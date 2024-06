Przegląd prasy 24.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nagrody artystyczne prezydenta Białegostoku wręczone po raz 31. Uroczystość uświetnił występ Alicji Majewskiej i Warsaw String Quartet”?

Prasówka 24.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nagrody artystyczne prezydenta Białegostoku wręczone po raz 31. Uroczystość uświetnił występ Alicji Majewskiej i Warsaw String Quartet Aktorka i artystka kabaretowa Izabela Dąbrowska, pisarka i dziennikarka Marta Sawicka-Danielak, aktor i kompozytor Michał Jarmoszuk, nauczyciel i historyk Mariusz Sokołowski. Oto laureaci 31. Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku. Wyróżnienia otrzymali w niedzielę (23.06) z rąk prezydenta Tadeusz Truskolaski. Galę wręczenia nagród uświetnili Alicja Majewska i Warsaw String Quartet.

📢 Stadion Miejski w Białymstoku. Spółka komunalna ma nowego prezesa. Trzeciego w tym roku. Zmiany nastąpiły także w radzie nadzorczej To już kolejna roszada w Stadionie Miejskim w Białymstoku. W ciągu dwóch miesięcy spółka stadionowa ma trzeciego już prezesa. Zmiany nastąpiły też w radzie nadzorczej. Właścicielem spółki zarządzającej stadionem przy Słonecznej jest miasto Białystok, które posiada w niej 100 procent udziałów. Na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Białegostoku.

📢 Mubi Dub it Tuning Festival w Targach Kielce, jak plan filmu Szybcy i wściekli. Zobacz perełki tuningu Wyselekcjonowane perełki, które przyspieszają bicie serca każdemu miłośnikowi tuningu można było oglądać w Targach Kielce. Były tu przeróbki zarówno zabytkowych Beetli, BMW, jak i nowiutkich Porsche, czy Nissanów GTR.

Prasówka 24.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Fani motoryzacji z całej Polski na Mubi Dub It Tuning Festival. Tłumy w Targach Kielce w niedzielę Festiwal Tuningu w Targach Kielce to obowiązkowy punkt w kalendarzu wszystkich miłośników czterech kółek. Wydarzenie zajęło wszystkie hale wystawiennicze oraz teren zewnętrzny. Pod wrażeniem imprezy byli miłośnicy motoryzacji, którzy przyjechali tu z różnych stron Polski. Zobaczcie, jak było w niedzielę.

📢 Festiwal baniek mydlanych przy stadionie miejskim. Tysiące magicznych kul uleciało z wiatrem Spotkanie z bajkowymi postaciami, dmuchańce, konkursy i animacje, a przede wszystkim warsztaty i pokaz robienia baniek mydlanych. Tysiące tęczowych kul unosiło się w pobliżu stadionu miejskiego przy ul. Słonecznej, gdzie w niedzielę (23.06) odbył się Festiwal Baniek. 📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Piękne hostessy wśród perełek motoryzacji Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce to nie tylko niesamowite pokazy driftu i niepowtarzalnych aut. Uwagę gości w niedzielę przyciągały też piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach. 📢 Plum Ekiden. W sobotę dzieci, w niedzielę pobiegli dorośli. Radosne sztafety pomocy potrzebującym W niedzielę, na stadionie BOSiR w białostockim Zwierzyńcu oraz na przyległych ulicach odbyła się X edycja Plum Ekiden - Sztafety Maratońskiej. W całym wydarzeniu, w sobotę swoje sztafety miały dzieci, wzięło udział ponad 500 drużyn, czyli ponad 2200 osób.

📢 Giełda rolno-towarowa na Andersa. Co tym razem można było znaleźć na straganach - przegląd niedzielnej oferty Warzywa, owoce, kwiaty - czyli płody ziemi, a do tego regionalne wyroby, jaja, miody i sery. To tylko kilka z produktów dostępnych w niedzielę (23.06) na giełdzie przy ul. Andersa w Białymstoku. Byliśmy tam i sprawdziliśmy dla Was ceny. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji. 📢 Finał Festiwalu LALKANIELALKA w Białymstoku. Grupa FaFaRaFa porwała publiczność. Na widowni było szaleństwo Niesamowity występ na koniec 11. edycji Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA. W sobotnie popołudnie na scenie Akademii Teatralnej w Białymstoku wyjątkowy pokaz dał zespół FaFaRaFa. Tancerze amatorzy dosłownie porwali widownię wprawiając publiczność w euforię. Występują na scenie od 15 lat. Tym razem w choreografii przygotowanej przez Magdalenę Surwi Rostkowską dali pokaz żywiołowej ekspresji. W tańcu nie zabrakło oczywiście też lalki.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce. 📢 Kupalnoczka, czyli Noc Kupały w Załukach w powiecie białostockim Załuki nad rzeką Supraśl to tradycyjne miejsce w gminie Gródek gdzie świętowana jest Noc Świętojańska. W tym roku święto zgromadziło wielu okolicznych mieszkańców gminy. Zobacz co działo się podczas Nocy Kupały w Załukach. 📢 Ogromny wybór samochodów na giełdzie klasyków podczas Mubi Dub It Tuning Festival w Targach Kielce. Zobacz jakie modele i marki oferowano W sobotę 22 czerwca był ogromny wybór samochodów na giełdzie klasyków podczas Mubi Dub It Tuning Festival w Targach Kielce. Zobacz jakie klasyki cieszyły się największym zainteresowaniem oraz jakie były ceny.

📢 Dni Białegostoku. Zasłużeni Miastu z medalami od prezydenta. W tym Adrian Siemieniec i inni. Także z Jagi. Koncert Natalii Kukulskiej Trzynaście osób i jedna organizacja zostały docenione Honorowym Wyróżnieniem Prezydenta Miasta Białegostoku „Urbi Meritus – Zasłużony Miastu”. Prezydent Tadeusz Truskolaski podczas sobotniej (22 czerwca) gali zorganizowanej w ramach Dni Miasta wręczył medale tym, którzy szczególnie przysłużyli się rozwojowi i promocji Białegostoku. To wyraz uznania dla ich pracy i budowania dumy z naszego miasta. Wydarzenie swoim występem uświetniła Natalia Kukulska. Koncert był finałem drugiego dnia tegorocznych Dnia Miasta Białegostoku.

📢 Rolnik szuka żony. Klaudia odpowiadała na pytania. Jedno było bardzo zaskakujące. Zobacz co napisała fanka Klaudia Waśko to jedna z bardziej aktywnych w sieci uczestniczek programu Rolnik szuka żony. Bohaterka dziewiątej edycji show TVP, która pochodzi z powiatu białostockiego, często dzieli się z fanami informacjami na temat swojego życia prywatnego. Zobaczcie o co ostatnio zapytała ją fanka.

📢 60 lat po dyplomie, czyli spotkanie absolwentów studiów lekarskich z rocznika 1964 Naukę w 1958 roku rozpoczynali jako rocznik liczący przeszło 200 studentów. Na spotkanie jubileuszowe - w sobotę 22 czerwca w Pałacu Branickich - przyjechało w zasadzie z całej Polski kilkanaście osób (plus ich bliscy i przyjaciele). Średnia wieku absolwentów to 85+. 📢 Ruszyły próby do farsy „O co biega?” w białostockim Teatrze Dramatycznym. Zobacz zdjęcia z prób. Premiera spektaklu już we wrześniu W Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku trwają właśnie próby do spektaklu, którego premiera odbędzie się we wrześniu, w nowym sezonie artystycznym. Spektakl "O co biega?" reżyseruje Grzegorz Chrapkiewicz. Będzie zabawnie i zaskakująco. 📢 Mistrzowie Motoryzacji 2024. Wielka Gala finałowa plebiscytu Polska Press Grupy za nami. Poznaj laureatów, zobacz zdjęcia Podczas Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielc odbyła się finałowa gala plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji organizowanego przez Polska Press Grupę. Mechanik Roku, Warsztat Samochodowy Roku, Instruktor Jazdy Roku, Szkoła Jazdy Roku, Kierowca Roku, Firma Transportowa Roku, Auto Detailing Roku, Ale Fura, Ale Motor - poznaj laureatów tych kategorii!

📢 Piękne hostessy na Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Swoją urodą zachwycały uczestników wydarzenia. Zobacz zdjęcia W sobotę, 22 czerwca rozpoczął się Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce. Oprócz niesamowitych pokazów driftu i niepowtarzalnych aut, uwagę gości przyciągają piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach.

📢 Dzieci pobiegły, by pomóc swoim rówieśnikom. Dziecięca sztafeta Plum Ekiden Mini Rekordowa liczba dzieci wystartowała w jubileuszowej 10. edycji charytatywnych zawodów Plum Ekiden w Białymstoku, które odbyły się w sobotę, 22 czerwca na stadionie BOSiR w Zwierzyńcu. 📢 Rewitalizacja Parku Planty w Białymstoku. Niektóre alejki już udostępnione. Pies Kawelin w nowym miejscu. Blisko słynnej toalety Ależ tu pięknie - nie kryli podziwu białostoczanie, którzy w sobotnie przedpołudnie podążali na Podlaskie Śniadanie Mistrzów. Zachwycił ich widok parkowej alejki udostępniony po remoncie. Chodzi o tę część Plant, która przylega do ul. Legionowej w bliskim sąsiedztwie słynnej toalety. Początek alei jest z nową nawierzchnią, a rozpoczyna ją nietuzinkowa rabata z mini rondem. Tuż obok znajduje się rzeźba psa Kawelina, które została przeniesiona z remontowej części w pobliżu lodziarni.

📢 Okrągły Stół Uczniowski. W pierwszy dzień wakacji. Do Białegostoku przyjechała minister edukacji Barbara Nowacka Młodzież z podlaskich szkół średnich z trzynastu powiatów spotkała się w sobotę w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku. W placówce przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego pierwszego dnia wakacji zorganizowano Okrągły Stół Uczniowski z udziałem minister edukacji. Jako miejsce debaty uczniów szkół ponadpodstawowych z woj. podlaskiego na temat polskiej szkoły. Podobne spotkania mają być planowane w innych miastach Polski. Ale już po wakacjach. 📢 Podlaskie Śniadanie Mistrzów w Białymstoku. Sobotni piknik w ogrodzie Branickich. Zobacz, co serwowano! Drogowa mapa smaków to motyw przewodni tegorocznego Podlaskiego Śniadania Mistrzów. W ogrodzie dolnym Pałacu Branickich w sobotę 22 czerwca rozgościli się białostoccy restauratorzy i wystawcy. Każdy z nich wybrał sobie kraj, którego dania serwuje białostoczanom i i ich gościom. Przy zachmurzonym niebie i przelotnym deszczu.

📢 Zakończenie sezonu artystycznego w Operze i Filharmonii Podlaskiej z „Halką” na czele Z wielkim rozmachem nad sezonem artystycznym 2023/2024 w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Wyjątkowe wykonanie „Halki” Stanisława Moniuszki zgromadziło duże grono melomanów, dziennikarzy oraz znane osobistości. Ten wieczór z na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników. 📢 Enej i Margaret rozpalili białostocką publiczność podczas Dni Miasta Enej i Margaret zapewnili mieszkańcom Białegostoku wrażenia pierwszego dnia Dni Miasta. Publiczność pod sceną śpiewała i tańczyła przy dobrej muzyce. Zobacz jak bawili się Białostoczanie 📢 Dni Białegostoku 2024. Enej i Margaret ponieśli białostocką publiczność. Zobacz jak bawili się mieszkańcy na Dniach Miasta Enej dał czadu, a Margaret uwiodła mieszkańców swoim śpiewem. Za nami pierwszy dzień Dni Miasta Białegostoku. Nie zabrakło energii i dobrej muzyki. Na scenie pojawił się też Kuba Szmajkowski, który wyrasta na jedną z największych gwiazd na polskiej scenie muzycznej. Zobacz jak bawili się białostoczanie.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 22.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 22.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Dni Białegostoku 2024. Na początek wystąpił Kuba Szmajkowski z The Voice Kids. Zobacz jak bawili się białostoczanie W piątkowy wieczór Rynek Kościuszki tętnił życiem. Na scenie wystąpiły wschodzące, ale też działające od lat na scenie gwiazdy. Mogliśmy usłyszeć Kubę Szmajkowskiego, finalistę 1. edycji programu "The Voice Kids", zespół Enej oraz Margaret. Białostoczanie bawili się świetnie, śpiewali ulubione piosenki z wykonawcami, a nawet tańczyli! 📢 Koniec sezonu artystycznego 2023/2024 w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Zobacz kto przyszedł na "Halkę" Stanisława Moniuszki Przepięknym, koncertowym wykonaniem "Halki" Stanisława Moniuszki zakończył się sezon artystyczny 2023/2024 w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Wydarzenie przyciągnęło melomanów, ale też dziennikarzy i znane osobistości. To był piękny wieczór, który na pewno pozostanie na długo w pamięci uczestników imprezy.

📢 Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku zakończyli rok szkolny. Pięknej uroczystości towarzyszyła radość z rozpoczęcia wakacji! W piątek 21 czerwca w II Liceum Ogólnokształcącym im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024. Wzięli w niej udział uczniowie klas I-III, dyrekcja, nauczyciele oraz gość honorowy, Jacek Brzozowski - wojewoda podlaski.

📢 Autobus PKS wjechał w dom. Jego właścicielka od lat walczy z tranzytem przez Dojlidy Właścicielka domu, w który w poniedziałek wjechał autobus firmy PKS Nova od lat zabiega, by przez Dojlidy nie jeździły ciężarówki. Mieszkańcy dzielnicy liczą, że po wypadku tematem wreszcie zajmą się radni Białegostoku. 📢 Jagiellonia Białystok. Domowe mecze Żółto-Czerwonych w kwalifikacjach Ligi Mistrzów na antenach Polsatu Mecz Jagiellonia Białystok - FK Poniewież lub HJK Helsinki w 2. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów kibice będą mogli obejrzeć na antenach Polsatu. Do potyczki na stadionie przy ul. Słonecznej w Białymstoku dojdzie 30 lub 31 lipca. W razie awansu Dumy Podlasia Polsat pokaże prawdopodobnie także jej domowe mecze w kolejnych rundach eliminacji Champions League. 📢 Marc Chagall – między Wschodem a Zachodem. Wernisaż wystawy malarstwa już w piątek, 21 czerwca w ratuszu. Warto tam być! Już w najbliższy piątek, 21 czerwca o godz. 18 warto odwiedzić Ratusz w Białymstoku (Rynek Kościuszki 10). Odbędzie się tam bowiem wernisaż wystawy Marc Chagall – między Wschodem a Zachodem. To niesamowita okazja by zobaczyć na żywo dzieła jednego z najważniejszych przedstawicieli awangardy XX wieku.

📢 Na ulicach Białegostoku mamy nowe misie. WidziMisie Trwa montaż ośmiu kolejnych miśków, które wzbogacają przestrzeń miejską Białegostoku. Pierwsze niedźwiadki już stoją. W sumie w mieście będzie można spotkać już szesnaście WidziMisiów.

📢 Teraz już tylko wakacje! Uczniowie odebrali świadectwa. Zobacz jak wyglądało zakończenie roku szkolnego w SP nr 52 w Białymstoku To była piękna uroczystość. Nie zabrakło wzruszeń, podziękowań i gratulacji. Była też część artystyczna, która udała się doskonale. Dyrektor SP nr 52 w Białymstoku podziękowała całej społeczności szkolnej, pracownikom, nauczycielom i rodzicom, za to, że przez cały rok wspierali się nawzajem i tworzyli miejsce, do którego chce się wracać. 📢 Nowe licytacje w regionie. Kia Sportage i inne popularne auta do kupienia od skarbówki w dobrej cenie Używane samochody w dobrych cenach bardzo trudno jest znaleźć na portalach ogłoszeniowych. Te bez przerwy śledzą handlarze i co ciekawsze oferty natychmiast znikają. Pozostaje cynk od znajomych,że ktoś chce sprzedać fajne auto lub... licytacje Krajowej Administracji Skarbowej. Tu można trafić na auta w różnych cenach, ale zazwyczaj finalnie znacznie niższych od rynkowych.

📢 Transfery. Z Jagiellonią Białystok kojarzony jest Bartosz Biedrzycki z Polonii Warszawa. Kolejnym transferem Jagiellonii Białystok może być Bartosz Biedrzycki z Polonii Warszawa. 21-letni wychowanek "Czarnych Koszul" gra na pozycji lewego wahadłowego lub skrzydłowego i wzbudza spore zainteresowanie klubów z PKO Ekstraklasy. Wcześnie mistrzowie Polski zakontraktowali już trzech nowych graczy. 📢 Budowa S19. Odcinek Sokółka-Czarna Białostocka. Umowa podpisana. Trasę wybuduje chińska firma Stecol Niemal rok po ogłoszeniu przetargu drogowcy z białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisali w piątek [21.06.2026] umowę na projekt i budowę 24-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 Sokółka – Czarna Białostocka. Inwestycję zrealizuje chińska firma Stecol Corporation. Zadanie wyceniła na prawie 830 mln zł. To była najtańsza oferta w postępowaniu, w którym nie obeszło się bez odwołań.

📢 Nasz patronat. Dni Tykocina już w najbliższy weekend. Zobacz co się będzie działo i kto wystąpi! W tym roku, już po raz kolejny w dniach od 22 do 23 czerwca 2024 r. Port Kultury Tykocin wraz z miastem Tykocin organizuje wydarzenie pn.: „Dni Tykocina”. Jest to zarówno lekcja historii, jak również szereg atrakcji nawiązujących do kultury i tradycji regionu. Nie zabraknie atrakcji. Będzie muzycznie, teatralnie i z mnóstwem zabawy! 📢 Weekend w Białymstoku. Przed nami wiele wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, co będzie działo się w mieście Spektakle, koncerty, a może joga na świeżym powietrzu? Propozycji na spędzenie weekendu jest mnóstwo. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku i okolicach. 📢 TOP 100 miejsc ktore warto zobaczyć latem w województwie podlaskim. Najciekawsze atrakcje turystyczne na Podlasiu i Suwalszczyźnie 2024 Wiecie, gdzie w województwie podlaskim znajduje się wędrująca cerkiew, a gdzie znajdziemy święty głaz w którym są odciśnięte ślady stóp Matki Boskiej? Gdzie w naszym regionie stoją figury sfinksów a gdzie warto pocałować wielką żabę? Przygotowaliśmy dla was zestawienie stu ciekawych atrakcji turystycznych w województwie podlaskim. A co tam! Nazwijmy rzecz po imieniu: to taka ściąga dla osób szukających pomysłów na wakacyjną wycieczkę w regionie. Jest z czego wybierać.

📢 Szkolne lata w Białymstoku na starych zdjęciach. Garść wspomnień z okazji zakończenia roku szkolnego Jak wspominacie swoją szkołę? Lepiej lub gorzej, ale chyba zawsze z sentymentem. Tu zawierało się pierwsze przyjaźnie, rywalizowało na lekcjach wf lub, dla odmiany, plotkowało z koleżankami. Stołówka, gabinet lekarski czy szatnia: czas przypomnieć sobie te miejsca, a pomogą w tym zdjęcia z naszego archiwum.

📢 Zakończenie roku w Szkole Podstawowej nr 53 za nami. Uczniowie odebrali świadectwa i świętowali z rodziną, nauczycielami i przyjaciółmi Aż 62 absolwentów Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku odebrało w czwartek, 20 czerwca, świadectwa ukończenia szkoły. Prawie sto procent uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem! To ogromny sukces zarówno tych młodych ludzi, jak i pedagogów i rodziców, którzy przez cały rok szkolny wspierali i zachęcali do nauki.

📢 Akademiki za dobre wyniki! Politechnika Białostocka rozpoczęła hit rekrutacji 2024/2025. Zobacz jak akademiki wyglądają od środka Akademiki za dobre wyniki to akcja Politechniki Białostockiej, dzięki której 20 nowych studentów będzie mogło przez cały rok akademicki 2024/2025 zamieszkać w jednym z domów studenta na kampusie przy ul. Zwierzynieckiej. W taki sposób Politechnika wspiera najlepszych maturzystów, chcących studiować w największej uczelni technicznej w północno-wschodniej Polsce. 📢 Rolnicy. Podlasie. Wielki dom i nowoczesne gospodarstwo. Tak mieszkają i żyją Monika i Tomek z Pokaniewa Monika i Tomek z Pokaniewa to jedni z bardziej lubianych bohaterów serialu Rolnicy. Podlasie. Widzowie interesują się ich życiem prywatnym, którego w produkcji Focus TV nie zobaczymy. Zobacz jak na co dzień żyją i mieszkają Monika i Tomek Cieślik, którzy prowadzą nowoczesne gospodarstwo.

📢 Jedna z najpiękniejszych świątyń powstałych w XX w. w Europie - Kościół Świętego Rocha w Białymstoku. Zobacz i poznaj unikalną budowlę Bazylika pw. św. Rocha w Białymstoku to kościół rzymskokatolicki ufundowany jako pomnik Odzyskania Niepodległości. Przez wielu specjalistów uznawany jest za czołowy przykład modernizmu polskiego, ale i jedną z najwspanialszych budowli sakralnych XX wieku w Polsce, ale i w Europie.

📢 Dyrektorzy i dyrektorki białostockich LO. Sprawdź kto zarządza liceami ogólnokształcącymi Białymstoku W Stolicy Podlasia funkcjonuje 17 szkół, które można nazwać liceami ogólnokształcącymi. Wśród nich znajdują się najlepsze tego typu placówki w północno-wschodniej części Polski. Sprawdziliśmy kto piastuje funkcję dyrektorek, dyrektorów oraz wicedyrektorek i wicedyrektorów w białostockich LO. 📢 Wasilkowskie Centrum Seniora zostało oficjalnie otwarte. Już wkrótce ruszą w nim pierwsze zajęcia Wasilkowscy seniorzy mają już swoje miejsce. Pierwsze zajęcia w Wasilkowskim Centrum Seniora ruszą już 1 lipca.

📢 Pieczurki zostały kurortem. Pierwsza białostocka tężnia solankowa już działa To pierwsza tężnia mokra zbudowana w Białymstoku. Wymyślili ją sami mieszkańcy - powstała w ramach budżetu obywatelskiego. Jej łączny koszt to 654 tys. zł. W planach są już cztery kolejne tężnie. Część z nich stanie jeszcze w tym roku. 📢 Dni Łap 2024. Wręczono nagrody burmistrza „Kryształowa Podkowa – Wyróżnienie Roku”. Zobacz, co się działo W niedzielę 16 czerwca odbyły się Dni Łap. Wydarzenie zgromadziło bardzo dużą liczbę mieszkańców gminy i gości. Na przybyłe osoby czekały koncerty, występy taneczne, gra terenowa oraz wiele różnorodnych stoisk. Głównym punktem wieczoru był koncert zespołu MYSLOVITZ. Organizatorami wydarzenia byli burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski oraz Dom Kultury w Łapach. 📢 Ciągniki rolnicze Ursus i atrakcyjne BMW od komornika. Kuszą przede wszystkim ceną W najbliższym czasie w województwie podlaskim odbędą się licytacje komornicze między innymi sprzętu rolniczego i samochodów. Do kupienia będą między innymi cenione i poszukiwane Ursusy. Zobacz co oferują licytacje komornicze z województwa podlaskiego.

📢 Które państwo ma najsilniejsze lotnictwo wojskowe? Zobacz jak w rankingu wypada polska armia Portal Global Firepower co roku publikuje ranking armii świata. Można tam znaleźć także klasyfikację pod względem różnego rodzaju broni. Przedstawiamy czołówkę armii świata pod względem lotnictwa. Na czele rankingu są oczywiście największe potęgi militarne, ale są także niespodzianki. Zobacz jak w rankingu wypada Polska.

📢 Budowa drogi S61. To trasa Via Baltica. Odcinek Łomża Zachód-Kolno. To obwodnica Łomży z ponad kilometrową estakadą nad doliną Narwi Nieco ponad 65 proc. wynosi zaawansowanie rzeczowe prac przy budowie ostatniego fragmentu trasy Via Baltica. Chodzi o odcinek węzła Łomża Zachód do Kolna. Ruszyło betonowanie połączenia segmentów nawisowych mostu nad nurtem Narwi na budowanej obwodnicy Łomży. Tym samym oba brzegi rzeki zostały połączone obiektem o długości 1205 m, na razie w ciągu zachodniej jezdni drogi ekspresowej S61, która ma być udostępniona kierowcom do końca września bieżącego roku.

📢 Podlaskie Porsche i inne unikaty z regionu. Nietypowe traktory na sprzedaż w województwie podlaskim Widzieliście już wszystko, setki ursusów, zetorów i żaden traktor was nie zaskoczy? To zobaczcie co do kupienia jest aktualnie na Podlasiu. Porsche 218 Standard Diesel to prawdziwa rzadkość. Nie zgadniecie, ile kosztuje. Sprawdziliśmy jaki inne nietypowe ciągniki można kupić od ręki. 📢 Domy nad jeziorem na sprzedaż. Do kupienia urokliwe nieruchomości w Podlaskiem. Duży przekrój ofert! Domek nad jeziorem to marzenie wielu z nas. Sprawdziliśmy jakie oferty takich nieruchomości są obecnie dostępne w naszym regionie. Okazuje się, że jest ich całkiem sporo i są bardzo różnorodne. Ich ceny są rozbieżne, bo kształtują się już od mniej jak 200 tysięcy zł do aż powyżej miliona. Zobacz jak prezentują się domy nad wodą w naszym województwie.

📢 Znani absolwenci i znane absolwentki Liceum Plastycznego w Supraślu. Duża grupa uczniów "Plastyka" osiągnęła sukces. Wielu z nich znasz! Szkoła - symbol. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych przez ponad 7 dekad funkcjonowania kształciło młodzież o wrażliwym i twórczym spojrzeniu na świat. Wielu absolwentów, którzy opuścili mury szkoły związało swoją przyszłość z malarstwem, ale nie tylko. Sprawdź kto ukończył tą wyjątkową szkołę.

📢 Zobacz jak w nocy wyglądają kontrowersyjne róże w ogrodzie Pałacu Branickich w Białymstoku. Podświetlone kwiaty prezentują się zjawiskowo W piątek (14.06) po raz pierwszy została kontrowersyjna instalacja "Królewskie róże", która ustawiona została w ogrodzie Pałacu Branickich. Wielkie sztuczne kwiaty od razu wzbudziły wiele dyskusji co do ich atrakcyjności. Jednym się podobają, drugim nie. Dodatkowo okazało się, że instalacja stanęła nielegalnie. Przyznać jednak trzeba, że róże w nocy prezentują się interesująco. Sprawdźcie!

📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Stereotypowe myślenie o rolnikach to podstawa, jeśli chcesz zrobić mema na ich temat. W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? 📢 Rolnik szuka żony. Michał i Adrianna z Podlasia żyją jak w bajce. 130 hektarowe gospodarstwo gwiazd 9. edycji robi wielkie wrażenie Michał i Adrianna to bohaterowie dziewiątego sezonu programu "Rolnik szuka żony", emitowanego w TVP. Para mieszka w 130. hektarowym gospodarstwie, w którym hodowane są krowy mlecze oraz konie ciężkie, zimnokrwiste. Piękne tereny i malownicza okolica znajduje się w miejscowości Kalinówka-Basie na Podlasiu. Zobacz gdzie wspólne chwile spędzają gwiazdy rolniczego show.

📢 "Królewskie róże" w ogrodach Pałacu Branickich. Podświetlana instalacja to część Festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki W ogrodach Pałacu Branickich w Białymstoku rozpoczął się montaż olbrzymich sztucznych kwiatów, które nocą będą podświetlane.

📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 Zresetuj komputer. Najlepsze MEMY na Dzień Informatyka. Świat programistów to inspiracja do żatów. Internauci śmieją się z informatyków Kto nie miał w pracy styczności z działem IT ten nie zna życia - można sparafrazować słynne powiedzenie. 8 czerwca obchodzimy Dzień Informatyka. "Typowy" informatyk, rozmawiający w tylko mu zrozumiałym języku, bez poczucia humoru, stał się inspiracją do żartów dla internautów. Zobaczcie najlepsze memy i śmieszne obrazki o informatykach.

📢 Miejsca w Podlaskiem, które są idealne na wycieczkę w weekend. Pomysły na spacery, wycieczki rowerowe i samochodowe Początek czerwca to świetny czas na spacer, wycieczkę rowerową lub samochodową. Przedstawiamy wyjątkowe miejsca w Podlaskiem, które warto odwiedzić w długi weekend. 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Najnowsze licytacje w urzędach skarbowych. Ceny samochodów i naczep niższe o połowę! Podlaskie urzędy skarbowe pozbywają się prawie za darmo samochodów, naczep a także hulajnogi! Najnowsze licytacje zaplanowano na maj i czerwiec 2024. Chętni do zakupu tanich używanych pojazdów powinny przejrzeć zebrane przez nas aukcje. Wśród wystawionych pojazdów znalazły się m.in. citroen jumper, czy hulajnoga elektryczna.

📢 Uśmiech, piękno, wdzięk. Kobiety na trasie 11. PKO Białystok Półmaraton. Zobacz zdjęcia PKO Białystok Półmaraton przeszedł do historii. Zapamiętamy go z rekordowej liczby ponad sześciu tysięcy uczestników i dwóch pobitych rekordów trasy. W rywalizacji nie zabrakło także przedstawicielek płci pięknej, które coraz liczniej stają na starcie białostockiej imprezy. Zobaczcie więc piękniejszą stronę tegorocznego półmaratonu. 📢 Rolnicy. Podlasie. Odnalazł się Bogdan z Borowskich Ciborów. Rolnik znowu pracuje w gospodarstwie Po wielu tygodniach nieobecności fani serialu Rolnicy. Podlasie znowu mogli oglądać Bogdana Kubalę z Borowskich Ciborów. Rolnik na swoim kanale youtube pokazał jak wspólnie z synek Krzyśkiem pracują na gospodarstwie. Zobaczcie jak gospodarzą bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 Podlaskie dla dzieci. Gdzie warto pojechać i spędzić czas z milusińskimi w województwie podlaskim? Sprawdź te atrakcje! Gdzie warto zabrać dziecko w weekend lub np. majówkę w województwie podlaskim? Propozycji, a tym samym okazji, by oderwać naszą pociechę od ekranu smartfona i komputera jest naprawdę sporo. Zebraliśmy kilkadziesiąt pomysłów na wypad z dzieckiem w podlaskiem w jednym miejscu. Część tych atrakcji zapewne znacie, ale z pewnością nie brakuje też takich, o jakich nie mieliście pojęcia. Ruszajmy w drogę!

📢 Są chętni do przebudowy placu zabaw na Plantach w Białymstoku. To kolejna inwestycja w modernizowanym parku. 4,3 mln zł - tyle za przebudowę placu zabaw na Plantach jest skłonne zapłacić miasto Białystok. Wszystko jednak wskazuje, że na inwestycję z miejskiej kasy pójdzie znacznie mniej pieniędzy. Wszystkie oferty, które wpłynęły do departamentu inwestycji, są niższe od kwoty zaplanowanej przez urzędników. To kolejny element rewitalizacji otoczenia parkowego, ale realizowany poza trwającym obecnie projektem głównym. 📢 Urodziła się w Białymstoku, dziś mieszka w Los Angeles z milionerem. Izabella Scorupco wciąż zachwyca urodą Zrobiła karierę w Szwecji i Hollywood, była jedyną pochodząca z Polski dziewczyną Bonda. Izabella Scorupco aktualnie wiedzie szczęśliwe życie w Los Angeles. Od kilku lat jej mężem jest szwedzki biznesmen i na zdjęciach zamieszczanych na Instagramie aktorka wręcz emanuje szczęściem. Zobaczcie, jak wygląda wspaniały dom tej pary na zachodnim wybrzeżu USA.

📢 Radni przesądzili o losie 28 żywotników z parku Planty. Społecznicy chcieli, by były pomnikami przyrody. Rada miasta miała inne zdanie Na sesji Rady Miasta Białegostoku radni pochylili się nad obywatelskim projektem inicjatywy uchwałodawczej, która zakładał uznanie 24 żywotników zachodnich z Alei Zakochanych w parku Planty i czterech od strony ul. Legionowej za pomniki przyrody. Według społeczników miało to ocalić drzewa przed wycinką zaplanowaną w ramach rewitalizacji parku. Zdaniem miasta tuje muszą być usunięte ze względu na naturalny stan umierania. Bez tego nie da się też przeprowadzić renowacji Plant zgodnie z historycznymi założeniami. Ostatecznie ten punkt podzieliło 12 radnych. Trzech głosowało, by drzewa były pomnikami przyrody. 11 się wstrzymało. Dwóch nie wzięło udziału w głosowaniu.

📢 Przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałowskiego. Tak zmienia się różanka - teren wokół Praczek [nowe zdjęcia] Trwają prace przy przy przebudowie zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w Białymstoku. Teraz wykonawca przebudowuje obszar różanki - teren wokół rzeźby Praczek. Potem prowadzone będą roboty przy przebudowie Bulwarów Kościołkowskiego, na odcinku wzdłuż ulicy Legionowej. Zobacz nowe zdjęcia.

📢 Najnowsze licytacje samochodów z podlaskich urzędów skarbowych. Auta osobowe, ciężarowe i naczepy w konkurencyjnych cenach Licytacje samochodów organizowane przez urzędy skarbowe zyskują coraz większą popularność. Przyciągają osoby zainteresowane używanymi autami w atrakcyjnych cenach. Decyzja o zakupie osobówki, ciężarówki lub naczepy na takiej aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych na licytację znalazły się takie auta jak: Renault Magnum 460, Citroen C5, Renault Espace, Audi Q7, Mercedes-Benz, Renault Trafic, DAF, czy Chrysler Voyager. 📢 Rolnik szuka żony. Tak zmieniła się Adrianna Tyszka pół roku po ślubie z Michałem. Oto metamorfoza uczestniczki programu! Adrianna i Michał, para znana z udziału w popularnym programie "Rolnik szuka żony", wzięli udział w wyjątkowym wydarzeniu związanym z programem. Ada podzieliła się emocjami z tego spotkania, publikując na swoim koncie na Instagramie zdjęcie, które natychmiast zdobyło entuzjastyczne reakcje jej fanów. Jednak internauci zaczęli również rozważać, czy młodzi małżonkowie przypadkiem nie spodziewają się powiększenia rodziny.

📢 Nowe licytacje w regionie. Niedrogie samochody i maszyny rolnicze do wzięcia od skarbówki. Jest nawet Opel Insignia Ceny samochodów używanych nie spadają, a i aut na rynku jest jakby mniej niż kilka lat temu. Na szczęście podlaskie urzędy skarbowe co jakiś czas ogłaszają licytacje samochodów i nieruchomości. Tym razem w okazyjnych cenach można wylicytować samochody osobowe i maszyny rolnicze. Od kombajnów po robota. Do wzięcia są również samochody osobowe. Oto szczegóły licytacji.

📢 Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego 2023. 250 absolwentów kierunku lekarskiego UMB w Białymstoku odebrało dyplomy ukończenia studiów Wręczenie dyplomów lekarskich absolwentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyło się w piątek 13 października w sali konferencyjnej Hotelu Gołębiewski. Dyplomy odebrało 250 absolwentów kierunku lekarskiego. Na uroczystości było łącznie około 700 osób, w tym rodziny przyszłych lekarzy.

📢 Potańcówka na Dni Miasta Białegostoku. Bawili się i młodzi i ci nieco starsi. Nie brakowało humorów i dobrej muzyki Bawiących się białostoczan dźwiękami nowych i starych, ale wciąż aktualnych przebojów raczył i dj i zespół. Ciężko było znaleźć wolny kawałek miejsca do tańczenia, ponieważ wszyscy pląsali po ulicy Kilińskiego, gdzie odbywała się potańcówka miejska zorganizowana w ramach tegorocznych, zakończonych właśnie Dni Miasta Białegostoku.

📢 Dzień Ojca - najlepsze MEMY w sieci. Tato to stan umysłu - zobacz najzabawniejsze obrazki z Internetu. Ojciec rządzi! Dzisiaj (23.06) obchodzony jest Dzień Ojca. O ile o Dniu Matki wszyscy pamiętają to o święcie taty niekoniecznie. Na szczęście pamiętają o nim doskonale internauci, którzy jak zwykle przygotowali na tę okoliczność porcję śmiesznych obrazków z ojcem w roli głównej. Wybraliśmy te najlepsze, najzabawniejsze. Zobacz TOP MEMY na Dzień Ojca. Zapnij pasy!

📢 Plum Ekiden Mini. Dzieci pobiegły, by pomóc swoim rówieśnikom z Fundacji "Pomóż Im" W sobotę, dzień przed startem dorosłej sztafety Plum Ekiden odbyły się biegi dzieci w ramach Plum Ekiden Mini. Podobnie jak w „dużej” sztafecie, celem nadrzędnym jest pomoc Hospicjum dla dzieci, dlatego 30% z każdej opłaty startowej przekazane zostanie na rzecz Fundacji „Pomóż Im”. 📢 Giełda samochodowa przy Andersa. Zobacz, co można było kupić w niedzielę handlową w Białymstoku [29.01.2023] W niedzielę (29.01.2023r.) na placu giełdy samochodowej przy Giełdzie Rolno-Towarowej spotkali się ci, którzy wystawiali swoje auta na sprzedaż i ci, którzy je oglądali. Na placu przy Podlaskim Centrum Rolno-Towarowym można było znaleźć wiele rozmaitości. Każdy mógł wybrać coś dla siebie. Giełda w niedzielę handlową, jak zwykle, przyciągnęła tłumy. 📢 TOP 20 najlepszych i jednocześnie najtańszych restauracji w Białymstoku. Gdzie zjesz dobrze i nie będziesz trzymał się za portfel? Przygotowaliśmy ranking restauracji w Białymstoku w których można zjeść najlepiej, nie płacąc za to zbyt drogo. Zobaczcie Top 20 restauracji pod względem dobrego stosunku ceny do jakości. Zestawienie powstało na podstawie opinii klientów portalu Trip Advisor.

📢 Życzenia na Dzień Ojca! Najlepsze tradycyjne wierszyki sms, kartki z życzeniami. Jakie życzenia dla taty? [23.06.2018] ŻYCZENIA NA DZIEŃ OJCA. Tu znajdziesz przykładowe życzenia na dzień taty. Są poważne, tradycyjne, najpiękniejsze, wesołe, na facebooka, do wysłania smsem. Dzień Ojca wypada co roku 23 czerwca! Nie wypada o tym święcie zapomnieć. Zobacz także kartki z życzeniami!

