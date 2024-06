Przegląd prasy (3.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Regionalna Wystawa Koni w Zabłudowie. Sędziowie wybierali najpiękniejsze klaczki i ogiery w Podlaskiem”?

Prasówka 3.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Regionalna Wystawa Koni w Zabłudowie. Sędziowie wybierali najpiękniejsze klaczki i ogiery w Podlaskiem Nogi, szyja, sposób poruszania się. M.in. te cechy koni rasy Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski oceniali sędziowie podczas II Regionalnego Czempionatu Koni w Zabłudowie. Zwycięzcy wystawy w Folwarkach Małych będą reprezentować region na lipcowym Ogólnopolskim Czempionacie w Kętrzynie.

📢 Wojsko wietrzy magazyny i wyprzedaje pojazdy. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi na czerwiec. Zobacz co sprzedaje AMW Agencja Mienia Wojskowego ogłasza nowy przetarg na równiarki, samochody terenowe, ciężarowe i autobusy. Tym razem ma do zaoferowania duży wybór różnego rodzaju pojazdów. Na licytacji AMW znajdziemy m.in. honkery, stary, czy lubliny. Rodzynkiem jest równiarka samojezdna D-557-I wystawiona za 24 tys. zł. Zobaczcie co jeszcze sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego.

Prasówka 3.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 20. Podlaski Rajd Moto Retro. Właściciele zabytkowych aut przez weekend zwiedzili północną część województwa podlaskiego Tegoroczny, jubileuszowy 20. Podlaski Rajd Moto Retro odbył się w dniach 30.05-02.06.2024 r. Właściciele zabytkowych pojazdów zwiedzili północną część województwa podlaskiego. Dotarli nawet na Litwę!

📢 Lekkoatletyka. Popis Marii Żodzik podczas Mityngu Gwiazd na Rynku Kościuszki w Białymstoku (zdjęcia) Najjaśniejszą postacią lekkoatletycznego Mityngu Gwiazd na Rynku Kościuszki była Maria Żodzik. Zawodniczka Podlasia Białystok w konkursie skoku wzwyż uzyskała 195 cm, bijąc o centymetr rekord zawodów, należący od 2019 roku od halowej wicemistrzyni świata, reprezentującej także Podlasie Kamili Lićwinko. 📢 Horoskop dla Byków na czerwiec 2024. Co gwiazdy przepowiadają Twojemu znakowi zodiaku w tym miesiącu? Sprawdź horoskop miesięczny dla Byków na czerwiec. Co spotka cię w tym miesiącu? Jakie porady mają dla Ciebie gwiazdy w czerwcu 2024? Horoskop miesięczny dla Byków pozwoli ci dobrze zaplanować najbliższy okres. Sprawdź również horoskop miesięczny dla Byków dotyczący miłości, pracy i pieniędzy. 📢 Dzień Dziecka na stadionie miejskim w Białymstoku. Mnóstwo atrakcji z okazji święta młodszych, ale dorośli też się nie nudzili Gry, zabawy, zajęcia sportowe, warsztaty kreatywne, taneczne, park dmuchańców, słodkości i pokaz pojazdów wojskowych i strażackich. To tylko kilka z mnóstwa atrakcji, jakie czekały w niedzielę (2.06) na stadionie miejskim w Białymstoku z okazji Dnia Dziecka.

📢 Wypadek w Siemiatyczach. Kierowca chevroleta wymusił pierwszeństwo na volkswagenie. Trzy osoby zostały ranne Trzy osoby zostały poszkodowane w wypadku, do jakiego doszło w niedzielę w Siemiatyczach 📢 SloWołkow Tour. Nietypowa wyprawa rowerowa do muzeum im. Wiktora Wołkowa - wybitnego fotografa regionu Niespieszna przejażdżka rowerem z Białegostoku do Turośni Kościelnej połączona z fotografią, magią podlaskich krajobrazów i zwiedzaniem nowo otwartego Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa. W niedzielę (2.06) ponad 40 osób wzięło udział w pierwszej w historii wyprawie ph. SloWołkow Tour. Na koniec przy muzeum zasadzono uroczyście dąb pamięci imienia znanego artysty.

📢 Droga ekspresowa Korycin-Knyszyn. Są chętni do jej zaprojektowania. O jej budowie zdecyduje rząd. Trzynaście firm złożyło oferty na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy dwujezdniowej drogi krajowej na odcinku Knyszyn – Korycin. Planowany odcinek drogi ekspresowej S8 mógłby przejąć ruch tranzytowy z istniejącej DK8 przecinającej Puszczę Knyszyńską. To, czy jednak trasa ekspresowa powstanie zdecyduje rząd.

📢 III liga. Gorzej być nie mogło. ŁKS i Jagiellonia II przegrały, a remis Olimpii to w zasadzie też porażka kolejka nie mogła ułożyć się gorzej dla naszych trzecioligowców. Jagiellonia II Białystok uległa na wyjeździe Legii Warszawa 1:5, ŁKS Łomża przegrał w delegacji ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 3:4, a Olimpia Zambrów zremisowała u siebie 2:2 z GKS-em Bełchatów. W przypadku zambrowian brak zwycięstwa tak naprawdę trzeba odbierać jako klęskę. 📢 Giełda na Andersa w Białymstoku oferowała w niedzielę auta na sprzedaż, kwiaty, warzywa, owoce i wiele innych produktów. Zobaczcie ceny! Piękna aura zachęca do zakupów pod chmurką. W niedzielę (2.06) na placu Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego przy ul. Andersa w Białymstoku ponownie stanęły stragany ze świeżymi płodami rolnymi, ale była też giełda kwiatowa i samochodowa. Oto relacja z tego dnia targowego.

📢 Sygnalizacja na przejściu dla pieszych przez Hetmańską już działa. Wcześniej doszło tu do wielu groźnych wypadków. Także śmiertelnych Zakończyła się budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Hetmańskiej w Białymstoku w okolicach Auchan. Została uruchomiona 29 maja. 📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA 2.06.2024 Krzysztof Rutkowski bierze dziś ślub z Mają Plich. Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mają na dziś przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior będzie niósł rodzicom obrączki! Jesteśmy na miejscu, oglądajcie zdjęcia z uroczystości! Wkrótce nowe zdjęcia!

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 2.06.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Dzień Dziecka z kulturą. Zobacz jak bawili się uczestnicy zgromadzeni w białostockim amfiteatrze oraz co nas czeka w niedzielę W sobotę (1 czerwca) w amfiteatrze obchodzony był Dzień Dziecka z kulturą. Podlaski Instytut Kultury i Opera i Filharmonia Podlaska przygotowały imprezę na której dobrze bawili się i mali i duzi. Były występy artystyczne, na scenie zaprezentowały się m.in. Kurpie Zielone. Na stoiskach czekało dużo atrakcji, a amfiteatr wypełniony był po brzegi.

📢 Plaża Dojlidy rozpoczęła sezon. W sobotę odbył się Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet. Zobaczcie zdjęcia Plaża miejska w Białymstoku jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła sezon kąpielowy. Podczas Dnia Dziecka można było wypoczywać pod czujnym okiem ratowników wodnych. Na plażowiczów czekały też liczne atrakcje. 📢 Trwa Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku. Finałowy koncert już 2 czerwca. Zobacz zdjęcia z festiwalu Trwa 43. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku. Tegoroczne koncerty robią ogromne wrażenie, czuć mistrzostwo artystów, a ich głosy mogłyby kruszyć mury. Ten chóralny wielogłos ma nam zresztą przypominać o tym, jak ważny jest pokój, ale też przywodzić na myśl tych wszystkich, których już z nami nie ma. Sobotni koncert przyciągnął wielu słuchaczy, a już w niedzielę czeka nas wielki finał festiwalu.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniaka-Kamysz. Tu urządził pokój dla synka. Tu wróciła z maluszkiem po porodzie Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. I tu minister przygotował pokój dla synka. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem i wita na świecie trzecią pociechę. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie zamieszka malutki synek ministra.

📢 Transfery. Pierwsze poważne osłabienie Jagiellonii Białystok. Odchodzi Zlatan Alomerović. Pierwszego bardzo poważnego osłabienia doznała Jagiellonia Białystok. Działaczom nowego mistrza Polski nie udało się dojść do porozumienia z podstawowym w minionym sezonie bramkarzem - Zlatanem Alomeroviciem i doświadczony golkiper rozstaje się z Dumą Podlasia, której barw bronił przez ostatnie 2,5 roku.

📢 Jurgiel: Zostałem obwiniony o wszystko, co nie wyszło Sasinowi i Kaczyńskiemu Nie podano powodów zawieszenia mnie w prawach członka partii. Początkowo myślałem, że to jakaś pomyłka. Dopiero w poniedziałek prezes Jarosław Kaczyński pomówił mnie, podając w mediach nieprawdziwą informację, że nasza partia utraciła władzę w samorządzie województwa podlaskiego w wyniku „zemsty Jurgiela”- mówi podlaski europoseł Krzysztof Jurgiel. 📢 Kąpieliska w woj. podlaskim czynne dziś (1.06.2024).Lista Sprawdź, które kąpieliska w województwie podlaskim 1.06.2024 są otwarte. W naszym kraju sezon na pływanie na kąpieliskach trwa od 1 czerwca do 30 września. Mimo to terminy funkcjonowania poszczególnych kąpielisk się różnią. Publikujemy informacje dotyczące stanu wody i temperatury. Podajemy również informacje na temat godzin otwarcia czy dodatkowych atrakcji. 📢 Urzędy skarbowe wyprzedają auta. Najnowsze licytacje samochodów. Do kupienia luksusowe mercedesy w atrakcyjnej cenie Najnowsze licytacje samochodów, organizowane przez podlaskie urzędy skarbowe, odbędą się w czerwcu 2024 roku. Wśród wystawionych na sprzedaż aut znalazły się luksusowe mercedesy. Takiej okazji nie można przegapić. Zobaczcie co można kupić a atrakcyjnej cenie od fiskusa.

📢 Poszukiwani przestępcy zatrzymani w Podlaskiem przez policjantów z oddziału prewencji Sprawcy kradzieży, posiadania środków odurzających, kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, gróźb karalnych oraz uszkodzenia mienia. Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku zatrzymali w krótkim czasie trzy osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości. Dwoje ściganych trafiło do aresztu. Jeden zapłacił zaległą grzywnę i wyszedł na wolność.

📢 Jest skarga na zgodę konserwatora zabytków, by z Alei Zakochanych wyciąć wszystkie wiekowe tuje Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego trafia skarga obrońców zieleni. Nie zgadzają się z decyzją miejskiego konserwatora zabytków, który pozwolił na wycinkę wiekowych tuj rosnących wzdłuż Alei Zakochanych na białostockich Plantach. 📢 Wielu białostoczan odwiedziło w sobotę Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz co można było kupić To była wyjątkowo udana sobota na Czarciej Polanie. Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach jak zwykle przyciągnął wielu odwiedzających, a wśród nich i tych kupujących, i sprzedających. Nie zabrakło pasjonatów, którzy o starociach wiedzą wszystko, ale też kolekcjonerów, którzy potrafią podczas takich jarmarków wyszukać prawdziwe perełki.

📢 Wybory 2024. Białostoczanie zaktualizowali banery Macieja Wąsika. Domalowali mu czarny pasek na oczach Na banerach wyborczych Macieja Wąsika zawieszonych na osiedlu Przydworcowym domalowano czarne paski na oczach. W ten sposób wyborcy przypomnieli politykom PiS, że to osoba prawomocnie skazana.

📢 Świat Bridgertonów w Białymstoku! W weekend odbędzie się wyjątkowy piknik w Parku Branickich. W sam raz dla fanów serialu Netflixa W sobotę i niedzielę (1-2 czerwca), nieopodal Pałacu Branickich odbędzie się "Piknik według Bridgertonów". Koce z pełnymi koszami piknikowymi, gry w Pall Mall i badmintona oraz muzyka na żywo w wykonaniu kwartetu smyczkowego pozwolą uczestnikom przenieść się do świata rodem z kultowego serialu Netflixa! 📢 Hala widowiskowo-sportowa w Białymstoku. Miasto otrzymało pozwolenie na budowę obiektu przy ul. Ciołkowskiego. Potrzeba na niego milionów Powstanie hali widowiskowo-sportowej coraz bliżej. Dziś (31 maja) miasto Białystok otrzymało pozwolenie na budowę tego obiektu w Białymstoku. Uprawomocni się ona w ciągu 14 dni. Wtedy niezwłocznie rozpoczną się procedury zmierzające do wyłonienia wykonawcy tej inwestycji. Potrzeba na nią setek milionów złotych. Bez wsparcia rządowego i kredytów się nie obejdzie.

📢 Piękne panie kibicują Jagiellonii Białystok. Zobacz jak kibicki Jagi dopingują swoją drużynę Na trybunach piłkarskich stadionów coraz częściej pojawiają się przedstawicielki płci pięknej. Kobiety, bez wątpienia, dodają kolorytu sportowym rozgrywkom. Podobne tendencje panują na obiekcie Jagiellonii Białystok. Zobacz jak dopingują kibicki Jagi!

📢 Boże Ciało 2024 w Wasilkowie. Tłumy wiernych przeszły ulicami miasta Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Wasilkowie zgromadziły wielu wiernych, parafian z parafii Najświętszej Marii Panny Matki Miłosierdzia i parafii Przemienienia Pańskiego, którzy przeszli z uroczystą procesją ulicami miasta. 📢 Dzień Dziecka w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Zobacz zdjęcia 29 maja w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano Dzień Dziecka. W imprezie pod hasłem „Dzieciaki rządzą światem” udział wzięło blisko 150 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zobacz co tam się działo

📢 Dzień Dziecka w Białymstoku potrwa dłużej. Zobacz gdzie i kiedy warto się wybrać i jakie będą atrakcje. Dobrej zabawy nie zabraknie Już 1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Atrakcji nie zabraknie i potrwają one nawet dłużej, niż tylko w sobotę. Zobaczcie co będzie się działo w Białymstoku i okolicy i gdzie warto się wybrać. Coś dla siebie znajdą i miłośnicy festynów i pikników, ale też ci lubujący się w kulturze, teatrze czy kinie.

📢 Boże Ciało w Białymstoku. Uroczysta procesja przeszła przez miasto. Uczestniczyły w niej tysiące wiernych Jak co roku, z okazji Bożego Ciała, w całej Polsce odbywały się tradycyjne procesje. W czwartek wierni pojawili się także na ulicach Białegostoku.

📢 Poświęcenie kościoła w centrum Białegostoku. Świątynię pw. św. Anny poświęcił metropolita arcybiskup Jerzy Guzdek. Zobacz zdjęcia W niedzielę (26.05) doszło do niezwykłej uroczystości kościelnej jaką jest poświęcenie nowowybudowanej świątyni. Niedawno wybudowany kościół pod wezwaniem świętej Anny został poświęcony, przy udziale licznie zgromadzonych wiernych, przez metropolitę białostockiego arcybiskupa Józefa Guzdka. 📢 Nowi profesorowie wspólnoty Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zobacz kim są i jak wyglądają Postanowieniem Prezydenta RP, Andrzeja Duday, z dnia 15 maja 2024 r. Monika Zbucka-Krętowska, Jarosław Daniluk i Michał Tomczyk otrzymali tytuł naukowy profesora. Sprawdź kim są i jakie mają osiągnięcia

📢 Choroby wykluczające ze służby wojskowej. Zobacz pełną listę Co roku ponad 200 tysięcy osób stawia się na kwalifikację wojskową celem nadania kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Przedstawiamy jakie choroby zwalniają na trwale lub czasowo od odbywania służby wojskowej 📢 Przeżyjmy to jeszcze raz. Mistrzowski mecz Jagiellonii Białystok. Tego się nie da opisać, zobacz co się działo na stadionie. Nowe zdjęcia! Jaga, Jaga, Jaga, Ja-gie-llo-nia! To był niezapomniany dzień dla wszystkich kibiców białostockiego klubu, ale nie tylko. Nawet, ci którzy nie są sympatykami piłki nożnej musieli dać się ponieść tym pozytywnym emocjom. Należy powtórzyć to jeszcze raz: Jagiellonia Białystok jest mistrzem Polski 2024! Kibice cały czas żyją zwycięstwem Jagi! 📢 Nowe zdjęcia kibiców z meczu Jagiellonii Białystok z Wartą Poznań. Zobacz, kto zagrzewał Jagę do walki Sobotni (25.05) mecz Jagiellonii Białystok z Wartą Poznań na żywo śledziło ponad 20 tysięcy osób. Trybuny w żółto-czerwonych barwach wypełnione były po brzegi. Zobacz na niepublikowanych wcześniej zdjęciach, kto wspierał Jagę na stadionie przy Słonecznej.

📢 Dwa groźne wypadki w Białymstoku na ul.Sulika. Volkswagen wpadł do ogródków działkowych, motocyklista wjechał w tył KIA! Zobacz zdjęcia Dzisiaj w późnych godzinach popołudniowych w Białymstoku doszło do niebezpiecznego, nietypowego zdarzenia drogowego. Kierowca stracił kontrolę nad pojazdem i tym samym samochód osobowy wjechał, taranując żółte barierki, do ogródka działkowego! Po chwili po przeciwnej stronie drogi motocyklista wjechał w tył osobówki. 📢 Najnowsze licytacje w urzędach skarbowych. Ceny samochodów i naczep niższe o połowę! Podlaskie urzędy skarbowe pozbywają się prawie za darmo samochodów, naczep a także hulajnogi! Najnowsze licytacje zaplanowano na maj i czerwiec 2024. Chętni do zakupu tanich używanych pojazdów powinny przejrzeć zebrane przez nas aukcje. Wśród wystawionych pojazdów znalazły się m.in. citroen jumper, czy hulajnoga elektryczna.

📢 Piękna strona sportu. Niesamowita historia Marii Żodzik. Od pracy przy frytkownicy do... być może wyjazdu na igrzyska w Paryżu Od czasu halowej mistrzyni świata Kamili Lićwinko z Podlasia Białystok polski skok wzwyż kobiet nie dochował się zawodniczki klasowego formatu. To się wkrótce może zmienić za sprawą pięknej i utalentowanej Marii Żodzik. 27-letnia, urodzona na Białorusi lekkoatletka, od kilku lat przebywa w naszym kraju, skacze wysoko i chce bronić barw Biało-Czerwonych. 📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w mroźną, pierwszą sobotę stycznia 2024 roku Na Czarciej Polanie w Kiermusach koło Tykocina rozpoczął się dziś (6 stycznia) pierwszy w roku Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Dwudniowa impreza weekendowa to raj dla łowców antyków, rękodzieła, militariów i regionalnych przysmaków. zobacz, jakie perełki można było znaleźć w świąteczną sobotę na targowej Czarciej Polany. Jutro drugi dzień giełdy.

📢 Najfajniejsze place zabaw w Białymstoku. Znasz je wszystkie? Jedne są rozległe, inne kameralne. Warte uwagi białostockie place zabaw czasem są ukryte na peryferiach, ale młodzi rodzice błyskawicznie wymieniają się informacjami, gdzie warto zabrać swojego szkraba. Zobaczcie nasze subiektywne zestawienie ogólnodostępnych i bezpłatnych placów zabaw w Białymstoku.

📢 III. Turniej Oddziałów Prewencji. Odział Prewencji Policji w Białymstoku zajął drugie miejsce (zdjęcia, wideo) Pół tysiąca policjantów reprezentujących Oddziały i Samodzielne Pododdziały Prewencji Policji rywalizowało w słupskiej Szkole Policji o miano najlepszych w kraju. III. Turniej Oddziałów Prewencji to największe w Polsce, cykliczne policyjne zawody pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.