jak ważne jest, aby literatura stała się nieodłącznym elementem dzieciństwa, pomagając kształtować młode serca i umysły. Odkryj, w jaki sposób prosta czynność czytania dzieciom przekształca się w skuteczne narzędzie rozwoju.

📢 Tak wyglądał pogrzeb Barbary Borys-Damięckiej Zdjęcia. Grzegorz Damięcki pożegnał mamę. Pojawiły się też znane osobistości polskiego kina Tak wyglądał pogrzeb Barbary Borys Damięckiej. 21 czerwca 2023 roku na Wojskowych Powązkach w Warszawie odbył się pogrzeb Barbary Borys-Damięckiej. Galeria zdjęć. 📢 Nie daj sobie strzelić gola! Zawodnicy Jagiellonii zachęcają do badań profilaktycznych Już w piątek zapraszamy na wystawę fotografii. W sesji zdjęciowej wzięli udział zawodnicy Jagiellonii, którzy w humorystyczny sposób przypominają mężczyznom o badaniach profilaktycznych

📢 Mieszkańcy Białegostoku i Podlasia na zdjęciach sprzed lat CZĘŚĆ II. Poznajesz kogoś? Zapraszamy na podróż w czasie. Oto kolejna porcja zdjęć wsi i miast z Podlasia i Suwalszczyzny, które znaleźliśmy w naszym archiwum. 📢 Magdalena Augustyniak powalczy o tytuł Polska Miss. Piękna blondynka pochodzi z Augustowa W finale konkursu Polska Miss, który zaplanowany jest na 25 listopada, wezmą udział trzy przedstawicielki województwa podlaskiego. Jedną z nich jest pochodząca z Augustowa Magdalena Augustyniak.

📢 Skarbówka sprzedaje auta. Jest kilka poszukiwanych egzemplarzy w bardzo dobrej cenie Podlaskie Urzędy Skarbowe ogłosiły kolejne licytacje na auta. W ofercie są osobówki, busy i auto ciężarowe. Przedstawiamy zdjęcia i ceny pojazdów, które można wylicytować w skarbówce. 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Głosowanie rozpoczęte! Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do nagród Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na przetargi sprzęt rolniczy. Można niedrogo kupić przyczepy transportowe i ciągniki marki Ursus W przetargach ogłoszonych przez Agencję Mienia Wojskowego znowu można przebierać w sprzęcie rolniczym. Do kupienia są między innymi ciągniki Ursus i przyczepy transportowe, a ponadto dużo innego sprzętu przydatnego w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego w Agencji Mienia Wojskowego.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 Do finału powiatowego coraz bliżej! Nagroda główna to aż 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, stworzyliśmy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 Wyprzedaż z Agencji Mienia Wojskowego. Samochody, przyczepy i łodzie do kupienia tanio na przetargach. Są też instrumenty muzyczne Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje pojazdy, będące do tej pory na wyposażeniu polskiej armii. Samochody, przyczepy i łodzie z demobilu można kupić od wojska za niewielkie pieniądze. Przetargi odbędą się w październiku w różnych miastach w Polsce. Zobacz, jakie ruchomości można nabyć okazyjnie, po cenie znacznie niższej od ich wartości.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Emocje rosną - rozpoczęło się głosowanie w finale wojewódzkim! Sprawdź aktualny ranking i głosuj na swoich faworytów Nasz wielki plebiscyt edukacyjny nabiera tempa! W poniedziałek, 27 listopada rozpoczął się wojewódzki etap głosowania. Potrwa do 8 grudnia. Sprawdź, jak przebiega głosowanie i wspólnie wybierzmy najbardziej charyzmatycznych i lubianych nauczycieli oraz placówki polecane przez uczniów i ich rodziców. 📢 Przebudowa skweru im. Pawła Adamowicza. Zobacz, jak zmienia się plac w centrum Białegostoku Za rewitalizację skweru im. Pawła Adamowicza samorząd zapłaci 2 762 145,31 zł. Wykonawca ma uporać się z inwestycją do końca roku. Modernizację od początku krytykował opozycyjny klub PiS. Jego radni podkreślali, że trzeba przemyśleć, czy inwestycja, nie pierwszej potrzeby, jest warta takich dużych pieniędzy. Z kolei urzędnicy magistratu wyjaśniali, że teren w centrum Białegostoku jest zaniedbany i wymaga zmian.

📢 Praca w Białymstoku. Nowe oferty z Powiatowego Urzędu Pracy. Zobacz kogo szukają i ile można zarobić Oto najnowsze oferty pracyw Białymstoku z Powiatowego Urzędu Pracy, dostępne w Centralnej Bazy Ofert Pracy. Zobacz, na jakie stanowiska jest rekrutacja i ile można zarobić w Białymstoku i okolicach. Pod lupę wzięliśmy tylko oferty pracy z wynagrodzeniem przynajmniej powyżej 5 tysięcy złotych brutto.

📢 Sprzedaż likwidacyjna aut w podlaskiej skarbówce. Do kupienia za niewielkie pieniądze ładne BMW Naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Białymstoku ogłosił sprzedaż likwidacyjną aut. Do kupienia za niewielkie pieniądze jest między innymi BMW 328. 📢 Studniówka 2023. I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku bawiło się w Dworku Tryumf. Uroczysty polonez oraz zabawa do białego rana Wielki bal maturalny mają już za sobą uczniowie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. Maturzyści w sobotnią noc (14.01) bawili się w Dworku Tryumf w Księżynie. Uroczysty polonez, doborowe towarzystwo oraz zabawa do białego rana. Zobacz, jak wyglądała Studniówka I LO w Białymstoku.

📢 Życzenia imieninowe dla Andrzeja 2022. Śmieszne, najlepsze i oryginalne wierszyki. Kartka imieninowa dla Andrzeja [30.11.2022] Życzenia imieninowe dla Andrzeja 2022. Dzisiaj, 30 listopada składamy życzenia wszystkim Andrzejom. Jeśli wśród Twoich znajomych lub w rodzinie jest Andrzej, to warto złożyć mu życzenia, choćby w formie SMS. Jakie wybrać życzenia dla Andrzeja? Poniżej znajdziecie nasze propozycje śmiesznych, najpiękniejszych i najbardziej oryginalnych życzeń! 📢 Życzenia imieninowe dla Andrzeja. Najlepsze, śmieszne i oryginalne SMS życzenia na Andrzejki. Nie zapomnij złożyć życzeń 30 listopada! Życzenia imieninowe dla Andrzeja 2022. Dzisiaj, 30 listopada, składamy życzenia wszystkim Andrzejom. Jeśli wśród Twoich znajomych lub w rodzinie jest Andrzej, to warto złożyć mu życzenia, choćby w formie SMS. Jakie wybrać życzenia dla Andrzeja? Poniżej znajdziecie nasze propozycje śmiesznych, najpiękniejszych i najbardziej oryginalnych życzeń na Andrzejki!

Wideo W jakim kierunku powinna się zmieniać UE?