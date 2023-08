Przegląd prasy 29.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Postępowanie dyscyplinarne wobec policjanta oskarżonego o fałszywe sygnały radio-stop na Podlasiu”?

Prasówka 29.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Postępowanie dyscyplinarne wobec policjanta oskarżonego o fałszywe sygnały radio-stop na Podlasiu Policja wszczęła postępowanie dyscyplinarne i procedurę zwolnienia ze służby funkcjonariusza z Białegostoku. Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzuty w śledztwie związanym z nieuprawnionym nadawaniem sygnałów radio-stop. Jego działania doprowadziły do zatrzymania pociągów m.in. koło Łap na Podlasiu.

📢 Ekspert: Lotnisko w Białymstoku powinno powstawać w trzech etapach, co może trwać od 15 do 30 lat W poniedziałek (28.08) w Białystoku odbyło się pierwsze posiedzenie Podlaskiej Izby Lotniczej, która jeszcze nie istnieje. W hotelu Branicki spotkali się m.in., przedstawiciele samorządu, przedsiębiorców i Straży Granicznej. Rozmawiano o przyszłości lotniska na Krywlanach i rozwoju lotnictwa w Podlaskiem.

📢 Program Maluch+. Dziewięć podlaskich samorządów podpisało umowy na dofinansowanie miejsc w żłobkach Prawie 750 nowych miejsc w żłobkach utworzy dziewięć podlaskich samorządów. W poniedziałek (28.08) wojewoda podlaski podpisał z nimi umowy na ramach programu Maluch+ na lata 2022-2029. Zapewni im to finansowe wsparcie na budowę nowych żłobków i utrzymanie miejsc w tych, które już istnieją.

Prasówka 29.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Duże pieniądze za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Oceniamy Jagiellonię za mecz z Górnikiem. Hiszpanie w rolach głównych Po jednym z lepszych w ostatnich latach meczu Jagiellonia Białystok wygrała z Górnikiem Zabrze 4:1 i została nowym liderem PKO Ekstraklasy. W ekipie Żółto-Czerwonych trudno doszukać się słabych punktów i wszyscy zasłużyli na przyzwoite noty. Oczywiście, podlaski zespół miał swoich liderów, których wkład w efektowny triumf był większy. 📢 Legionellą można się zarazić nawet pod prysznicem. Są sposoby, by uchronić się przed tą groźną bakterią 11 osób zmarło, a 144 są zakażone - takie dane podał w poniedziałek Główny Inspektor Sanitarny. Chodzi o zakażenia legionellą. Z groźną bakterią nie może uporać się Rzeszów. Podlaski sanepid podaje, że w ostatnim czasie w naszym regionie nie doszło do zakażeń. Służby i szpitale również uspokajają: wszystko jest pod kontrolą.

📢 Bielsk Podlaski. Duże cerkiewne święto - Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. Tłumy wiernych na świątecznym nabożeństwie Święto Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny czy tzw. Usplenije to jedno z 12 wielkich świąt Cerkwi Prawosławnej. Tego dnia we wszystkich świątyniach odprawiane są święte liturgie i święcone dary pól. Szczególnie uroczyście święto celebrowano np. w Bielsku Podlaskim, gdzie w cerkwi "Uspienskiej" nabożeństwu, na którym tłumnie zjawili się wierni, przewodniczył arcybiskup bielski Grzegorz. 📢 Poseł Truskolaski zachęca do głosowania na jego projekt w BO. Chciałby lepszej opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży Utworzenie Centrum Darmowych Porad Psychologicznych, które zapewniłoby dzieciom i młodzieży dostęp do różnych form wsparcia edukacyjnego. Do tego szkolenia i warsztaty. Koszt całości przedsięwzięcia Krzysztof Truskolaski, białostocki poseł z ramienia KO, wyliczył na 100 tys. zł. Chciałby je zrealizować w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego.

📢 Oto najdroższe koty na sprzedaż w Polsce. Trzeba za nie zapłacić powyżej 10 tysięcy złotych Koty dodają kolorytu naszemu życiu. Są charakterne, indywidualistyczne, piękne. Potrafią rozbawić do łez, ale także przyprawić o zawrót głowy. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że to najulubieńsze zwierzaki większej części osób. Jednak nie każdy zadowoli się uroczym dachowcem. Na wybrednych czekają przedstawiciele nietypowych ras, za które trzeba słono zapłacić... Sprawdziliśmy, ile kosztują najdroższe koty dostępne obecnie na sprzedaż w Polsce w serwisie OLX. 📢 Nielegalny sygnał "radio-stop" wstrzymał pociągi na podlaskich torach. Poseł Tyszkiewicz pyta o bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej Jak to możliwe, że osoby nieuprawnione włamały się do systemu kierowania ruchem i zatrzymały pociągi? Dlaczego służby natychmiast nie poinformowały opinii publicznej o incydencie? Jak realnie chroniona jest infrastruktura krytyczna w Polsce? - pyta podlaski poseł PO Robert Tyszkiewicz i zapowiada złożenie interpelacji w tej sprawie.

📢 Odkryj Szlak Orlich Gniazd: Wyrusz w podróż w poszukiwaniu tajemnic i historii jurajskich zamków. Te miejsca warto zobaczyć Szlak Orlich Gniazd to malownicza trasa turystyczna przecinająca województwa małopolskie i śląskie. Podróżując od Częstochowy do Krakowa, ukazuje on wspaniałe zabytki historyczne – jurajskie zamki i warownie, wznoszące się na skałach o wysokości nawet 30 metrów. Szlak znakowany kolorem czerwonym ma imponującą długość 163,9 km. 📢 77. rocznica zamordowania Danuty Siedzikówny „Inki”. Kolejarze, samorządowcy, parlamentarzyści, rekonstruktorzy uczcili pamięć bohaterki W poniedziałek 28 sierpnia Polskie Koleje Państwowe S.A. i Fundacja Grupy PKP obchodziły 77. rocznicę męczeńskiej śmierci Danuty Siedzikówny ps. „Inka” oraz 2. rocznicę nadania dworcowi kolejowemu w Białymstoku jej imienia. Wydarzenie połączone było z inauguracją akcji „Rozsławianie Polskich Bohaterów” – wspólnej inicjatywy drużyny Allstars Jagiellonia Białystok oraz Fundacji Grupy PKP, mającej na celu promocję polskich bohaterów w międzynarodowym środowisku sportowym.

📢 Pierwsza Ala z serialu Miodowe Lata. Tak zmieniła się Agnieszka Pilaszewska Agnieszka Pilaszewska zyskała sympatię widzów rolą Aliny Krawczyk w serialu "Miodowe lata" emitowanym na antenie telewizji Polsat w latach 1998-2004. Z obsady odeszła w 2001 roku i została zastąpiona przez Katarzynę Żak. Postanowiliśmy sprawdzić, jak zmieniła się od tego czasu. Oto jak obecnie wygląda Agnieszka Pilaszewska. Da się rozpoznać? 📢 Uszkodzone rusztowanie przy remontowanej kamienicy. Ulica Warszawska była zablokowana W poniedziałek po godzinie 14 miało miejsce niebezpieczne zdarzenia przy remontowanej kamienicy przy ulicy Warszawskiej w Białymstoku. 📢 Konferencja prasowa PiS w Usnarzu Górnym dotycząca zapory na granicy z Białorusią Pytanie referendalne o stosunek Polaków do zapory na granicy z Białorusią i zabezpieczenia w ten sposób przed nielegalną migracją jest jak najbardziej na miejscu - mówił w Usnarzu Górnym (Podlaskie) przy granicy z Białorusią polityk PiS, wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

📢 Zmiana rozkładu jazdy pociągów POLREGIO w województwie podlaskim. Nowy rozkład obowiązywać będzie od 3 września 2023 roku Od najbliższej niedzieli, 3 września 2023 zmieni się rozkład jazdy pociągów POLREGIO w województwie podlaskim. Będzie więcej pociągów i mniej autobusów komunikacji zastępczej na trasie z Białegostoku do Szepietowa. Zostanie też otwarty nowy przystanek kolejowy „Białystok Zielone Wzgórza”. 📢 Jagiellonia - Górnik Zabrze 4:1. To była hiszpańska corrida i szarża polskiej kawalerii Jagiellonia Białystok wygrała efektownie z Górnikiem Zabrze 4:1, dzięki golom dwóch Hiszpanów i dwóch Polaków. Pierwsze w tym sezonie trafienie zaliczył najlepszy snajper Jagi - Jesus Imaz, a premierowe bramki w naszej ekstraklasie zdobyli Jose Naranjo i Dominik Marczuk. Drugi już w tej kampanii celny pocisk z rzutu wolnego odpalił Bartłomiej Wdowik.

📢 Najdziksze transfery Polaków. Nie uwierzysz, skąd przyjęli oferty. Na liście Glik, Kucharczyk, Pazdan czy Góralski Letnie okienko transferowe powoli dobiega końca. Niektórzy tak jak choćby Kamil Glik jeszcze negocjują, inni mają za sobą pierwsze gole w nowych zespołach, a przynajmniej debiut. W tym miejscu zebraliśmy listę transferów z udziałem Polaków, które wywołały niemałe zaskoczenie z powodu samego wyboru pracodawcy. Zobaczcie, kto kopie piłkę w Indonezji, Uzbekistanie i polskiej 3 lidze.

📢 Odmładzający kolor ubrań, który jest elegancki i zawsze modny. Jesienią każda pięćdziesięciolatka musi go mieć w swojej szafie Odmładzający kolor ubrań to taki, który wizualnie odejmie kilka lat, sprawi, że twarz będzie świetlista, promienna i radosna. O jakiej barwie mowa? Oczywiście o beżu, który można nosić cały rok, ale jesienią wyjątkowo jest on na topie. Zobacz, z czym go łączyć i przykładowe stylizacje.

📢 Koniec wakacji 2023 MEMY. Jeszcze kilka dni i życie wróci do normy. Najlepsze i najśmieszniejsze obrazki i demotywatory w sieci To już ostatnie dni wakacji 2023. W związku z tym, w sieci aż roi się od memów na ten temat. Internauci nie mogą pogodzić się z końcem laby i powrotem do szkół. Zobaczcie TOP 50 memów na koniec wakacji 2023. 📢 Stanisław Żaryn o nadawaniu sygnałów radio-stop: nie jest przesądzone, że mówimy o operacji, za którą stoi obce państwo ABW musi się w tej chwili włączać w badanie tego typu spraw, ale nie jest przesądzone, że mówimy o jakiejś makiawelicznej operacji, za którą stoi obce państwo - ocenił w poniedziałek zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn odnosząc się do nadawania sygnałów radio-stop.

📢 Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec po meczu z Górnikiem: Coraz wyżej zawieszamy sobie poprzeczkę Chcę zacząć od podziękowań dla kibiców. Cieszę się, że możemy im dać trochę radości. Widzę, że coraz bardziej żyją drużyną. Czujemy ich wsparcie, za co bardzo im dziękuję. Nie chodzi tu tylko o mecze domowe, ale także spotkania wyjazdowe - tak konferencję prasową po wygranym 4:1 z Górnikiem Zabrze meczu 6. kolejki PKO Ekstraklasy rozpoczął trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec.

📢 Dwa dni z lego w Atrium Biała w Białymstoku. Zabawa pod hasłem „Buduj, twórz, baw się!” Ostatnie dni wakacji pełne przygód z Lego Minecraft przygotowała najmłodszym - ale i pewnie wielu rodzicom - Atrium Biała w Białymstoku. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Odkryj urok Podlasia: fascynujące atrakcje i tajemnicze zakątki lasów. Ciekawe atrakcje, które warto zobaczyć Podlasie to nie tylko region malowniczych krajobrazów i przyrody, ale także skrywający wiele tajemnic i fascynujących atrakcji turystycznych. Wędrując po lasach Podlasia, można natrafić na wiele niezwykłych miejsc, które warto odwiedzić podczas urlopu w tej części Polski. 📢 Potańcówka miejska w Białymstoku. Przy ul. Kilińskiego bawiły się tłumy mieszkańców. Silent disco w słuchawkach Do miejskich potańcówek pod gwiazdami białostoczanie zdążyli się już przyzwyczaić i... je polubić. W niedzielę jednak miłośników tańców na świeżym powietrzu czekała nie lada gratka. Na ulicy Kilińskiego, pod parasolami, miasto zorganizowało Silent Disco. Każdy z uczestników miał na uszach słuchawki. I słuchał takiej muzyki, jaka mu się najbardziej podoba.

📢 Tak kiedyś wyglądała codzienność uczniów! Oto archiwalne szkolne zdjęcia z XX wieku Do końca wakacji nie zostało za wiele dni. Wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny, a uczniowie wypełnią klasy i korytarze w budynkach. Jak kiedyś wyglądała szkolna rzeczywistość? Czy sporo się zmieniło w ostatnich kilkudziesięciu latach? Prezentujemy stare zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Polskie lekkoatletki znowu bezkonkurencyjne w konkursie miss mistrzostw świata 2023 w Budapeszcie [ZDJĘCIA] Mistrzostwa świata w lekkiej atletyce w Budapeszcie nieuchronnie zbliżają się do mety. Polscy kibice raczej nie będą tęsknić za czempionatem globu w stolicy Węgier – reprezentacja Polski tym razem nie zapisała się w pamięci sympatyków „Królowej Sportu” złotymi zgłoskami. Medali Biało-Czerwonych było jak na lekarstwo. 📢 Zmiana organizacji ruchu w rejonie dworców PKP i PKS. Twa remont stacji kolejowej Białystok i budowa węzła intermodalnego Od 31 sierpnia planowana jest zmiana sposobu komunikacji pieszych pomiędzy białostockimi dworcami PKP i PKS. Dotychczasowe przejście z wykorzystaniem kładki dla pieszych zostanie zamknięte. Ruch pieszych będzie odbywał się wyznaczonym przejściem w poziomie torów, zlokalizowanym na przedłużeniu ul. Św. Rocha, w kierunku ulicy Kolejowej.

📢 Tak mieszka Julia Wieniawa. Zaglądamy do domu gwiazdy. Zobacz, jak się urządziła Julia Wieniawa w apartamencie za 2 miliony złotych Julia Wieniawa kocha luksus i przestrzeń. Aktorka i piosenkarka mieszka w komfortowym dwupoziomowym apartamencie na zielonym Żoliborzu. W aranżacji komfortowej nieruchomości gwiazdy pojawia się mnóstwo designerskich rozwiązań w brazylijskim stylu. Zaglądamy do warszawskiego apartamentu Julii Wieniawy i sprawdzamy, w jakich wnętrzach żyje na co dzień gwiazda „Tańca z gwiazdami”.

📢 11 487 szczęśliwców oglądało na żywo koncert gry nowego lidera PKO Ekstraklasy - Jagiellonii. Zobacz galerię fanów białostoczan. 11 487 - tylu sympatyków Jagiellonii zobaczyło znakomity mecz białostockiego zespołu, który efektownie wygrał przy Słonecznej z Górnikiem Zabrze 4:1. Białostoczanie zostali nowym liderem PKO Ekstraklasy. Bilans Żółto-Czerwonych w tym sezonie u siebie to trzy mecze, trzy zwycięstwa, bilans bramek 10:3. Coś wspaniałego!

📢 PKO Ekstraklasa: Jagiellonia - Górnik Zabrze 4:1. Koncert gry białostoczan. Żółto-Czerwoni nowym liderem! Takiego meczu Jagiellonia nie rozegrała od dawna. Białostoczanie atakowali z pasją, polotem i rozbili przy Słonecznej Górnik Zabrze 4:1, a to i tak najniższy wymiar kary dla drużyny z Górnego Śląska. Nagrodą za znakomitą postawę i czwarte z rzędu zwycięstwo jest to, że Żółto-Czerwoni zostali nowym liderem PKO Ekstraklasy. 📢 To najpiękniejsze plaże w Polsce. Odkryj 10 rajskich miejsc nad Bałtykiem, które zachwyciły turystów Jakie plaże w Polsce są najpiękniejsze? Odpowiedzi udzielili sami plażowicze, prezentujemy najnowszy ranking najpiękniejszych polskich plaż według serwisu Travelist.pl. Na liście znalazły się miejsca, które zachwyciły turystów z całego kraju. Sprawdzamy, które plaże znalazły się w TOP 10. 📢 Festyn miejski w Białymstoku. W Parku Antoniuk przy ul. Wierzbowej bawiły się całe rodziny z dziećmi Rodziny z dziećmi bawiły się w niedzielę w Parku Antoniuk przy ul. Wierzbowej. To kolejny już festyn miejski, zaplanowany w czasie tegorocznego lata. Przed nami jeszcze cztery tego typu spotkania, tyle że już we wrześniu: dwa jeszcze w trakcie wakacji, kolejne dwa w weekendy roku szkolnego.

📢 Nielegalny sygnał "radio-stop" na podlaskich torach. Alarmowe zatrzymanie ruchu pociągów w naszym regionie. Zatrzymano dwóch mężczyzn W niedzielę nad ranem w woj. podlaskim nadano nielegalnie sygnał "radio-stop". Automatycznie został wstrzymany ruch pociągów, których radiotelefony odebrały tę wiadomość.

📢 Transfery. Jacek Góralski wraca do Polski, ale nie do PKO Ekstraklasy, tylko do trzecioligowej Wieczystej Kraków O tym, że Jacek Góralski wróci do Polski mówiło się od dawna. W gronie ekip walczących byłego zawodnika m.in. Jagiellonii Białystok były krakowskie Wisła i Cracovia. 21-krotny reprezentant kraju rzeczywiście trafi do miasta pod Wawelem, tyle że nie do żadnego z gigantów, tylko do trzecioligowej Wieczystej! 📢 XXVI Ogólnopolskie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych. Medale podlaskich sportowców W Białymstoku zakończyły się XXVI Ogólnopolskie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych. O medale walczyło blisko 1500 sportowców, od zawodników, którzy profesjonalnie zajmują się sportem, po amatorów. Rywalizowano w trzech blokach Igrzysk: sportowym, rekreacyjnym i integracyjnym.

📢 Solidarność uczciła 43-lecie istnienia. Były modlitwy, pomnik dla Michała Pietkiewicza, dawnego działacza i piknik rodzinny Białostoccy działacze uczcili w niedzielę 27 sierpnia 43. rocznicę powstania Solidarności: złożyli kwiaty na grobie Michała Pietkiewicza, jednego z założycieli podlaskiej części organizacji, modlili się w kościele, a później zaprosili na piknik rodzinny w Czarnej Białostockiej. Złożenie kwiatów zaplanowane jest również 31 sierpnia - w dokładną rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. 📢 III Dni Tradycji Obojga Narodów i 530-lecie Brańska. Podlaskie miasteczko odwiedził m.in. minister Jacek Sasin W sobotę w Brańsku odbyły się III Dni Obojga Narodów oraz 530-lecie nadania praw miejskich Brańsku. Były pokazy jazdy tatarskiej i husarii, wiele imprez towarzyszących dla mieszkańców, jak np. degustacja potraw regionalnych. Gościem wydarzenia był Jacek Sasin, Minister Aktywów Państwowych. 📢 Podlascy terytorialsi odbywają obowiązkowe szkolenie w regionie. W ćwiczeniach bierze udział blisko 1400 żołnierzy Żołnierze z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej biorą udział w weekend w intensywnych szkoleniach na terenie całego regionu. Szkolenie tzw. rotacyjne trwa dwa dni i każdy żołnierz raz w miesiącu musi je zaliczyć.

📢 Dawne nazwy białostockich ulic. Tak brzmiały w czasach PRL i przed II wojną światową. Poznaj ich historię Nazwy białostockich ulic zmieniały się bardzo często. Jeszcze niedawno przechadzaliśmy się ulicami Nowotki, Lenina, czy Podedwornego, a główną ulicą miasta była Aleja 1-go maja. Dziś te i wiele innych ulic nadal istnieje, ale nazywają się zupełnie inaczej. Poznajcie historię ulic Białegostoku. 📢 Pogrzeb gen. Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego w Białymstoku. Legendarny dowódca Podlaskiej Kawalerii spoczął na cmentarzu miejskim To symboliczne domknięcie historii życia i pracy gen. Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego na rzecz wolnej Polski. Jego doczesne szczątki, ekshumowane w Manchesterze, spoczęły w Białymstoku. W mieście, w którym przez ponad 10 lat, był dowódcą garnizonu, a później Podlaskiej Brygady Kawalerii.

📢 Zlot Food Trucków w Białymstoku. W Parku Handlowym przy Wysockiego. Jedzenie z czterech kółek przyciąga smakoszy Food trucki ponownie zawitały do Białegostoku. Przed Parkiem Handlowym przy ulicy Wysockiego trwa trzydniowe święto miłośników smakołyków serwowanych prosto z czterech kółek. Jest w czym wybierać, a słoneczna aura przyciągnęła wielu białostoczan. Nic dziwnego - w ten sposób można spróbować przysmaków na co dzień niedostępnych w naszym mieście

📢 Wielki zlot harcerzy. W Doktorcach i Białymstoku. Przez weekend świętują 100-lecie białostockiej chorągwi Trwa trzydniowy, jubileuszowy zlot białostockich harcerzy w Doktorcach. Druhowie świętują stulecie swojej chorągwi. W sobotę [26.08.2023] na kilka godzin przenieśli się do Białegostoku. Na Rynku Kościuszki uczestniczyli w otwarciu wystawy pokazującej dzieje ich macierzystej chorągwi. 📢 XXIII Biesiada Miodowa w Kurowie. Na słodkim pikniku prezentują się pszczelarze nie tylko z regionu. W niedzielę drugi dzień imprezy Na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie rozpoczęła się XXIII Biesiada Miodowa. Impreza zgromadziła zarówno wielu wystawców, jak też smakoszy wszelakich miodów. Odwiedzający mogą zaopatrzyć się również w inne lokalne przysmaki – narwiańskie ogórki i kapustę, wędliny, sery i pieczywo oraz wypieki. W niedzielę 27 sierpnia, drugi dzień miodowego biesiadowania w Kurowie.

📢 Podlaskie Śniadanie Mistrzów. W stylu amerykańskim. Tłumy na pikniku w Białymstoku. Zobacz, kto przyszedł i co serwowano W sobotnie [26.08.2023] słoneczne i gorące przedpołudnie tłumy białostoczan przyszły na piknik w Ogrodach Banickich. Do godz. 16 trwa tu 15. edycja Podlaskiego Śniadania Mistrzów. Tym razem w amerykańskim stylu. Nie brakuje przekąsek, napojów, przysmaków, słodkości inspirowanych kulinariami zza Oceanu.

📢 Międzynarodowy Dzień Psa 2023. Najśmieszniejsze psie memy. Te obrazki rozbawią was do łez! 26 sierpnia święto ma najlepszy przyjaciel człowieka. Międzynarodowy Dzień Psa to świetna okazja, by pośmiać się trochę ze swoich czworonogów. Wejdź w galerię i zobacz najlepsze psie memy. 📢 Tajemnicze miejsca w woj. podlaskim i okolicach. Znakomite na wakacyjną wycieczkę w weekend. Mają niezwykły klimat Podlasie jest tajemnicze! Nie wierzysz? Zobacz owiane tajemnicą, czasem piękne, czasem straszne, ale zawsze ciekawe i niezwykłe miejsca w regionie. Są idealne na wycieczkę w wakacyjny weekend. Zobacz, czy znasz je wszystkie!

📢 Kultowe miejsca w Białymstoku, których dziś już nie ma. Bazary, hale sportowe, baseny, knajpy, czy stadiony. Pozostało tylko wspomnienie Niedawno minął rok, jak z mapy Białegostoku zniknął Klub rozrywki "Krąg". To było jedno z wielu kultowych miejsc w mieście, których już nie ma. Kto z mieszkańców Białegostoku, żyjących i spędzających młodość w XX wieku tam nie bywał i nie uważał ich za kultowe? Niestety, wszystko ma swój początek i koniec. Tych miejsc już w naszym mieście nie ma, albo zmieniły się na tyle, że są nie do poznania. 📢 Pociąg towarowy potrącił dwie dziewczynki w Białymstoku. Nastolatki z obrażeniami ciała trafiły do szpitala Dwie 14-letnie dziewczynki trafiły do szpitala po tym, jak potrącił je pociąg towarowy w Białymstoku przy ul. Buskiej. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

📢 Gorące memy na wakacje 2023. Janusze na plaży nad polskim morzem rozwijają parawany. Taki klimat tylko nad Bałtykiem! Aby odpocząć nad Bałtykiem, trzeba mieć zdrowie. Janusze plaży dają się we znaki innym plażowiczom propagując nad morzem m.in. parawaning. Oglądacie na własne ryzyko. Tego nie da się odzobaczyć!

📢 KRUS zmienia plany. Zamiast sanatorium dla rolników kompleks w Supraślu przekaże wojsku. Protestują przeciwko temu posłowie PO Zmiana planów odnośnie budynków po dawnej szkole rolniczej w Supraślu. Zamiast planowanego przez KRUS sanatorium dla rolników, teren zostanie udostępniony Ministerstwu Obrany Narodowej. Przeciwko temu protestują podlascy posłowie Platformy Obywatelskiej. Twierdzą, że koszary w sąsiedztwie monastyru zburzą uzdrowiskowy, turystyczny i zabytkowy charakter Supraśla. 📢 Międzynarodowe spotkanie prawosławnej młodzieży w Supraślu. Po raz kolejny w Podlaskiem spotkała się młodzież z całego świata W Supraślu odbyło się międzynarodowe spotkanie prawosławnej młodzieży. Uczestnicy z kilkunastu krajów z całego świata wspólnie się modlili, dyskutowali i bawili. To już tradycja, że tego typu spotkanie odbywa się w Supraślu.

📢 Białystok. Miasto sprzedaje zabytek za kilka milionów. Budynek szkoły żydowskiej Tarbut idzie pod młotek Wielu mieszkańców jest oburzonych faktem, że miasto pozbywa się efektownego, zabytkowego budynku znajdującego się w centrum miasta. Dawną szkołę żydowską można kupić za ponad 6 mln złotych. Nie będzie to pierwszy białostocki zabytek, który idzie pod młotek. 📢 W Białymstoku jak w Bollywood. Zobacz, w jakich pięknych strojach tańczą białostoczanki Od wiosny do jesieni tańczą na podwórku, a gdy nadchodzi zima, przenoszą się pod dach. – Jest nas w sumie kilkanaście. Nie ma większego tego typu zespołu w całej Polsce! – uśmiechają się białostoczanki 📢 Tak mieszka Michał Koterski. Koniecznie zajrzyj do modnego apartamentu aktora. Zobacz, jak się urządził z modelką Adaś Miauczyński Michał Koterski urządził rodzinne gniazdko w sercu stolicy. Aktor, który zyskał rozpoznawalność dzięki roli Adasia Miauczyńskiego w „Dniu świra” wraz z wieloletnią partnerką – Marcelą Leszczak i synkiem mieszka w modnej dzielnicy. Koniecznie zajrzyj do nowoczesnego mieszkania aktora i gwiazdy „Top Model”. Zobacz, jak się urządzili celebryci w modnym apartamencie w Warszawie.

📢 Premiera musicalu Ghost w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Kto był na spektaklu? W czwartek w Operze i Filharmonii Podlaskiej miała miejsce premiera spektaklu Ghost. Na scenie wystąpili młodzi artyści z Zespołu Powiatowego Studio Poezja w Sokółce. 📢 Białystok - Wilno. Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka dotarła do Ostrej Bramy 24 sierpnia, po pięciu dniach wędrówki, blisko 450 pielgrzymów z Białegostoku dotarło do Wilna. W Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie Mszy św. dla pielgrzymów przewodniczył bp Henryk Ciereszko, który ostatni etap wędrówki spędził w drodze wraz pątnikami. 📢 Gala Agroligi 2023. Poznaliśmy zwycięzców etapu wojewódzkiego. Sprawdź, kto wygrał w woj. podlaskim W czwartek 24 sierpnia poznaliśmy mistrzów wojewódzkich konkursu Agroliga. Tytuły powędrowały do powiatu kolneńskiego oraz grajewskiego. Wyłonieni zwycięzcy wezmą udział w ogólnopolskim konkursie. W tym roku woj. podlaskie zdobyło dwa mistrzostwa krajowe.

📢 Weekend w Białymstoku. Przed nami wiele wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, co będzie działo się w mieście i okolicach Koncerty, spektakle, a może śniadanie na świeżym powietrzu? Propozycji na spędzenie weekendu jest mnóstwo. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku i okolicach. 📢 Agencja Mienia Wojskowego organizuje przetargi na sprzęt. Śmiesznie niskie ceny między innymi na spawarki, tokarki, piły, czy laptopy W pierwszych przetargach po przerwie wakacyjnej Agencja Mienia Wojskowego ma w ofercie wiele różnego sprzętu. Na przetargach można znaleźć sprzęty, które mogą być przydatne w warsztatach, domu, czy biurze. Wojsko sprzedaje także sprzęt elektroniczny. Ciekawe są zestawy sprzętów przygotowane przez Agencję Mienia Wojskowego. Oczywiście wszystko w atrakcyjnych cenach.

📢 Wypadek na DW677 Koziki. Zderzenie dwóch pojazdów osobowych. Jedna osoba trafiła do szpitala, a droga jest zablokowana Na drodze wojewódzkiej 677 doszło do wypadku z udziałem dwóch pojazdów osobowych. Zdarzenie miało miejsce na wysokości miejscowości Koziki. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Droga jest jak na ten moment zablokowana, zorganizowano objazdy.

📢 Nieprawidłowości podczas kolonii w ośrodku wypoczynkowym Knieja pod Rajgrodem. Wypoczynek dzieci został zakończony decyzją kuratorium Decyzją Podlaskiego Kuratora Oświaty zakończył się wypoczynek organizowany przez Centrum Diagnozy i Terapii Juvare w Ośrodku KNIEJA w Rajgrodzie. W wyniku kontroli wykazano szereg nieprawidłowości. Kolonie odbywały się w dniach 15 - 25 sierpnia 2023 r. Organizator nie zapewnił bezpiecznych warunków uczestnikom kolonii. Kurator nakazała organizatorowi zorganizowanie natychmiastowego powrotu dzieci do domów. 📢 Jak wyglądał Białystok w latach 70.? Budowa osiedli, barów, przygotowania do dożynek. Oto unikalne zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego Białystok w latach 70. XX wieku zaczął się rozbudowywać i przeobrażać. Powstawały nowe bloki, inwestycje, zakłady. To w latach 70. w Białymstoku odbyły się Centralne Dożynki, które zapadły w pamięć wielu białostoczanom. Pięćdziesiąt lat temu stolica Podlasia wyglądała jednak zupełnie inaczej niż obecnie. Zobacz archiwalne zdjęcia Białegostoku w latach 70. Pochodzą one z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Natalia Kaczmarek srebrna medalistką mistrzostw świata w Budapeszcie Natalia Kaczmarek z Podlasie Białystok zajęła drugie miejsce w finale biegu na 400 metrów mistrzostw świata w Budapeszcie. Jaka jest prywatnie jedna z najlepszych specjalistek od biegu na dystansie jednego okrążenia? 📢 Agencja Mienia Wojskowego ma na sprzedaż auta. Niektóre to unikatowe pojazdy dla kolekcjonerów militariów Powoli w Agencji Mienia Wojskowego kończy się okres wakacyjny. Armia ogłasza coraz więcej przetargów, a wśród nich najpopularniejsze są auta i pojazdy wojskowe. W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego można znaleźć oferty skierowane dla kolekcjonerów oraz takie, które wciąż mogą być przydatne w codziennym użyciu.

📢 Praca w Białymstoku. Nowe oferty z Powiatowego Urzędu Pracy. Zobacz kogo szukają i ile można zarobić Oto najnowsze oferty pracyw Białymstoku z Powiatowego Urzędu Pracy, dostępne w Centralnej Bazy Ofert Pracy. Zobacz, na jakie stanowiska jest rekrutacja i ile można zarobić w Białymstoku i okolicach. Pod lupę wzięliśmy tylko oferty pracy z wynagrodzeniem przynajmniej powyżej 5 tysięcy złotych brutto.

📢 Atrakcje turystyczne na Podlasiu i Suwalszczyźnie. 100 ciekawych miejsc które warto zobaczyć w województwie podlaskim. Idealne na wycieczkę Wiecie, gdzie w województwie podlaskim można podziwiać wydmy? Gdzie w naszym regionie stoją figury sfinksów a gdzie warto pocałować wielką żabę? Przygotowaliśmy dla was zestawienie stu ciekawych atrakcji turystycznych w województwie podlaskim. A co tam! Nazwijmy rzecz po imieniu: to taka ściąga dla osób szukających pomysłów na wakacyjną wycieczkę w regionie. Jest z czego wybierać. 📢 Najtańsze domy z dużą działką na sprzedaż w Podlaskiem. Mają klimat, którego nie kupisz za żadne pieniądze. Zobacz oferty do 150 tys. zł Najtańsze domy na sprzedaż w województwie podlaskim są do kupienia już od kilkudziesięciu tysięcy złotych. To symboliczna cena, zważywszy na spokój i charakter naszego regionu. O walorach przyrodniczych Podlasia powiedziano i napisano już wiele i nikogo nie trzeba przekonywać o magii tego miejsca. Najtańsze domy może nie mają luksusów, ale posiadają klimat, którego nie kupi się za żadne pieniądze. Zobaczcie najnowsze oferty domów z dużą działką w Podlaskiem, których cena nie przekracza 150 tysięcy złotych.

📢 Samochody na sprzedaż z urzędów skarbowych. Podlaska KAS ogłosiła nowe licytacje aut osobowych. Zobacz, co można kupić okazyjnie Podlaska KAS sprzedaje na przetargach samochody. Na licytacjach, które właśnie zostały ogłoszone przez urzędy skarbowe w Białymstoku i Suwałkach można kupić atrakcyjne auta osobowe. Zobaczcie, jakie pojazdy idą wkrótce pod młotek. Można je nabyć za ułamek wartości.

📢 Targi Vintage w Białymstoku. Przy Młynowej odbywa się druga edycja wydarzenia. Można znaleźć prawdziwe perełki Po pierwszej, udanej odsłonie białostockich Targów Vintage, przyszedł czas na kolejną edycję wydarzenia. Białostoczanie ponownie chętnie szukają unikatowych przedmiotów przy Młynowej. 📢 XXXI Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka do Wilna 2023. Pątnicy wyruszyli z Białegostoku do Ostrej Bramy. Na miejsce dotrą 24 sierpnia W niedzielę rano ponad 400 osób wyruszyło z Białegostoku na XXXI Pieszą Pielgrzymkę Ekumeniczną do Wilna. Pątnicy pieszo przejdą około 140 kilometrów, część trasy pokonają autokarami. W tym roku pielgrzymka omija Białoruś w związku z napiętą sytuacją na granicy. Pielgrzymka dotrze do celu w czwartek 24 sierpnia 2023 roku.

📢 Grabarka 2023. Święto Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce. Tłumy wiernych w podlaskim sanktuarium W piątek (18.08) Cerkiew Prawosławna świętuje Przemienienie Pańskie, jedno z 12 Wielkich Świąt. Tego dnia istne oblężenie przeżywa Święta Góra Grabarka, gdzie przybywa tysiące wiernych z całej Polski i z zagranicy. Jest to święto parafialne - główna świątynia klasztorna poświęcona jest właśnie wydarzeniom na Świętej Górze Tabor. 📢 Targi Zajęć Pozalekcyjnych w Białymstoku. Rodzice i dzieci w jednym miejscu będą mogli zapoznać się z ofertami z przeróżnych dziedzin Tuż przed końcem wakacji w Atrium Biała odbędą się "Targi Zajęć Pozalekcyjnych”. Rodzice i dzieci w jednym miejscu będą mieli szasnę zapoznać się z wieloma ofertami lokalnych szkół, firm, klubów i stowarzyszeń. 📢 Najnowsze przetargi AMW. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody ciężarowe, terenowe, busy, łodzie, a nawet ciągniki Nowe sierpniowe licytacje Agencji Mienia Wojskowego cieszą się dużym zainteresowaniem. Wojsko pozbywa się pojazdów terenowych, ciężarowych, busów, ciągników, a nawet łodzi. Każdy znajdzie coś dla siebie. Wylicytować można takie perełki jak lublin, star, czy honker. Sprawdź kiedy są nowe przetargi od AMW i jak kupić sprzęt od wojska. To bardzo popularny towar, więc może się szybko wyprzedać.

📢 Grabarka 2023. Przed nami święto na Świętej Górze Grabarce. Zobacz harmonogram uroczystości i poznaj historię tego unikalnego miejsca Święta Góra Grabarka to wyjątkowe i najbardziej znane miejsce na mapie polskiego prawosławia, jest określana jego sercem. Cieszy się niesłabnącą popularnością wiernych od setek lat. Już od czwartku będą się tam odbywać wielkie uroczystości świąteczne Przemienienia Pańskiego. Sprawdź harmonogram wydarzeń i poznaj historię tego unikalnego miejsca. 📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES!

📢 Rolnicy. Podlasie. Rolniczka z serialu zaskakuje fanów. Znowu pokazała zmiany w wyglądzie Kilka tygodni temu Justyna Maciorowska, jedna z bohaterek popularnego serialu Rolnicy. Podlasie, w mediach społecznościowych pochwaliła się swoją przemianą. Niedawno na swoim profilu opublikowała kolejne zdjęcie na którym wygląda rewelacyjnie. Przedstawiamy jak zmieniła się gwiazda serialu Rolnicy. Podlasie. 📢 Słomianka. Tragiczny wypadek na trasie Sokółka - Dąbrowa Białostocka. Cztery osoby nie żyją, dwie zostały przetransportowane do szpitala Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej W673 między Dąbrową Białostocką a Sokółką. W miejscowości Słomianka zderzyły się dwie osobówki. Cztery osoby zginęły na miejscu, w tym dwójka dzieci. Dwie pozostałe osoby zostały przetransportowane do szpitala.

📢 Śmieszne MEMY o wakacjach 2023. Janusze i Grażyny plażingu w akcji. Parawany nad Bałtykiem niczym słupki graniczne Tegoroczne wakacje w pełni, a to oznacza, że internet aż pęka od nowych śmiesznych memów o letnim wypoczynku Polaków w 2023 roku. Termin Janusz plażingu na dobre wszedł do słownika języka polskiego. Ci ludzie nie biorą jeńców, są władcami polskich plaż. Zobaczcie wakacje w krzywym zwierciadle. Jak mawiał klasyk: Z czego się śmiejecie? Z siebie samych się śmiejecie!

📢 Nastolatek pobił bezdomnego mężczyznę. Nagranie trafiło do sieci. Podlaska policja ujęła agresywnego 15-latka Nastolatek z Łap pobił w lesie bezdomnego. Szokujące nagranie trafiło do sieci. Jak się okazało, sprawca przebywał na przepustce z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Już jest w rękach policji. 📢 Budowa węzła intermodalnego i remont stacji PKP. Tak zmienia się komunikacyjne centrum Białegostoku To najważniejsza obecnie inwestycja drogowa w Białymstoku. Na węzeł intermodalny składają się budowany tune pieszo-rowerowy pod torami, centrum przesiadkowe oraz przebudowa układu drogowego ul. Bohaterów Monte Cassino. Równolegle PKP PLK prowadzi swoje przedsięwzięcie w ramach budowy trasy Rail Baltica: modernizację układu torowego stacji kolejowej Białystok. 📢 Rolnik szuka żony. Michał i Adrianna wzięli ślub. Tak wyglądało ich wesele. Zobaczcie zdjęcia z kościoła i sali balowej Ślub Adrianny i Michała z programu "Rolnik szuka żony" odbył się w województwie podlaskim, w kościele pw. św. Anny w miejscowości Rutki-Kossaki. Natomiast na wesele zaproszono ponad dwustu gości do Domu Weselnego Eliot. Młoda Para zachwyciła wszystkich. A na wesele pojechała karetą.

📢 Międzynarodowy Dzień Psa 2023. Czytelnicy Kuriera Porannego nadesłali zdjęcia swoich czworonogów W sobotę 1 lipca obchodzony był Międzynarodowy Dzień Psa. Z tej okazji poprosiliśmy na naszym facebookowym fanpejdżu naszych czytelników o pochwalenie się zdjęciami swoich pupili. Zgodnie z obietnicą, zamieszczamy najciekawsze nadesłane zdjęcia.

📢 Podlaska policja ma nowych funkcjonariuszy. 10 kobiet i 23 mężczyzn złożyło ślubowanie w Białymstoku Przysięga odbyła się w piątek (12.05) na placu przed Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku. W szeregi podlaskiej policji oficjalnie wstąpiło 10 kobiet i 23 mężczyzn. Rotę ślubowania przyjął od nich szef podlaskiej policji nadinspektor Robert Szewc. W trakcie uroczystości wręczono odznaki, medale oraz listy gratulacyjne. 📢 Te fryzury odejmą kilogramów i wyszczuplają. Modne cięcia dla okrągłej twarzy dodadzą piękna. Zobacz najnowsze trendy [7.03.2023] Te fryzury Cię wyszczuplą i odejmą kilogramów. Fryzury dla okrągłej twarzy sprawią, by twarz była optycznie wyszczuplona i zbliżyła się do kształtu owalu - czyli tego, który jest najbardziej pożądany. Nie każde cięcie sprawdzi się u osoby o zaokrąglonych rysach twarzy, dlatego przed wizytą u fryzjera warto sprawdzić, jaka fryzura dla okrągłej twarzy będzie odpowiednia, a jaka wprost przeciwnie. Zobacz, jakie są najlepsze fryzury dla twarzy o okrągłym kształcie!

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2022 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2022 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2022 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu. 📢 Białystok. Miejska potańcówka na koniec wakacji. Tłumy bawiły się w suchym stawie Ogrodu Branickich Słoneczne popołudnie i ciepły wieczór przyciągnęły tłumy białostoczan do Ogrodu Branickich. Nie liczył się wiek, a dryg do tańca.

📢 Białystok. Gdzie do fryzjera w Białymstoku? TOP 20 najlepszych zakładów Ranking białostockich fryzjerów podajemy według opinii i ocen portalu Moment. Zamieściliśmy także informacje o cenach usług z jakimi ogłaszają się najlepsi białostoccy fryzjerzy i fryzjerki.

