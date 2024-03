Przegląd prasy (3.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Finał konkursu i XXII Święto Origami w Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku ”?

Prasówka 3.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Finał konkursu i XXII Święto Origami w Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku Miłośnicy składania papieru spotkali się na dorocznym Święcie Origami. Wydarzenie od dwudziestu dwóch lat organizuje co roku Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku. Tradycyjnie też w placówce przy ulicy Palmowej rozstrzygnięto regionalny konkurs "Mistrz Origami". Zorganizowano go po raz siedemnasty. Twórcy papierowych dzieł pokazali swoją niezwykłą kreatywność.

📢 W niedzielę konwencja podlaskiego PiS w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Namaści Henryka Dębowskiego na kandydata na prezydenta Białegostoku Dzień: 3 marca 2024 roku. Godzina: 12. Miejsce: Opera i Filharmonia Podlaska. Wydarzenie: samorządowa konwencja podlaskiego PiS. Cel: wskazanie kandydatów w wyborach zaplanowanych na 7 kwietnia. W tym oficjalnie nominowanie radnego Henryka Dębowskiego do walki o prezydenturę Białegostoku.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 2.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

Prasówka 3.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 2.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Targi EkoLove w Białymstoku. Miłośnicy naturalnych produktów odwiedzają stadion miejski. Sprawdź, co można tam znaleźć pierwszego dnia Świece, miody, zakwasy, oleje, herbaty czy rękodzieło. Na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej w Białymstoku trwają Targi EkoLove. To szansa, by producenci kosmetyków, żywności i wyrobów naturalnych mogli spotkać się z odbiorcami szukającymi produktów dobrych dla zdrowia i środowiska, Zarazem targi są miejscem do rozmów, edukacji i rozwoju w dziedzinie ekologicznego stylu życia i dbania o siebie w najlepszy możliwy sposób – czerpiąc z dóbr natury. W sobotę (2.03.20240 ekspozycje można zwiedzać do godz. 18. W niedzielę, 3 marca, w godz. 11-17. 📢 Krzysztof Bosak na Rynku Kościuszki. Konfederacja startuje z Bezpartyjnymi Samorządowcami. Rafał Greś powalczy o prezydenturę Białegostoku Obniżenie podatków i opłat lokalnych, zmniejszenie zatrudnienia w administracji miejskiej, niepobieranie pieniędzy za wynajmowanie sal w szkołach zajęcia dodatkowe - z tym programem o fotel prezydenta Białegostoku powalczy Rafał Greś. Jest kandydatem Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców. Jedną z jedynek na liście do sejmiku jest Stanisława Derahajło, były wicemarszałek województwa.

📢 Wybory 2024. KO przedstawiła na konwencji w Muzeum Pamięci Sybiru listy wyborcze do Rady Miasta Białystok. Zobacz, kto walczy o mandat 38 kandydatów, prawie 48 proc. kobiet, doświadczeni samorządowcy, ale też zupełni nowicjusze. Plus Tadeusz Truskolaski jako kandydat na prezydenta, a zarazem lider listy w najliczniejszym mandatowo okręgu wyborczym. To drużyna Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Rady Miasta Białystok. Została zaprezentowana podczas konwencji wyborczej w Muzeum Pamięci Sybiru. - Idziemy po wszystko, po 28 mandatów - zapowiedział lider podlaskiej PO poseł Krzysztof Truskolaski.

📢 Miastowi są bezczelni. Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Pierwszy dzień Jarmarku Staroci w Kiermusach. Zobacz, czym wystawcy kuszą nabywców. Tym handlowano w sobotę na Czarcie Polanie Jak zwykle w pierwszy weekend miesiąca na Czarciej Polanie w Kiermusach trwa Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. To największa tego typu impreza w kraju. Zobacz, co w sobotę [ 2 marca 2024 roku0 można było kupić na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach. Jutro, w niedzielę 3 marca, drugi dzień leśnej giełdy. 📢 Inauguracja Dziecięcej Szkoły Bezpieczeństwa w Białymstoku. Uczniowie otrzymali indeksy Zasady bezpieczeństwa w internecie, podczas zabaw i na drodze. Jak się zachować w sytuacji zagrożenia. Jak korzystać z numeru alarmowego 112. To tylko kilka tematów lekcji, jakie czekają uczniów białostockich szkół, które zakwalifikowały się do 3. edycji "Dziecięcej Szkoły Bezpieczeństwa" realizowanej przez wydziały prewencji komendy wojewódzkiej i miejskiej policji w Białymstoku.

📢 To nie czary, tak pracują profesjonaliści. Niezwykłe metamorfozy kobiet Spektakularną metamorfozę można sobie zafundować w każdym wieku. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu, pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy.

📢 Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Ksiądz będzie bezwzględny. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy ksiądz Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. 📢 Serce dla Inki odsłonięto w Białymstoku. Arcybiskup Józef Guzdek odsłonił tablicę Danuty Siedzikówny. Bronił żołnierzy wyklętych Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych abp Józef Guzdek odsłonił i poświęcił w Białymstoku pierwsze na Podlasiu „Serca dla Inki”. Tablica z sercem ze srebra zawisła w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku. Upamiętnia ona legendarną sanitariuszkę 5. Wileńskiej Brygady AK, Danutę Siedzikównę ps. "Inka”. Za działalność niepodległościową, po wyroku sądu komunistycznego, została zastrzelona strzałem w głowę. Przed śmiercią krzyknęła: Niech żyje Polska.

📢 Stare bilety Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Zobacz jak wyglądały. Pamiętasz te unikaty? Papierowe bilety komunikacji miejskiej powoli przechodzą do historii, zastępują je telefoniczne aplikacje. Przeszukaliśmy archiwa i znaleźliśmy stare bilety autobusowe, które kiedyś funkcjonowały w Białymstoku. Czy używaliście takich biletów? 📢 Spektakl "Zapiski oficera Armii Czerwonej" Teatru Dramatycznego obchodzi 32. urodziny! I wraca w marcu na afisz! Warto wybrać się do teatru Spektakl "Zapiski oficera Armii Czerwonej" jest swoistym fenomenem. Szczególnie jego białostocka odsłona. A to dlatego, że jeden z flagowych tytułów Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku obchodzi właśnie 32. urodziny. Premiera przedstawienia w reżyserii Andrzeja Jakimca odbyła się 29 lutego 1992 roku.

📢 Szukasz mieszkania? Musisz mieć mocne nerwy! Przerażające lokale do wynajęcia Miało chyba być pięknie, a wyszło... przerażająco. Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę...

📢 Jubileusz 25-lecia Katedry Teologii Katolickiej i Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku 1 marca 2024 r. w murach Uniwersytetu w Białymstoku, w ramach obchodów 25-lecia Katedr Teologii Katolickiej i Prawosławnej, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Nauki teologiczne na uniwersytecie. XXV-lecie katedr teologii Uniwersytetu w Białymstoku”. 📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju i gwiazdy programu FOKUS TV z Plutycz i Ranczo Laszki W kolejnych sezonach programu Rolnicy.Podlasie mogliśmy obserwować jak zmienia się życie jego bohaterów. Również gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach przeszły olbrzymie metamorfozy. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi właśnie gruntowny remont. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy.Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 Zenek Martyniuk pokazuje swój dom. Mieszka w największej wsi w województwie! Zenek Martyniuk przez dużą część swojej kariery mieszkał w typowym białostockim bloku, ale wiele lat temu kupił dom w Grabówce, która może się pochwalić największą liczbą mieszkańców spośród wszystkich wsi w regionie. Dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie też jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu.

📢 Centrum Warszawska 50 czyli nowe, ciekawe miejsce na społeczno-kulturalnej mapie Białegostoku. Na otwarciu były tłumy! Zobacz kto przyszedł To miejsce spotkań z dobrą energią, w jednej z najstarszych kamienic w Białymstoku. Przy ulicy Warszawskiej 50 znajdziecie ciekawe wydarzenia. Będzie tu też można wynająć przestrzeń pod własne działania i zorganizować wystawę czy koncert, albo spotkanie - nie tylko ze sztuką. W piątek (1.03) odbyło się oficjalne otwarcie, na którym nie zabrakło gości, wzruszeń i dobrych słów na dobry początek.

📢 Miasto Białystok najpierw kupiło prywatne działki. Ulokowało na nich parking. Teraz zbywa je parafii na Nowym Mieście. Z 80 proc. upustem. Miasto Białystok najpierw kupiło prywatne działki, później przeznaczyło je na parking, a teraz je sprzedaje parafii na Nowym Mieście. Z 80 proc. bonifikatą od ceny zbycia. - Mam wątpliwości, czy to moralnie spójne - zaznacza radny Maciej Biernacki, szef komisji infrastruktury rady miasta. Z kolei wiceprezydent Białegostoku podkreśla, że nie można popełniać błędu prezentyzmu historycznego. - Nie można dzisiejszych odczuć wobec Kościoła przekładać na to, co było blisko 40 lat temu - podkreśla Zbigniew Nikitorowicz.

📢 Najnowsze licytacje samochodów z podlaskich urzędów skarbowych. Auta osobowe, ciężarowe i naczepy w konkurencyjnych cenach Licytacje samochodów organizowane przez urzędy skarbowe zyskują coraz większą popularność. Przyciągają osoby zainteresowane używanymi autami w atrakcyjnych cenach. Decyzja o zakupie osobówki, ciężarówki lub naczepy na takiej aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych na licytację znalazły się takie auta jak: Renault Magnum 460, Citroen C5, Renault Espace, Audi Q7, Mercedes-Benz, Renault Trafic, DAF, czy Chrysler Voyager.

📢 Trasa S61. Odcinek Śniadowo-Podborze. Budowa dróg poza szlakiem głównym i przebudowa odcinka S8 w kierunku do Białegostoku Na S8 wykonawca przygotowuje się do prac związanych z układaniem nowej nawierzchni drogi ekspresowej. To zadanie wykonywane jest w ramach budowy drogi S61 Ostrów Mazowiecka Północ (Podborze)-Śniadowo. To fragment trasy Via Baltica udostępniony kierowcom w październiku 2023 roku. Zaawansowanie rzeczowe prac na całym kontrakcie wynosi 93,65 proc. Mają się zakończyć w III kwartale 2024 roku. A za rok na ostatnim odcinku Via Batiki - obwodnicy Łomży.

📢 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości 1 marca przed pomnikiem "Inki" w Białymstoku 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W piątek o godz. 12 złożono kwiaty pod pomnikiem poświęconym bohaterskiej sanitariuszce Danucie Siedzikównie ps. „Inka” w Parku Planty, na Skwerze Lecha i Marii Kaczyńskich w Białymstoku. W uroczystości wzięli udział m.in. parlamentarzyści RP, przedstawiciele władz samorządowych (miejskich i regionalnych) i rządowych, służb mundurowych, kombatantów, harcerze i mieszkańcy Białegostoku.

📢 Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu! Możesz stracić pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Zobacz! 📢 Przewidywany skład Jagiellonii na mecz z Górnikiem Zabrze. Jedna dziura w obronie załatana, ale pojawiła się inna Po trzech meczach domowych (dwa w lidze i jeden w Pucharze Polski) Jagiellonia Białystok zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze w 23. kolejce PKO Ekstraklasy. Żółto-Czerwonych czeka trudne wyzwanie, bo gospodarzom jest bardzo trudno strzelić w Zabrzu gola, a na dodatek z podstawowego składu ekipy trenera Adriana Siemieńca wypada bardzo ważny zawodnik - Michal Sacek.

📢 Oto galeria liderów akcji Ona i On 2024. Zobacz wyjątkowe pary z naszego regionu Zobacz galerię par z naszego regionu, które są liderami w głosowaniu.

Głosami naszych Czytelników zostaną wybrane najsympatyczniejsze pary w dwóch kategoriach:

ze stażem w związku poniżej 7 lat oraz będące w związkach więcej niż 7 lat.

📢 Piękna Aleksandra Omelaniuk z Białegostoku powalczy o koronę Miss Polonia Województwa Podlaskiego. Zobacz jej prywatne zdjęcia! Na początku lutego poznaliśmy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Śliczne Podlasianki powalczą o koronę najpiękniejszej już wkrótce, wśród nich znalazła się Aleksandra Omelaniuk z Białegostoku, która w eliminacjach otrzymała Złoty Bilet! Zobacz jej prywatne zdjęcia! 📢 Do tych lekarzy nie potrzebujesz skierowania. Zobacz całą listę Nie potrzebujesz skierowania, żeby skorzystać z konsultacji u niektórych specjalistów. Co ważne, to ty wybierasz placówkę, w której chcesz się leczyć. Może się ona znajdować poza miejscowością, w której mieszkasz. Sprawdź na kolejnych slajdach, do których specjalistów dostaniesz się, nawet jeśli lekarz pierwszego kontaktu nie wystawi ci skierowania.

📢 Losowanie półfinału Pucharu Polski: Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok. Sprawdził się najgorszy scenariusz Jagiellonia Białystok zagra 2 lub 3 kwietnia na wyjeździe z Pogonią Szczecin w półfinale Fortuna Pucharu Polski. Gorszego losowania być nie mogło, bo nie dość, że Żółto-Czerwoni trafili na teoretycznie najmocniejszego w stawce rywala, to jeszcze czeka ich daleka podróż. Drugą parę tworzą Wisła Kraków i Piast Gliwice. Zwycięzcy obu spotkań 2 maja zagrają na Stadionie Narodowym w Warszawie w wielkim finale. 📢 Tak mieszka Rafał Maserak. Zobacz, jak wygląda dom jurora „Tańca z gwiazdami” Rafał Maserak wraca do „Tańca z gwiazdami”. Tym razem znanego tancerza i choreografa zobaczymy w zupełnie nowej roli. Rafał Maserak wystąpi jako juror wiosennej edycji tanecznego show Polsatu. Zobacz, jak na co dzień mieszka Rafał Maserak z prawniczką, ukochanym synkiem Leo i psiakiem.

📢 Podlaskie na Liście Produktów Tradycyjnych Knysze, rejbak, stynka, zaguby, korowaj – to nie nazwy magicznych postaci z opowieści fantasy, a tradycyjne podlaskie potrawy i dania zarejestrowane na Liście Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Województwo Podlaskie ma ich w rejestrze 86, a w kolejce czekają cztery następne. Aby znaleźć się na owej liście, trzeba udokumentować co najmniej 25 lat wytwarzania produktu, wskazać jego znaczenie dla lokalnej społeczności i związek z regionem.

📢 Maciej Olesiński, dyrektor Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, zrezygnował ze stanowiska Dyrektor podlaskiego oddziału NFZ Maciej Olesiński złożył rezygnację. 📢 Medale za Długoletnią Służbę otrzymali pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku W czwartek (29.02) podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu w Białymstoku trzy pracownice uczelni otrzymały Medale za Długoletnią Służbę. Aktu dekoracji dokonał wojewoda podlaski dr Jacek Brzozowski.

📢 Nocne poszukiwania mężczyzny. Strażacy przetrząsali bagna i las przy DK65 Mężczyzna zgubił się na bagnie w pobliżu skrzyżowania drogi krajowej nr 65 w kierunku Bobrownik i drogi na Michałowo. Zadzwonił pod 112.

📢 Zalesie. Wypadek na DK65. Zderzyły się audi oraz ford. Dwie osoby zostały ranne Wypadek na drodze krajowej nr 65 w miejscowości Zalesie w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Dobrzyniewo Duże. Dwie osoby zostały poszkodowane i trafiły do szpitala. 📢 Tu wszystko jest jak w prawdziwym szpitalu. Politechnika Białostocka właśnie otworzyła Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej Jest tu łóżko szpitalne z interaktywnym manekinem pacjenta, kardiomonitory, defibrylator, respirator, most sufitowy, centrala monitorująca, kompresor medyczny i pompy infuzyjne, czyli nowoczesne urządzenia, w które wyposażony jest w prawdziwym szpitalu oddział intensywnej opieki medycznej. Na Politechnice Białostockiej, na Wydziale Mechanicznym, otwarto właśnie Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej. Studenci inżynierii biomedycznej będą mogli zapoznać się tu z działaniem, obsługą i serwisowaniem zgromadzonego tu sprzętu.

📢 "Jesus Christ Superstar" powraca na deski Opery i Filharmonii Podlaskiej. Spektakl będzie można oglądać w marcu przy Odeskiej Kultowa rock-opera „Jesus Christ Superstar” Andrew Lloyda Webbera i Tima Rice’a wraca na Dużą Scenę Opery i Filharmonii Podlaskiej przy Odeskiej. Spektakle w reżyserii i inscenizacji Jakuba Wociala oraz Santiago Bello będzie można oglądać od piątku, 1 marca. Zaplanowanych jest 11 spektakli. 📢 Politechnika Białostocka ma nowego profesora tytularnego. Nominację otrzymała dr hab. Ewa Pawłuszewicz, prof. PB Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 2 lutego 2024 r. przyznał Ewie Pawłuszewicz tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Prof. dr hab. Ewa Pawłuszewicz działalność badawczą łączy z pracą dydaktyczną na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Prowadzi zajęcia na kierunku automatyka i robotyka.

📢 Danuta Siedzikówna ps. "Inka" musi zostać w podstawie programowej - żąda Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego wyrazili swój sprzeciw wobec wykreślenia Danuty Siedzikówny ps. "Inka" z podstawy programowej. Działacze stworzyli petycję, w której zaapelowali o pozostawienie "Inki". Jednocześnie przewodniczący młodzieżowego sejmiku Mateusz Feszler zaapelował do środowiska młodzieżowego o wsparcie ich inicjatywy. 📢 Serce dla Inki. Pierwsze w Białymstoku i Podlaskiem. 1 marca odbędzie się odsłonięcie i poświęcenie w kościele Zwiastowania NMP W piątek o godz. 17.00 z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędzie się odsłonięcie i poświęcenie pierwszego w Białymstoku i na Podlasiu „Serca dla Inki”. Inicjatywa ma upamiętnić Danutę Siedzikównę ps. „Inka”, sanitariuszkę 5. Wileńskiej Brygady AK, rozstrzelaną za działalność niepodległościową. Uroczystość będzie miała miejsce podczas mszy św. w kościele Zwiastowania NMP.

📢 Zarobki dyrektorów podlaskich szpitali. Sprawdziliśmy ich oświadczenia majątkowe To oni dbają, by ochrona zdrowia w województwie podlaskim działała bez zarzutu. Zarobki dyrektorów szpitali wzbudzają dużo emocji. W kolejnych slajdach pokazujemy więc, ile faktycznie zarabiają. 📢 Agnieszka Krokos-Janczyło nowym Podlaskim Kuratorem Oświaty. To doświadczona polonistka, była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku Dziś 29 lutego minister edukacji narodowej Barbara Nowacka powołała na stanowisko podlaskiego kuratora oświaty Agnieszkę Krokos-Janczyło, dotychczasową wicekurator. Zastąpiła na tym stanowisku Iwonę Gaweł, pełniącą dotąd obowiązki podlaskiego kuratora oświaty. 📢 Oceniamy Jagiellonię za mecz z Koroną Kielce. Afimico Pululu zaprezentował wielką klasę Za postawę w wyszarpanym przez Jagiellonię w niesamowitych okolicznościach zwycięstwie 2:1 z Koroną Kielce w ćwierćfinale Fortuna Pucharu Polski na brawa zasłużył cały białostocki zespół. Potyczka miała też wielkiego bohatera, którym okazał się strzelec obu goli dla triumfatorów - Afimico Pululu.

📢 Policyjny pościg w Białymstoku. Na ul. Zabłudowskiej kierowca skody został ujęty przez policję. Wcześniej zderzył się z ciężarówką Do scen rodem z filmu sensacyjnego doszło w czwartek około godz. 10.30 na ul. Zabłudowskiej w Białymstoku. Kierujący skodą, jadąc od strony Bielska Podlaskiego prawdopodobnie uciekał przed policją. W okolicach cmentarza katolickiego na Dojlidach jego samochód został zatrzymany. Funkcjonariusze wyprowadzili kierowcę z auta i doszło do zatrzymania. 📢 Najlepsze MEMY na 29 lutego. Ten wyjątkowy dzień wypada raz na cztery lata. Najrzadszy dzień w kalendarzu w żartach internautów W kalendarzu mamy dziś 29 lutego, co oznacza, że jest to dzień wyjątkowy. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta - następna taka data pojawi się za cztery lata. Co robić, a czego lepiej unikać w tym dniu - na te pytanie odpowiedź przygotowali internauci. Zobaczcie jak żartują w sieci z okazji 29 lutego. Zobaczcie MEMY, które zostały przygotowane właśnie na taką okazję jak rok przestępny.

📢 Białystok pół wieku później. Tak zmieniało się nasze miasto przez ostatnie dekady. Zobacz te same miejsca kiedyś i dziś Po II wojnie światowej Białystok był jednym z bardziej zniszczonych polskich miast. Odbudowa zajęła bardzo wiele lat od jej zakończenia. To wtedy powstawały założenia komunikacyjne i niektóre, nieco starsze już osiedla. Zobacz, jak w latach 60-tych i 70-tych XX wieku wyglądał Białystok i porównaj ten widok z dzisiejszymi zdjęciami. Nie poznasz naszego miasta! 📢 Naukowcy z UMB będą wspierać licealistów w nauce. Już podpisano umowę Odpowiednia umowa została już podpisana. Naukowcy z UMB zobowiązali się pomagać uczniom z III LO w nauce dwóch przedmiotów potrzebnych później na studiach medycznych.

📢 Niedoceniany białostocki zabytek. Modernistyczny kościół św. A. Boboli na Starosielcach jest wyjątkowy. Zobacz zdjęcia Rzymskokatolicki kościół parafialny pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli znajduje się w Białymstoku, w dzielnicy Starosielce. Świątynia została wybudowana wg projektu Oskara Sosnowskiego, który był też autorem projektu wybudowanego wcześniej wizjonerskiego kościoła p.w. św. Rocha. Budowla jest zabytkiem niedocenianym i trochę zapomnianym. Warto jednak zobaczyć ją z bliska

📢 Najniebezpieczniejsze kraje w Europie – lepiej omijaj je w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku? 📢 Jest zgoda na budowę zachodnio-północnej obwodnicy Białegostoku. To odcinek S16/19 Krynice-Białystok Zachód. W ramach Via Carpatii Estakada nad ujściem Białej do Supraśli, wiadukt nad torami linii Białystok-Ełk. Po 21 miesiącach od złożenia wniosku o Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej wykonawca uzyskał zielone światło do budowy odcinka drogi ekspresowej S16/S19 Krynice-Białystok Zachód. Wojewoda podlaski podpisał w środę 28 lutego ostatni dokument niezbędny do rozpoczęcia prac na pierwszym odcinku Via Carpatii w pobliżu Białegostoku. To zarazem północno-zachodnia obwodnica stolicy województwa podlaskiego.

📢 Szkoła Podstawowa nr 53 w Białymstoku jest najlepsza w Polsce. Tak placówka świętowała swój sukces Szkoła Podstawowa nr 53 w Białymstoku została najlepszą podstawówką w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Podstawowych. We wtorek (27 lutego) placówka świętowała swój sukces.

📢 Wypadek na trasie Białystok - Supraśl. Niedaleko Biedronki Caddy wypadł z drogi i zatrzymał się na płocie Kierowców podróżujących z Supraśla do Białegostoku czekały dziś rano utrudnienia. Policja zakwalifikowała zdarzenie jako kolizję. 📢 Tak białostockie Dojlidy prezentują się po zimie. To fantastyczne miejsce na wiosenny spacer. Zobacz stawy i okolice z lotu ptaka Zalew Dojlidy jest popularnym miejscem wśród mieszkańców Białegostoku, którzy bez względu na porę roku mogą tam znaleźć okazję do relaksu i kontaktu z naturą. Właśnie ta ostatnia okoliczność jest największym atutem białostockiego zbiornika wczesną wiosną, kiedy przyroda budzi się do życia. Zobaczcie niesamowite zdjęcia kompleksu stawów dojlidzkich z lotu ptaka.

📢 EkoLove w Białymstoku. W weekend Stadion Miejski wypełnią kosmetyki i produkty naturalne W Białymstoku odbędzie się kolejna edycja Targów Kosmetyków i Produktów Naturalnych. Na EkoLove będzie można zrobić zakupy, a także wziąć udział w inspirujących warsztatach i wykładach. 📢 Białostoczanie rozdają meble. Zobacz co można dostać za darmo Kategoria "za darmo" na platformie OLX cieszy się dużą popularnością. Okazuje się, że można znaleźć tam ciekawe meble. Zobaczcie jakie meble oddają za darmo na OLX mieszkańcy Białegostoku. 📢 Rolnicy. Podlasie. Andrzej w sanatorium. Jarek gospodarzy na całego i zaprasza na imprezę W najnowszym filmie na youtube można zobaczyć jak sobie radzi na gospodarstwie Jarek Onopiuk z Plutycz podczas nieobecności Andrzeja. Tym razem gwiazdor serialu Rolnicy. Podlasie pokazał jak naprawia traktor i na koniec zaprosił fanów na ciekawą imprezę.

📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego na sprzęt budowlany i warsztatowy odbędzie się w marcu 2024 roku Najnowszy przetarg Agencji Mienia wojskowego stanowi doskonałą okazję dla przedsiębiorców, instytucji oraz osób prywatnych poszukujących wysokiej jakości i profesjonalnego wyposażenia. Poniżej przedstawiamy kilka z dostępnych pozycji, które będą dostępne na aukcji, która odbędzie się już w marcu 2024 roku.

📢 Cała walka Mamed Chalidow - Tomasz Adamek na KSW Epic w Gliwicach 24.02.2024. Kto wygrał? Mamed Chalidow poddał walkę po kontuzji Walka Mamed Chalidow vs Tomasz Adamek na KSW Epic była pojedynkiem dwóch legendarnych wojowników różnych sportów walki. Starli się oni w Gliwicach na zasadach bokserskich Nikt chyba nie spodziewał się, że faworyt tego starcia - mistrz świata w boksie Tomasz Adamek - może mieć problemy z legendą MMA Mamedem Chalidowem. Czeczen zaskoczył wszystkich swoim przygotowaniem i gdyby nie kontuzja, finał mógłby być zupełnie inny. Zobaczcie jak wyglądała cała walka Mamed - Adamek.

Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety.

📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego luty 2024 na pojazdy wojskowe: Jelcz, Star, Lublin, Honker Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejny przetarg na zakup różnorodnych pojazdów wojskowych, obejmujący ciężarówki, terenówki oraz busy. Przetarg stanowi doskonałą okazję dla zainteresowanych podmiotów do pozyskania sprawdzonych a, takich jak Jelcz, Star, Lublin czy Honker. 📢 Memy o weekendzie: Oczekiwania vs rzeczywistość, czyli jak kończą się imprezowe plany na weekend Weekend to czas, kiedy możemy odpocząć, zrelaksować się i oderwać od codziennego zgiełku. Jednym z najbardziej popularnych sposobów na rozśmieszenie się i poprawienie nastroju są śmieszne memy, obrazki oraz demotywatory, które krążą po sieci. W poniższym artykule odkryjemy świat humorystycznych treści online, które sprawią, że Twój weekend będzie pełen śmiechu i pozytywnej energii. 📢 Tak zmieniała się Karolina Derpieńska. Od "queen of bikini" do supermodelki. Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje już 8,5 miliona osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe z rodzinnego miasta do Stanów Zjednoczonych?

📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują! 📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w pierwszą niedzielę lutego 2024 roku Wietrzny poranek Czarcia Polana wypełniła się wystawcami. Dopisali też zwiedzający. Zobacz, co w pierwsza niedzielę lutego można było upolować na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach.

📢 PKP sprzedaje tanio mieszkania w ciekawych lokalizacjach. Ceny nowych propozycji zaskakują Ceny mieszkań nieustannie rosną. Na szczęście są jeszcze lokale, które można nabyć po naprawdę okazyjnych cenach. Dobrym przykładem są oferty PKP S.A., które sprzedają lub ogłaszają przetargi na liczne nieruchomości na Mazurach i nie tylko. Znajdziemy tu mieszkania w klasycznych blokach, ale też i w starym, ceglanym budownictwie. 51 metrów kwadratowych za 43 tysiące złotych? Proszę bardzo! Zobaczcie, na jakie okazje można trafić.

📢 Parking przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku. To inwestycja z budżetu obywatelskiego. Na os. Sady Antoniukowskie Radna pyta kiedy zostanie dokończona budowa parkingu przy kościele Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku. Urzędnicy twierdzą, że zadanie zostało już zakończone. To nie pierwszy raz, gdy dochodzi do dwugłosu w sprawie zwycięskiej inwestycji z budżetu obywatelskiego na Sadach Antoniukowskich. 📢 Budowa ulicy na osiedlu Bagnówka. To łącznik między ul. Wołkowa i 42. Pułku Piechoty. Miasto Białystok dostało wsparcie z Polskiego Ładu To będzie zupełnie nowa ulica w Białymstoku. Ma ułatwić komunikację mieszkańcom osiedla Bagnówka z resztą Białegostoku. Wybudowany od podstaw łącznik pobiegnie od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. Wołkowa. Na inwestycję miasto dostało milionowe wsparcie z Polskiego Ładu. Właśnie stara się o Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej.

ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety.

Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii" możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii", która potrwa aż do 5 kwietnia.

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w mroźną, pierwszą sobotę stycznia 2024 roku Na Czarciej Polanie w Kiermusach koło Tykocina rozpoczął się dziś (6 stycznia) pierwszy w roku Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Dwudniowa impreza weekendowa to raj dla łowców antyków, rękodzieła, militariów i regionalnych przysmaków. zobacz, jakie perełki można było znaleźć w świąteczną sobotę na targowej Czarciej Polany. Jutro drugi dzień giełdy. 📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne cięcia damskie w tym sezonie. Te fryzury są najlepsze na zimę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Podlaskie wędliny. Najlepsze tradycyjne kiełbasy i wyroby masarskie: wędzone, pieczone, pasztety. Gdzie je kupić i jak zamówić? Podlaskie wędliny tworzone według rodzinnych receptur zaspokoją gusta największych miłośników mięsa. Produkowane są z pasją, z najlepszych składników i bez zbędnych ulepszaczy. Zobacz zestawienie podlaskich producentów wędlin, którzy spełniają rygorystyczne normy.

📢 Anna Narel ma wielu dziadków... do orzechów! Zobaczcie jej kolekcję, pretendującą do miana jednej z największych w Polsce! Anna Narel, właścicielka Hotelu Traugutta3 ma niezwykłe hobby. Zbiera różne starocie - wśród nich stare torebki, kufry i walizki. Jednak największą z jej kolekcjonerskich pasji jest ta, która obejmuje dziadki do orzechów. Obecnie w kolekcji jest ich około 300, ale ta ciągle rośnie. Najmniejsze okazy mają po kilka centymetrów, a największy - aż 2 metry!

📢 Giełda staroci w kompleksie nad zalewem w Wasilkowie. Zobacz, co można było kupić w przedświąteczną niedzielę 17 grudnia Najwytrwalsi kolekcjonerzy wystawili swoje zbiory w niedzielę [17.12.2023] na cotygodniowej giełdzie staroci w kompleksie nad zalewem w Wasilkowie. Przed godziną 10 ruch na jarmark był mniejszy niż w poprzednie, nawet mroźne, niedziele. 📢 Wielkie otwarcie supermarketu Społem po przebudowie. Tłumy klientów w popularnym sklepie Mieszko. Zobacz zdjęcia! Dzisiaj (15.11) nastąpiło, długo wyczekiwane, otwarcie supermarketu Społem na osiedlu Piasta, który przeszedł gruntowny remont. Popularny sklep zmienił radykalnie układ stoisk. Między półki sklepowe z samego rana ruszyły tłumy klientów w poszukiwaniu okazji cenowych, ale i z chęci sprawdzenia jak wygląda nowy - stary sklep. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na przetargi sprzęt rolniczy. Można niedrogo kupić przyczepy transportowe i ciągniki marki Ursus W przetargach ogłoszonych przez Agencję Mienia Wojskowego znowu można przebierać w sprzęcie rolniczym. Do kupienia są między innymi ciągniki Ursus i przyczepy transportowe, a ponadto dużo innego sprzętu przydatnego w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego w Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Sprawdź, co można było znaleźć w pierwszą niedzielę października Pierwszy jesienny Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przyciągnął jak zwykle sporo osób. Na Czarciej Polanie spotkali się pasjonaci, kolekcjonerzy, łowcy okazji, sprzedawcy oraz kupcy. Na Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przybywają osoby z całej Polski. Sprawdź, co można było znaleźć podczas jesiennego jarmarku. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Do kupienia są m.in. ciągniki Ursusy i przyczepy. Prawdziwe okazje dla rolników Zainteresowani zakupem sprzętu rolniczego mogą znowu liczyć na przetargi w Agencji Mienia Wojskowego. Armia wyprzedaje jesienią sprzęt, który może być przydatny rolnikom. W najnowszych przetargach AMW do kupienia są między innymi ciągniki Ursusy, a także przyczepy transportowe 📢 Agencja Mienia Wojskowego wystawia kolejne pojazdy. Najnowsze przetargi na maj. Zobacz co kupisz od AMW w niezłej cenie! Mało czasu zostało, aby nabyć terenówki, ciężarówki i busy w atrakcyjnej cenie od wojska. Agencja Mienia Wojskowego właśnie ogłosiła przetargi. Licytacje odbędą się 10, 11 i 12 maja. Prezentowane pojazdy zostały wycofane już z Sił Zbrojnych i mogą posłużyć cywilom. Zobaczcie najnowsze przetargi AMW. To gratka nie tylko dla kolekcjonerów militariów.

📢 Białystok. Wielki Jarmark Kaziukowy 2023. Zobacz, co przez dwa dni można kupić na placu przed teatrem W sobotę (18.03) białostoczanie kupują m.in. własnoręcznie wykonane palmy i ozdoby wielkanocne, rękodzieło ludowe, regionalne potrawy i różne przysmaki czy biżuterię i wina. W Białymstoku na placu przed Teatrem Dramatycznym, przez dwa dni trwa Wielki Jarmark Kaziukowy.

📢 Nocny marsz Wilcze Tropy. W Białymstoku Harcerze upamiętnili Żołnierzy Niezłomnych. Wspólny apel przed kinem Ton Już po raz 8. podlascy harcerze uczcili pamięć o Żołnierzach Niezłomnych. W nocy z 24 na 25 lutego 2023 roku w Nocnym Marszu "Wilcze Tropy" przemierzyli dwie trasy: miejską – dla wszystkich grup wiekowych oraz leśną – dla uczestników powyżej 15. roku życia. 📢 Finał konkursu i jubileuszowe XX Święto Origami w Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku (zdjęcia) Pasjonaci sztuki origami po raz kolejny udowodnili, że w kreowaniu dzieł z papieru ogranicza nas tylko wyobraźnia.

📢 Schrony przeciwlotnicze w Białymstoku. Gdzie się schronią mieszkańcy na wypadek konfliktu zbrojnego? W Białymstoku jest około 190 schronów, w których pomieścić się zdoła blisko 18 tysięcy osób. Gdzie w naszym mieście można znaleźć schrony przeciwlotnicze? 📢 Premiera nowej kolekcji podlaskiej projektantki Barbary Piekut w Białymstoku. Kreacje zachwyciły publiczność! Projektantka Barbara Piekut we wtorkowy wieczór (31 sierpnia) po raz pierwszy w Polsce zaprezentowała kolekcję "Sleepwalking". To wydarzenie modowe, którego dawno nie było w Białymstoku. Kreacje do stolicy Podlasia przyleciały prosto z Rzymu. Zjawiskowe suknie wieczorowe miały niedawno swoją premierę we Włoszech. 📢 Białystok. Wierni z kościoła św. Kazimierza boją się, że zniknie parking. Urzędnicy: Nieruchomość pozostaje w gminnym zasobie Wśród wiernych gruchnęła wiadomość, że przykościelny parking zostanie sprzedany. Takie plany miało mieć miasto, do którego należy ziemia. Zaczęła się zbiórka podpisów pod protestem, w sprawę zaangażował się też szef klubu PiS w białostockiej radzie miasta Henryk Dębowski. Na jego interpelację odpisał właśnie sekretarz miasta.

📢 Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Drastyczne (+18) Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Uwaga, niektóre mogą być drastyczne. 📢 Najlepsi piłkarze w historii Jagiellonii Białystok - TOP 50. Ranking „Kuriera Porannego” piłkarzy Jagi [zdjęcia] Jagiellonia Białystok obchodzi w tym roku stulecie istnienia. Awans do ekstraklasy, trzy finały Pucharu Polski (w tym jeden wygrany), dwa wicemistrzostwa i brązowy medal. Oto w wielkim uproszczeniu bilans białostockiego klubu od początku jego dziejów, a o to jego bohaterowie. Wybraliśmy 50 najlepszych piłkarzy w historii Jagiellonii. Aby przejść do zestawienia, kliknij w zdjęcie główne artykułu. 📢 Studniówka XI LO Białystok. Zobacz zdjęcia z imprezy w Camelocie Nieco ponad 80 dni przed maturą, swój wielki bal mieli uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku. W sobotę, 8 lutego, maturzyści bawili się w Camelocie. Wejdź w galerię i zobacz zdjęcia ze studniówki.

📢 Medale „Diligentiae – za pilność”. Prezydent nagrodził najlepszych uczniów i ich mistrzów-nauczycieli (zdjęcia) Mateusz Marczuk, były już uczeń SP 4, oraz Dorota Rybałtowska, nauczycielka geografii z tej szkoły i wieloletnia wychowawczyni Mateusza otrzymali z rąk prezydenta Tadeusza Truskolaskiego medale „Diligentiae – za pilność”. Oprócz nich - 91 uczniów i 91 nauczycieli z białostockich szkół publicznych, społecznych i prywatnych.

