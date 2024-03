Przegląd prasy 24.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. podlaskim (24.03.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

Prasówka 24.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. podlaskim (24.03.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Gdzie w województwie podlaskim należy spodziewać się dzisiaj (24.03.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 63, Łomża-Zambrów (155. km na odc. 1,4 km) Prace szybko postępujące zweiązane z przebudową drogi , wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h, zwężenie jezdni lewej oraz ustawiono sygnalizację świetlną. Utrudnienie potrwa do 10.04.2024 do godz.17:00.

📢 Podlascy terytorialsi złożyli uroczystą przysięgę. Podlaska Brygada OT wzbogaciła się o blisko 40 ochotników To 52. przysięga ochotników wstępujących w szeregi 1.Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ale pierwsza w tym roku, która odbyła się poza terenem jednostki wojskowej. Uroczyste zaprzysiężenie młodych żołnierzy odbyło się w sobotę (23.03) na Rynku 11 Listopada w Choroszczy.

📢 Urszula Jabłońska: Brakuje wykwalifikowanych pracowników. Potrzebna jest współpraca szkół z przedsiębiorcami Nasz rynek pracy jest zasilany osobami, które nie mają wykształcenia, umiejętności i kwalifikacji oczekiwanych przez przedsiębiorców - mówi Urszula Jabłońska, wicedyrektor ds. wdrażania i współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Jej zdaniem, szkoły średnie i uczelnie wyższe muszą ciągle dostosowywać kierunki kształcenia do potrzeb pracodawców. Dyrektor Jabłońska ujawnia, kogo poszukują pracodawcy i komu najlepiej płacą w województwie podlaskim.

Prasówka 24.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jarmark Wielkanocny w Białymstoku. Plac przed ratuszem wypełnił się straganami ze smakołykami i ozdobami wielkanocnymi W centrum miasta już czuć świąteczną atmosferę. Na Rynku Kościuszki stanęły drewniane stragany wypełnione regionalnymi specjałami i wyrobami rękodzielniczymi. Można tu znaleźć produkty i dekoracje na wielkanocny stół lub upominki "na zajączka". Jarmark Wielkanocny przed ratuszem w Białymstoku potrwa do Wielkiego Piątku.

📢 Konwencja Trzeciej Drogi w Białymstoku. Wicepremier i marszałek Sejmu z apelem do koalicjantów: dość sporów Dość wewnętrznych sporów, pokój, umiar, stabilizacja" - to główne założenia na ostatnie dwa tygodnie kampanii KKW Trzecia Droga. - Ceną jest władza w samorządach i lepsza Polska - mówią liderzy Polski 2050 i PSL. W sobotę (23.03) Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz spotkali się w Białymstoku z podlaskimi działaczami i kandydatami w kwietniowych wyborach. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje auta terenowe i osobowe, ciężarówki, busy, autobusy i przyczepy. Najnowszy przetarg niebawem! Najnowszy przetarg AMW ma odbyć się już w kwietniu 2024 roku. Na sprzedaż wystawiono atrakcyjny sprzęt motoryzacyjny. Podczas licytacji Agencji Mienia Wojskowego będzie można kupić m.in. terenówki HONKER i ciężarówki STAR. Znalazło się też kilku busów LUBLIN, a nawet autobus AUTOSAN. Nie zabraknie także przyczep.

📢 Grzechy za które nie dostaniesz rozgrzeszenia. W tych przypadkach ksiądz będzie bezradny. Lista grzechów ciężkich Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. 📢 Dom wójta z serialu Ranczo - tak wygląda w rzeczywistości. Oto serialowe Wilkowyje na co dzień Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną. Ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji.

📢 Pod słynnym muralem w Białymstoku rozpoczął się pierwszy "Jarmark u babci". Co można tam znaleźć? To okazja, by zaopatrzyć się w regionalne przysmaki idealne na wielkanocny stół, prosto od regionalnych producentów i kół gospodyń wiejskich. To m. in. sery, oleje, przetwory owocowe i warzywne, ciasta, miody, a także palmy, koszyczki i stroiki. W sobotę (23.03) pod słynnym muralem przy ul. Skłodowskiej rozpoczął się dwudniowy "Jarmark u babci". 📢 Dominik Marczuk opuszcza zgrupowanie reprezentacji Polski. Piłkarz Jagiellonii został przesunięty do kadry U-21 Dominik Marczuk opuścił w sobotę zgrupowanie reprezentacji Polski, która szykuje się do barażowego meczu z Walią w Cardiff. Piłkarz Jagiellonii Białystok zasili kadrę młodzieżową U-21. W jego miejsce selekcjoner Michał Probierz powołał Pawła Wszołka z Legii Warszawa. Co jest powodem takiej decyzji?

📢 Festiwal azjatycki oraz Festiwal piwa, wina i trunków rzemieślniczych na Stadionie Miejskim w Białymstoku Nie tylko miłośnicy azjatyckiej kuchni, ale też amatorzy kraftowych wyrobów najlepszych piwowarów, winiarzy i cydrowników będą zadowoleni podczas tego weekendu. Na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbywają się dwa wydarzenia kulinarne: Festiwal azjatycki oraz Festiwal piwa, wina i trunków rzemieślniczych 📢 Napad na bank po podlasku. Pijany mężczyzna wyciągnął nóż. Nie wiedział, że obok stoi policjant w cywilnym ubraniu Nietrzeźwy 50-latek wszedł do jednego z białostockich banków i wyciągnął nóż do papieru. Nie wiedział, że obok stoi policjant będący po pracy. Ten natychmiast zareagował i obezwładnił napastnika. 📢 Kibice na meczu reprezentacji do lat 20 Polska - Anglia W meczu reprezentacji Polski i Anglii do lat 20 lepszymi okazali się Wyspiarze, którzy pokonali Biało-Czerwonych 5:1. Honorowe trafienie dla Polaków zdobył białostoczanin Jan Żuberek. W spotkaniu wystąpił także piłkarz Jagiellonii Białystok Jakub Lewicki.

📢 Wypadek radiowozu w Białymstoku. Policyjny samochód na sygnale staranował fiata Radiowóz zderzył się z fiatem na skrzyżowaniu ulic Branickiego z Miłosza w Białymstoku. Według świadków policja jechała na sygnałach i wjechała na skrzyżowanie przy czerwonym świetle. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 23.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 23.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Młodzi terytorialsi już po ostatnim egzaminie przed przysięgą W 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej dobiegają końca kolejne szkolenia podstawowe i wyrównawcze. Za ochotnikami wymagający egzamin, czyli pętla taktyczna. W sobotę 23 marca o godzinie 11.00 złożą w Choroszczy przysięgę wojskową.

📢 Turniej Ośmiu Narodów. Surowa lekcji Anglii. Młode Lwy Albionu pobiły Orły 5:1 To była surowa lekcja futbolu. W spotkaniu Under 20 Elite League reprezentacja Polski przegrała z Anglią 1:5. Honorowego gola dla Biało-Czerwonych zdobył białostoczanin, piłkarz młodzieżowej drużyny Interu Mediolan Jan Żuberek. 📢 Tak dziś wygląda Richard Dean Anderson - "MacGyver". Zobaczcie zdjęcia! [23.03.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Richard Dean Anderson, odtwórca głównej roli w filmie "MacGyver". Serial "MacGyver" był niezwykle popularny w Polsce, zwłaszcza na początku lat 90. XX wieku. Richard Dean Anderson był odtwórcą głównej roli. Film tym różnił się od innych seriali sensacyjnych, że główny bohater praktycznie nie używał broni. Zawsze wpadał na inny genialny pomysł, dzięki któremu wychodził z opresji i rozwiązywał zadania. Zobaczcie, jak zmienił się Richard Dean Anderson, odtwórca głównej roli w filmie "MacGyver".

📢 Podlaskie firmy z terenów w przygranicznych z milionami z unijnego wsparcia Minimum 101 miejsc pracy stworzą w powiatach przygranicznych Podlaskiego 32 firmy, które otrzymały 47 mln zł dotacji z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027. O szczegółach i wynikach konkursu poinformowali w piątek (22.03) przedstawiciele urzędu marszałkowskiego w Białymstoku. 📢 Droga Zawyki – Doktorce. Asfaltowa nawierzchnia już jest, w wkrótce równe pobocza Oprócz mieszkańców ucieszą się turyści. Drogowcy ukończyli wylewanie masy asfaltowej na drodze powiatowej prowadzące z miejscowości Zawyki do miejscowości Doktorce. Całkowity koszt wykonanych robót wynosi około 1,3 mln zł. 📢 Wybory 2024. Kandydaci KWW Spoza Sitwy chcą powołania w Białymstoku Miejskiego Rzecznika Praw Członków Spółdzielni Mieszkaniowych Bezpłatne poradnictwo prawne w zakresie prawa spółdzielczego, składanie wniosków i występowanie w imieniu lokatorów w sporach ze spółdzielnią, ochrona praw i interesów mieszkańców. M.in. tym miałby zajmować się Miejski Rzecznik Praw Członków Spółdzielni Mieszkaniowych. Jego powołanie to jeden z postulatów wyborczych członków KWW Spoza Sitwy.

📢 Dzięki nim pacjent będzie słyszał. Lekarze z kliniki otolaryngologii USK wszczepili nowatorski implant ucha środkowego Na jedno ucho 60-letni pacjent nie słyszał już niemal w ogóle. W odzyskaniu zdrowia nie pomagały kolejne operacje. Lekarze spróbowali jeszcze raz. Wszczepili mu nowatorski implant. - Już wiemy, że będzie słyszał - zapewniają. 📢 Uroczysty koncert z okazji Dnia Voli w Białymstoku. 25 marca warto wybrać się do filharmonii. Już dziś zarezerwujcie bezpłatne wejściówki Białorusko-polska połączona orkiestra oraz soliści z kilku krajów wystąpią 25 marca 2024 r. na scenie Sali koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej przy Podleśnej 2 z okazji białoruskiego Dni Voli - święta wolności, niezależności i solidarności.

📢 Hamburgery z groźną bakterią! Ich spożycie grozi zatruciem! Najnowsze ostrzeżenia GIS 22.03.2024 Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) informuje o wielu produktach, które mogą stanowić zagrożenie dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z dnia 22 marca 2024 roku mówią o pałeczkach Salmonella w hamburgerach. Ich spożycie wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

📢 Córka Izabelli Scorupco i Mariusza Czerkawskiego wyrosła na piękną kobietę. Julia Scorupco i podlaskie geny! Zobacz jej prywatne zdjęcia Julia Scorupco vel Julia Czerkawski to córka Izabelli Scorupko i Mariusza Czerkawskiego. Julia wyrosła na bardzo atrakcyjną kobietę, urodę odziedziczyła po pięknej mamie, urodzonej w Białymstoku aktorce, modelce i wokalistce. Zobacz prywatne zdjęcia uroczej Julii, która ma Podlaskie geny.

📢 Nowe Chlebiotki - miejsce w którym stara szkoła zyskała nowe życie dzięki wyjątkowemu marzycielowi Iga Łapińska – jako córka nauczycieli – dzieciństwo spędziła w szkolnym budynku w Nowych Chlebiotkach. Po dwudziestu latach wróciła do rodzinnej miejscowości i nakręciła film „Szkoła, świat”. To opowieść o zapomnianej już nieco szkole, której warto dać drugą szansę i o wspaniałych ludziach, których już po pierwszym obejrzeniu zaczyna się traktować jak rodzinę.

📢 Jarmarki i kiermasze Wielkanocne 2024 w Białymstoku i regionie. Gdzie zrobić zakupy przed świętami? Tuż przed Świętami Wielkanocnymi warto się wybrać na jarmarki i kiermasze. Ten najdłuższy - na Rynku Kościuszki - potrwa tydzień. Weekendowe jarmarki można odwiedzić też przy Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, w Supraślu czy w Mońkach. To okazja, by kupić świąteczne dekoracje i smakołyki na wielkanocny stół od lokalnych producentów. 📢 Stroiki wielkanocne to hit – galeria zdjęć. Jak pięknie ozdobić dom na Wielkanoc 2024? Wyjątkowe ozdoby wielkanocne na stół, parapet i drzwi Stroiki wielkanocne w szkle, na drewnie, w formie girland i wiosennych wieńców to hity na 2024 rok. Wielkanoc już lada chwila, więc czas pomyśleć, jak udekorujemy dom na święta. Warto w tym roku zadbać o wyjątkową świąteczną oprawę. Wystarczy zaledwie kilka pomysłowych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w mieszkaniu i domu świąteczny klimat. Sprawdź, jakimi wielkanocnymi stroikami modnie ozdobisz dom na Wielkanoc 2024.

📢 Literaturoznawczyni Anna Janicka z Uniwersytetu w Białymstoku otrzymała nominację profesorską Grono profesorów Uniwersytetu w Białymstoku staje się coraz większe. Tym razem dołączyła do niego dr hab. Anna Janicka.

📢 Kończy się przebudowa wraz z rozbudową Urzędu Gminy w Gródku. Prace na ostatniej prostej! Zobacz zdjęcia W Gródku trwa gruntowna przebudowa oraz rozbudowa budynku urzędu gminy. Prace są już na ostatniej prostej. Pracownicy urzędu interesantów przyjmują w pobliskim Gminnym Centrum Kultury. Zobaczcie jak wygląda obecnie Urząd Gminy w Gródku. 📢 Pani Wiosna, czyli spotkanie o zdrowiu, zmianach i godności. 150 kobiet spotkało się przy Warszawskiej 50 Była to okazja do rozmów i refleksji na temat zdrowia, poczucia bezpieczeństwa, sile wewnętrznego piękna. W czwartkowych (21.03) spotkaniach, które odbyły się w Centrum Warszawska 50 w Białymstoku, wzięło udział blisko 150 kobiet. Wydarzenie zorganizowało Województwo Podlaskie wraz z Białostockim Centrum Onkologii (BCO) i przy wsparciu Fundacji Fratino.

📢 MEMY po meczu Polska-Estonia. Internauci reagują na wygrany mecz Polaków. Awans na wesoło - zabawne obrazki z sieci Wczoraj (21.03) reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegrała barażowe spotkanie z kadrą Estonii. Po wygranej 5:1 biało-czerwonych czeka spotkanie z Walią, którego stawką jest przepustka do mistrzostw Europy. Jak zwykle po meczu pojawiło się sporo MEMÓW komentujących spotkanie w zabawny i przenikliwy sposób. Zobacz z czego śmieją się internauci! 📢 Zioła na wysoki cukier we krwi. Naturalne napary dla osób z cukrzycą typu 2, stanem przedcukrzycowym oraz insulinoopornością Wysoki poziom glukozy we krwi zwiększa ryzyko wystąpienia wielu chorób, w tym cukrzycy typu 2, miażdżycy czy neuropatii. Jak obniżyć cukier we krwi? Podstawą są: dieta z niskim indeksem glikemicznym, umiarkowana aktywność fizyczna oraz unikanie nadwagi i otyłości. Zdrowy tryb życia warto uzupełnić o lecznicze, ziołowe napary, które w łagodny sposób pomagają obniżyć poziom glukozy. Podpowiadamy, co pić na obniżenie cukru we krwi.

📢 Białostocki Stary Rynek, wcześniej Świński. Zobacz jak wygląda współcześnie Historia białostockiego Starego Rynku, wcześniej Świńskiego, sięga niemal 200 lat. Obecnie prawie nic nie wskazuje na to, że na tym obszarze funkcjonowała targowica. Sprawdziliśmy jak wygląda obecnie to miejsce. Zobacz! 📢 Huragan stulecia w Polsce zmiótł z powierzchni tysiące hektarów lasów. Jeden z największych kataklizmów we współczesnej historii W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku przez Polskę przeszła potężna nawałnica, która pozbawiła życia harcerki w Suszku, dziesiątki tysięcy ludzi straciło dach nad głową, ponad 130 tys. gospodarstw nie miało prądu. Zniszczeniu uległy tysiące hektarów lasu. Z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów wspominamy te wydarzenia.

📢 Białystok. Targi Pracy na stadionie, czyli kilkaset ofert pracy w jednym miejscu Można było nie tylko poznać najnowsze oferty pracy w podlaskich firmach, ale także rozmawiać z pracodawcami, instytucjami wspomagającymi rynek pracy i przedstawicielami różnych służb mundurowych. Przez całą środę (20.03) na Stadionie Miejskim w Białymstoku trwały Targi Pracy. Organizowały je wspólnie: białostockie starostwo powiatowe i powiatowy urząd pracy.

📢 Białostockie neony. Czy je jeszcze pamiętasz? Wiele neonów niszczeje i znika, ale są też nowe i odnawiane. Zobacz bogatą fotogalerię! Neony wracają do łask jako reklama wyrafinowana i niebanalna, ale jednocześnie stare wciąż znikają z przestrzeni miast. Neony od ponad stu lat są obecne w przestrzeni miejskiej, miały swoje wzloty i upadki. Wiele z nich zniknęło bezpowrotnie, część udało się uratować. 📢 Nowa murawa na stadionie miejskim w Białymstoku. Prace dobiegły końca, teraz trawa ma się zakorzenić Przerwa na mecze reprezentacji była okazją na naprawę murawy na stadionie miejskim w Białymstoku. Prace trwały w minionym tygodniu i już zostały zakończone. Wymieniono część najbardziej zniszczonej trawy na płycie boiska przy Słonecznej, szczególnie części od ul. Ciołkowskiego. Pierwszy mecz na nowej murawie już w piątek - na stadionie w Białymstoku dojdzie do meczu Polska - Anglia U-20.

📢 Ranking armii świata. Na którym miejscu Polska? Co roku na stronie Global Firepower publikowany jest ranking armii świata. Jak na tle największych potęg militarnych wypada Polska, a jak Ukraina? Zobacz, jakim potencjałem dysponują największe armie świata 📢 Po 80 latach wciąż patrzą w przyszłość. Zobacz zdjęcia z jubileuszu szpitala w Łapach Warto było kilka lat temu podjąć rękawicę i ratować szpital – nie ma wątpliwości Jan Perkowski, starosta białostocki. Placówka w Łapach obchodzi właśnie 80-lecie istnienia. I – według zapewnień – radzi sobie świetnie.

📢 Ogólnopolski protest rolników 2024. Na środę zapowiedziano ponad 40 blokad w woj. podlaskim Dziś kierowcy muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami. Protesty w większości będą odbywać się w godzinach 7.00-19.00. Będziemy na bieżąco przekazywać informacje o sytuacji w regionie.

📢 Promocja AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy wojskowych produktów wystawionych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów. 📢 Kartki świąteczne wielkanocne do wysłania. E-kartki SMS, Facebook, e-mail. Najpiękniejsze kartki i życzenia na Wielkanoc 2024 Kartki świąteczne wielkanocne do wysłania. E-kartki wielkanocne na SMS, FACEBOOK, MAIL. Sprawdź najpiękniejsze kartki świąteczne na Wielkanoc. Wystarczy skopiować i wysłać mailem lub smsem. Kartki wielkanocne 2024 z życzeniami na Wielkanoc: ładne, wesołe. Wielkanocne Kartki Świąteczne. E-kartki na Wielkanoc, darmowe obrazki. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy. Okazje na ciężarówki i przyczepy. Można kupić też ciągnik Ursus Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż atrakcyjny sprzęt motoryzacyjny. Pod koniec marca na wyprzedaży od wojska można będzie kupić samochody w niemal każdym segmencie. Jest też duży wybór przyczep o różnej ładowności, a rolnicy z pewnością zwrócą uwagę na kultowy ciągnik Ursus, który do kupienia jest poniżej 30 000 złotych.

📢 Budowa drogi ekspresowej S19 Krynice-Białystok Zachód. Zaczęła się wycinka drzew. To północno-zachodnia obwodnica Białegostoku Plac budowy przekazany, odbyło się też szkolenie BHP w biurze konsultanta. Budowa pierwszego odcinka wielkiej obwodnicy Białegostoku już się rozpoczęła. To fragment przyszłej drogi ekspresowej Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód. W pierwszej części będzie to S16, w drugiej S19, a w sumie jako szlak Via Carpatia. Prace rozpoczęły się od wycinki drzew. Najlepiej widać ją na początku szlaku, czyli przy wlocie do Krynic.

📢 Białostockie ulice, samochody i kierowcy 25 lat temu. Tak jeździło się po mieście. Kto miał auto z czarnymi blachami? Czarne tablice rejestracyjne, wszechobecne maluchy, polonezy i łady. Takie były realia drogowe nie tak dawno temu. Wiele osób do dziś z łezką w oku wspomina konkretne modele aut, którymi kierowali, lub jeździli jako pasażerowie. Na pewno znajdziecie je na naszych zdjęciach. Nie zapomnieliśmy także o motoryzacyjnym folklorze, czyli samochodach robionych w szopie przy domu. To prawdziwe perełki!

📢 Morsowanie w Wasilkowie to już tradycja. Zobacz zdjęcia z niedzielnego spotkania nad rzeką Supraśl Morsowanie w Wasilkowie to już tradycja. Chętnych do wskoczenia do zimnej wody nie brakuje. W niedzielę 17 marca 2024 nad rzeką Supraśl kilkunastu śmiałków jak zwykle nie zawiodło, choć pogoda nie była najlepsza. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce. 📢 Te krótkie fryzury odmłodzą każdą kobietę. Idealne na wiosnę, wybierz sama! Pixie cut, warstwowy bob a może stylu Pompadour? Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, wkrótce zdejmiemy ciepłe szale i czapki. Może czas na zmianę wyglądu? Najłatwiej zrobić to przez mocne podcięcie włosów, ale nie działaj pochopnie! Zobacz jak po takim zabiegu zmieniły się kobiety na zdjęciach, może któraś cię zainspiruje?

📢 Piękne sukienki w większych rozmiarach. Idealne na wiosnę! Zobacz propozycje na różne okazje Osobom, które noszą nieco większe rozmiary, czasem trudno jest wybrać coś w popularnych sieciówkach, ale, jak zobaczycie w naszej galerii, stylowych sukienek nie brakuje. Szukasz sukienki na wesele, komunię, rodzinną uroczystość czy może po prostu chcesz sobie sprawić coś ładnego bez szczególnej okazji? 📢 VIII Forum Seniora Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. Przyjechało 400 osób z regionu. Zobacz wideo i zdjęcia! Regionalne dzienniki, Kurier Poranny i Gazeta Współczesna, po raz ósmy zorganizowały Forum Seniora w Białymstoku. Seniorzy rozmawiali o zdrowiu – tym fizycznym, i tym psychicznym, ale też po prostu o szczęśliwym życiu. Na spotkanie przyjechali przedstawiciele organizacji z Białegostoku, Czarnej Białostockiej, Moniek, Wasilkowa, Supraśla, Sokółki, Kobylina-Borzymów oraz Rudki.

📢 Najbardziej bezczelne podlaskie memy. Ło żesz ty! Tak się z nas śmieją Jak wygląda podlaskie espresso a jak podlaskie czipsy? Jak smakuje podlaska kremówka i co Makłowicz wyczuwa w podlaskim bimbrze? Odpowiedzi na te pytania znają śmieszkowie z internetu. Od lat robią sobie żarty z Podlasia. Oto te najbardziej bezczelne. 📢 Supraśl. Wiosna Twórców już niebawem. Zobaczcie co przygotowali organizatorzy i czego się można spodziewać w najbliższych dniach Kolejna edycja Wiosny Twórców już od 20 do 24 marca w Supraślu. To unikalna inicjatywa, która łączy sztukę, naturę i ludzi organizowana przez Piotra Łasiewickiego z Niezależnego Zrzeszenia Twórców Dot In Sun i Fundację Teatr Latarnia. To także idealna okazja, by razem z rodziną i przyjaciółmi cieszyć się pierwszymi promieniami wiosennego słońca oraz feerią twórczych aktywności. Organizatorzy szykują dużo rękodzieła i sztuki. Chętni do wzięcia udziału w jarmarku w roli wystawcy mogą się zgłosić do 15 marca.

📢 Tragiczny wypadek w Krzyżewie. Nie żyje 17-letnia pasażerka audi Do tragicznego wypadku doszło w środę wieczorem w miejscowości Krzyżewo w powiecie wysokomazowieckim. Zginęła 17-latka podróżująca audi. Autem kierował 21-letni mężczyzna. 📢 Zaćmienie Słońca. Kiedy jest najbliższe zaćmienie Słońca i gdzie będzie można je podziwiać? Zaćmienie Słońca to jedno z najbardziej fascynujących zjawisk astronomicznych. Spektakularny widok na niebie za każdym razem przyciąga tłumy obserwatorów – niezależnie od części świata, na której występuje. Niezwykły „kosmiczny spektakl” będzie można podziwiać także w tym roku. Kiedy i gdzie go zobaczyć? 📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne damskie fryzury w tym sezonie. Te cięcia są najlepsze na wiosnę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg na sprzęt budowlany i warsztatowy. Najnowsze licytacje AMW odbędą się w marcu 2024 roku Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego to doskonała szansa dla przedsiębiorców, instytucji oraz osób prywatnych na zakup profesjonalnego wyposażenia wojskowego. W tym artykule prezentujemy kilka proponowanych pozycji, które będzie można wylicytować na aukcji organizowanej w marcu 2024 roku. 📢 Konwencja wyborcza PiS w Białymstoku. Znani są już kandydaci PiS do sejmiku województwa podlaskiego oraz rady miasta i na prezydenta Znamy już kandydatów PiS do nowego sejmiku województwa w kwietniowych wyborach samorządowych. Wśród nich jest m.in. Artur Kosicki, obecny marszałek województwa podlaskiego. Został on "jedynką" w jednym z okręgów. Oprócz niego na listach znajdziemy też m.in. byłego wicewojewodę podlaskiego Tomasza Madrasa, wicemarszałka Marka Olbrysia, członka zarządu województwa Marka Malinowskiego, byłego rzeczniczkę prasową marszałka Izabelę Smaczną-Jórczykowską czy piłkarza - Marka Citko.

📢 Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w marcu 2024. Do kupienia Stary, Ziły, podnośniki, a także elektryczne wózki Najnowszy przetarg AMW odbędzie się 6 marca 2024 roku. Ta data z pewnością zainteresuje entuzjastów militariów oraz miłośników wojskowej technologii. Na ten dzień zaplanowano najnowszy przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Jest to świetna okazja dla wszystkich zainteresowanych kupnem prawdziwego wojskowego sprzętu. Oferta zakłada między innymi ciężarówki Star i Ził wraz z wyposażeniem. Do kupienia będą też wózki elektryczne, a nawet podnośniki widłowe. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy. Do kupienia tanio między innymi sprężarki, wiertarki, agregaty oraz zestawy sprzętu W lutowych przetargach Agencji Mienia Wojskowego jest dużo sprzętu warsztatowego. Armia pozbywa się sprzętu, który w cywilu może jeszcze długo służyć, a przy tym jest w atrakcyjnej cenie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu warsztatowy w najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Tak zmieniała się Karolina Derpieńska. Od "queen of bikini" do supermodelki. Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje już 8,5 miliona osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe z rodzinnego miasta do Stanów Zjednoczonych? 📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują!

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w pierwszą niedzielę lutego 2024 roku Wietrzny poranek Czarcia Polana wypełniła się wystawcami. Dopisali też zwiedzający. Zobacz, co w pierwsza niedzielę lutego można było upolować na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach.

📢 Podlaskie miody. Najlepsze tradycyjne wyroby pszczelarskie. Gdzie je kupić i jak zamówić? Oni nie "chrzczą" miodu i kochają pszczoły Podlaskie miody cieszą się dużym uznaniem wśród miłośników tego słodkiego rarytasu. Lipowe, gryczane, wielokwiatowe, mniszkowe czy malinowe - wybór jest ogromny. Które są tradycyjne, "niechrzczone" i wytwarzane z pasji i miłości do pszczół? Zobacz zestawienie podlaskich producentów miodu i produktów pszczelarskich, którzy spełniają rygorystyczne normy. 📢 Aleksandra Pika to gwiazda TVP Sport. Co wiemy o pięknej 28-letniej dziennikarce? Od kilku lat piękną blondynkę możemy oglądać na antenie TVP Sport. Widzom Aleksandra Pika dała się poznać jako miłośniczka piłki nożnej oraz sportów walki. Przedstawiamy informacje i zdjęcia Aleksandry Piki. 📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa znowu pokazała nowe oblicze. Fani: przepięknie Monika Cieślik z Pokaniewa (powiat siemiatycki) to jedna z najbardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie. Rolniczka od czasu do czasu publikuje swoje nowe zdjęcia w internecie. Praktycznie za każdym razem jej przemiany wzbudzają zachwyt wśród fanów serialu.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Do kupienia są m.in. ciągniki Ursusy i przyczepy. Prawdziwe okazje dla rolników Zainteresowani zakupem sprzętu rolniczego mogą znowu liczyć na przetargi w Agencji Mienia Wojskowego. Armia wyprzedaje jesienią sprzęt, który może być przydatny rolnikom. W najnowszych przetargach AMW do kupienia są między innymi ciągniki Ursusy, a także przyczepy transportowe

📢 Tu dzieci się nie nudzą! TOP 50 atrakcji dla najmłodszych w woj. podlaskim w wakacje Zobaczcie nasz subiektywny wybór 50 najciekawszych miejsc na wycieczkę z rodziną. Staraliśmy się by propozycje były jak najbardziej zróżnicowane. Niektóre atrakcje można odwiedzić mając zaledwie kilka godzin wolnego czasu, a niektóre wymagają poświęcenia całego dnia. 📢 Mural "Wyślij Pocztówkę dla Babci" oficjalnie odsłonięty. Kultowy mural powrócił po roku na ścianę budynku przy ulicy Skłodowskiej Po ponad roku na ścianę budynku przy ulicy Skłodowskiej 14 powrócił kultowy mural z babcią Eugenią. W poniedziałek 31 lipca został oficjalnie odsłonięty. Mural powrócił z niewielkimi zmianami. Powrót babci Eugenii został dofinansowany ze środków budżetu województwa podlaskiego kwotą 158 tys. zł.

📢 Kobieca Twarz Roku. Zobacz zdjęcia z sesji podlaskich finalistek Kobieca Twarz Regionu to cykliczne już spotkanie dla kobiet Podlasia, organizowane przez "Kurier Poranny" i "Gazetę Współczesną". Oprócz konkursu, nagród, spotkań - uczestniczkom proponujemy udział w klimatycznej sesji zdjęciowej. Oto jej efekty. 📢 Przysięga podlaskich terytorialsów w Białymstoku. Blisko 60 żołnierzy Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej wypowiedziało słowa roty W sobotę 27 maja obchodziliśmy święto 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W trakcie uroczystości blisko 60 ochotników złożyło przysięgę i wstąpiło w szeregi brygady. Obecnie w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy ponad 2 000 żołnierzy, w tym ok. 20 procent kobiet. Jest to trzecia w tym roku, a jednocześnie 47 przysięga wojskowa podlaskich terytorialsów. 📢 Rachunek sumienia dla dorosłych przed spowiedzią. Jak przeprowadzić rachunek sumienia? [PYTANIA, GRZECHY] Rachunek sumienia przed spowiedzią jest rzeczą konieczną. Wskazują na to warunki dobrej spowiedzi, które znaleźć możemy w Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK). Po co jest rachunek sumienia? Pytania, które w jego trakcie sobie zadamy, mają nam pomóc przygotować się odpowiednio do spowiedzi. Podpowiadamy, jak przeprowadzić rachunek sumienia dla dorosłych.

📢 Ruszył jarmark świąteczny na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Można zaopatrzyć się w wielkanocne produkty Palmy, bazie, świąteczne ozdoby, a przede wszystkim regionalne, ale także z Litwy, smakołyki na świąteczny stół. W sobotę rozpoczął się tygodniowy Jarmark Wielkanocny na Rynku Kościuszki. Mimo kapryśnej aury białostoczanie już zaopatrywali się w wielkanocne produkty. W Niedzielę Palmową kolejny Jarmark Wielkanocny. Tym razem jednodniowy, przed Spodkami. 📢 Najlepiej oceniane kościoły katolickie w Białymstoku według użytkowników Googla. Zobacz które świątynie wskazali internauci Tradycja, że wierni chodzą na nabożeństwa tylko do swojej parafii powoli przemija. Coraz częściej ci którzy chcą uczestniczyć w Mszy Świętej wybierają te świątynie, które im z różnych względów najbardziej pasują. Czym się kierują wierni przy wyborze kościoła i które świątynie są najlepiej oceniane w Białymstoku? Na te pytania odpowiedzi szukaliśmy wśród użytkowników Googla.

📢 Białystok. Festiwal Piwa, Wina i Trunków Rzemieślniczych na Stadionie Miejskim. Zobacz, jakie trunki można spróbować Trwa Festiwal Piwa, Wina i Trunków Rzemieślniczych. Na Stadionie Miejskim w Białymstoku miłośnicy napojów kraftowych mają okazję oddać się przyjemności jaką jest próbowanie wyrobów najlepszych piwowarów, winiarzy i cydrowników z naszego kraju, a wszystko to w towarzystwie doskonałych potraw i ludzi zainteresowanych sztuką warzenia. Festiwal potrwa do niedzieli do godz. 18. 📢 Wojsko Polskie modernizuje uzbrojenie. Oto wyposażenie Sił Zbrojnych RP. Zobacz zdjęcia czołgów, samolotów, okrętów i systemów obrony Wojsko Polskie modernizuje uzbrojenie. Do 2035 roku na unowocześnienie Sił Zbrojnych RP Polacy wydadzą 524 miliardy złotych. Zobaczcie jakie czołgi, samoloty i okręty ma Państwo Polskie i w jakie technologiczne nowości ma się wyposażyć w niedalekiej przyszłości.

